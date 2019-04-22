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Легенда «Ливерпуля» возглавит австралийский клуб

22 апреля 2019, 13:09

Согласно информации английской прессы, знаменитый в прошлом нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер станет тренером австралийского клуба «Брисбен Роар». Официально о назначении будет объявлено в ближайшие сутки.

Фаулер начнет свою работу со следующего сезона. Исполняющим обязанности главного тренера «Брисбен Роар» был Даррен Дэвис.

Фаулер исполнял должность играющего тренера тайского клуба «Муангтонг Юнайтед» с 2011 по 2012 годы, другого тренерского опыта не имеет.

Отметим, что «Сентрал Кост Маринес», где до недавнего времени выступал Усэйн Болт, замыкает турнирную таблицу чемпионата Австралии. «Брисбен Роар» располагается на одну строчку выше.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
22 апреля в 16:54
Удачи...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 959
22 апреля в 15:49
Занесло к кенгурятникам.
parallels
parallels
   3 / 959
22 апреля в 13:29
я уж думал - промес!
lobsterdam
lobsterdam
   220 / 959
22 апреля в 13:20
вроде была одна "легенда"? сколько же их у них?
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
22 апреля в 13:14
Удачи в Австралии
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