Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал

Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.
Сборная Капелло выглядит следующим образом:
Джанлуиджи Буффон, Кафу, Паоло Мальдини, Франко Барези, Роберто Карлос, Фернандо Редондо, Руд Гуллит, Деян Савичевич, Рауль, Марко ван Бастен, Роналдо.
Также Капелло добавил Франческо Тотти в качестве джокера.
Ранее Капелло среди всех этих игроков особенно выделял Роналдо и ван Бастена.
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