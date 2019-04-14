Успеть в последний вагон. Лига чемпионов ждёт!

вчера, 10:00

Шесть команд на два места – в Серии А серьезнейшая борьба за зону ЛЧ , а «Соккер.ру» знакомит с ее интересными участниками.

«Милан» забил на один гол больше, чем «Лацио» - классика жанра Серии А. Но у «орлов» игра в запасе, как и еще у ряда претендентов. Всего в борьбе за две путевки в Лигу чемпионов сразу шесть клубов. У каждого свой стиль, подход, козыри и минусы. Чтобы вам было проще определиться с фаворитами и быть готовыми к частым перестановкам в таблице – расскажем обо всех.

«Интер»

Текущее место: 3; Набранные очки: 57 (31 матч).

Календарь: «Фрозиноне» (г), «Рома» (д), «Ювентус» (д), «Удинезе» (г), «Кьево» (д), «Наполи» (г), «Эмполи» (д).

За «Интер». 1. Задел в таблице. 4 очка при такой плотности являются неплохой форой. 2. Возвращение Икарди. Спустя почти два месяца блудный Мауро вернулся, сделал гол плюс пас против «Дженоа». 3. Предвкушение перемен. Спаллетти вряд ли останется, призрак Моуриньо или Конте витает над «Сан-Сиро» и просит о путевке в ЛЧ . 4. Приличный класс игроков. «Интер» пробует давить – процент владения выше, чем у «Ювентуса». Не впечатляют весь сезон, а состав-то для 3-4 мест.

Против. 1. Много поражений. «Интер» нетрудно обыграть – в 8 играх соперники в Серии А справились с задачей. 2. Нервозность Спаллетти. Лучано понимает, что ему активно ищут замену, поэтому нервничает – тяжело сплотить команду, потеряв власть. 3. Непростой календарь. «Рома», «Ювентус» и «Наполи» могут обыграть «Интер», а потеря 6-7 пунктов – риск скатиться ниже четвертой строчки, что будет катастрофой. 4. Отсутствие баланса в игре. Мало пропускают – вторые после «Ювентуса». Вроде бы держат мяч, а по многим параметрам в Серии А вне топ-4. Недорабатывает «Интер»!

«Милан»

Текущее место: 4; Набранные очки: 55 (32 игры).

Календарь: «Парма» (г), «Торино» (г), «Болонья» (д), «Фиорентина» (г), «Фрозиноне» (д), СПАЛ (г).

За «Милан». 1. Нормальный календарь. Игра с «Лацио» - последняя с прямым конкурентом, а потом шесть туров с теми, кто слабее. Расписание рабочее. Лучше, чем у многих конкурентов 2. Форма Пёнтека. Кшиштоф в 11 матчах забил уже 8 мячей, радуя эффективностью – всего 26 ударов, но реализовал почти каждый третий. 3. Нереализованный потенциал. Да, скромные показатели, хромающая игра, но кадровые варианты остаются. Игуаина заменили, Пакета пришел. Доннарумма не всегда грубо ошибается, Романьоли, Сусо или Бакайоко можно представить в ЛЧ .

Против. 1. Неудачная серия. После поражения от «Интера» дважды уступали на выезде – «Сампдории» и «Ювентусу», и не смогли дома обыграть «Удинезе». «Милану» важно перейти к победам. 2. Средний класс Гаттузо. В Дженнаро пытаются верить, словно он Карпин. Но у «россонери» нет более именитого наставника, поскольку не имеют финансовых гарантий. 3. Плохая нацеленность на ворота. «Милан» на пятом месте по количеству точных ударов, 9-е по забитым мячам и 8-е по пасам под удары. Пёнтек – монстр, чего не скажешь про атаку «россонери» в целом. Вроде бы у Сусо и Чалханоглу есть созданные голы, но Гаттузо не поставил атакующий футбол, который так нужен, когда в обороне не Мальдини с Нестой.

«Рома»

Текущее место: 5; Набранные очки: 54 (32 игры).

