Человек, который свергнет «Ювентус»

вчера, 16:00

Сегодня «Милан» попробует отобрать у Роналду первый трофей за «Ювентус», а «Соккер.ру» предлагает гранду остерегаться нового соседа «россонери».

Выгнали одного из создателей

Для сезона без титула «Ювентуса» нужен параллельный прогресс преследователей и пробуксовка чемпиона. Анчелотти и Мончи сами не справятся. «Милан» пока не готов – сегодня объективно являются аутсайдером в финале Суперкубка Италии.

Их новый сосед тоже стартует как аутсайдер, но предлагаем верить именно в этого человека. Если не справится Беппе Маротта, то не справится никто другой. Ведь нынешний «Ювентус» - великолепный клуб с отличной первой командой, а теперь еще и с Криштиану Роналду.

Если оценивать со дня возвращения в Серию А после искупления своей части общих итальянских коррупционных грехов (были ли честные гранды в «кальчо» в те времена?), то получаем образцово-показательную историю возвращения большого чемпиона на вершину во всех смыслах.

Но, кроме Андреа Аньелли, Джона Элканна (кузен первого), Фабио Паратичи и Павла Недведа, нужно нахваливать и Беппе Маротту. И вот тут начинается самое интересное. В «Ювентусе» солидные мужчины обожают дворцовые интриги. То коммерческий директор Кальво закрутил роман с женой Аньелли, то выставят за дверь Маротту.

Менеджеру сейчас 61 год, его посчитали старым, несовременным. Подумали, что помешает развиваться в коммерческом ключе. Высокомерное отношение, но у «Ювентуса» полное преимущество над всеми конкурентами. Менеджеры, футболисты, новый стадион. Имя, трофеи и опыт. Чутье того, кто прогорел однажды и повторять не хочет. Но чтобы свергнуть их на год с трона в Серии А, не нужно быть лучше во всем.

Упускают фактор родства

Для победы в Серии А другому клубу нужно собрать идеальную команду, позвать тренера-чемпиона и знать, с кем имеют дело. «Ювентус» всегда ходит по грани ничьих в дни побед в один мяч. Кто будет не просто дерзким, но и солидным – имеет шанс обойти чемпиона. Если к Маротте в «Интере» добавить Година, Филипе Луиса, Модрича и Янга (или других мастеров), то в Милане образуется своя банда ветеранов.

И вы с первого раза угадаете, кто ее должен возглавить для получения новых золотых медалей в музей «Интера» – тренер Симеоне. Диего понимал, что «Реал» и «Барселона» великолепные, но сумел в одном сезоне их победить. «Атлетико» развивается как клуб семимильными шагами, но аргентинец открыто заявил – в будущем возглавит именно «Интер».

Представить падение «Ювентуса» надолго сложно, но Беппе не нужны чудеса, ему нужно одно чудо вроде сезона Моуриньо в 2010-м. Неужели генеральный директор так влияет? Сравните работу Эдвардса и Клоппа в «Ливерпуле» - трудятся в связке, выбирая состав «красных», и одинокого Вудворда в МЮ . Эд не допустил появление спортивного директора, и в чемпионском уравнении не участвует даже поле крутого паса Погба на Рэшфорда на «Уэмбли».

К слову, «Интер» заинтересовался и французским Полем – у Маротты амбициозный подход и большие связи. Джузеппе вернет «Интер» на трансферную карту мира. Модрич сейчас ближе к Милану, чем второй Габигол. Конечно, у опытного директора тоже были неудачные сделки, и немало, но менеджер не готовит футболиста, а лишь выбирает. Например, можно вспомнить, как Конте обращался с Красичем – неудача Милоша не вина Маротты.

Были и другие спорные трансферы, но достаточно продажи Погба в МЮ за 105 млн евро и подписания бесплатного Пирло, чтобы фотография Маротты оказалась в музее «Ювентуса» на почетном месте. Пусть Беппе не был единственным в переговорах с Роналду, но и этот трансфер успели провернуть до его отъезда из Турина. В клубе посчитали, что Маротта пойдет в Федерацию Футбола Италии и запретит им пробивать дно дна?

Скорее всего. Поэтому Недвед и удивился, что Беппе ушел в «Интер». Чех резко допустил, что бывший соратник не был настоящим «ювентини»? Все верно, Беппе работал на многие клубы, но каждому приносил пользу. А в миланский гранд пошел, чтобы побеждать и немножко мстить «Ювентусу». Ведь это «Развод по-итальянски», тут сложно обойтись без страстей и попытки убить «старую синьору» в футбольном смысле.

Возможно, в Турине уже допустили роковую ошибку, которая скажется на истории клуба через пару лет. А пока все в Италии считают, что чемпионы в полной безопасности. Но Аллегри явно ищет новые вызовы – МЮ , «Бавария», «Реал», чуть позже «Барселона» могут заинтересоваться. И если параллельно Зидан окажется как тренер для Серии А слабее, чем для Ла Лиги – если именно Зинедина назначат после Аллегри, то конкуренты подсуетятся. Симеоне готов сразиться с «Ювентусом» снова, и для него «Интер» - родной клуб, как и «Атлетико».

