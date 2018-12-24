Левша за 80 миллионов

вчера, 10:39

На рынке нарастет напряжение – грядет борьба за бомбардира «Лилля» Николя Пепе. «Соккер.ру» - о ярком ивуарийском форварде.

Когда говорили «Пепе», совсем недавно представлялся совсем другой человек. Теперь приходится как минимум уточнять. И все чаще говорят о другом человеке с такой фамилией, который к португальскому защитнику никакого отношения не имеет. Все чаще разговоры ведутся о нападающем «Лилля» Николя Пепе. Причем 23-летний форвард упоминается зачастую в контексте слухов об интересе со стороны больших команд. Чувствуя неладное перед зимним трансферным окном, спортивный советник президента «Лилля» Луис Кампос высказался на тему возможной продажи:

Надеюсь, мы сделаем все, чтобы он остался. Все топ-клубы мира следят за Николя, и это нормально. Президент клуба ясно дал понять, что хочет, чтобы Пепе завершил сезон в «Лилле». Но мой футбольный опыт подсказывает, что если какой-нибудь большой клуб сделает предложение и уговорит игрока, то… 80 миллионов евро будет достаточно. Мы же понимаем, что у всего есть цена. И клубу нужны деньги для развития.

Адекватная позиция руководителя, который не пытается делать вид, что Пепе никогда точно не уйдет. Только цена выглядит слишком высокой. Авторитетный Transfermarkt оценивает ивуарийца в 40 миллионов евро. Впрочем, нужно понимать, что учитывать стоит и возраст игрока, и продолжительность его контракта. Ему 23 года, соглашение с «Лиллем» до 2022 года. Это все несколько повышает ценник.

При этом некоторые свойства очень сложно оценить. Зачастую нападающих оценивают сугубо по их результативным действиям. Но если бы такой подход применялся к Пепе скаутами «Лилля», то сейчас другой клуб отшивал бы претендентов на него. Долгое время статистически Пепе не был каким-то впечатляющим бойцом. Но скауты французских клубов умеют пристально всматриваться и видеть талант наперед.

Карьерный путь Пепе характеризуется очень быстрым ростом. Причем он пробивался наверх не через академию какого-то известного клуба, как это часто делают все молодые дорогие футболисты в Лиге 1. В условном «Лионе» или «Марселе» юношу ведут по академии много лет, подпуская уже в раннем возрасте, когда он появляется на радарах. У Пепе путь был иным – самому пришлось прорубать дорогу наверх и благодарить судьбу за то, что рядом оказывались скауты нужных клубов.

Во взрослый футбол Пепе попал через пятый дивизион, где поиграл за «Пуатье». Причем ему не пришлось возиться там много лет, безуспешно уничтожая рекорды результативности, пока его не заметят. Нет, все произошло удивительно быстро. Ивуариец провел всего несколько матчей за «Пуатье», как прикатило предложение от «Анже», который тогда играл в Лиге 2.

Причем этот клуб взял Пепе без особого просмотра и явно на вырост, потому что некоторое время к основной команде его не подпускали, давали веселиться с резервом. Но уже этому Пепе был рад – он выбрался из системы любительских клубов и сразу оказался во втором дивизионе. Потребовалось несколько лет, чтобы Пепе оброс мясом.

В какой-то момент в «Анже» наверняка задумались, что ошиблись с талантом Николя, его отдавали в аренду «Орлеану» на прокачку. В «Орлеане» в третьем по силе дивизионе Франции в сезоне-2015/16 Пепе впервые получил полноценную практику. Там он был игроком основы фактически и провел 29 матчей, забив семь мячей. Именно по игре в «Орлеане» его стали примечать скауты уже из клубов Лиги 1, которые по пятому дивизиону, конечно, не разъезжают массово.

«Анже» решил тоже не отдавать форварда в аренду снова, сделав на него ставку. И тут опять можно говорить о статистическом парадоксе, если вы не видели игру Пепе тогда. Николя провел с «Анже», который поднялся в Лигу 1, 33 матча, но забил только три мяча. Дорого ли вы оцените нападающего с такой статистикой?

Но тут как раз у «Лилля» случилось помутнение, клуб стал проводить агрессивную трансферную политику, и многим казалось, что «доги» совершают массовые бессмысленные покупки по завышенным ценам. Под эту бешеную руку попал и Пепе, который к тому времени тем же Transfermarkt оценивался в скромные 3 миллиона евро, а «Лилль» выложил за него 10 миллионов. За форварда, который забил за сезон три мяча. На руководство «Лилля» махнули рукой, потому что с диагнозом к тому времени ознакомились.

Прошлый сезон «Лилль» провалил. Клуб, который при обновлении руководства заявлял об амбициях до Лиги чемпионов, долго держался в зоне вылета и финишировал в итоге 17-м, едва избежав неприятностей. Но в том тяжелом сезоне Пепе уже стал себя проявлять, оказавшись чуть ли не единственным светлым лучом в этой команде. Он впервые в карьере забил более 10 мячей за сезон. 13 раз огорчил вратарей соперников в 36 матчах Лиги 1.

Для команды-аутсайдера весьма неплохой показатель. И именно тяжелые условия, с которыми столкнулся Пепе, отточили еще сильнее его уникальный стиль. Сейчас, когда «Лилль» расцветает и занимает второе место в Лиге 1, у Пепе уже 12 мячей в 18 матчах и семь голевых передач. Поэтому не стоит удивляться интересу к нему со стороны «Баварии», «Манчестер Юнайтед», «Барселоны» и других топ-клубов. «Лилль» раскрыл уникального футболиста с яркими чертами.

Николя совершенно левоногий. Он левой ногой ведет мяч, он ею обводит чаще всего и бьет, конечно, тоже. Поэтому и склоняется в атаке всегда на правый фланг, даже играя центрфорварда. Все время направо смещается. Часто используется как правый нападающий. При этой явной «одноногости» Пепе очень сложно остановить защитникам. Он крайне резок, быстр, ускоряется мгновенно и обыграть способен на носовом платке за счет своей стремительности.

Очень часто он расправлялся с защитниками прямо у лицевой или боковой линии, когда казалось, что мяч вот-вот уйдет или он его потеряет. При этом Пепе не злоупотребляет однообразными смещениями в центр для удара, как это делает Роббен. Но тоже умеет это делать. И это не нападающий штрафной.

Большую часть ударов Пепе наносит со средней дистанции и издали. Это обеспечивает еще и более эффектную игру, и больше независимости. Поэтому он забил так много в сезоне, когда «Лилль» играл отвратительно. Ему не нужна слаженная игра всей системы. Он берет мяч, сам протаскивает и бьет. Как левоногость одновременно и плюс, и минус, так и его нацеленность на удар. Он не тянет резину, не передерживает мяч, ища возможность нанести удар сразу, как только появится малейшая возможность.

Безусловно, не обходится без критики со стороны партнеров, которые вроде как паса ждали, но очень часто такие уверенные смелые действия Пепе приносят пользу и застают врасплох защиту противника. К тому же скилл в исполнении мощных точных ударов без подготовки у Николя только набирает обороты. Интересно, что удары получаются не только сильными, но и закрученными – он по дуге кладет мячи в левую часть ворот.

Футболист такого стиля может вписаться в игру любой команды, поскольку самоценная единица, а что самое главное, от него всегда исходит угроза – он всегда может обвести оппонента и нанести удар. И за последние два сезона в «Лилле» эту способность Пепе прокачал стремительно. Если учесть, что на этом он не остановится, нас ждет появление монстра атаки с очень характерными яркими чертами, который ни на кого не похож.