Календарь: «Интер» (г), «Кальяри» (д), «Дженоа» (г), «Ювентус» (д), «Сассуоло» (г), «Парма» (д).

За «Рому». 1. Везучесть главного тренера. Раньери играл за «волков», Раньери их сейчас снова тренирует. Ему уже ищут замену, но вы знаете Клаудио – нащупает победный пульс и не отстанет, пока не навредит «Милан» или даже «Интеру». 2. Опытный сильный состав. Эль Шаарави, Джеко, Коларов, Фасио, Нзонзи, Маркано, Манолас, Миранте, не говоря о Де Росси – очень опытные игроки. Им стыдно будет, учитывая возможности, уступить «Милану», где состав неплохой, но в полуфинале ЛЧ не бывавший. 3. Календарь и молодежь. После «Интера» команду ждут или середняки, или немотивированный «Ювентус». А кроме опытных мастеров, есть еще крутая молодежь Пеллегрини, Кристанте, Юндер или даже Клюйверт, если выпустят, легко могут спасти в решающий момент.

Против. 1. Сезон скандалов и провалов. Мончи обвинили во всех грехах, а он просто набрал людей, которых Ди Франческо в команду не превратил. Следовательно, испанец вернулся домой, а тренера заменили на Раньери. Но нервозность осталась. 2. Огромные проблемы в защите. Швед Ульсен ошибался – в воротах старик Миранте, но проблемы не решены. «Рома» пропустила 45 мячей, это 12-й результат Серии А. 3. Ветераны думают о будущем. И юный Дзаньоло – тоже. Но Джеко сватают в «Вест Хэм», для Маноласа готовят место в новом клубе – повыше уровнем, чем «Зенит». И у Фасио будут предложения. Тотти якобы хочет стать спортивным директором «Ромы», а тренером поставить Де Росси. Когда все на чемоданах, сложная задача может оказаться неподъемной.

«Аталанта»

Текущее место: 6; Набранные очки: 52 (31 матч).

Календарь: «Эмполи» (д), «Наполи» (г), «Удинезе» (д), «Лацио» (г), «Дженоа» (д), «Ювентус» (г), «Сассуоло» (д).

За «Аталанту». 1. Работа главного тренера. Успех бергамского клуба можно описать тремя словами – Джан Пьеро Гасперини. Опытный наставник играет в три центральных, но команда атакующая, смелая, узнаваемая. Тренерский успех налицо, и его нужно развивать. 2. Опытные люди в составе. Для Гомеса, Иличича, Сапаты, де Руна или вратаря Бериши шанс попасть в ЛЧ – уникальный и, возможно, последний в карьере. Задача может сплотить команду. 3. Атакующие показатели и стиль. У «Аталанты» и «Ювентуса» по 64 забитых мяча, и в очном матче в январе чемпиона побили 3:0. По качеству созданных моментов они первые в лиге, по владению – вторые после «Наполи». Не козыряя именами в составе, Гасперини поставил командную игру, хотя есть и минусы.

Против. 1. Плохая работа в защите. Будучи командой владения и голов, «Аталанта» по меркам Серии А ужасно защищается. Умудрились пропустить больше, чем молодая «Фиорентина», на 8-й строчке среди всех. Ошибки в защите стоили 11 пунктов только в 2019 году, а при лучшей игре могли конкурировать с «Интером», с которым сыграли 0:0 в последнем туре. 2. Неудачная игра дома. В гостевой таблице держатся на втором месте. В домашней – на десятом. Среди претендентов на путевку в ЛЧ нет никакого, кто играл бы дома слабее, чем «Аталанта». 3. Матчи с прямыми конкурентами. Обыграли дома «Ювентус» 3:0, но в Турине в предпоследнем туре даже немотивированный к тому времени соперник может отомстить. «Аталанта», кроме чемпиона, обыграла только «Интер» и «Лацио». «Милану» и «Торино» уступали, а впереди матчи с неаполитанцами и «орлами».

«Торино»

Текущее место: 7; Набранные очки: 49 (31 матч).

