Игра близко! Карпин против «Спартака»

Москвичи пытаются перейти дорогу в ЛЧ на «желтый», а «Соккер.ру» напоминает о силе «Ростова» - боевитой домашней команде.
Сбить Карпина с пути в еврокубки мечтают «красные» из Москвы. «Локомотив» - в полуфинале Кубка России, и раунд завершился со счетом 2:2. А в РПЛ – «Спартак». И пока ни путевку в Лигу Европы, ни место в главном турнире себе не обеспечили.
Но если «Ростов» отберет дома очки у Кононова – команда Карпина получит мотивацию бороться за пятое место. Можно пройти в Лигу Европы через финал Кубка России, но все взрослые: Валерий Георгиевич не прочь финишировать выше «Спартака» из эстетических побуждений.
Ведь кто удивится, зная «Спартак», если они Кононова в будущем поменяют на Карпина? Особенно если всем знакомый тренер проявит себя на финише чемпионата в игре престолов. И шансы у «Ростова» имеются.
Кадровый потенциал и варианты игры
Как «Спартак» сыграл против команды с тремя центральными – видели на прошлой неделе. ЦСКА выдержал стартовый натиск команды Кононова (пожалуй, пока единственная запоминающаяся тактическая черта «красно-белых»), а потом лучше использовал ошибки соперника, чем тот свои моменты.
Все было банально, но реакция на «3-5-2» со стороны «Спартака» вышла неубедительной. Причем в опорной зоне у ЦСКА были промахи, а Зайнутдинов, Норманн и Еременко (или Гацкан – помним о легендарном берсерке «Ростова») работают в целом неплохо. Хотя козырем команды Карпина весной является не только защита.
Потеряв важных людей зимой, команда Валерия Георгиевича сохранила схему и подход. Но изменилась и оступалась. Потеря очков с «Енисеем» - при всем уважении, каждый должен их обыгрывать, а также непонятное поражение от «Уфы» - отобрали 5 пунктов. Евсеев поймал «Ростов», примерно как «армейцы» обхитрили «спартаковцев».
Получается, что «Спартак» мог наоборот отставать на один пункт, если бы «желтые» сыграли с аутсайдерами в свою силу? Именно, ведь ничего необычного в поступи Кононова не было. Соглашался на мировые с «Зенитом» и «Краснодаром», а победы в РПЛ не мешали проигрывать в Кубке России, из которого «Ростов» как раз и выбил двух упомянутых чуть выше фаворитов.
Жиго, Зобнин, Зе Луиш и его верный напарник Луис Адриано – хорошие футболисты. Но не сказать, что весь состав «Спартака» одинаково крут. В Ростове-на-Дону, например, не может сыграть Джикия – перебрал карточек, а вот Глушаков или Комбаров – могут. У теперь уже ростовского Попова небольшие проблемы, но Еременко будет на поле. Как же бывшие игроки «Спартака» - Песьяков, Паршивлюк и сам Роман, встретят соперника?
Еще одна дополнительная мотивация – Мевля, Чернов и Ионов представляли раньше «Зенит». Кононов попадает в логово врагов «Спартака». И чем может похвастаться? Гулиевым в опорной зоне? Похоже, не может. Глушаковым и Зобниным как парой в центре? Вряд ли тут есть повод для гордости. А Фернандес написал для Паршивлюка подробную инструкцию, как ломать защитные замки Айртона.
Также ни один из вингеров «Спартака» - от Ломовицкого до Ханни, не оправдал ожидания. Никто не требовал от них быть, как Промес (создавать по 50 % голов ударами и пасами), но совестливого отношения к профессии многим в составе «красно-белых» не хватает. Как и класса. Максименко или Рассказов не всегда ровно играют, хотя их немножко оправдывает возраст.
Хотя у «Ростова» тоже молодежь появились в основе. Норвежцу Норманну из «Ростова» всего 22 года, а дебютировал нормально. Шомуродову всего 23 года, но с Сигурдарсоном воюет за место в основе. У «Спартака» объективно не настолько крутой состав или невероятная сложная для понимания тактика, чтобы ростовчане ощущали себя аутсайдером в паре. Тем более, «3-5-2» - непростая схема и для реализации, и для борьбы с ней.
