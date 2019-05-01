«Барселона» - «Ливерпуль». Заполнение пустоты

сегодня, 11:00

Первый эпизод нового сражения за финал Лиги чемпионов обещает стать ярким. «Соккер.ру» предвкушает мощную битву на «Камп Ноу».

История отношений

В рейтинге УЕФА «Барселона» является одним из лидеров, занимая третье место, тогда как «Ливерпуль» располагается только на 21-й позиции, несмотря на участие в финале Лиги чемпионов в прошлом году – сказываются предыдущие неудачные сезоны. Между «Барселоной» и «Ливерпулем» было сыграно девять матчей. Причем перевес на стороне англичан. Они выиграли четыре раза, трижды случалась ничья, только две победы у «Барселоны».

Последняя встреча между этими командами состоялась летом 2016 года, но в рамках предсезонного Международного Кубка чемпионов, так что на результат особо внимания не стоит обращать – тогда победил «Ливерпуль» со счетом 4:0. Последние официальные же матчи были очень давно – в 2007 году. На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов противники обменялись гостевыми победами. Причем «Ливерпуль» на «Камп Ноу» победил со счетом 2:1, а «Барселона» на «Энфилде» - 1:0. И за счет голов на выезде «красные» прошли дальше. В любом случае те дела настолько давние, что ориентироваться на них сейчас, изучая это противостояние, бесполезно.

Текущее положение дел

«Барселону» и «Ливерпуль» считают достойными друг друга соперниками. Но каталонцы уже обеспечили себе победу в чемпионате Испании, да и в целом не сильно распылялись, поскольку в Ла Лиге захватили удобное лидерство и могли себе позволить сосредоточиться на Лиге чемпионов, где пройти «Лион» и «Манчестер Юнайтед» получилось относительно спокойно. «Ливерпулю» же приходится жить в условиях постоянного стресса.

«Красные» тоже могли иметь комфортный отрыв, но в какой-то момент его растеряли и теперь вынуждены играть в догонялки с «Манчестер Сити», обскакивая друг друга каждый тур. Понятно, что всецело отдаться только Лиге чемпионов в таких условиях тяжело, несмотря на очень хорошие перспективы в турнире. Если исходить только из последних результатов, то у «Барселоны» и «Ливерпуля» они безупречны.

«Красные» выиграли десять подряд матчей во всех турнирах, а не знают поражений на протяжении 19 встреч кряду. У «Барселоны» победная серия продолжается четыре матча, а серия без поражений – 12 встреч. И здесь соперники достойны друг друга. Но еще более внушительное равенство заключается в том, что и «Барселона», и «Ливерпуль» выиграли главный европейский трофей по пять раз, а также имеют по три поражения в финалах. Так что баланс должен вскоре качнуться.

Ориентировочный состав «Барселоны»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Месси, Суарес, Коутиньо.

Ориентировочный состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Кейта, Салах, Фирмино, Мане.

Безусловно, судьба матча будет зависеть от того, насколько эффективно мощные, гениальные линии нападения сумеют противостоять обороне. Становится немного страшно, когда подумаешь, что Лионелю Месси будет оказывать сопротивление Энди Робертсон. Но и Мохамед Салах с Мане способны поставить очень сложную задачу перед обороной «Барселоны», которая не выглядит непоколебимой махиной.

Эрнесто Вальверде (главный тренер «Барселоны»):

Тем, кто думает, что это самая важная игра в моей карьере, хочу сказать, что когда ты играешь в матче, три очка в котором спасают тебя от вылета, то это тоже весьма напряженная ситуация. Мне нравится сбивать с ситуации лишний драматизм, когда это возможно. Скорость, с которой играет «Ливерпуль», ошеломительна. Клопп насаждал такой футбол, еще когда был в «Боруссии». Такой игре присуща высокая интенсивность, скорость, и у них превосходное нападение. Являемся ли мы на данный момент двумя командами, набравшими наилучший ход в Европе? Не знаю, зато знаю, что обе команды играют в полуфинале Лиги чемпионов. Мы настроены на победу, но прекрасно осознаем, как важно будет не дать забить сопернику. Мы должны провести два матча. Они используют чужие ошибки и могут задавить соперника за 15 минут. Надо их остановить.

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»):

Перед началом сезона Месси сказал, что «Барселона» хочет вернуть себе кубок Лиги чемпионов. И уже это прозвучало для меня как угроза! Но мы уже здесь и тоже хотим выйти в финал. Как сдержать Месси? Дело не только в Месси, но, конечно, и в нём тоже. Должны ли мы сосредоточить своё внимание на Лионеле? Должны, в определённые моменты. У них также есть 10 других футболистов мирового класса, которые могут решить игру. Это очень мастеровитая команда. Они уже стали чемпионами Испании. Месси или Роналду? Из тех игроков, что я видел, для меня на 100% номером один будет Месси. И нет нужды упоминать, что Роналду тоже хорош.

Обе команды имеют особый взгляд на Лигу чемпионов. В прошлом сезоне расставание с этим турниром для «Барселоны» и «Ливерпуля» получилось болезненным. Каталонцы вылетели от «Ромы», слишком самоуверенно поведя себя в ответной игре с итальянцами после победы в первой. А «красные» обидным образом уступили в финале «Реалу», оставшись без находившегося в невероятной форме Салаха. В обоих случаях не ощущалось, что «Барселона» и «Ливерпуль» безусловно заслужили таких исходов. Поэтому мотив заполнения образовавшейся тогда пустоты очень силен.