Футбол в космосе, космос в футболе. Поехали!

В День Космонавтики «Соккер.ру» решил поискать связи между футболом и космосом. Болельщики-космонавты, название футбольных клубов и стадионов и восклицания: «Это космос!»

«Космос Арена»

Начнем с того, что сегодня 23-й тур РПЛ откроется матчем «Крылья Советов» - «Рубин», который пройдет на стадионе «Самара Арена», второе название которого – «Космос Арена». В архитектуре этого стадиона, расположившегося на берегу Волги, космические мотивы доминируют, и это неспроста: Самара – один из центров российской космической промышленности, в частности, самарское предприятие «ЦСКБ-Прогресс» производило и производит ракеты-носители, на которых все советские и российские космонавты, в том числе Юрий Гагарин, отправлялись в космос. Погодка в Самаре сегодня, как сообщает официальный «твиттер» «Крыльев Советов» «просто космос».

Футбольные болельщики на орбите

Болеть за «Крылья Советов» сегодня будут и на Международной космической станции. Командир экипажа, самарский космонавт Олег Кононенко, отправляясь на орбиту, не забыл прихватить с собой экипировку любимого клуба. Кононенко считает, что на новом стадионе «Крылья Советов» должны показывать «космический футбол», а к болельщикам самарского клуба он обращался на новый год в точно такой же форме, какая сегодня будет на команде Миодрага Божовича в матче с «Рубином».

Ну, и раз уж речь зашла о поздравлениях, то сегодня Олег Кононенко и его коллега Алексей Овчинин обратились к землянам с борта МКС и поздравили всех с Днем Космонавтики.

«Крылья Советов», конечно же, далеко не первая команда, за которую болеют на орбите. Еще один герой России, как и Кононенко, Сергей Рязанский с детства болеет за московский «Спартак»: «Я вырос в московском дворе. Мои друзья и я болели за тот великий „Спартак“ романцевской эпохи. За команду, по-моему, болели все, включая стареньких бабушек, но это была запоминающаяся эпоха, запоминающиеся зрелище».

Этот самый вымпел, который побывал с Рязанским на орбите, сейчас находится в музее «Спартака», которому космонавт преподнес такой бесценный подарок. Еще до Рязанского клубной символикой из космоса обзавелся санкт-петербургский «Зенит», за который болеет Юрий Маленченко. Он поздравил «сине-бело-голубых» с чемпионством 2007 года прямо с орбиты. А у ленинградца Георгия Гречко, 34-го космонавта в истории СССР и 75-го в мире, и вовсе был позывной «Зенит». Так-то.

Побывал на орбите и флаг «Краснодара», у этого флага своя история – можете почитать в описании к видео.

Были в космосе и болельщики других команд, не только российских, понятное дело. Так, космонавт НАСА Стивен Суонсон зарядил космической энергией флаг «Манчестер Юнайтед», причем по просьбе российского фаната МЮ .

United flag flown in space after NASA astronaut Steve Swanson by Russian Manchester United fan Alexey Yakovlev. pic.twitter.com/LnfFR7YPIz

А британец Тим Пик «вывел на орбиту» вымпел «Сток Сити».

Во всех, конечно же, беспокоит вопрос: за кого болел Гагарин? Юрий Алексеевич болел за ЦСКА , но предпочитал хоккей, к футболу относился прохладно.

Космические названия в футболе и футбольные – в космосе

Первым на ум приходит футбольный клуб «Нью-Йорк Космос», который пережил времена своего расцвета в 70-е и 80-е годы XX века, когда удавалось привлекать в состав звезд первой величины – в первую очередь, Пеле и Франца Беккенбауэра. Несколько футбольных клубов «Космос» в разные годы существовали или существуют в том или ином виде и в нашей стране, точно известно о наличии своего «Космоса» в Сан-Марино. В 2001 году команда из Серравалле выиграла единственное в своей 40-летней истории чемпионство.

Не задумываясь, мы называем крутых футболистов звездами – а это ведь тоже связь с космосом. А ведь некоторые звезды уже носят имена футболистов. Так, на небосклоне можно отыскать звезду «Бубнов».

Есть космические объекты, названные в честь Арсена Венгера и Ференца Пушкаша, но в основном речь идет о звездах и астероидах, а вот Криштиану Роналду, представьте себе, дал имя целой галактике. CR7 открыли ученые Лиссабонского университета и дали галактике, чей возраст около 800 миллионов лет, имя в честь гениального в футболе соотечественника.

Galaxy CR7 may have a black hole that formed from a massive cloud of gas rather than the death of a star. pic.twitter.com/vDqT1dRlpp