Футбол в космосе, космос в футболе. Поехали!

вчера, 19:15

В День Космонавтики «Соккер.ру» решил поискать связи между футболом и космосом. Болельщики-космонавты, название футбольных клубов и стадионов и восклицания: «Это космос!»

«Космос Арена»

Начнем с того, что сегодня 23-й тур РПЛ откроется матчем «Крылья Советов» - «Рубин», который пройдет на стадионе «Самара Арена», второе название которого – «Космос Арена». В архитектуре этого стадиона, расположившегося на берегу Волги, космические мотивы доминируют, и это неспроста: Самара – один из центров российской космической промышленности, в частности, самарское предприятие «ЦСКБ-Прогресс» производило и производит ракеты-носители, на которых все советские и российские космонавты, в том числе Юрий Гагарин, отправлялись в космос. Погодка в Самаре сегодня, как сообщает официальный «твиттер» «Крыльев Советов» «просто космос».

Погода в Самаре - просто космос🔥



Завершайте рабочие дела, этим пятничным вечером ждём вас на #СамараАрена! Надеемся, что игра порадует нас так же, как погода🇸🇱#КрыльяСоветов #СердцеСамары pic.twitter.com/e3wMSTKm2Z — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 12 апреля 2019 г.

Футбольные болельщики на орбите

Болеть за «Крылья Советов» сегодня будут и на Международной космической станции. Командир экипажа, самарский космонавт Олег Кононенко, отправляясь на орбиту, не забыл прихватить с собой экипировку любимого клуба. Кононенко считает, что на новом стадионе «Крылья Советов» должны показывать «космический футбол», а к болельщикам самарского клуба он обращался на новый год в точно такой же форме, какая сегодня будет на команде Миодрага Божовича в матче с «Рубином».

Новогоднее видеопоздравление российского космонавта, болельщика «Крыльев Советов» Олега Кононенко, прямо сейчас находящегося на Международной космической станции:https://t.co/BgC6EJ9zhw pic.twitter.com/BJJINSQrsH — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 29 декабря 2018 г.

Ну, и раз уж речь зашла о поздравлениях, то сегодня Олег Кононенко и его коллега Алексей Овчинин обратились к землянам с борта МКС и поздравили всех с Днем Космонавтики.

«Крылья Советов», конечно же, далеко не первая команда, за которую болеют на орбите. Еще один герой России, как и Кононенко, Сергей Рязанский с детства болеет за московский «Спартак»: «Я вырос в московском дворе. Мои друзья и я болели за тот великий „Спартак“ романцевской эпохи. За команду, по-моему, болели все, включая стареньких бабушек, но это была запоминающаяся эпоха, запоминающиеся зрелище».

Этот самый вымпел, который побывал с Рязанским на орбите, сейчас находится в музее «Спартака», которому космонавт преподнес такой бесценный подарок. Еще до Рязанского клубной символикой из космоса обзавелся санкт-петербургский «Зенит», за который болеет Юрий Маленченко. Он поздравил «сине-бело-голубых» с чемпионством 2007 года прямо с орбиты. А у ленинградца Георгия Гречко, 34-го космонавта в истории СССР и 75-го в мире, и вовсе был позывной «Зенит». Так-то.

Побывал на орбите и флаг «Краснодара», у этого флага своя история – можете почитать в описании к видео.

Были в космосе и болельщики других команд, не только российских, понятное дело. Так, космонавт НАСА Стивен Суонсон зарядил космической энергией флаг «Манчестер Юнайтед», причем по просьбе российского фаната МЮ .

United flag flown in space after NASA astronaut Steve Swanson by Russian Manchester United fan Alexey Yakovlev. pic.twitter.com/LnfFR7YPIz — MUFC THE RELIGION (@John27mufc) 2 октября 2015 г.

А британец Тим Пик «вывел на орбиту» вымпел «Сток Сити».

Во всех, конечно же, беспокоит вопрос: за кого болел Гагарин? Юрий Алексеевич болел за ЦСКА , но предпочитал хоккей, к футболу относился прохладно.

Космические названия в футболе и футбольные – в космосе

Первым на ум приходит футбольный клуб «Нью-Йорк Космос», который пережил времена своего расцвета в 70-е и 80-е годы XX века, когда удавалось привлекать в состав звезд первой величины – в первую очередь, Пеле и Франца Беккенбауэра. Несколько футбольных клубов «Космос» в разные годы существовали или существуют в том или ином виде и в нашей стране, точно известно о наличии своего «Космоса» в Сан-Марино. В 2001 году команда из Серравалле выиграла единственное в своей 40-летней истории чемпионство.

Не задумываясь, мы называем крутых футболистов звездами – а это ведь тоже связь с космосом. А ведь некоторые звезды уже носят имена футболистов. Так, на небосклоне можно отыскать звезду «Бубнов».

Есть космические объекты, названные в честь Арсена Венгера и Ференца Пушкаша, но в основном речь идет о звездах и астероидах, а вот Криштиану Роналду, представьте себе, дал имя целой галактике. CR7 открыли ученые Лиссабонского университета и дали галактике, чей возраст около 800 миллионов лет, имя в честь гениального в футболе соотечественника.

Galaxy CR7 may have a black hole that formed from a massive cloud of gas rather than the death of a star. pic.twitter.com/vDqT1dRlpp — Science Channel (@ScienceChannel) 11 февраля 2017 г.

Мечты о космосе и КосмоСтас

И напоследок парочка историй о российских тренерах, связавшихся с космосом. Леонид Слуцкий однажды остро прокомментировал итоги жеребьевки ЦСКА в Лиге чемпионов (в соперники достались «Бавария», «Манчестер Сити» и «Рома»): «Некоторые всю жизнь мечтают слетать в космос, а мы там оказываемся регулярно». Учитывая, что ЦСКА не только регулярно попадал в «космические» группы, но и регулярно заканчивал групповые турниры Лиги чемпионов на последнем месте, Леонида Викторовича тут и там стали величать «космонавтом».

Кстати, Слуцкий развил тему, когда возглавил «Халл Сити»: «Я для них как Юрий Гагарин! Я первый парень из России, который занимается английским футболом, и для меня это действительно очень важное время». Историю про Станислава Черчесова вы еще не успели забыть. После победы над Египтом на чемпионате мира Владимир Стогниенко включил в эфире песню группировки «Ленинград» со словами: «Ты просто космос, Стас…» Теперь у футбольного люда это произведение ассоциируется в первую очередь с главным тренером сборной России.

Любите футбол. Мечтайте о звездах. А в заключение – народная марсианская поговорка.