Футбол в космосе, космос в футболе. Поехали!

В День Космонавтики «Соккер.ру» решил поискать связи между футболом и космосом. Болельщики-космонавты, название футбольных клубов и стадионов и восклицания: «Это космос!»
«Космос Арена»
Начнем с того, что сегодня 23-й тур РПЛ откроется матчем «Крылья Советов» - «Рубин», который пройдет на стадионе «Самара Арена», второе название которого – «Космос Арена». В архитектуре этого стадиона, расположившегося на берегу Волги, космические мотивы доминируют, и это неспроста: Самара – один из центров российской космической промышленности, в частности, самарское предприятие «ЦСКБ-Прогресс» производило и производит ракеты-носители, на которых все советские и российские космонавты, в том числе Юрий Гагарин, отправлялись в космос. Погодка в Самаре сегодня, как сообщает официальный «твиттер» «Крыльев Советов» «просто космос».
Погода в Самаре - просто космос🔥— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 12 апреля 2019 г.
Завершайте рабочие дела, этим пятничным вечером ждём вас на #СамараАрена! Надеемся, что игра порадует нас так же, как погода🇸🇱#КрыльяСоветов #СердцеСамары pic.twitter.com/e3wMSTKm2Z
Футбольные болельщики на орбите
Болеть за «Крылья Советов» сегодня будут и на Международной космической станции. Командир экипажа, самарский космонавт Олег Кононенко, отправляясь на орбиту, не забыл прихватить с собой экипировку любимого клуба. Кононенко считает, что на новом стадионе «Крылья Советов» должны показывать «космический футбол», а к болельщикам самарского клуба он обращался на новый год в точно такой же форме, какая сегодня будет на команде Миодрага Божовича в матче с «Рубином».
Новогоднее видеопоздравление российского космонавта, болельщика «Крыльев Советов» Олега Кононенко, прямо сейчас находящегося на Международной космической станции:https://t.co/BgC6EJ9zhw pic.twitter.com/BJJINSQrsH— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 29 декабря 2018 г.
Ну, и раз уж речь зашла о поздравлениях, то сегодня Олег Кононенко и его коллега Алексей Овчинин обратились к землянам с борта МКС и поздравили всех с Днем Космонавтики.
Олег Кононенко и Алексей Овчинин с борта МКС поздравляют всех землян с Днём космонавтики 🚀👨🚀#ДеньКосмонавтики #Поехали #12апреля pic.twitter.com/B9CVnWhUmR— РОСКОСМОС (@roscosmos) 12 апреля 2019 г.
«Крылья Советов», конечно же, далеко не первая команда, за которую болеют на орбите. Еще один герой России, как и Кононенко, Сергей Рязанский с детства болеет за московский «Спартак»: «Я вырос в московском дворе. Мои друзья и я болели за тот великий „Спартак“ романцевской эпохи. За команду, по-моему, болели все, включая стареньких бабушек, но это была запоминающаяся эпоха, запоминающиеся зрелище».
Поздравляю любимую команду «Спартак» с чемпионством! В космосе тоже болеют;) #спартак #спартакмосква #спартакчемпион #fcspartak #space pic.twitter.com/7M2CU9Yi9k— Сергей Рязанский (@SergeyISS) 7 мая 2017 г.
Этот самый вымпел, который побывал с Рязанским на орбите, сейчас находится в музее «Спартака», которому космонавт преподнес такой бесценный подарок. Еще до Рязанского клубной символикой из космоса обзавелся санкт-петербургский «Зенит», за который болеет Юрий Маленченко. Он поздравил «сине-бело-голубых» с чемпионством 2007 года прямо с орбиты. А у ленинградца Георгия Гречко, 34-го космонавта в истории СССР и 75-го в мире, и вовсе был позывной «Зенит». Так-то.
Побывал на орбите и флаг «Краснодара», у этого флага своя история – можете почитать в описании к видео.
