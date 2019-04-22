Легенда «Ливерпуля» возглавит австралийский клуб

22 апреля 2019, 13:09

Согласно информации английской прессы, знаменитый в прошлом нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер станет тренером австралийского клуба «Брисбен Роар». Официально о назначении будет объявлено в ближайшие сутки.

Фаулер начнет свою работу со следующего сезона. Исполняющим обязанности главного тренера «Брисбен Роар» был Даррен Дэвис.

Фаулер исполнял должность играющего тренера тайского клуба «Муангтонг Юнайтед» с 2011 по 2012 годы, другого тренерского опыта не имеет.

Отметим, что «Сентрал Кост Маринес», где до недавнего времени выступал Усэйн Болт, замыкает турнирную таблицу чемпионата Австралии. «Брисбен Роар» располагается на одну строчку выше.