Венец творения

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Как «Аякс» Луи ван Гала «взорвал» футбольную Европу - в рассказе «Соккер.ру».

Вы уже прочитали о становлении «Аякса» Луи ван Гала и о том, как амстердамцы стали чемпионами Голландии, даром что лишились многих сильных игроков, в первую очередь Денниса Бергкампа. Но созрело новое поколение, которое было способно не только на локальные победы. И этот молодой «Аякс» успел взойти до вершину до того, как его раскупили. Вот о той команде молодых и задорных парней, усиленных дядькой Франком Райкардом, и будет наш новый рассказ.

Тест на состоятельность

Луи ван Гал к 1994 году стал уважаемым специалистом у себя в стране, но за пределами Нидерландов он был пока мало кому известен. Ну выиграл чемпионат Голландии, ну молодец. Пусть себя в Европе покажет. Да и у самого Луи наверняка было желание показать, что он давно не ассистент Лео Бенхаккера. Амстердамскому молодняку и не только тоже хотелось заявить о себе в Европе и сорваться на выгодные контракты. Только выигравший почти всё Райкард никуда не собирался, а всего лишь хотел ярко завершить славную карьеру.

Изменений в чемпионском составе было немного. Отслужил своё и был отпущен за ненадобностью Стэнли Менцо. «Чёрный кот» предпринял попытку заиграть в воротах ПСВ . Шведский нападающий Стефан Петерссон вернулся в «Гётеборг», а его датский почти однофамилец Даниэль Петерсен отправился в «Монако». Левый защитник Михаэл Креек решил попытать счастья в итальянской «Падове», а Андре Ойер стал игроком «Волендама». Атакующий полузащитник Дрис Буссата стал футболистом «Харлема».

Из «Камбюра» пришёл вратарь Фред Грим, согласный с ролью дублёра Эдвина ван дер Сара. Набрались опыта и влились в состав два молодых защитника Микаэл Райцигер и Винстон Богарде. И, конечно же, в первой команде закрепился юный нападающий Патрик Клюйверт.

Команда-мечта

И что же у нас получилось. Точней не у нас, а у Луи ван Гала. В воротах Эдвин ван дер Сар, дебютировавший в сборной Голландии. Фред Грим добровольно присел на лавку. Быть частью великого целого было для него важнее собственных амбиций. На правом фланге обороны Микаэл Райцигер вытеснил Сонни Силоя, а слева обосновался Франк де Бур. В центре Данни Блинд и Франк Райкард. При необходимости Винстон Богарде мог подменить Франка, а ветеран - передвинуться в опорную зону. В которой обычно действовали Эдгар Давидс и Кларенс Зеедорф. Яри Литманен играл ближе к нападении. Левый нападающий Марк Овермарс, правый Джордж Финиди, а центральный - 18-летний Патрик Клюйверт. Запасные: полузащитники Джон ван дер Бром, Кики Мусампа, Нордин Воотер, Тарик Улида, Мартин Рёйзер. И нападающие - Нванкво Кану, Рональд де Бур и Петер ван Воссен.

Сезон открывал матч за Суперкубок Голландии с «Фейеноордом». Вопрос принадлежности трофея был решён за 25 минут благодаря голам Литманена, Улиды и Клюйверта. Могли забить в два раза больше, но не стали. Поберегли силы, да и не стали унижать главного соперника внутри Нидерландов.

На одном дыхании

А потом началось победное шествие аяксидов по Эре В 10 турах - одна ничья с «Родой» в Керкраде. Вратарь Руд Хесп действовал героически. ПСВ был разгромлен в Эйндховене - 1:4. Как Менцо ни старался.

Уже по прошествии первой трети чемпионата стало ясно, что помешать «Аяксу» стать чемпионом может только сам «Аякс». Уже был создан большой запас прочности. Кроме того, остальные голландские команды выходили на игру с амстердамцами уже обречёнными. Зато с «Фейе» и ПСВ сражались с утроенной энергией.

Но локального успеха «Аяксу» было мало. Хотелось ярко выступить в Лиге чемпионов. Показать, что команда Луи ван Гала - величина европейская. Как «Аякс» Ринуса Михелса или «двенадцать апостолов» Стефана Ковача. В восьмидесятые нечто подобное пытался сделать Йохан Кройф, но или не сумел, или не успел.

