Самые острые «шпоры». Последнее чемпионство

сегодня, 17:18

«Соккер.ру» рассказывает о том, как «Тоттенхэм» под руководством Билла Николсона сделал дубль в сезоне-1960/61.

Этот рассказ посвящён команде, которую считают лучшей в истории лондонского клуба. И не только. Те, кто видел «Тоттенхэм» образца 1960/61, говорили, что это был лучший коллектив, когда-либо игравший в чемпионате Англии. Не будем ни спорить, ни опровергать. Просто вспомним Билла Николсона и его подопечных.

Мистер «Тоттенхэм Хотспур»

Уроженец Скарборо Уильям Николсон известен в футбольном мире как «мистер Тоттенхэм Хотспур». Начинал он в «Скарборо», причём совмещал тренировки с работой в прачечной. А потом 17-летнего правого полузащитника присмотрели скауты «Тоттенхэма». Юноша из провинции рискнул и отправился в Лондон. Первый матч за юношескую команду Билл провалил и хотел было вернуться домой. Но его отговорили. В следующем матче Николсон забил три мяча. Так Билл связал свою жизнь с «Тоттенхэмом». Сначала как футболист, а потом уже и как тренер. Только война разлучила футболиста со «шпорами» на несколько лет.

Николсон начинал как правый полузащитник, но довольно быстро переквалифицировался в левые защитники. На левом фланге он провёл большую часть карьеры игрока. В 1950 году он помог «шпорам» выиграть первый чемпионский титул. Билл неоднократно вызывался в сборную Англии, но тут его преследовало какое-то невезение. Всякий вызов оборачивался травмой. Поэтому Николсон ограничился единственным матчем за «трёх львов», в котором, между прочим, забил мяч в ворота португальцев через 19 минут после начала встречи.

Билл Николсон закончил карьеру игрока в 1955 году. Несколько лет отработал в сборной Англии помощником старшего тренера Уолтера Уинтербёрна, в том числе и на чемпионате мира-1958. При этом он ещё совмещал две должности - тренировал молодёжь «спэрз», потом стал ассистентом старшего тренера Джимми Андерсона. А в октябре пятьдесят восьмого Николсона назначили тренером занимавших 16-е место «шпор». Вскоре предстоял дебют нового тренера. В Лондон приехал сосед по турнирной таблице «Эвертон». Гости были разгромлены со счётом 10:4, а этот результат стал рекордом для тренеров-дебютантов. И хотя первый сезон оказался куда более прозаичным, чем первый матч Николсона - 18-е место, бывший игрок остался руководить командой. На 16 долгих лет.

В следующем году «спэрз» совершили прыжок с 18-го места на третье, отстав от чемпиона «Бёрнли» всего на два очка. Был установлен ещё один рекорд результативности - в Кубке была разгромлена со счётом 13:2 «Крю Александра». Кроме того, «Тоттенхэм» совершил турне по СССР - обыграл «Торпедо» 1:0, киевское «Динамо» 2:1 и уступил 1:3 сборной клубов. Как вспоминал потом Николсон, эта непростая поездка способствовала сплочению коллектива.

Тайный советник тренера

Главной звездой «Тоттенхэма» считался полузащитник сборной Северной Ирландии Дэнни Бленчфлауэр, который вёл всю игру «шпор». Дэнни пришёл из «Астон Виллы» в пятьдесят четвёртом и успел поиграть один год вместе с Биллом - сезон 1954/55. Футболисты находились в приятельских отношениях, что не помешало Николсону вывести Бленчфлауэра из состава в первый год своей работы. Ненадолго, на пару недель. Потом вернул 32-летнего ирландца в основу, снова отдал капитанскую повязку и сделал главным проводником своих идей. Не только на поле. Почти все кадровые решения Николсон принимал, посоветовавшись с Бленчфлауэром. Более того, Дэнни сам подобрал своего преемника в лице шотландца Дэйва Маккея. С подачи Бленчфлауэра появился на «Уайт Харт Лейн» шотландец Джон Уайт, вошедший в историю «спэрз» как «Призрак».

«Перед началом сезона-60/61 я предчувствовал, что эта команда способна сделать что-то великое. Почему? Не знаю и сейчас. Было какое-то интуитивное ощущение», - вспоминал потом Билл Николсон. А теперь пришла пора познакомиться с теми, кто составлял эту команду.

Вратарь сборной Шотландии Билл Браун появился в команде уже при Николсоне и вытеснил Джона Халлоубрида. Правый защитник Питер Бейкер, левый - Рон Генри. В центре Морис Нормэн. Резервисты - Мэл Хопкинс, Кен Бартон. В середине поля Дэнни Бленчфлауэру помогал Дэйв Маккей. Дэнни больше занимался созиданием, а Дэйв, напротив, разрушал атаки соперников. В резерве Тонни Марчи и Джон Смит. Левый крайний - Клифф Джонс, правый - Терри Дайсон. И тройка форвардов - Бобби Смит на острие и чуть ближе к обороне Джон Уайт и Лэс Аллен, пришедший в 1959-м из «Челси». Терри Медвин был рад случаю подменить Дайсона на правом фланге атаки. Иногда выходили на поле Фрэнк Соул и Рон Пайпер.

