Отрезанный ломоть. Иско отдаляется от «Реала»

вчера, 16:00

Иско не жмет руку главному тренеру, отказывается от капитанской повязки, не бежит с командой круг почета. «Соккер.ру» - о футболисте, которому надоело в Мадриде.

Счастливое начало

Иско выступает за «Реал» уже шестой год, и на протяжении большей части этого срока он вел упорную борьбу за место под мадридским солнцем. Карло Анчелотти, при котором Аларкон появился на «Сантьяго Бернабеу», благоволил к креативному испанскому полузащитнику, постоянно находил ему место на поле, несмотря на наличие тройки BBC и приобретение дорогостоящего Хамеса Родригеса. При итальянце Иско вроде бы и не считался игроком железной основы, но, будучи мотивированным и универсальным 12-м игроком, проводил на поле больше всех минут в команде, так как в рамках ротации выходил и в средней линии, и в атакующей тройке. В двух кампаниях под руководством Анчелотти испанец провел по 53 матча в составе «Реала», во всех следующих сезонах играл меньше.

Подготовленное недовольство

Трудные времена начались для Иско летом 2015-го, когда по странному решению Флорентино Переса «Королевский клуб» возглавил Рафаэль Бенитес. На следующий день после назначения Рафы уже шутили о том, что он сделает из Роналду отличного защитника, а по игрокам вроде Иско и Хамеса смена стилистической парадигмы команды ударила сильнее всего. Бенитесу нужен был выраженный разрушитель в центре поля, и ему нужно сказать спасибо за науку для Каземиро, но Иско со своими талантами уже казался неуместным в такой команде. Казалось, приход Зидана станет для него глотком свежего воздуха, ведь Иско в чем-то похож на Зизу-футболиста, однако французский тренер тоже не слишком-то доверял Аларкону.

Недовольство зрело, полным ходом шли разговоры об уходе Иско, а Зидан продолжал уверять общественность в том, что рассчитывает на испанца и убеждал хавбека остаться в Мадриде. Нужно напомнить, что в 2013 году именно Зинедин убедил Иско не переходить в «Манчестер Сити», а принять предложение «Реала». В итоге, за худшим сезоном Аларкона в составе «сливочных» наступила оттепель, да и Зидан в очередной раз оказался красавчиком: как и обещал, сделал ставку на Иско, а в качестве доказательства избавился от Хамеса Родригеса. Испанец вновь почувствовал себя важным, выиграл какую-то там по счету Лигу чемпионов, но потом пришел нынешний сезон с лютыми испытаниями.

Что его сломало?

У нас перед глазами есть аналог ситуации Иско: Федор Смолов. Сначала испанец испортил себе настроение на чемпионате мира, где сборная Испании вылетела уже в 1/8 финала, проиграв России в серии пенальти. Иско сам по себе смотрелся здорово, но декоративно, с уходом Лопетеги команда лишилась вектора, чувства ритма и страсти. Под руководством Хулена Аларкон показывал, возможно, лучший футбол в своей карьере, он был главной движущей силой «Красной Фурии» по ходу отбора ЧМ -2018, забил два мяча в решающем матче против итальянцев. Фернандо Йерро не мастер тонкой настройки, испанцы потерпели неудачу, которую Иско близко принял к сердцу.

Одно утешение: любимый тренер ждал его в клубе, ведь Лопетеги устроился на работу в «Реал». Впрочем, не исключено, что именно это событие и стало причиной краха Иско. Футболист наверняка услышал обещания от знакомого тренера, что команда будет строиться вокруг него, и уж теперь-то доселе третируемый на «Сантьяго Бернабеу» Аларкон заживет счастливо. Как выяснилось, неспроста Зинедин Зидан держал Иско в тонусе, а Лопетеги не учел разницу между подходами к работе в сборной и клубе. Франциско выдал несколько хороших матчей и сбавил в эффективности, у «Реала» начались проблемы, а когда Лопетеги ушел в отставку, Иско, во-первых, расстроился, а, во-вторых, не сумел себя настроить на возобновление борьбы за право выходить в стартовом составе «Королевского клуба».

Отдаление и отделение

После ухода Лопетеги проблемы у его любимчика стали накручиваться, как снежный ком. Тесты выявили у Иско лишний вес, Солари отодвинул испанца от стартового состава из-за неоптимальной формы, но футболист воспринял это как «недостаток уважения». Партнеры пытались помочь Иско – кто-то выражал поддержку как Карвахаль, кто-то давал советы как Марсело, намекнувший, что нужно больше работать. Тем временем, Иско не жал руку Солари после поражения от «Эйбара», а аргентинец по-прежнему не доверял Аларкону.

Казалось, что переломным моментом мог стать кубковый матч против «Мелильи», в котором Иско оформил дубль и вообще выглядел здорово, каким бы ни был уровень соперника, но в следующем матче хавбек остался в запасе, а потом была игра против ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу», провал всего «Реала» и отказ от капитанской повязки. После крупного домашнего поражения от армейцев в Лиге чемпионов Иско сыграл всего 23 минуты в полуфинале клубного чемпионата мира, выйдя на поле, когда результат уже был сделан. В финале испанец на поле не появился, «Реал» выиграл без него и отправился в круг почета с завоеванным кубком. Без Иско. Месяц назад еще можно было подумать, что Аларкон – жертва ситуации, сейчас очевидно, что он ведет себя неправильно, ведь противопоставляет себя уже не только главному тренеру, но и команде.

Иско устал. Иско уходит

Видимо, дни Иско в «Реале» сочтены. Ситуацию может изменить только приход тренера, который будет вдохновлен талантом испанца и будет четко знать, как их правильно использовать в интересах общего дела. Но в действительности Аларкону проще поехать к такому тренеру, чем ждать его на «Сантьяго Бернабеу». Номер один в списке Иско – Хосеп Гвардиола, который мечтает видеть соотечественника в своей команде. Впрочем, в числе претендентов на испанца не только «Манчестер Сити». Рядом вьются еще два клуба АПЛ – «Челси» и «Тоттенхэм», есть интерес со стороны «Баварии» и «Ювентуса». Без работы Иско точно не расстанется.

Как говорит главный тренер сборной Испании Луис Энрике, класс Иско неоспорим. Но нужны еще правильные условия для реализации этого класса. В «Реале» их сейчас нет, кто бы ни был в этом виноват. Флорентино Перес уважает Иско, поддерживает хавбека и просит Солари наладить с Аларконом отношения, но продажа в другой клуб – возможно, лучший выход для обеих сторон в сложившейся ситуации. «Реал» сможет заработать на свои трансферные «хотелки», ведь у Иско контракт до 2022 года, где прописаны отступные в размере 700 миллионов евро, так что вести переговоры будет комфортно, а высокая конкуренция за хавбека позволит выбить из покупателя много денег. Испанец получит новый вызов, смена обстановки пойдет ему на пользу, а с «Реалом» он выиграл достаточно, уйдет не с пустыми руками. А еще просто любопытно посмотреть на Иско в команде Гвардиолы, вот уж где он должен расцвести и достичь уровня Хави и Иньесты.