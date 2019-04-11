Мы говорим «Арсенал», подразумеваем - Арсен

сегодня, 13:00

«Соккер.ру» вспоминает, как в 1996 году начиналась эпоха Венгера в лондонском «Арсенале».

Двадцать два года – огромный для футбола срок. За это время «канониры» много чего выиграли и не выиграли, переехали со старого стадиона на новый. Через клуб прошли десятки игроков. И только высокий и худой мужчина в очках неизменно находился на скамейке запасных. За исключением тех встреч, когда Профессор был дисквалифицирован. Выросло целое поколение болельщиков «Арсенала», не знавших иного тренера.

Скоропостижная отставка

А ведь пути Арсена Венгера и «Арсенала» могли не пересечься осенью 1996-го. К сезону команду готовил Брюс Риох. Но за неделю до старта чемпионата Риох был отправлен в отставку. Причин тому было несколько. Не все в правлении клуба были довольны тем, что с подачи Риоха был куплен Деннис Бергкамп и возвращён из Италии Дэвид Платт. На счета «Интера» и «Сампдории» отправились 7,5 и 5,5 миллионов фунтов соответственно. В правлении нашлись люди, считавшие эти сделки напрасными. У Брюса были трения с лидером атаки Йаном Райтом. Итоговое пятое место в сезоне-95/96 тоже ставилось в вину. Поводом для расставания с бывшим игроком сборной Шотландии стало слабое выступление в контрольных матчах. Готовясь к первенству «Арсенал» проигрывал всем подряд. Последней каплей стало поражение «Нортхэмптону». Так за неделю до старта Премьер-Лиги лондонцы остались без тренера.

Стиву Хьюстону было сказано, что он – фигура временная и будет поддерживать жизнедеятельность команды, пока руководство занято поисками. Впрочем, особо искать и не требовалось. Ведь освободился из «Барселоны» Йохан Кройф. «Арсенал» предлагал голландцу сказочные условия. Но Кройф подумал-подумал, да и сослался на усталость. Пришлось возобновить поиск.

Кандидатура Венгера возникла случайно. Джордж Грэм отказался возвращаться из «Лидса» в клуб, откуда его не так давно уволили. Дэвид О'Лири остался верен своему шефу и также вежливо отказал «канонирам», даром что почти вся карьера ирландца прошла именно на «Хайбери». Покинувший сборную Англии Терри Венейблс тоже не горел желанием впрягаться в столь сложное дело. И тут на горизонте замаячила рослая фигура Венгера.

Контракт французского немца с японским клубом «Нагоя Грампус Эйт» приближался к завершению. И несмотря на то что японцы обожали Венгера, сам Арсен хотел вернуться в Европу. Он уже прощупывал почву в «Монако», с которым добивался серьёзных успехов до отъезда в Страну Восходящего солнца, - выигрывал чемпионат Франции, брал Кубок страны, выводил монегасков в финал Кубка кубков. Кто-то ещё помнил яркую игру клуба из княжества, кому-то просто понравилось имя потенциального наставника.

Венгер не отверг предложение лондонцев сразу. Более того, проявил интерес. А именно, выдвинул встречные условия – кадровая политика должна находиться в руках тренера. То есть, он и только он должен решать, кому играть. Венгер предупредил, что некоторые его идеи могут вызвать неприятие или даже отторжение.

Но руководство клуба довольно легко согласилось на назначение француза. Другое дело – болельщики, считавшие «Арсенал» едва ли не оплотом старой доброй футбольной Англии. Самые отчаянные из них предупреждали, что вскоре в команде будут играть одни французы. Кстати, они не так уж и ошиблись. Но кто прислушивался к мнению народа?

В сентябре Венгер поставил подпись под контрактом, предварительно решив свои дела с японцами. Сезон к тому времени уже набрал ход. Прошло восемь туров. «Арсенал» уже успел сменить тренера – Хьюстон отработал пять встреч и согласился возглавить «Куинз Парк Рейнджерс», и на вахту заступил Пэт Райс. С которым «пушкари» успели вылететь из Кубка УЕФА , дважды проиграв в 1/32 финала «Боруссии» из Мёнхенгладбаха с одинаковым счётом 2:3.

Команда старослужащих

Каким же Венгер застал свой новый коллектив. Ворота защищал первый номер сборной Англии Дэвид Симэн. Летом вернулся из «Лидса» ради сидения на лавочке ветеран Джон Лукич, который и попросил со скамейки Винса Бертрама.

Роскошно выглядела оборона «канониров». Справа Ли Диксон, слева – Найджел Уинтербёрн. И в центре Тони Адамс, Мартин Киоун и Стив Боулд. Риох чаще всего использовал пять защитников, преемники не стали ничего менять. В запасе Стив Морроу и Энди Линигэн. Главным недостатком защитной линии был её возраст – Линигэну и Боулду по 34 года, Уинтербёрну – 33, Диксону 32, Адамсу и Киуону по 30, и только Морроу ещё не вступил в клуб «кому за 30». Немолоды были и голкиперы – 33 года Симэну, а Лукичу – все 36. При всём уважении к ветеранам, новый тренер понимал, что скоро ему придётся заново отстраивать защиту.

