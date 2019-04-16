«Ювентус» - «Аякс»: на хитрого змея в режиме «турбо»

вчера, 11:00

«Ювентус» или «Аякс»? Сегодня один из этих легендарных клубов окажется в полуфинале Лиги чемпионов. «Соккер.ру» - об ожиданиях.

«Ювентусу» прочили куда более легкую прогулку в противостоянии с «Аяксом». Но уже первый матч в Амстердаме показал, что туринцам едва ли будет проще, чем «Реалу», который вообще вылетел с треском от дерзких голландцев. В первой игре «Аякс», по сути, повторил ту модель, которую использовал в противостоянии с мадридцами. Предполагалось, что такая игра амстердамцев возможна только в качестве какой-то разовой акции, как практически любое сражение скромной команды с топовой – та способна выдать шикарную игру за счет невероятного настроя, придающего дополнительные силы, скорость, свежесть ума.

Но на постоянной основе такой футбол демонстрировать невозможно. Однако «Аякс» подобным образом сыграл в обоих матчах с «Реалом», особенно во втором. А затем и в первой игре с «Ювентусом» показал такие отрезки. Значит, Эрику тен Хагу удалось сделать такую модель более-менее постоянной. Она очень энергозатратна, поэтому на протяжении всех 90 минут матча «Аякс» не может так давить. Но и имеющихся отрезков достаточно, потому что амстердамцы в режиме ускорения создают очень много голевых моментов.

Их беда в реализации. Это создало проблемы в первой игре с «Реалом», когда «Аякс» уступил при очень хорошем футболе. Это сказалось и в первой игре с «Ювентусом», когда у амстердамцев тоже хватало опасных перспективных подходов, но они не заканчивались голами. И если щедрый «Реал» невольно позволил компенсировать всё незабитое «Аяксом» в Мадриде, то рассчитывать на подарки во втором раунде подряд, да еще и от куда более здорового в футбольном смысле «Ювентуса» довольно тяжело. А туринцы к «Аяксу» готовятся очень серьезно.

Массимилиано Аллегри, напомнивший всем о судьбе «Реала», даже, по сути, пожертвовал матчем чемпионата между встречами с амстердамцами. «Ювентус» умудрился проиграть СПАЛу (1:2), отложив свое досрочное чемпионство. Поскольку туринцы и ротацию провели, дав отдохнуть лидерам, в частности Криштиану Роналду, и морально не были настроены на СПАЛ , думая только о предстоящей игре с «Аяксом».

Их понять можно – слишком хороши сейчас шансы наконец-то взять Лигу чемпионов, а внутренний титул никуда не денется. «Аякс» так рассуждать не может, поэтому в очередном туре чемпионата Нидерландов обыграл «Эксельсиор» со счетом 6:2 – он ведет гонку с ПСВ , имея с ним равное количество очков и улучшая разницу голов, которую, возможно, придется считать. С другой стороны, «Аякс» показал, что на него не давит ожидание матча с «Ювентусом», а его куражу место есть и внутри страны.

Это снова отличает нынешних амстердамцев от просто молодой и дерзкой команды. Уже ранее обсуждали, что неправильно называть сейчас «Аякс» сугубо юным коллективом, как это по привычке делают. Здесь есть стержневые опытные футболисты, которые и играют роль «предохранителей», позволяющих не перегорать молодежи в таких эмоциональных матчах со страстными отрезками, направляя настрой в нужное русло. «Ювентусу» переживаний по этому поводу не нужно – команда очень опытная, мастеровитая.

Там скорее решаются вопросы тактического и стратегического плана. Вопросы гибкости и выбора методики уничтожения соперника, как это грамотно было сделано на предыдущей стадии с «Атлетико», в первом матче с которым ставка не сработала, зато во втором выбранный подход оказался идеальным. Этим опасен для «Аякса» «Ювентус» наряду, конечно, с фактором Криштиану Роналду, который ни в коем случае никогда отвергать не стоит. Но тен Хаг, понимая, что перегружать команду неожиданными тактическими изысками не нужно, имеет свой взгляд на проблему португальца. Он обещает, что персональной опеки не будет.

Ориентировочный состав «Аякса»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Синкгравен, ван де Бек, де Йонг, Шене, Зийех, Нерес, Тадич.

Ориентировочный состав «Ювентуса»: Щесны, Канселу, Бонуччи, Ругани, Сандро, Пьянич, Бентанкур, Матюиди, Бернардески, Коста, Роналду.

Очень многое в расстановке «Аякса» зависит от готовности сыграть Френки де Йонга. Этот ключевой игрок центра поля имеет проблемы со здоровьем, поэтому тренеры до последнего не знают, выйдет ли он. От его участия зависит многое, в том числе в сдерживании Роналду. В прошлой игре этим занимался Велтман, который справился с задачей в целом неплохо. Он вынужденно играл, заменяя Мазрауи. Но сейчас основной крайний защитник может играть, и он выйдет на поле.

Однако если не получится сыграть де Йонгу, то тен Хаг может перевести Мазрауи в центр, а фланг снова отдать Велтману, который уже с «Ювентусом» там играл. Либо в центре вместо де Йонга сыграют Блинд или Синкгравен, но тогда кем-то придется крыть позиции в обороне в любом случае. Есть вариант с Шене и ван де Беком в середине, но тогда Тадич сыграет поглубже, а вперед выдвинется Дольберг. В общем, вариации есть. Но, конечно, в «Аяксе» надеются, что их главный талант все же выйдет в такой важной игре.

У «Ювентуса» проблемы тоже есть, но они не столь выражены. Главное, что жив-здоров и готов к новым свершениям Роналду. Но Манджукича впереди в компании с ним мы не увидим – он травмирован. По-прежнему в лазарете и Куадрадо с Кьеллини. Но у «Ювентуса» достаточно ресурсов, чтобы восполнить потери без урона для качества игры.

К тому же это «Аяксу» необходимо действовать первым номером и пытаться отыграть фору, которую получил «Ювентус» после результативной ничьей на выезде. Такая нужда с одной стороны поспособствует включению уже знаменитого режима ускорения от «Аякса», а с другой – оголит тылы амстердамцев для стремительных выпадов искушенных мастеров из «Ювентуса».

Именно поэтому туринцы будут явными фаворитами и в ответной игре. А в чем вы видите шанс «Аякса» в матче на чужом поле? Способны ли амстердамцы не только выдать столь же изумительный матч, как в Мадриде, но и действовать еще надежнее в обороне? Ведь «Ювентус» хладнокровнее отнесется к тем свободным зонам, которые не использовал хромающий «Реал».