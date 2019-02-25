Джиджи Доннарумма. Монстр или маленький мальчик?

25 февраля 2019, 21:01

Сегодня вратарь «Милана» Доннарумма отмечает свой 20-й день рождения, а в его карьере случилось уже много всего. «Соккер.ру» изучает мнения о Джиджи.

16 лет

Сильвио Берлускони, экс-президент «Милана»: «Очень приятно видеть 16-летнего парня, который готов к игре в Серии А. Он очень хороший парень. У Джанлуиджи крепкое телосложение, устойчивая психика и твердый характер. Думаю, он может стать символом будущего „Милана“. В 16 лет им все восхищаются, и Доннарумма не покинет клуб вне зависимости от предложений. Это вратарь, который закроет пост №1 в „Милане“ на ближайшие 20 лет. Я завидую моим преемникам, так как им не придется мучиться с вратарской позицией».

Мино Райола, агент Доннаруммы: «Цена Доннаруммы - 170 миллионов евро. Он удивительный парень с огромным будущим. Он уже маленький чемпион, но может стать великим».

17 лет

Адриано Галлиани, бывший вице-президент «Милана»: «Доннарумма не продается, у нас не было контактов с „Барселоной“ или с каким-то другим клубом. Он наш вратарь, и мы рассчитываем на него».

М'Байе Ньянг, экс-нападающий «Милана»: «За свою карьеру я еще не встречал такого вратаря, как Доннарумма. То, что он творит в рамке ворот - невероятно. Кроме того, Джанлуиджи очень скромный парень. Я уверен, что его ждет блестящая карьера».

Мино Райола: «С новым контрактом не будет никаких проблем. Мы встретимся с руководством „Милана“ и все обсудим в свое время. Если наступит день, когда Доннарумма уйдет, то это будет иностранный клуб. В Италии он видит только „Милан“. Думаю, что Доннарумму не мешало бы взять на Евро-2016. Ему будет важно подышать этим воздухом перед ЧМ -2018».

Дида, бывший вратарь «Милана»: «Он обладает большим талантом, и я думаю, что Джанлуиджи может переплюнуть мои выступления в „Милане“, потому что он еще очень молод. Доннарумма уже показал свой класс, но он будет развиваться и дальше. „Милан“ в свое время совершил очень удачную покупку. Джанлуиджи очень влияет на игру команды и в будущем может стать великим».

Винченцо Монтелла, на тот момент тренер «Милана»: «Доннарумма невероятно спокоен, и это удивительно, поскольку он получил столь широкую известность. На его плечах лежит большая ответственность, и под ее влиянием он мог допустить несколько ошибок, но его спокойствие поражает. У него невероятное желание работать, учиться, что значительно облегчает ему жизнь. К тому же у нас отличный тренер вратарей, придерживающийся тех же игровых принципов, что и весь остальной состав».

Пауло Ди Канио: «Он кажется таким разумным и хладнокровным. Синиша Михайлович поступил правильно, „бросив“ его во взрослый футбол. Он наделен талантом от Бога, если он продолжит в том же духе, то станет наследником Джанлуиджи Буффона. Такие голкиперы, как Доннарумма, рождаются лишь раз в 50 лет. „Милан“ обладает настоящим железным занавесом».

Алессандро Костакурта, легенда «Милана»: «Доннарумма один из ведущих талантов в итальянском футболе. Как сказал Джанлуиджи Буффон, за ним будущее. В руках „Милана“ настоящее сокровище».

Джампьеро Вентура, на тот момент главный тренер сборной Италии: «Доннарумма? Если бы нашим первым номером не был Буффон, он, вероятно, уже бы выходил в стартовом составе. Его ждет великолепное будущее. Доннарумма – это новый Буффон для Италии».

Кристиан Аббьяти, экс-голкипер «Милана»: «У нас с ним схожие черты характеры, я вижу себя в Джиджи. Он интроверт и не чувствует давления. Я не удивлен такой игре юного вратаря, потому что видел, как он работает на тренировках. Когда увидел Джиджи в молодежке, сразу понял, что его ждет больше будущее. Даже идиот увидел бы, что Доннарумма - явно вратарь выше среднего класса. Я бы сказал, что Джанлуиджи - типичный неаполитанец! В будущем он вполне может стать капитаном „Милана“. Конечно, сейчас это ни к чему, потому что капитанская повязка оказывает давление - это я говорю из своего личного опыта».

