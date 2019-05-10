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Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал

сегодня, 11:44

Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.

Сборная Капелло выглядит следующим образом: 

Джанлуиджи Буффон, Кафу, Паоло Мальдини, Франко Барези, Роберто Карлос, Фернандо Редондо, Руд Гуллит, Деян Савичевич, Рауль, Марко ван Бастен, Роналдо.

Также Капелло добавил Франческо Тотти в качестве джокера.

Ранее Капелло среди всех этих игроков особенно выделял Роналдо и ван Бастена.

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Все комментарии
severnyj84
severnyj84
сегодня в 12:32
Ни одного свина, да, Капелло же считал спартак пердивным.
Гавриленко
Гавриленко
сегодня в 12:10
А где дыркинфеев, березутские, игнашевич?
Где дзюба и кокорин?
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