Первый матч группового турнира «Аякс» проводил с клубным чемпионом Европы «Миланом», который несколькими месяцами ранее разгромил в финале Лиги чемпионов «Барселону» Кройфа 4:0. И «Аякс» уверенно обыграл команду Фабио Капелло благодаря голам Рональда де Бура и Литманена. В Афинах, куда амстердамцы отправились играть с АЕКом, аяксидам пришлось отыгрываться после гола Тони Савески. Но Литманен довольно быстро испортил грекам праздник, а Клюйверт после перерыва и настроение - 2:1.

Зато австрийский «Казино» дважды выстоял. Что в Амстердаме, что в Зальцбурге. Но эта относительная неудача была компенсирована выигрышем на «Сан-Сиро». Снова 2:0. Хозяева не успели толком включиться в игру, как уже горячий финский парень Яри огорчил Себастьяно Росси. Второй раз ворота «Варвара» поразил капитан «россонери» Франко Барези. Последний матч с «Аяксом» ничего не решал. Но нечасто игравший Тарик Улида забил парочку и помог команде ван Гала выиграть соревнования в группе D.

В чемпионате Голландии аяксиды просто громили всех и вся, и каждая редкая ничья считалась сенсацией. ПСВ в Амстердаме был рад проигрышу 0:1. «Фейе» пришлось хуже - 1:4. В чемпионстве «Аякса» не сомневались даже в Роттердаме. Оставалось выяснить, за сколько туров до конца оно будет оформлено. Куда больше интереса представляла борьба в Лиге чемпионов, где начались матчи плей-офф.

«Хайдук» в Сплите дал бой чемпионам Голландии, но оказался несостоятелен на Олимпийском стадионе Амстердама. Дубль Франка де Бура и точный удар Кану вывел команду ван Гала в полуфинал. Где её ожидала «Бавария». Уж она-то должна была наказать дерзких выскочек. Но в Мюнхене дело кончилось скучными нулями, причём Уве Господарек, заменивший Оливера Кана, вступал в игру чаще ван дер Сара. Встреча в Амстердаме оказалась куда более щедрой на голы.

Первый мяч в воротах Свена Шойера побывал на 11-й минуте. Мяч, казалось бы, ушёл на угловой, но Рональд де Бур забросил его на угол вратарской, прямо под удар Яри Литманену. Тут бы и Кан капитулировал. На 36-й минуте Марсель Витечек сделал счёт удобным для баварцев - 1:1. Но удар Финиди из-за пределов штрафной, и Шойер увидел мяч трепещущимся в сетке позади себя. Угловой в исполнении Овермарса, и Франк де Бур скинул мяч под удар брату-близнецу - 3:1. В самом начале второго тайма Литманен сочным ударом отправил мяч под перекладину - 4:1. Мехмет Шолль с пенальти один гол отыграл, но что толку. Восклицательный знак поставил Марк Овермарс, которого вывел на удар Патрик Клюйверт. «Аякс» в финале. И «Милан» тоже. Третья встреча за сезон. Только теперь на нейтральном поле, в Вене.

«Аякс» к тому времени уже стал чемпионом. Амстердамцы стали недосягаемы для «Роды» за три тура до финиша. В 33 встречах 103 забитых мяча и ни одного поражения. И надежд, что «Твенте» в заключительном туре испортит статистику, не было. Единственная неудача в сезоне - проигрыш «Фейеноорду» в четвертьфинале Кубка Голландии.

Несмотря на два осенних поражения, фаворитом матча на стадионе «Эрнст Хаппель» считался «Милан», прошедший в четвертьфинале «Бенфику», а в полуфинале очень крепкий «Пари Сен-Жермен». Были сомнения, что у миланцев выйдет на поле Деян Савичевич. Испытывал проблемы и Франк Райкард, пропустивший тренировки перед финалом. Но черногорца не оказалось в запасе, а голландец вышел против своей бывшей команды и был лучшим на поле. Франк превосходно отработал в обороне, а на 85-й минуте совершил забег в штрафную «Милана», приведший к голу в ворота Росси. Райкард прокинул мяч Клюйверту, Патрик обработал передачу и точно пробил низом. Так «Аякс» в четвёртый раз выиграл Кубок чемпионов. И эта победа молодой команды ван Гала была не менее ценна, чем три трофея взятые «апостолами» в начале семидесятых.

Луи ван Гал понимал, что сохранить команду не удастся, и очень скоро она начнёт разбегаться. С чувством выполненного долга закончил играть Франк Райкард. Кларенс Зеедорф чуть ли в венской раздевалке подписал контракт с «Сампдорией». Задумались о трудоустройстве Давидс, Клюйверт, Литманен и де Буры. Но тем не менее тот «Аякс» снова стал чемпионом, дошёл до финала Лиги чемпионов, где только в серии пенальти уступил «Ювентусу».