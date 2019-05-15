Де Росси, Гризманн, Торрес и чемпионское проклятие

15 мая 2019, 18:00

Сегодня «расколдуют» знаменитого форварда, а «Соккер.ру» напоминает о беднягах, которые так и не взяли чемпионство.

Они никогда не праздновали, как МС или «Бавария», и всем уже немало лет, все – звезды. В футболе класс не означает трофеи. Например, Заболотный – футболист с чемпионским званием, а представленная ниже команда – без единой победы в любой национальной лиге. Конечно, виной тому часто благородная верность сильным клубам, которые никак не могут стать первыми в топ-5, но от этого не менее грустно.

Зато сразу начнем с приятного бонуса! Клас-Ян Хунтелар в 35 лет, поиграв за «Реал» и «Милан», а еще за «Аякс» и ПСВ , именно сегодня впервые станет чемпионом Голландии. Амстердамцам даже не нужно выигрывать – у них намного лучше разница мячей, чем у ПСВ , и на три очка больше. Формально «Аякс» пока не чемпион, но сегодня последний тур и официальное завершение Ередивизи.

Но не всех ждет такой подарок в конце карьеры, ведь вчера Де Росси официально объявил об уходе из «Ромы», а Гризманн меняет «Атлетико» на «Барселону», как раз чтобы стать чемпионом Ла Лиги впервые в карьере. Разговор актуальный, поэтому соберем целую команду тех, кто мечтал о титуле, но не получил его.

Вратарь

Уго Льорис («Тоттенхэм»)

Сыграл 448 матчей в высших лигах без «золота»! Конечно, если через год после победы на ЧМ -18 капитан «Тоттенхэма» станет обладателем кубка чемпионов, то соберет два ключевых трофея в мире сборных и клубов. Но никогда в карьере Уго не был «золотым» медалистом национальных первенств Франции или Англии. Играл за «Лион» - разминулся с серией побед, играл за «шпор» - тут объяснения не нужны, в АПЛ первыми никогда не были.

Защитники

Лоран Косьельни («Арсенал»)

Мало того, что пролетел мимо победного чемпионата мира из-за травмы, так еще и обречен на игру капитаном «Арсенала» - команды, которая чемпионат Англии в обозримом будущем вряд ли покорит. А когда победы вернутся, то уйдет сам Лоран. Пока же сражается рядом с Сократисом и Мустафи за то, чтобы у Лено было меньше работы. Но часики тикают – сыграл под четыре сотни матчей в национальных лигах без трофея.

Калиду Кулибали («Наполи»)

У Вермалена в карьере теперь 5 чемпионских званий – первый раз выиграл с «Аяксом», а четыре раза побеждал с «Барселоной». Калиду как защитник на голову выше, чем бывший оборонец «Арсенала», однако с «Генком» выигрывал Кубок Бельгии, с «Наполи» - Суперкубок Италии, а чемпионом не становился. Сенегалец, если Де Лаурентис хорошо поторгуется, может обойтись «Манчестер Юнайтед» в рекордные для защитника деньги, но обход ван Дейка в трансферном рейтинге не означает чемпионство. Вирджил хотя бы с «Селтиком» побеждал, а Кулибали без «золота».

Жозе Фонте («Лилль»)

Хотя португальцу уже тридцать пять, чемпион Европы до сих пор успешен – на днях вышел с «Лиллем» в Лигу чемпионов, что команда отпраздновала торжественным прослушиванием знаменитого гимна в раздевалке. Жозе постарел, ушел из «Саутгемптона», за который рубился много лет, но в Китае ему было неуютно – очень мало сыграл и быстро вернулся в топ-5. Но в «Бенфике» в молодости не был основным, в АПЛ играл за середняков. В результате останется без национального титула, хотя защитник прекрасный и заслуженный – обыграл Льориса в финале Евро-2016.

Полузащитники

Даниэле Де Росси («Рома»)

Жаль, очень жаль, что время летит так быстро и итальянский мастер уезжает из родной Италии. Де Росси не хотел покидать «Рому» - менеджеры приняли вместо него решение, хотя скорее в интересах команды, стоит признать. Теперь 35-летний полузащитник выберет себе новый клуб за пределами Италии. Может, хотя бы там сможет выиграть национальный титул? Например, в «Зените»? Но пока у нас парень, который с детства за «Рому», который получал удовольствие от игры в Серии А – и делал больно соперникам, ведь не случайно у него на ноге оригинальное тату с изображением жесткого подката, ни разу не праздновал «золото». В основу «Ромы» попал уже после чемпионского сезона с Капелло. Зато чемпион мира!

Хуан Мата («Ман Юнайтед»)

Удивительно, как получилось у Хуана. «Реал» и «Барселона» его столько раз приглашали если не поиграть в основе, то посидеть на скамейке, а воспитанник «Кастильи» все отказывался и отказывался. В ПСЖ тоже не оказался – там бы за сезон управился и получил свою медальку. Но Мата выбрал «Челси», когда команда не выигрывала АПЛ , выбрал МЮ – снова не получается помечтать о титуле. В итоге у нас футболист очень известных клубов, сыгравший почти 400 матчей на уровне высших лиг Испании и Англии, чемпион Европы и мира без «золота». А у Артуро Видаля восьмой год подряд одни празднования, куда бы ни подался.