Чемпион в тесном окружении

Важно просчитать на два хода вперед. В «Милане» остались люди, которые терпеть не могут «Ювентус», хотя их меньше, чем раньше. Мончи накупил «Роме» состав будущего – выстрелят в году 2022-м, если попадут с наставником. В «Наполи» работает Анчелотти – у Карло давние счеты с туринцами. А теперь Маротта – один из сильнейших спортивных менеджеров мира, в «Интере».

«Старая синьора» слишком хороша собой и могущественна, чтобы ее свергнул один клуб. Но Беппе с радостью помогут даже представители «Милана», когда догадаются назначить подходящего тренера. Представьте Конте в «Милане», а Симеоне в «Интере» - совсем другой расклад, два тренера-чемпиона. В уравнении также «Лацио», и всегда готова подставить подножку «Ювентусу» любимая «Фиорентина» хотя бы в двух матчах нужного сезона.

В Серии А начнется партизанская война – преследователи слабее, но готовятся к сопротивлению. А поскольку многие матчи «Ювентуса» в новом чемпионате были реально непростыми (даже те, где разница в два мяча) и речь о ребятах, которые дома уступили МЮ , не спешите ставить крест на смене чемпиона в Италии в обозримом будущем. Туринцы в этом сезоне, скорее всего, останутся первыми, но весной сконцентрируются на ЛЧ .

О победе в европейском турнире после двух проигранных финалов грезит Аньелли, ведь Андреа с трепетом относится к победе Липпи в 1996 году в Риме над «Аяксом» в серии пенальти. Но если снова ждет обидный вылет, то сразу вспомнят, сколько лет Роналду, Бонуччи, Манджукичу, Матюиди, Кьеллини и Хедире – за тридцать. Подбираются к этому возрасту Сандро, Щесны и Пьянич. И Дибале не 20 лет, а исполнится 26.

Причем Пауло еще может уйти в другую команду, где не нужно прятаться в тени Роналду. «Ювентус» не настолько молод и свеж, как хочет казаться, ставя рекорды в Италии. У них будут прекрасные подписания без Маротты, но Беппе, если руководители «Интера» не помешают и хватит денег, выстроит стратегию свержения короля. Но будет сложно, ведь очень легко допустить ошибку с тренером.

Симеоне с Годином, Модричем и, быть может, еще парочкой игроков «Атлетико», выиграют Скудетто, если Диего решится на уход из «Атлетико» уже в 2019-м. А вот нынешний Жозе Моуриньо, если его назначить в «Интер», вряд ли справится с «Ювентусом» – эмоциональная победа с МЮ осенью не стала толчком для тренера лично. Однако дело не только в Спаллетти – любом другом тренере, не в Икарди – любом другом нападающем для «Интера», а именно в Маротте.

Для Беппе это решающая битва

Есть люди, которые не отступают. У Джузеппе именно такая репутация – как у героя Пола Джиаматти в сериале «Миллиарды». Забавно также, что именно сейчас «Ювентус» подал новую апелляцию и хочет вернуть себе титул-2006, который формально теперь у «Интера». Явно в Турине не ждали, что Маротта выберет исторических врагов, ведь его звали не только в «Манчестер Юнайтед».

Но Беппе решил повысить ставки на родине. Теперь Симеоне собрался в клуб, где работает человек, подписавший для «Ювентуса» больше десятка замечательных мастеров за копейки. Идеальный сценарий для запоздалого, но приятного глазу воскрешения интриги в Серии А. Впереди у «Интера» много работы, но благодаря подписанию менеджера теперь вместе с «Наполи» и «Ромой», которые не могут жаловаться на директоров со вкусом на правильных игроков.

«Ювентус», наверное, не заметил, очарованный голевым дебютом Роналду, но попал в тактическое окружение – все ждут от туринского клуба победы в Лиге чемпионов, но ее добыть будет крайне сложно. И каждое новое поражение в Европе, как и «дежурное» чемпионство отдалит от клуба футболистов, которым одного очередного Скудетто мало. Маротта будет делать «Интер» альтернативой, будет драться за тех же футболистов.

Возможно, попробует продать Икарди втридорога, чтобы хватило денег на усиление. Или наоборот убедит жену-агента Мауро остаться в Италии. У «Ювентуса» много лет не было своего «Монако». Не было «Атлетико», «Лестера», «Боруссии» Д, «Реала» или «Челси», как у других «вечных чемпионов». Не было команды, способной на год отодвинуть в сторону в чемпионате. Но не удивляйтесь желанию Аллегри сменить клуб в ближайшем будущем. Массимилиано прекрасно понимает, что этот сезон подводит черту под его личной главой в Турине.

На кону у «Ювентуса» в первом полугодии сразу четыре трофея из-за переноса финала Суперкубка на сегодня. Но важен лишь один – Кубок чемпионов. Еще одно поражение может подкосить «Ювентус» изнутри, а «Интер» наоборот начнет поступать верно впервые за десяток лет. И тогда всем напомнят, кто умеет воскрешать великие клубы. У Маротты есть несомненный плюс в этой войне. Не просто понимает логику и алгоритмы «Ювентуса», Беппе сам придумал их стратегию. Опаснее врага представить невозможно – будет круто.