Нуждалась в усилении полузащита, особенно опорная зона. Дэвид Платт был больше созидателем, нежели разрушителем. Рэй Парлор, Пол Мерсон и Гленн Хелдер и вовсе начинали как нападающие и больше действовали на флангах. Стивен Хьюз и Йан Селли на роль опорника не тянули.

В нападении железным место было Йана Райта. Деннис Бергкамп начал сезон нездоровым и достаточно долго набирал форму. Мерсон в интересах команды отошёл в среднюю линию, поэтому в паре с Райтом выходил здоровый валлиец Джон Хартсон. Которого Венгер отчего-то сразу невзлюбил. В запасе Пол Диков и Крис Кивумия, у которых не было шансов заиграть даже при травмированном Бергкампе.

Трансферных окон тогда не существовало, поэтому пополнять состав можно было в любое время. И вскоре на «Хайбери» потянулись соотечественники нового тренера. Первыми, ещё до официального прихода Венгера, приехали защитник «Страсбура» Реми Гард и полузащитник «Милана» Патрик Виейра. И если место Гарда было на лавке, то с 20-летним рослым Виейра в клубе связывали большие надежды. Именно Патрик должен был заполнить вакуум в опорной зоне. В «Канне» Виейра проявил себя неплохо, в «Милане» ему не дали шанса, а в «Арсенале» французу отвели функцию, сравнимую с ролью ферзя на шахматной доске. В январе же уже обжившийся Венгер привёз из Парижа 17-летнего парнишку по имени Николя Анелька. Его купили у ПСЖ за какие-то копейки.

Третьим будешь?

Исполнявшие обязанности Хьюстон и Райс не успели ничего испортить в чемпионате Англии, и Венгер принял команду, шедшую на третьем месте, отстававшую от «Ливерпуля» на три очка. «Манчестер Юнайтед» шёл четвёртым. Дебют пришёлся на игру в Блэкберне. Два гола Йана Райта принесли победу 2:0 и вывели «канониров» на второе место. Но домашняя премьера французского тренера оказалась смазанной – бесцветные нули с «Ковентри». Зато «Лидс» Грэма был разбит красиво 3:0, а болельщики обнаружили любимцев на первой строчке. Ненадолго. Уже после ничейного исхода встречи с «Уимблдоном» пришлось отступить. А потом состоялось первое противостояние Алекса Фергюсона и Арсена Венгера. Автогол Уинтербёрна не только решил исход матча, но лишний раз заставил тренерский штаб лондонцев задуматься о новой линии обороны.

Свое первое дерби северного Лондона Венгер выиграл. «Тоттенхэм» дожали в конце за счёт голов Адамса и Бергкампа. Но счёт получился красивым – 3:1. Потом выигрыш у очень сильного «Ньюкасла» на «Сент-Джеймс Парк», три очка с «Саутгемптоном» и снова «пушкари» первые. На этот раз на три тура. Правда пришлось пожертвовать Кубком Лиги, - проиграли «Ливерпулю» на «Энфилде» 2:4.

В конце декабря наступил некоторый спад – одна ничья в четырёх встречах. Первый круг тем не менее завершён на втором месте. Зиму провели ни шатко, ни валко. То вторые, то третьи. Правда с мечтами о Кубке пришлось расстаться. Одолев в переигровке «Сандерленд», «Арсенал» проиграл дома «Лидсу». Второй матч МЮ тоже был проигран, уже на «Хайбери». Бергкамп ответил голом на удары Энди Коула и Оле-Гуннара Сульшера, но в протокол был записан счёт 2:1 в пользу чемпиона.

Но до конца чемпионата «канониры» сумели одержать ряд важных побед. Особенно красиво был обыгран «Челси» на «Стэмфорд Бридж» – три безответных мяча. И быть «Арсеналу» вторым, если б не две досадные осечки на своём поле – с «Ливерпулем» и особенно с «Ньюкаслом» в предпоследнем туре. А так, третье место, что уже лучше пятого.

Изменилось и качество игры «пушкарей». Патрик Виейра доставил мощи в центре поля. Молодой француз и оборону разгрузил, и в атаке был полезен. Даже больше, чем в защите. Поэтому Венгер решил несколько разгрузить Патрика и попросил купить ещё полузащитников. Просьбы были услышаны, и на «Хайбери» появился обладатель длинный белых волос Эммануэль Пети.

Йан Райт провёл выдающийся сезон, забив 30 мячей. Деннис Бергкамп доказал целесообразность своего приглашения. В большого игрока обещал вырасти Анелька. Несмотря на известные проблемы с алкоголем хорошо отыграл Мерсон.

Оборона «канониров» стала самой надёжной в Премьер-Лиге – всего 32 пропущенных мяча. Но именно эта линия, как ни странно, больше всего волновала Венгера. Он понимал, что скоро все эти заслуженные ветераны будут уходить одни за другим. Киоун и Адамс отвечали требованиям француза, а Боулд выпал из основы после перехода на игру с четырьмя защитникам, с краями нужно было что-то делать. Поэтому он дал команду искать игроков на нужные позиции. Без особой спешки. На год-другой Диксона и Уинтербёрна хватило бы.

Как восприняли нового тренера на «Хайбери»? После первого года пока не распробовали. Поэтому для самоутверждения Венгеру было необходимо провести удачный второй сезон. Доказать и свою состоятельность, и право принимать непростые решение. Но об этом – в другой раз.