Топ-10 безумных матчей плей-офф Лиги Европы

сегодня, 20:30

В этом году Лига Европы отмечает 10-летний юбилей, и хотя любовь к Лиге чемпионов не пошатнуть, «Соккер.ру» называет десятку матчей ЛЕ , которые запали в душу.

2009/2010. 1/8 финала. «Андерлехт» - «Гамбург» - 4:3

Лига Европы начала зажигать с первого же розыгрыша! Так, в 1/16 финала состоялось интереснейшее противостояние «Панатинаикоса» и «Ромы», в обоих матчах греки одерживали волевые победы со счетом 3:2. А в 1/8-й повеселили «Андерлехт» и «Гамбург». Первый матч закончился победой немецкого клуба 3:1, но это было только начало. Жером Боатенг упрочил превосходство «красноштанников» голом на 42-й минуте, но «Гамбург» еще до перерыва пропустил от Лукаку и Матиаса Суареса. Беспорядочная стрельба продолжилась после перерыва, в какой-то момент Буссуфа сделал счет 4:2, но точку поставил тот самый хорват Петрич, чей гол на «Уэмбли» вывел сборную России на Евро-2008.

2009/2010. 1/8 финала. «Вердер» - «Валенсия» - 4:4

В тот же день устроили «резню» «Вердер» и «Валенсия». Первая игра завершилась со счетом 1:1, ничью увидели и зрители, собравшиеся на стадионе в Бремене. Но какая это была ничья! В составе «Валенсии» хет-трик оформил Давид Вилья, еще один гол забил Хуан Мата, за «музыкантов» забивали Угу Алмейда, Фрингс, Марин и Писарро. В итоге, 4:4! Впрочем, с «Вердером» Томаса Шаафа такие приключения случались регулярно.

2010/2011. 1/16 финала. «Базель» - «Спартак» - 2:3

«Спартак» тоже засветился в подборке безумных матчей Лиги Европы, причем со знаком плюс. Команда Валерия Карпина в пух и прах проиграла первый тайм в Базеле, пропустив два мяча в концовке, но после перерыва все изменилось, и «красно-белые» забили три подряд гола в ворота ошалевших от такой дерзости швейцарцев. Голы Дмитрия Комбарова и Артема Дзюбы в середине второго тайма помогли добиться неплохого промежуточного результата – ничьей, но в компенсированное время Джано Ананидзе со штрафного принес «Спартаку» волевую победу. Острый на язык Дзюба после матча кивнул на «Базель» и сказал: «Отвозили петрушек!»

2012/2013. 1/16 финала. «Боруссия» (Менхенгладбах) - «Лацио» - 3:3

Мощнейшее итало-германское противостояние вылилось в шесть забитых мячей, половина из которых влетела в ворота после 84-й минуты. «Жеребцы» дважды доставляли мяч в сетку ворот «орлов» с помощью пенальти, а «Лацио», уйдя от поражения на 4-й добавленной минуте второго тайма, в ответной встрече вырвало путевку в следующий раунд.

2013/2014. 1/16 финала. «Лудогорец» - «Лацио» - 3:3

Спустя год на аналогичной стадии вновь состоялся триллер с участием «Лацио», только на этот раз праздновали соперники римлян. Проиграв 0:1 в домашнем матче, «орлы» отправились в Болгарию с твердым намерением перевернуть ход дуэли и забили уже на 1-й минуте. Потом повели 2:0, но «Лудогорец» выстрелил дуплетом в середине второго тайма. Мирослав Клозе, казалось, прикончил болгар на 82-й минуте, но «лютым горцам» хватило времени, чтобы сделать счет 3:3 и протиснуться в следующую стадию.

2013/2014. 1/16 финала. «Айнтрахт» (Франкфурт) - «Порту» - 3:3

В тот же вечер аналогичным образом развлекались «Айнтрахт» и «Порту». Первый матч на «Драгау» завершился со счетом 2:2, причем немцы отыгрались с 0:2, а в домашней игре уже «Айнтрахт» вел 2:0, но не удержал преимущества, пропустив решающий гол на 86-й минуте. В итоге, «Порту» пробился в следующую стадию благодаря большему количеству голов на выезде, ведь общий счет дуэли – 5:5.

2014/2015. Финал. «Днепр» - «Севилья» - 2:3

К финалам всегда приковано особое внимание, а тут было на что посмотреть. Многие ждали легкой победы «Севильи» - явного фаворита финала, но «Днепр» показал не просто зубы, а настоящие клыки. Уже на 7-й минуте Калинич открыл счет, и хотя Крыховяк с Баккой в середине тайма, выстрелив практически дуплетом, вывели «Севилью» вперед, незадолго до перерыва андалусийцы получили удар под дых от Ротаня, который шикарно исполнил штрафной. Во втором тайме было меньше огня и только один гол Бакки, который принес «Севилье» победу, но финальный штурм «Днепра» тоже был прекрасен. Лучший финал Лиги Европы за 10 лет!

2015/2016. Четвертьфинал. «Ливерпуль» - «Боруссия» (Дортмунд) - 4:3

В следующем сезоне жребий свел в четвертьфинале бывшую и нынешнюю команды Юргена Клоппа, противостояние «Боруссии» и «Ливерпуля» окрестили «Эль Клоппико». Сыграв 1:1 в Дортмунде, друзья Юргена привезли все веселье на «Энфилд». «Боруссия» вела 2:0 к 10-й минуте и 3:1 к середине второго тайма, но «Ливерпуль» забил три мяча в последней четверти матча и вырвал путевку в полуфинал. Возможно, самый крутой матч в десятилетней истории Лиги Европы.

2017/2018. 1/16 финала. «Ницца» - «Локомотив» - 2:3

Семь лет спустя «Локомотив» повторил подвиг «Спартака» из матча с «Базелем». Железнодорожники неудачно начали матч с «Ниццей», пропустили два мяча от Марио Балотелли к исходу получаса игры, но не сломались и ответили на дубль Балотелли хет-триком Мануэла Фернандеша. Это было круто!

2018/2019. 1/8 финала. «Славия» - «Севилья» - 4:3 (овертайм)

И вот уже игра из нынешнего розыгрыша, претендующая на лавры самого сумасшедшего матча в истории Лиги Европы. «Славия» каким-то чудом умудрилась не проиграть на «Рамон Санчес Писхуан» и привезла домой ничью 2:2, которой уже можно было гордиться. Но это было только начало! В домашнем матче чехи дважды вели в счете и дважды позволяли «Севилье» отыгрываться, выяснение отношений перекочевало в овертайм, где Франко Васкес вывел испанцев вперед и, казалось, закончил соперничество.

Только казалось! «Славии» нужно было отвечать двумя голами, и «сшитые» сделали это, подарив своим болельщикам непередаваемые эмоции. Траоре, который нанес решающий удар по воротам самого титулованного клуба Лиги Европы на 119-й минуте, в четвертьфинале против «Челси» будет играть в новом комплекте бутс, потому что его обувь из матча с «Севильей» уже в клубном музее «Славии».