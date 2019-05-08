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Видич, Вальбуэна и Это’О. Команда звездных нечемпионов РПЛ

вчера, 18:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Павлюченко Роман
Павлюченко Роман
Нападающий
Вальбуэна Матье
Вальбуэна Матье
Полузащитник
Это'О Самуэль
Это'О Самуэль
Нападающий

Дзюба и Иванович впервые стали чемпионами России и исключили себя из числа больших игроков, не сумевших выиграть РПЛ. «Соккер.ру» собрал мощную команду без «золота» РПЛ.

Антон Заболотный, над которым вы любите потешаться, - чемпион России, а все игроки, чьи фамилии вы встретите ниже, - нет. Живете с этим.

Вратарь

Стипе Плетикоса (Хорватия)

Стипе Плетикоса семь лет провел в России, выступая за «Спартак» и «Ростов». С москвичами он дважды становился серебряным призером РПЛ, а в составе клуба с берегов Дона выиграл Кубок России в сезоне-2013/14, но чемпионом в России вратарь, сыгравший 119 матчей за сборную Хорватии, так и не стал. Не те команды выбирал? Стипе так не считает, до сих пор с теплотой отзывается о «Спартаке» и «Ростове», а болельщики этих клубов отвечают ему взаимностью.

Защитники

Андреас Гранквист (Швеция)

Капитан сборной Швеции и один из сильнейших защитников в истории чемпионатов России отдал «Краснодару» пять лет, но выше третьего места с «быками» не поднимался, хотя его индивидуальный вклад и лидерские качества на «Соккер.ру» отмечали неоднократно. Вообще, Гранквист не гнался за трофеями в своей карьере: к 34-м годам Кубок Швеции, завоеванный на заре карьеры в составе «Хельсингборга», остается единственной командной наградой, покорившейся Андреасу.

Неманья Видич (Сербия)

Противоположность Гранквисту его коллега по амплуа Неманья Видич, который тоже лидер по натуре и тоже носил капитанскую повязку в своей сборной, а еще в «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» серб отправился из московского «Спартака», с которым выиграл «серебро» в сезоне 2005 года, а вот в Англии Неманья развернулся: 15 титулов под руководством сэра Алекса Фергюсона, в том числе пять побед в АПЛ и триумф в Лиге чемпионов. Кстати, памятный для Видича финал проходил в Москве, так что самый важный титул в своей карьере он выиграл в России. Но победы в РПЛ в послужном списке защитника нет.

Игорь Чугайнов (Россия)

Игорь Чугайнов выиграл пять Кубков России в составе «Локомотива», четырежды в составе команды Семина занимал вторые места в чемпионате, восемь раз попадал в списки 33-х лучших футболистов чемпионата России. И самое досадное, что «Локомотив» завоевал-таки долгожданное «золото» на следующий год после ухода своего лидера и капитана: перед сезоном-2002 Чугайнов перешел в «Уралан», а железнодорожники прервали гегемонию «Спартака» и взяли титул.

Роберто Карлос (Бразилия)

На позиции левого защитника в нашей виртуальной команде чемпион мира и многократный победитель Лиги чемпионов, приехавший в Россию на закате своей карьеры. Так или иначе, Роберто Карлос сыграл за «Анжи» 25 матчей в РПЛ и даже забил 4 мяча, поэтому формальному условию он соответствует: в России играл, но чемпионом не был.

Полузащитники

Игорь Семшов (Россия)

Один из лучших полузащитников России начала XXI века, бронзовый призер Евро-2008 в составе команды Гуса Хиддинка, сотворившей сказку, Семшов львиную долю карьеры провел в двух московских клубах – «Торпедо» и «Динамо». Более того, Игорь не выиграл ни одного трофея в карьере: трижды был бронзовым призером РПЛ и играл в финале Кубка России. В 2009 году Семшов выступал за «Зенит», но «сине-бело-голубые» в тот год остались без чемпионства, а хавбек на берегах Невы не задержался.

Олег Веретенников (Россия)

Один из самых ярких футболистов России 90-х лучшие годы провел в волгоградском «Роторе», который некоторое время был второй силой в нашем чемпионате, но запрыгнуть на первое место не сумел. Веретенников не выиграл командных трофеев в своей карьере, зато в трех сезонах чемпионата России выигрывал гонку бомбардиров (1995, 1996 и 1998).

Алекс Мескини (Бразилия)/Матье Вальбуэна (Франция)

Трудно выбрать одного из двух этих мастеров, передаем это право читателям. Оба мастера интеллектуальной игры, коварных ударов и стандартных положений провели в РПЛ не так много времени, радуя фанатов «Спартака» и «Динамо», но каждый оставил неизгладимый след в сердцах. Алекс и Матье – не просто профессионалы, они первоклассные футбольные выдумщики, наблюдать за творчеством которых было одно удовольствие. Ни бразилец, ни француз похвастаться победой в чемпионате России, как вы догадались, не могут.