Мино Райола: «Его будущее? Я ничего не исключаю. Не исключаю даже того, что Доннарумма станет президентом Италии, не говоря уже о смене футбольной прописки. Я уже говорил, что этот парень - как Пеле и Марадона среди вратарей. На него есть большой спрос».

18 лет

Паоло Мальдини, легенда «Милана»: «Надеюсь, что Доннарумма повторит мою карьеру. И он надеется на это, я думаю. В середине 90-х годов у меня были предложения из „Арсенала“ и „Челси“. В те годы „Милан“ имел проблемы, но я не думал об уходе».

Дино Дзофф, чемпион мира 1982 года: «Думаю, Доннарумма лучше, чем был я. Он творит невероятные вещи, его ждет впереди прекрасная карьера. Мой единственный совет ему - оставаться скромным и стараться прогрессировать, особенно в техническом плане, о чем многие голкиперы забывают. Его будущее? Ему не следует думать о каких-то особенных переменах, он и так находится в раю. Думаю, пока ему лучше остаться в „Милане“, а уже через несколько лет делать выводы. Он и так находится в отличной команде».

Джанлуиджи Буффон: «Это вратарь, который стремится быть непохожим на всех остальных. Он особенный. Как все особенные, он молод и очень быстро прогрессирует».

Фатих Терим, экс-тренер «Милана»: «„Милан“ сейчас – обычная команда с примечательным вратарем — Доннаруммой. Он пугает. Ворота, когда он их занимает, кажутся такими маленькими... Уже сегодня он так же хорош, как Буффон, но может развиваться и дальше».

Хосеп Гвардиола: «Доннарумма - большой вратарь. Для 18 лет он демонстрирует великолепное мастерство».

15 июня 2017 года «Милан» созвал пресс-конференцию, на которой генеральный директор клуба Марко Фассоне объявил о том, что Доннарумма после месяцев утомительных переговоров принял окончательное решение не продлевать контракт с «Миланом»: «Его время в „Милане“ закончится 30 июня 2018 года». Впрочем, ожидалось, что Джиджи раньше этого срока присоединится к «Ювентусу».

Джокондо Марторелли, скаут, открывший талант Доннаруммы: «Я был одним из немногих, кто предвидел это. Неудивительно, что Доннарумма не продлил контракт. Нужно смотреть в корень проблемы. Я знаю все о Джанлуиджи. Его история очень сложна. Когда я его увидел, ему было десять лет. Даже слепой разглядел бы в нем талант. За ним следил „Интер“, я помню. Несколько лет следил. Все переговоры прошли хорошо, мы договорились с родителями Доннаруммы. А на следующий день он договорился с „Миланом“, ни о чем не предупредив. Так что это был прецедент, который заставлял думать, что он так однажды и с „Миланом“ поступит. Я повторю: его семья договорилась с „Интером“ в 2013 году, а на следующий день они подписали контракт с „Миланом“. Что еще сказать?»

Лидер ультрас «Милана»: «То, что случилось, - это скандал. „Милан“ сделал всё, чтобы сохранить его. Я считаю, что Доннарумма должен сидеть на скамейке до конца контракта. Мы еще злее от того, что посвящали Доннарумме отдельные кричалки и песни. Человеку, который целовал эмблему „Милана“ после матча с „Ювентусом“. Но как он посмел? Нужно ограничить деятельность агентов. Curva Sud может подтвердить свою поддержку клуба в этой ситуации».

Вальтер Дзенга, бывший вратарь: «Между мной и ним много общего. Мы оба начали играть на высоком уровне рано. Я играл в „Интере“, но ситуация взорвалась, когда я узнал, что получаю чуть ли не меньше всех в клубе. А „Наполи“ предложил мне в четыре раза больше денег. Я поговорил с руководством „Интера“, но отношения были не лучшими. Но, в конце концов, „Интер“ принял мои условия. Нужно ли Доннарумме объясняться? Зачем? Он профессионал и сделал свой выбор. Это скандал, когда игрок покидает клуб, который его вырастил. Но разве такая ответственность не должна быть обоюдной? Клубы тоже должны проявлять уважение к своим воспитанникам».