Марек Гамшик («Далянь Ифан»)

Еще один заслуженный игрок из Серии А, как и Даниэле Де Росси, который не смог стать чемпионом, хотя много лет отчаянно пытался и делал все от себя зависящее, чтобы у «Наполи» появился шанс. Легенда южного клуба – побил рекорд Диего Марадоны по голам, и это дорогого стоит. У словака были успехи, голевые передачи, красивые удары, у него запоминающийся имидж – не так много людей с ирокезами в футболе, но пришло время уезжать. На новом месте в Китае выступает за одного из аутсайдеров нового сезона – чемпионство, как у Халка, вряд ли светит.

Марко Ройс («Боруссия» Д)

Более невезучего футболиста очень высокого уровня придумать сложно. Воспитанник школы «Боруссии» из Дортмунда играл за их тезок из Менхенгладбаха, когда у Юргена Клоппа получилось создать чемпионскую команду, отбросившую «Баварию» на второе место. А вот когда Ройс вернулся – уже в Дортмунде не было коллектива, который смог бы стать чемпионом Бундеслиги. В этом сезоне теоретические шансы остаются, но вряд ли «Бавария» проиграет «Айнтрахту» в последнем туре. Так что Ройс не стал чемпионом мира из-за травмы, и в 29 лет ни разу не был чемпионом Германии. А ведь, невзирая на простой, сыграл больше 250 игр в высшей немецкой лиге и забил больше 70 мячей!

Антуан Гризманн («Атлетико»)

Может, в этом одна из причин, почему Гризманн на встрече с руководством «Атлетико» - как правильно предположили в самом Мадриде, попросил расстаться полюбовно и отпустить его в «Барселону»? В столице понимали, что Антуан может уйти, не случайно сумма отступных с лета падает до 120 млн евро, и Бартомеу их заплатит. Каталонцы частенько становятся первыми в Испании, как видим по титулам Вермалена, а Антуан устал от поражений – как в финалах, где видит Роналду, так и в Ла Лиге с «матрасниками». Посмотрим, как сложится, но пока чемпион мира без национального титула к 28 годам. А что, если «Реал» Зидана станет первым и снова Гризманн не получит «золото»? Такой вариант тоже возможен.

Нападающие

Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»)

Первый в истории футболист, который выигрывал звание лучшего снайпера сезона в Бундеслиге и АПЛ . Пьер-Эмерик начинал в «Милане», где не заиграл – был слишком молод, но через «Сент-Этьен» вернулся в большой футбол, показал себя в «Боруссии» Д в борьбе с Левандовски в гонке снайперов, и в АПЛ с первых матчей играет круто. Но у Обамеянга больше шансов принести «Арсеналу» первую в истории клуба победу в Лиге Европы в финале против «Челси» в Баку, нежели поверить, что Эмери сломает Клоппа, Почеттино и Гвардиолу через год и тоголезец поднимет над головой чемпионский кубок. А Пьер-Эмерику, между прочим, летом исполнится 30.

Фернандо Торрес («Саган Тосу»)

В японской Джей-лиге команда Фернандо Торреса занимает сейчас последнее место, то есть у них еще меньше шансов на титул, чем у середняка, за которого играют Вилья, Иньеста и Подольски – все чемпионы мира, как и Торрес. У Эль Ниньо есть победа в чемпионате Европы, есть голы в АПЛ и Ла Лиге, статус форварда очень высокого уровня. Но даже неудачный переход в «Челси» - по игре неудачный, ведь выиграл ЛЧ и ЛЕ с лондонцами в итоге, не помог стать первым в АПЛ . У него есть только победа в Сегунде, но это не титул, а путевка в элиту. 35 лет, скоро будет 200 голов в высших лигах по миру, и ни одного «золота».

Удивительно, но в этом составе пять чемпионов мира! И это еще умница Санти Касорла в состав не поместился, поскольку и так немало хавбеков. Вот и хихикайте после этого, когда Дзюба радуется титулу с «Зенитом» в тридцать лет. Чтобы выиграть национальную лигу, надо попотеть не только футболистам «Спартака», «Локомотива» или команды Дзюбы.

Выдающиеся мастера посвятили карьеры, чтобы добраться до вершины – и многие были в шаге от нее, но в результате переживали очередные разочарования, как Джеррард с Каррагером всю карьеру. От таких развязок футбольный путь того же Де Росси не становится менее выдающимся, но немного жаль Даниэле – легенда «Ромы», Серии А и сборной Италии так ни разу и не стал чемпионом страны.

И если у Гризманна еще есть шанс показать себя в команде с Месси, то большинство из списка завершат карьеру, так ни разу не обняв чемпионский кубок.