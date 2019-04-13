Игра близко! Карпин против «Спартака»

вчера, 21:23

Москвичи пытаются перейти дорогу в ЛЧ на «желтый», а «Соккер.ру» напоминает о силе «Ростова» - боевитой домашней команде.

Сбить Карпина с пути в еврокубки мечтают «красные» из Москвы. «Локомотив» - в полуфинале Кубка России, и раунд завершился со счетом 2:2. А в РПЛ – «Спартак». И пока ни путевку в Лигу Европы, ни место в главном турнире себе не обеспечили.

Но если «Ростов» отберет дома очки у Кононова – команда Карпина получит мотивацию бороться за пятое место. Можно пройти в Лигу Европы через финал Кубка России, но все взрослые: Валерий Георгиевич не прочь финишировать выше «Спартака» из эстетических побуждений.

Ведь кто удивится, зная «Спартак», если они Кононова в будущем поменяют на Карпина? Особенно если всем знакомый тренер проявит себя на финише чемпионата в игре престолов. И шансы у «Ростова» имеются.

Кадровый потенциал и варианты игры

Как «Спартак» сыграл против команды с тремя центральными – видели на прошлой неделе. ЦСКА выдержал стартовый натиск команды Кононова (пожалуй, пока единственная запоминающаяся тактическая черта «красно-белых»), а потом лучше использовал ошибки соперника, чем тот свои моменты.

Все было банально, но реакция на «3-5-2» со стороны «Спартака» вышла неубедительной. Причем в опорной зоне у ЦСКА были промахи, а Зайнутдинов, Норманн и Еременко (или Гацкан – помним о легендарном берсерке «Ростова») работают в целом неплохо. Хотя козырем команды Карпина весной является не только защита.

Потеряв важных людей зимой, команда Валерия Георгиевича сохранила схему и подход. Но изменилась и оступалась. Потеря очков с «Енисеем» - при всем уважении, каждый должен их обыгрывать, а также непонятное поражение от «Уфы» - отобрали 5 пунктов. Евсеев поймал «Ростов», примерно как «армейцы» обхитрили «спартаковцев».

Получается, что «Спартак» мог наоборот отставать на один пункт, если бы «желтые» сыграли с аутсайдерами в свою силу? Именно, ведь ничего необычного в поступи Кононова не было. Соглашался на мировые с «Зенитом» и «Краснодаром», а победы в РПЛ не мешали проигрывать в Кубке России, из которого «Ростов» как раз и выбил двух упомянутых чуть выше фаворитов.

Жиго, Зобнин, Зе Луиш и его верный напарник Луис Адриано – хорошие футболисты. Но не сказать, что весь состав «Спартака» одинаково крут. В Ростове-на-Дону, например, не может сыграть Джикия – перебрал карточек, а вот Глушаков или Комбаров – могут. У теперь уже ростовского Попова небольшие проблемы, но Еременко будет на поле. Как же бывшие игроки «Спартака» - Песьяков, Паршивлюк и сам Роман, встретят соперника?

Еще одна дополнительная мотивация – Мевля, Чернов и Ионов представляли раньше «Зенит». Кононов попадает в логово врагов «Спартака». И чем может похвастаться? Гулиевым в опорной зоне? Похоже, не может. Глушаковым и Зобниным как парой в центре? Вряд ли тут есть повод для гордости. А Фернандес написал для Паршивлюка подробную инструкцию, как ломать защитные замки Айртона.

Также ни один из вингеров «Спартака» - от Ломовицкого до Ханни, не оправдал ожидания. Никто не требовал от них быть, как Промес (создавать по 50 % голов ударами и пасами), но совестливого отношения к профессии многим в составе «красно-белых» не хватает. Как и класса. Максименко или Рассказов не всегда ровно играют, хотя их немножко оправдывает возраст.

Хотя у «Ростова» тоже молодежь появились в основе. Норвежцу Норманну из «Ростова» всего 22 года, а дебютировал нормально. Шомуродову всего 23 года, но с Сигурдарсоном воюет за место в основе. У «Спартака» объективно не настолько крутой состав или невероятная сложная для понимания тактика, чтобы ростовчане ощущали себя аутсайдером в паре. Тем более, «3-5-2» - непростая схема и для реализации, и для борьбы с ней.