Нападающие

Веллитон (Бразилия)

Веллитон демонстрировал великолепные качества финишера в «Спартаке», бразилец был наконечником спартаковских атак и с завидной регулярностью воплощал усилия партнеров в забитые мячи. Два раза подряд Веллитон становился лучшим снайпером сезона (2009 год – 21 гол и 2010 год – 19 голов). Потом бразилец потерял мотивацию и в конце своей карьеры в России уже не напоминал грозного форварда, но это уже другая история.

Самуэль Это’О (Камерун)

Камерунский суперфорвард, выигравший кучу трофеев с «Барселоной» и «Интером», приехал в Россию, отозвавшись на зов больших денег. Но ведь свои гонорары Самуэль отрабатывал честно! Это’О провел 53 матча и забил 25 голов в РПЛ, возможно, даже стал бы чемпионом в сезоне-2012/13, если бы не поменявшийся резким образом «курс развития» «Анжи».

Роман Павлюченко (Россия)

«Спящий Гигант» и «Большой Пав» - серьезный форвард, он даже в составе не последнего клуба АПЛ играл и забивал голы, но по части упущенных трофеев Павлюченко есть о чем сожалеть. Он трижды брал «серебро» со «Спартаком», был «бронзовым» с «Локо», но чемпионом России так и не стал, в отличие от большинства своих тогдашних партнеров по сборной.

Запасные: Роман Березовский (Армения), Мартин Йиранек, Радослав Ковач (оба – Чехия), Валерий Есипов, Денис Колодин, Андрей Каряка, Федор Смолов, Дмитрий Булыкин (все – Россия), Кевин Кураньи (Германия).

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Все комментарии
JackNorz
JackNorz
   900 / 1085
сегодня в 07:26
Зато кокоша чемпик. А эти люди из статьи - нет. Не справедливо.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   256 / 1085
вчера в 20:19
Вообще-то не "Большой Пав",а "СуперПав"-учите матчасть.
номер 12
номер 12
   491 / 1085
вчера в 20:09
Я бы сюда добавил Виллиана еще.
номер 12
номер 12 ответил СПАРТАК ЧЕМПИОН ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
   491 / 1085
вчера в 20:07
ВЕЛЛИТОН ЗВЕЗДА ОН СО СПАРТАКОМ СТАНОВИЛСЯ ЧЕМПИОНОМ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ, А У ВАС КТО???????????
Веселый ты персонаж)
-Хостинский-
-Хостинский-
   335 / 1085
вчера в 19:57
Жоозиньо и Перейра
Nikola45
Nikola45
   25 / 1085
вчера в 19:38
Ой кто в Тарасятнике только не становился чемпионом )))
a3r3v3
a3r3v3
   393 / 1085
вчера в 19:30
Видич конечно молодец,только до Спартака его и не знал ни кто
СПАРТАК ЧЕМПИОН ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
СПАРТАК ЧЕМПИОН ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ ответил parallels
   921 / 1085
вчера в 19:30
лишние в списке: плетикоса, видич, веллитон, павлюченко.
ВЕЛЛИТОН ЗВЕЗДА ОН СО СПАРТАКОМ СТАНОВИЛСЯ ЧЕМПИОНОМ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ, А У ВАС КТО???????????
СПАРТАК ЧЕМПИОН ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
СПАРТАК ЧЕМПИОН ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
   921 / 1085
вчера в 19:29
БОМЖЕКОНИ ВАМ ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ О ЧЕМПИОНСТВЕ В ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил parallels
   277 / 1085
вчера в 19:27
лишние в списке: плетикоса, видич, веллитон, павлюченко.
на счет Плетикосы - соглас
Больше пиара у этого непонятного
СПАРТАК ЧЕМПИОН ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
СПАРТАК ЧЕМПИОН ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
   921 / 1085
вчера в 19:27
ЗАТО МЫ ЧЕМПИОНЫ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 1085
вчера в 19:15
а где Паредас
Гавриленко
Гавриленко
   23 / 1085
вчера в 18:53
А вот антисборная чемпионов.
Акинфеев
Березуцкие оба
Игнашевич
Жирков
Дзагоев
Мамаев
Витсель
Хульк
Кокорин
Заболотный
Гт Слутский
Гавриленко
Гавриленко
   23 / 1085
вчера в 18:40
А где Молло?
toshkanchik07
toshkanchik07
   535 / 1085
вчера в 18:37
Смолов среди запасных - это ахахахахахахахаха
parallels
parallels
   5 / 1085
вчера в 18:36
лишние в списке: плетикоса, видич, веллитон, павлюченко.
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