Ориентировочные составы
«Ростов» (3-5-2): Песьяков – Мевля, Сигурдссон, Логашов – Паршивлюк, Еременко, Зайнутдинов, Норманн, Чернов – Сигурдарсон (Шомуродов), Ионов.
«Спартак» (4-3-2-1): Максименко – Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон (Комбаров) – Зобнин, Глушаков – Ташаев, Ханни, Луис Адриано – Зе Луиш.
Любопытные факты накануне битвы престолов
- бывший тренер «Спартака» против родной команды сыграл всего дважды. Было поражение год назад и победа в первом круге осенью. «Ростов» обыграл «красно-белых» в Москве 1:0;
- как обычно, куда важнее оценивать домашние матчи южан против статусных соперников. В 5 последних поединках в Ростове-на-Дону хозяева в первой игре серии со «Спартаком» уступили 0:1, потом собрали три победы – 2:1, 2:0 и 3:0, а затем была ничья 2:2;
- поражение от ЦСКА стало первым для «Спартака» в чемпионате, когда уступили прямому конкуренту. Заодно это была последняя игра сезона с представителями топ-5. Получается, из 6 поражений 5 – от середняков, которых до начала тура возглавлял «Ростов»;
- Карпин переигрывал Семина и Мусаева. Также есть шансы на кубковый финал в Самаре, а вот Кононов вылетел от «Урала». «Спартак» встретит соперника, который не боится грандов, особенно дома;
- у «Спартака» проблемы в защите. Селихов сломал палец, Ребров с травмой, остался Максименко, которого как раз из Ростова-на-Дону в столицу забрали. Также нет вариантов в центре обороны. У Джикии дисквалификация, а у Кутепова - травма;
- в матчах «Ростова» мало голов. Многие сделают отсылку к кубковой перестрелке с «Локомотивом» - 2:2, но в РПЛ за весь сезон только три клуба («Локомотив», «Крылья Советов» и «Зенит») забили им больше одного мяча. Все три матча – выездные;
- «Ростов» дома проиграл всего два матча из 11, причем не лидерам – «Крыльям Советов» и «Оренбургу». А 8 из 9 последних туров видели меньше трех мячей в играх с их участием на любом поле;
- «Спартак» пропустил в 8 из 10 последних матчей во всех турнирах. Все состоялись при участии Кононова как тренера. Только «Динамо» и «Анжи» не смогли пройти его оборону. «Ростову» не стоит стесняться – идеальную защиту «красно-белые» не выстроили;
- у команд Карпина и Кононова есть общая черта – играют не очень ярко, вязко, хотя и агрессивно. Полагаются на индивидуальное мастерство впереди (Еременко или Луис Адриано), хотя в ростовской игре командной составляющей явно больше;
- У «Спартака» 2 поражения с начала года в 6 играх (всего 2 победы). У «Ростова» всего одно, причем от «Уфы» со счетом 1:0 (и 3 победы). Евсеев является единственным, кто обыгрывал Карпина в этом году, тогда как Кононова обхитрил экс-спартаковец Парфенов и «армеец» Ганчаренко;
- последний раз дома «Ростов» проиграл «Оренбургу» в начале октября (как видите, осечки команды Карпина порой тяжело объяснить). После этого увидели 7 матчей в разных турнирах, и никто не смог обмануть южан. Хотя пробовали завоевать победу «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». Фактор публики и стадиона сегодня очень важен;
- фанаты настенных ковров великолепно анонсируют матчи! Используют отсылки к «Игре престолов» - заключительный сезон стартует в день матча. Мемы о сериале сейчас использует весь спортивный мир, но ростовчане – красавцы. В результате правильной работы и приличной игры средняя посещаемость домашних битв составляет 29 601 зрителей. Даже «Спартак» не сильно оторвался! Потому у «Ростова» семь матчей без поражений в родной крепости.