Арриго Сакки, бывший тренер «Милана»: «Я уважал Доннарумму как человека и как футболиста, но я был шокирован отсутствием у него благодарности по отношению к клубу. Это решение посеяло во мне сомнение насчет не только его личных качеств, но и будущей карьеры. Я хочу напомнить ему о тех, кто поставил на первое место деньги, например, Кака и Шевченко, которые ушли из „Милана“ в „Реал“ и „Челси“, чтобы потом об этом сильно пожалеть».

Клаудио Раньери: «Я на стороне Доннаруммы и Мино Райолы. Не считаю, что дело в деньгах, глупо говорить о каком-то предательстве. Ключевая идея проблемы в том, уверен ли игрок в проекте, который строит новое руководство „россонери“. Райола ранее сказал, что талант вроде Доннаруммы заслуживает быть частью великой команды. Находится ли „Милан“ в списке 5-6 ведущих европейских клубов? Всё дело в амбициях, в профессиональном пути. Если Джанлуиджи перейдет в „Реал“, то, вероятно, выиграет две или три Лиги чемпионов в ближайшие годы, не так ли? Сомнения — это нормально, ненормально считать его предателем».

Джанлуиджи Буффон: «Я не даю совета, потому что и сам всегда совершал ошибки. Не хочу вносить в ситуацию еще больше хаоса. Мы общались с Джиджи около 15 минут, но не могу вам сказать, о чем именно. Понятия не имею, останется ли он в „Милане“. Пусть делает то, что приносит ему счастье».

11 июля 2017 года, несмотря на предыдущее заявление, «Милан» продлил с Доннаруммой контракт до 2021 года.

Винченцо Монтелла: «Это была длинная мыльная опера, но самое главное, что мы достигли результата в итоге. Джиджи для нас как сын, и теперь он нуждается в поддержке, чтобы игрок полностью сосредоточился на выступлениях за клуб. Доннарумма стал чемпионом во всех отношениях. Я очень рад. Думаю, Джанлуиджи сделал правильный выбор. В последние несколько дней всё шло к продлению договора. Что я скажу ему, когда увижу в расположении команды? Не знаю. Может, спрошу, почему он не сдал экзамены».

19 лет

Мино Райола: «Доннарумма пока еще не лучший вратарь в мире, но он им станет. Для этого ему нужно перейти в топ-клуб. Таков мой план. Будь моя воля, он бы уже ушел из „Милана“».

Ультрас «Милана» продолжили оскорблять Доннарумму, в частности, припоминали его высокую зарплату и брата-паразита.

Lágrimas de Donnarumma e o consolo de Bonucci [@tutticonvocati]



Raiola vai conseguindo exatamente o que ele queria: conturbar o ambiente... pic.twitter.com/zEtVmtfE7d — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) 13 декабря 2017 г.

Массимилиано Мирабелли, спортивный директор «Милана»: «Мы должны защищать Доннарумму и будем его защищать до конца. А потом посмотрим, что произойдет. То же можно сказать и про любого другого игрока. Джиджи — наследие нашего клуба, и мы его так просто не отпустим, если, конечно, кто-то не оценит его по достоинству. Если поступит достаточно хорошее предложение, любой из наших игроков может быть продан. Есть более богатые клубы — это факт. Давайте не будем себя обманывать и представлять, что сможем вернуться к футболу прошлого, когда клуб Серии А мог привлечь чемпионов. Этого не произойдет».

Дженнаро Гаттузо, главный тренер «Милана»: «Если Доннарумма сможет скопировать манеру поведения Рейны как на поле, так и в раздевалке, то он станет лучшим вратарем в мире. Доннарумме невероятно повезло тренироваться рядом с Рейной».

Пепе Рейна, вратарь «Милана»: «У нас хорошие отношения. Все вратари хотят играть в основном составе. Одна из моих задач - улучшить игру Джиджи».

Дино Дзофф: «Секрет его успешной формы? Он просто стал мужчиной. Теперь он осознает, что он уже взрослый человек, он учится управлять разными этапами своей жизни, что находит отражение и в его игре. Он больше не рассыпается после своих ошибок. Однажды он сделал ошибку, а через несколько мгновений он уже отлично отреагировал на удар».

20 лет

Сегодня Доннарумме исполняется 20 лет, и к своему первому значимому юбилею Джиджо успел провести уже 152 матча в футболке «Милана», а в прошедшем году стал основным стражем ворот «Скуадра Адзурры». Успехов в карьере и впредь всегда делать выбор только умом и сердцем, но не кошельком!