Календарь: «Кальяри» (д), «Дженоа» (г), «Милан» (д), «Ювентус» (г), «Сассуоло» (д), «Эмполи» (г), «Лацио» (д).

За «Торино». 1. Игра середняка. Туринцы – добротный середняк, который может обыграть «Интер» и «Аталанту», в Неаполе сыграть 0:0, а потом потерять очки с «Болоньей» дома. Зато оборона четвертая в Серии А по пропущенным. 2. Опыт Вальтера Мадзарри. Мистер не для того проваливался в «Интере» и «Уотфорде», чтобы неудачно вернуться в Серию А. У «Торино» есть игра. 3. Смелость команды. А что им терять? Можно зацепиться за Лигу Европы – уже хорошо, но поскольку «гранатовые» обыграли ряд прямых конкурентов в 2019, Белотти, Ансальди, Сиригу и Иццо еще пошумят!

Против. 1. Любовь к мировым. «Торино» как итальянский «Рубин» - 13 ничьих в 31 матче. Они готовы подписать мир с кем угодно. Собирая по баллу за вечер, на бал ЛЧ не попасть. 2. Проблемы в домашних матчах. Пять поражений из шести – в Турине. А впереди ждут домашние матчи с «Миланом» и «Лацио». И «Ювентус» даже в статусе чемпиона не захочет отдавать три очка. 3. Отношение соперников. В Серии А не будет недооценки со стороны прямых конкурентов, а у середняков - свои задачи. «Торино» будет сложно, пускай если сегодня побеждают – до «Милана» останется три пункта и очный матч.

«Лацио»

Текущее место: 8; Набранные очки: 49 (31 игра).

Календарь: «Удинезе» (д), «Кьево» (д), «Сампдория» (г), «Аталанта» (д), «Кальяри» (г), «Болонья» (д), «Торино» (г).

За «Лацио». 1. Серийность Чиро. Иммобиле – серийный убийца чужих надежд, и поскольку он в конце сентября по начало ноября был в шикарной форме (8 голов и 5 ассистов в 11 играх), а потом брал паузу – может начать новую серию. 2. Домашние матчи в календаре. На «Олимпико» им проще, а из 7 игр 4 пройдут дома, а на выезде играть не с «Наполи» или «Интером». 3. Состав чуть лучше результатов. Понятно, что суперзвезд в «Лацио» мало, но Милинкович-Савич, Бадель, Лулич, Иммобиле или Ачерби подходят для борьбы за 4-ю строчку, если их мотивировать. Тем более, если обыграют «Удинезе», то до «Милана» останется 3 пункта.

Против. 1. Поражения от конкурентов. «Рому» в дерби грохнули 3:0, но это единственная победа над конкурентами за весь сезон. Для ЛЧ нужна воля… 2. Непонятное состояние Индзаги. Тренер Симоне поначалу оставлял более цельное впечатление, а сейчас его изыски, вроде «3-5-1-1» не пугают даже Гуттазо – плохой знак. 3. Команда без изюминки. Проверив более десятка параметров, только по одному удалось увидеть «Лацио» в топ-4 – ударам. Но по точным выстрелам уже на шестой строчке. Со стилем проблемы, и 10 поражений в 31 туре – многовато для ЛЧ .

Мнение читателей. Кто представит Италию в Лиге чемпионов?

С «Ювентусом» и «Наполи» все понятно – с таким отрывом и возможностями не потеряют первое и второе места в таблице. Туринцы скоро станут чемпионами, но Анчелотти не позволит «Интеру» обойти свою команду. А если и позволит – вдруг сломаются морально из-за потенциального вылета от «Арсенала» в Лиге Европы, то останется еще одна путевка.

«Черно-синие» миланцы пока себе ничего не гарантировали, и работают с переменным успехом. Но если «Интер» справится с задачей сохранения места в тройке, то остается пять претендентов на одну позицию. И выбрать лучшего сложно. «Милан», «Аталанта», «Рома», «Торино» или «Лацио»? Теперь вы знакомы с основными плюсами и минусами кандидатов – называйте своего фаворита в гонке, где останется один герой, последний.