Были в космосе и болельщики других команд, не только российских, понятное дело. Так, космонавт НАСА Стивен Суонсон зарядил космической энергией флаг «Манчестер Юнайтед», причем по просьбе российского фаната МЮ.
United flag flown in space after NASA astronaut Steve Swanson by Russian Manchester United fan Alexey Yakovlev. pic.twitter.com/LnfFR7YPIz— MUFC THE RELIGION (@John27mufc) 2 октября 2015 г.
А британец Тим Пик «вывел на орбиту» вымпел «Сток Сити».
Happy Christmas @jollyhappybore - you did it!! @SCFCSC @stokecity @BBCRadioStoke pic.twitter.com/IQE9MuYnTE— Tim Peake (@astro_timpeake) 25 декабря 2015 г.
Во всех, конечно же, беспокоит вопрос: за кого болел Гагарин? Юрий Алексеевич болел за ЦСКА, но предпочитал хоккей, к футболу относился прохладно.
Космические названия в футболе и футбольные – в космосе
Первым на ум приходит футбольный клуб «Нью-Йорк Космос», который пережил времена своего расцвета в 70-е и 80-е годы XX века, когда удавалось привлекать в состав звезд первой величины – в первую очередь, Пеле и Франца Беккенбауэра. Несколько футбольных клубов «Космос» в разные годы существовали или существуют в том или ином виде и в нашей стране, точно известно о наличии своего «Космоса» в Сан-Марино. В 2001 году команда из Серравалле выиграла единственное в своей 40-летней истории чемпионство.
Не задумываясь, мы называем крутых футболистов звездами – а это ведь тоже связь с космосом. А ведь некоторые звезды уже носят имена футболистов. Так, на небосклоне можно отыскать звезду «Бубнов».
Теперь моим именем названа звезда. Спасибо @russia2tv pic.twitter.com/Qgc3CFrPZq— Александр Бубнов (@AV_Bubnov) 15 октября 2014 г.
Есть космические объекты, названные в честь Арсена Венгера и Ференца Пушкаша, но в основном речь идет о звездах и астероидах, а вот Криштиану Роналду, представьте себе, дал имя целой галактике. CR7 открыли ученые Лиссабонского университета и дали галактике, чей возраст около 800 миллионов лет, имя в честь гениального в футболе соотечественника.
Galaxy CR7 may have a black hole that formed from a massive cloud of gas rather than the death of a star. pic.twitter.com/vDqT1dRlpp— Science Channel (@ScienceChannel) 11 февраля 2017 г.
Мечты о космосе и КосмоСтас
И напоследок парочка историй о российских тренерах, связавшихся с космосом. Леонид Слуцкий однажды остро прокомментировал итоги жеребьевки ЦСКА в Лиге чемпионов (в соперники достались «Бавария», «Манчестер Сити» и «Рома»): «Некоторые всю жизнь мечтают слетать в космос, а мы там оказываемся регулярно». Учитывая, что ЦСКА не только регулярно попадал в «космические» группы, но и регулярно заканчивал групповые турниры Лиги чемпионов на последнем месте, Леонида Викторовича тут и там стали величать «космонавтом».
Кстати, Слуцкий развил тему, когда возглавил «Халл Сити»: «Я для них как Юрий Гагарин! Я первый парень из России, который занимается английским футболом, и для меня это действительно очень важное время». Историю про Станислава Черчесова вы еще не успели забыть. После победы над Египтом на чемпионате мира Владимир Стогниенко включил в эфире песню группировки «Ленинград» со словами: «Ты просто космос, Стас…» Теперь у футбольного люда это произведение ассоциируется в первую очередь с главным тренером сборной России.
Любите футбол. Мечтайте о звездах. А в заключение – народная марсианская поговорка.
Говорят, у инопланетян даже пословица есть: «Незваный гость хуже Гагарина» pic.twitter.com/H2N1YSd6Gi— Дегтярёв Леонид (@leon_elk) 12 апреля 2019 г.