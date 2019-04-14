Обратный отсчет. «Зенит» приближается к титулу

вчера, 19:21

«Соккер.ру» после дежурной домашней победы лидера над аутсайдером считает, сколько очков нужно набрать Семаку, чтобы взять «золото»?

У «Зенита» комфортный отрыв, и конкуренты помогают, чем могут. «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА сыграли матчи 23-го тура, и лишь первые выиграли. А «Спартак» по итогам тура не войдет в тройку, даже если обыграет «Ростов» - что случается с «красно-белыми» крайне редко. То есть уже знаем, какой отрыв у «Зенита» - 6 и 8 пунктов над ближайшими преследователями.

А на кону лишь 21 очко в 7 турах. Но если с «Локомотивом» команда Семака уже дважды сыграла – победили 5:3 и зафиксировали ничью 1:1, то есть по личным встречам «Зенит» при равенстве пунктов опередит действующего чемпиона, то против «Краснодара» и ЦСКА придется сыграть. Причем только «быков» обыграли – 2:1, а вот «армейцем» уступали – 2:0 в Москве.

Получается, что теоретически могут потерять сразу шесть пунктов, если проиграют и одному прямому конкуренту, и второму. Но будет ли иметь значение игра в Санкт-Петербурге против ЦСКА в 28-м туре? Давайте посчитаем, ведь есть опыт предыдущих сезонов, прекрасно знаем, сколько нужно для чемпионства.

У ЦСКА было 64 пункта в 2013 году, и через год тот же показатель. А его первый преследователь «Зенит» набирал 62 и 63 пункта, шла плотная борьба до самого конца чемпионата. В сезоне, когда последний раз победили петербуржцы, у них было 67 пунктов – лучших результат последних сезонов.

ЦСКА поддержал марку – взяли 65 пунктов, а «Ростов» пришел вторым с показателем в 63 пункта. А рекорд поставил «Спартак» - Каррера завоевал 69 пунктов, даже пять поражений, в том числе разгромы в Самаре или Туле, не повлияли на общие показатели чемпионов из Москвы. А вот «Локомотиву» хватило всего шестидесяти пунктов – самый скромный показатель последних лет.

На втором месте оказался ЦСКА и набрал всего 58 пунктов, которые в этом сезоне даже «Спартак» при идеальном сценарии может набрать, а ведь идут пока на пятой строчке. Так что соперники «Зенита» при самом идеальном для них сценарии – и с учетом, что «Локомотив» и «Краснодар» между собой больше не сыграют, могут набрать по 63 пункта. Вполне чемпионский показатель.

Вот только это максимум. То есть Сергей Богданович и его команда точно станет первой, если наберет 64 очка после 30 туров, ведь его конкуренты даже теоретически не могут взять больше. А какой максимум для «Зенита» после победы над «Анжи»? Целых 69 пунктов. Получается, если лидер потеряет пять пунктов или меньше – точно будет первым, без вариантов. Но есть ли соперники, которые сыграют с ними сильнее, чем «Оренбург» или «Анжи»?

Идеальный сценарий. Можно один раз проиграть и один раз сыграть вничью, а еще одержать пять побед, чтобы точно стать чемпионами – не оглядываясь на результаты соперников. По календарю в соперниках есть «Енисей», «Динамо» и «Крылья Советов» - домашние матчи. Предположим, у всех выиграют. Но тогда нужно переиграть двоих из квартета «Ахмат», «Ростов», «Краснодар» (три гостевых матча) и ЦСКА (домашняя игра).

Получается, что «Зенит» может проиграть или «армейцам», или «быкам». А также один из матчей завершить ничьей. Но останется первым, даже если один из главных соперников – «Краснодар» или «Локомотив», соберет идеальную серию из семи побед. Но такой расклад маловероятный, ведь и сам «Зенит» часто теряет очки – в 35 % случаев, и конкуренты ничем не лучше, если отстают в таблице минимум на шесть пунктов, а то и на целых восемь, как ЦСКА .

Так что фактически задача «Зенита» не заключается в 5 победах, 1 ничьей и 1 поражении. Можно собрать меньше 64 пунктов, но при этом оказаться чемпионом – например, «Локомотив» сохранил лидерство с 60 пунктами. И «Зенит» может, ведь «Локомотиву» и «Краснодару» надо набрать теперь 18 пунктов из 21, чтобы добраться хотя бы до этой отметки. Причем если у «быков» еще есть шанс оставить лидера позади по личным встречам при теоретическом равенстве пунктов, то Семин уступит при одинаковых показателях.

Провальный вариант. Чтобы «Зенит» не стал чемпионом, им нужно много, много неудачных выездных матчей. В теории чемпионом может стать даже клуб с 58 пунктами в таблице, но «Локомотив» или «Краснодар» еще могут набрать больше. А как «Зениту» скатиться к такому показателю? Нужно потерять 11 пунктов из 21, то есть трижды проиграть и взять одну ничью в семи матчах.

Казалось бы, фантастический сценарий, но вспомните о соперниках. «Зенит» может проиграть и ЦСКА , и «Краснодару». У них может случиться неприятность в Ростове-на-Дону и Грозном – вот вам и три поражения и одна ничья против любого из соперников. «Динамо» в первом круге обыграло «Зенит», и если в принципиальном матче на выезде удача отдаст Хохлову все, что задолжала – «Локомотив» и «Краснодар» получат шанс.

Конечно, поскольку у «Зенита» в новом году серия из шести матчей РПЛ без поражений – 4 победы и 2 ничьи, то скорее можно поверить, что такая серия сохранится. В таком случае у Семака может быть три ничьи и четыре победы. Это 15 пунктов и 63 очка в сумме. Получается, что Семаку для титула важно просто не проигрывать? Скорее всего, но сделать это будет сложно. Ведь «Урал», «Уфа», «Оренбург» и «Анжи» - очень легкие соперники.

Календарь может сыграть злую шутку с лидером. Они легко обыгрывали тех, кто заметно уступал в классе или готовности – хотя с «Уфой» и «Уралом» видели минимальные победы, не разгромные, а что будет, когда встретят упрямых соперников? Фактически у «Зенита» в 7 турах не осталось легких оппонентов, кроме «Енисея» в матче, который может ничего уже не значить для лидера. «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» сделали все, чтобы у «Зенита» была комфортная фора.

Считаете «Зенит» новым чемпионом?

С каждым туром и каждой новой ничьей или поражением конкурентов тают шансы, что в РПЛ будет чемпионская интрига. А поскольку у Семака сейчас серия без поражений – и в движении как минимум лидеры команды, вроде Ракицкого, который сегодня снова разгонял атаки, или Азмуна – обеспечил два первых гола в ворота «Анжи», прибавляют, то угнаться за «Зенитом» будет сложно.

Хотя претензии к ним остаются, а успешная серия точно связана с именами соперников. Знаем, что «Спартак» и «Локомотив» поступили трусливо – согласились на домашние ничьи против команды Семака, но посмотрим на «Краснодар» и ЦСКА . Верите, что «Зенит» может потерять первую строчку, или уже считаете команды Сергея Богдановича новым чемпионом России?