Прогноз «Соккер.ру»: а заслужил ли «Спартак» пятую строчку? Узнаем в Ростове-на-Дону. Есть сомнения, что матч получится легкой прогулкой для команды Кононова. Победу гостей в один мяч не исключаем - «Ростов» допускает ошибки.
Хотя москвичам полезно будет осознать: есть разница в возможностях, но мало разницы в таблице или по качеству футбола. У Карпина есть все необходимое, чтобы обыграть «Спартак», пусть фаворитом являются все-таки гости.
Столкновения
Игра близко! Карпин против «Спартака»
Вчера, 21:23
Москвичи пытаются перейти дорогу в ЛЧ на «желтый», а «Соккер.ру» напоминает о силе «Ростова» - боевитой домашней команде.
Сбить Карпина с пути в еврокубки мечтают «красные» из Москвы. «Локомотив» - в полуфинале Кубка России, и раунд завершился со счетом 2:2. А в РПЛ – «Спартак». И пока ни путевку в Лигу Европы, ни место в главном турнире себе не обеспечили.
Но если «Ростов» отберет дома очки у Кононова – команда Карпина получит мотивацию бороться за пятое место. Можно пройти в Лигу Европы через финал Кубка России, но все взрослые: Валерий Георгиевич не прочь финишировать выше «Спартака» из эстетических побуждений.
Ведь кто удивится, зная «Спартак», если они Кононова в будущем поменяют на Карпина? Особенно если всем знакомый тренер проявит себя на финише чемпионата в игре престолов. И шансы у «Ростова» имеются.
Кадровый потенциал и варианты игры
Как «Спартак» сыграл против команды с тремя центральными – видели на прошлой неделе. ЦСКА выдержал стартовый натиск команды Кононова
ЦСКА не выдержал натиск а отскочил похоже горин не может две эти вещи
Столкновения
Игра близко! Карпин против «Спартака»
Вчера, 21:23
Москвичи пытаются перейти дорогу в ЛЧ на «желтый», а «Соккер.ру» напоминает о силе «Ростова» - боевитой домашней команде.
Сбить Карпина с пути в еврокубки мечтают «красные» из Москвы. «Локомотив» - в полуфинале Кубка России, и раунд завершился со счетом 2:2. А в РПЛ – «Спартак». И пока ни путевку в Лигу Европы, ни место в главном турнире себе не обеспечили.
Но если «Ростов» отберет дома очки у Кононова – команда Карпина получит мотивацию бороться за пятое место. Можно пройти в Лигу Европы через финал Кубка России, но все взрослые: Валерий Георгиевич не прочь финишировать выше «Спартака» из эстетических побуждений.
Ведь кто удивится, зная «Спартак», если они Кононова в будущем поменяют на Карпина? Особенно если всем знакомый тренер проявит себя на финише чемпионата в игре престолов. И шансы у «Ростова» имеются.
Кадровый потенциал и варианты игры
Как «Спартак» сыграл против команды с тремя центральными – видели на прошлой неделе. ЦСКА выдержал стартовый натиск команды Кононова
ЦСКА не выдержал натиск а отскочил похоже горин не может две эти вещи
Багров всеми вами любимый бывший ваш хозяин Тарасняка ))
Багров всеми вами любимый бывший ваш хозяин Тарасняка ))
Все ясно сынок?
Все ясно сынок?
Мне 60 сынок!
И последнее!
Горин и Константин Генич одно и тоже лицо!
Вы знаете что такое Псевдоним?
Или мне Вам рассказать?
Мне 60 сынок!
И последнее!
Горин и Константин Генич одно и тоже лицо!
Вы знаете что такое Псевдоним?
Или мне Вам рассказать?
Ты до сих пор в сказки веришь?
Ты до сих пор в сказки веришь?
Однозначно Дуойка!!!
Однозначно Дуойка!!!
Что вообще не интересуется футболом
О Спартаке имеет такое же преждтавление
Как Бузова о тригонометрических уравнениях
Ну чтож пытайтесь и дальше писать о футболе
Чистый кол
Что вообще не интересуется футболом
О Спартаке имеет такое же преждтавление
Как Бузова о тригонометрических уравнениях
Ну чтож пытайтесь и дальше писать о футболе
Чистый кол