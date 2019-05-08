Видич, Вальбуэна и Это’О. Команда звездных нечемпионов РПЛ

вчера, 18:30

Дзюба и Иванович впервые стали чемпионами России и исключили себя из числа больших игроков, не сумевших выиграть РПЛ . «Соккер.ру» собрал мощную команду без «золота» РПЛ .

Антон Заболотный, над которым вы любите потешаться, - чемпион России, а все игроки, чьи фамилии вы встретите ниже, - нет. Живете с этим.

Вратарь

Стипе Плетикоса (Хорватия)

Стипе Плетикоса семь лет провел в России, выступая за «Спартак» и «Ростов». С москвичами он дважды становился серебряным призером РПЛ , а в составе клуба с берегов Дона выиграл Кубок России в сезоне-2013/14, но чемпионом в России вратарь, сыгравший 119 матчей за сборную Хорватии, так и не стал. Не те команды выбирал? Стипе так не считает, до сих пор с теплотой отзывается о «Спартаке» и «Ростове», а болельщики этих клубов отвечают ему взаимностью.

Защитники

Андреас Гранквист (Швеция)

Капитан сборной Швеции и один из сильнейших защитников в истории чемпионатов России отдал «Краснодару» пять лет, но выше третьего места с «быками» не поднимался, хотя его индивидуальный вклад и лидерские качества на «Соккер.ру» отмечали неоднократно. Вообще, Гранквист не гнался за трофеями в своей карьере: к 34-м годам Кубок Швеции, завоеванный на заре карьеры в составе «Хельсингборга», остается единственной командной наградой, покорившейся Андреасу.

Неманья Видич (Сербия)

Противоположность Гранквисту его коллега по амплуа Неманья Видич, который тоже лидер по натуре и тоже носил капитанскую повязку в своей сборной, а еще в «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» серб отправился из московского «Спартака», с которым выиграл «серебро» в сезоне 2005 года, а вот в Англии Неманья развернулся: 15 титулов под руководством сэра Алекса Фергюсона, в том числе пять побед в АПЛ и триумф в Лиге чемпионов. Кстати, памятный для Видича финал проходил в Москве, так что самый важный титул в своей карьере он выиграл в России. Но победы в РПЛ в послужном списке защитника нет.

Игорь Чугайнов (Россия)

Игорь Чугайнов выиграл пять Кубков России в составе «Локомотива», четырежды в составе команды Семина занимал вторые места в чемпионате, восемь раз попадал в списки 33-х лучших футболистов чемпионата России. И самое досадное, что «Локомотив» завоевал-таки долгожданное «золото» на следующий год после ухода своего лидера и капитана: перед сезоном-2002 Чугайнов перешел в «Уралан», а железнодорожники прервали гегемонию «Спартака» и взяли титул.

Роберто Карлос (Бразилия)

На позиции левого защитника в нашей виртуальной команде чемпион мира и многократный победитель Лиги чемпионов, приехавший в Россию на закате своей карьеры. Так или иначе, Роберто Карлос сыграл за «Анжи» 25 матчей в РПЛ и даже забил 4 мяча, поэтому формальному условию он соответствует: в России играл, но чемпионом не был.

Полузащитники

Игорь Семшов (Россия)

Один из лучших полузащитников России начала XXI века, бронзовый призер Евро-2008 в составе команды Гуса Хиддинка, сотворившей сказку, Семшов львиную долю карьеры провел в двух московских клубах – «Торпедо» и «Динамо». Более того, Игорь не выиграл ни одного трофея в карьере: трижды был бронзовым призером РПЛ и играл в финале Кубка России. В 2009 году Семшов выступал за «Зенит», но «сине-бело-голубые» в тот год остались без чемпионства, а хавбек на берегах Невы не задержался.

Олег Веретенников (Россия)

Один из самых ярких футболистов России 90-х лучшие годы провел в волгоградском «Роторе», который некоторое время был второй силой в нашем чемпионате, но запрыгнуть на первое место не сумел. Веретенников не выиграл командных трофеев в своей карьере, зато в трех сезонах чемпионата России выигрывал гонку бомбардиров (1995, 1996 и 1998).

Алекс Мескини (Бразилия)/Матье Вальбуэна (Франция)

Трудно выбрать одного из двух этих мастеров, передаем это право читателям. Оба мастера интеллектуальной игры, коварных ударов и стандартных положений провели в РПЛ не так много времени, радуя фанатов «Спартака» и «Динамо», но каждый оставил неизгладимый след в сердцах. Алекс и Матье – не просто профессионалы, они первоклассные футбольные выдумщики, наблюдать за творчеством которых было одно удовольствие. Ни бразилец, ни француз похвастаться победой в чемпионате России, как вы догадались, не могут.

Нападающие

Веллитон (Бразилия)

Веллитон демонстрировал великолепные качества финишера в «Спартаке», бразилец был наконечником спартаковских атак и с завидной регулярностью воплощал усилия партнеров в забитые мячи. Два раза подряд Веллитон становился лучшим снайпером сезона (2009 год – 21 гол и 2010 год – 19 голов). Потом бразилец потерял мотивацию и в конце своей карьеры в России уже не напоминал грозного форварда, но это уже другая история.

Самуэль Это’О (Камерун)

Камерунский суперфорвард, выигравший кучу трофеев с «Барселоной» и «Интером», приехал в Россию, отозвавшись на зов больших денег. Но ведь свои гонорары Самуэль отрабатывал честно! Это’О провел 53 матча и забил 25 голов в РПЛ , возможно, даже стал бы чемпионом в сезоне-2012/13, если бы не поменявшийся резким образом «курс развития» «Анжи».

Роман Павлюченко (Россия)

«Спящий Гигант» и «Большой Пав» - серьезный форвард, он даже в составе не последнего клуба АПЛ играл и забивал голы, но по части упущенных трофеев Павлюченко есть о чем сожалеть. Он трижды брал «серебро» со «Спартаком», был «бронзовым» с «Локо», но чемпионом России так и не стал, в отличие от большинства своих тогдашних партнеров по сборной.

Запасные: Роман Березовский (Армения), Мартин Йиранек, Радослав Ковач (оба – Чехия), Валерий Есипов, Денис Колодин, Андрей Каряка, Федор Смолов, Дмитрий Булыкин (все – Россия), Кевин Кураньи (Германия).