Победный марш

«Шпоры» выдали мощнейший старт . Одна победа за другой. «Эвертон», «Блэкпул», «Блэкберн», снова «Блэкпул», «Манчестер Юнайтед», «Болтон» пали под ударами лондонского клуба. Эта серия разозлила «Арсенал». Его игроки пообещали остановить «Тоттенхэм» на «Хайбери». Тем более что не смогли выйти на поле травмированные Уайт и Джонс. Но сработал резерв - Соул забил первый мяч в ворота «канониров», а Медвин сделал две голевых передачи. Уступая 1:2, «спэрз» снова выиграли, в седьмой раз подряд. С результатом 3:2.

За седьмой победой пришла восьмая - над «Болтоном» (пусть вас не смущает ассиметрия календаря). А потом «Тоттенхэм» нанёс поражение «Лестеру», «Астон Вилле», «Вулверхэмтону». После 11 туров лондонцы шли со стопроцентным результатом, но «Шеффилд Уэнсдей» отставал лишь на три очка. Первым, кто притормозил команду Николсона ,был «Манчестер Сити», причём «горожане» сделали это на «Уайт Харт Лейн», сыграв вничью. Перевели «шпоры» дух, и ещё четыре победы. Только в 17-м туре «Тоттенхэм» покинул поле побеждённым. Однако в роли победителя выступил ближайший преследователь «Шефффилд Уэнсдэй», сокративший отставание до трёх очков. Так что стартовый рывок ещё не гарантировал победы в чемпионате.

Но «совы» проиграли уже в следующем туре. А «спэрз» разгромили «Бирмингем» 6:0 и начали отсчёт новой серии - семь побед и ничья 4:4, пришедшаяся на матч с чемпионом - «Бёрнли». «Шпоры» проигрывали 0:4, но в течение трёх минут сумели отыграть три мяча, а в конце встречи Нормэн спас лондонцев от поражения.

В январе начались кубковые матчи, которые требовали дополнительной траты сил. Возможно, и этим можно было объяснить некий спад в игре лондонцев. Всё-таки в матчах за Кубок ошибаться было нельзя, а потери в чемпионате можно было восполнить. Да и запас прочности позволял «шпорам» смотреть на соперников сверху вниз. В Кубке же «Тоттенхэм» уверенно выносил соперника за соперником. Только в четвертьфинале с «Сандерлендом» возникла заминка - ничья на севере Англии. Но в столице «рокерам» набили пять штук, и в полуфинал проследовали «спэрз». А там они разгромили «Бёрнли» 3:0.

К началу апреля число претендентов на чемпионский титул окончательно превратилось в двойку - «Тоттенхэм» шествовал впереди, а «Шеффилд» всё догонял, но никак не мог приблизиться. Лондонцы держали дистанцию в три очка. Весной выяснилось, что убегать легче, чем догонять. Столичный клуб сохранил больше сил. «Совы» выдохлись и стали терять очки. Дистанция увеличивалась с каждым туром на единицу и достигла шести очков. Всё решалось в очной встречи на «Уайт Харт Лейн».

Из всех побед, одержанных «шпорами» в отчётном сезоне, эта была, возможно, самой бледной. На гол Дона Мегсона Бобби Смит и Лэс Аллен ответили точными ударами. Но этот выигрыш со счётом 2:1 гарантировал команде Билла Николсона чемпионство. Остаток первенства можно было доигрывать, что лондонцы и сделали.

Цветной финал

Но оставался Кубок. Финал, проходивший на «Уэмбли», собрал сто тысяч. И большинство из них болели за «Тоттенхэм», а не за «Лестер». Но «лисиц» мало волновало соотношение сил на трибунах. Куда большей проблемой стала травма защитника «Лестера» Лена Чалмерса, сломавшего ногу на 20-й минуте. Замен в ту пору не было, и «лисы» остались в меньшинстве. Численное преимущество было дважды реализовано после перерыва. Сначала лучший снайпер «шпор» Бобби Смит после паса Терри Дайсона поразил ворота Гордона Бэнкса. А потом Смит вернул товарищу должок в виде голевого паса. Победа «Тоттенхэма» 2:0 . Кстати, этот кубковый финал стал первым, который транслировался в цвете.

Предчувствия не обманули Билла Николсона. Его команда провела выдающийся сезон, выиграв оба турнира, в которых участвовала. Все отработали на славу. Наколотивший 33 мяча Бобби Смит, ставший любимцем «Уайт Харт Лей», Уайт по прозвищу «Призрак», мудрый Бленчфлауэр и его молодой товарищ Маккай. Эта команда ещё сотворила одно чудо, выиграв Кубок кубков в 1963-м - первый для англичан европейский трофей.

Но чемпионом «Тоттенхэм Хотспур» больше не был. Вот уже без мало 60 лет прошло, а титула всё нет и нет. И неизвестно, когда появится. Из того золотого состава в живых осталось только шестеро - Морис Нормэн, Клифф Джонс, Терри Дайсон, Лэс Аллен, Тони Медвин и Фрэнк Соул. Хочется, чтоб они увидели, как их любимая команда снова стала первой.