Ориентировочные составы

«Ростов» (3-5-2): Песьяков – Мевля, Сигурдссон, Логашов – Паршивлюк, Еременко, Зайнутдинов, Норманн, Чернов – Сигурдарсон (Шомуродов), Ионов.

«Спартак» (4-3-2-1): Максименко – Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон (Комбаров) – Зобнин, Глушаков – Ташаев, Ханни, Луис Адриано – Зе Луиш.

Любопытные факты накануне битвы престолов

- бывший тренер «Спартака» против родной команды сыграл всего дважды. Было поражение год назад и победа в первом круге осенью. «Ростов» обыграл «красно-белых» в Москве 1:0;

- как обычно, куда важнее оценивать домашние матчи южан против статусных соперников. В 5 последних поединках в Ростове-на-Дону хозяева в первой игре серии со «Спартаком» уступили 0:1, потом собрали три победы – 2:1, 2:0 и 3:0, а затем была ничья 2:2;

- поражение от ЦСКА стало первым для «Спартака» в чемпионате, когда уступили прямому конкуренту. Заодно это была последняя игра сезона с представителями топ-5. Получается, из 6 поражений 5 – от середняков, которых до начала тура возглавлял «Ростов»;

- Карпин переигрывал Семина и Мусаева. Также есть шансы на кубковый финал в Самаре, а вот Кононов вылетел от «Урала». «Спартак» встретит соперника, который не боится грандов, особенно дома;

- у «Спартака» проблемы в защите. Селихов сломал палец, Ребров с травмой, остался Максименко, которого как раз из Ростова-на-Дону в столицу забрали. Также нет вариантов в центре обороны. У Джикии дисквалификация, а у Кутепова - травма;

- в матчах «Ростова» мало голов. Многие сделают отсылку к кубковой перестрелке с «Локомотивом» - 2:2, но в РПЛ за весь сезон только три клуба («Локомотив», «Крылья Советов» и «Зенит») забили им больше одного мяча. Все три матча – выездные;

- «Ростов» дома проиграл всего два матча из 11, причем не лидерам – «Крыльям Советов» и «Оренбургу». А 8 из 9 последних туров видели меньше трех мячей в играх с их участием на любом поле;

- «Спартак» пропустил в 8 из 10 последних матчей во всех турнирах. Все состоялись при участии Кононова как тренера. Только «Динамо» и «Анжи» не смогли пройти его оборону. «Ростову» не стоит стесняться – идеальную защиту «красно-белые» не выстроили;

- у команд Карпина и Кононова есть общая черта – играют не очень ярко, вязко, хотя и агрессивно. Полагаются на индивидуальное мастерство впереди (Еременко или Луис Адриано), хотя в ростовской игре командной составляющей явно больше;

- У «Спартака» 2 поражения с начала года в 6 играх (всего 2 победы). У «Ростова» всего одно, причем от «Уфы» со счетом 1:0 (и 3 победы). Евсеев является единственным, кто обыгрывал Карпина в этом году, тогда как Кононова обхитрил экс-спартаковец Парфенов и «армеец» Ганчаренко;

- последний раз дома «Ростов» проиграл «Оренбургу» в начале октября (как видите, осечки команды Карпина порой тяжело объяснить). После этого увидели 7 матчей в разных турнирах, и никто не смог обмануть южан. Хотя пробовали завоевать победу «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». Фактор публики и стадиона сегодня очень важен;

- фанаты настенных ковров великолепно анонсируют матчи! Используют отсылки к «Игре престолов» - заключительный сезон стартует в день матча. Мемы о сериале сейчас использует весь спортивный мир, но ростовчане – красавцы. В результате правильной работы и приличной игры средняя посещаемость домашних битв составляет 29 601 зрителей. Даже «Спартак» не сильно оторвался! Потому у «Ростова» семь матчей без поражений в родной крепости.

Прогноз «Соккер.ру»: а заслужил ли «Спартак» пятую строчку? Узнаем в Ростове-на-Дону. Есть сомнения, что матч получится легкой прогулкой для команды Кононова. Победу гостей в один мяч не исключаем - «Ростов» допускает ошибки.

Хотя москвичам полезно будет осознать: есть разница в возможностях, но мало разницы в таблице или по качеству футбола. У Карпина есть все необходимое, чтобы обыграть «Спартак», пусть фаворитом являются все-таки гости.