Сборная 27 тура РПЛ: герои чемпионских матчей и дерби

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» отмечает тех, кто в Туле и Грозном сделали «Зенит» чемпионом, хотя московское дерби и другие сражения тоже порадовали!

Вратарь

Антон Шунин («Динамо»)

Девять сэйвов – если в двух словах, почему Шунин в сборной тура. Причем эти девять спасений отличаются от восьми ударов, которые отразил Максименко, ведь «армейцы» били коварнее, чем это делали футболисты «Урала». У молодого голкипера парочка крутых спасений, а Шунин вел себя, как лидер, зарядил уверенностью «Динамо». Без его спокойной и яркой игры ЦСКА мог надавить не благодаря качеству, а из-за количества подходов. «Бело-голубые» снова плохо реализовали моменты, но Антон сделал, что мог.

Защитники

Руслан Камболов («Рубин»)

У «Рубина» в игре против «Оренбурга» - первой победной за долгое время, сразу несколько героев. Это и Байрамян – самый активный, и хавбек Коновалов – уверенный в себе, и Башкиров – удачливый автор гола с рикошетом. Но «Оренбург» ведь опасный, поэтому без действий в защите не было бы победы. И Камболов вместе с молодыми коллегами показали хороший футбол. Вратарь вступал в игру, но защитник сборной отработал на высоком уровне.

Максим Беляев («Арсенал»)

Атака Сёмина недоработала, но Беляев сыграл просто и надежно. Не удивимся, если Максим снова получит приглашение в сборную России. Из двенадцати ударов «Локомотива» три пришли в створ, но Нигматуллин не стал главным героем поединка. Пока у чужих ворот Джорджевич приносил не чужому «Зениту» титул – оформлял окончательную победу «Арсенала» после грубых ошибок Кверквелии и Гильерме, Беляев удачно играл в обороне против бывшего клуба, подтверждая заслуженность победы туляков.

Ионуц Неделчару («Уфа»)

Евсеев не сдается! «Крылья Советов» думали, что обыграют конкурента в борьбе за выживание, но на последних минутах матча соперник сумел сравнять счет. Конечно, «Уфа» далека от звания команды, у которой все получается. Но когда при резвой игре соперника у ворот Беленова всего три опасных момента – и дважды голкипер справился с угрозами, а важный переломный мяч на счету центрального защитника, то его логично выбрать в сборную тура. Неделчару позиционно сыграл неплохо, хотя «Крылья Советов» тоже были хороши.

Полузащитники

Зелимхан Бакаев («Арсенал»)

Байрамян и Классон сыграли неплохо, но они не забивали победные мячи в чемпионском матче. У «Спартака» феноменальное чутье на тех, кого стоит и не стоит отдавать. Отдали хавбека в Тулу на целый сезон в аренду, и теперь человек из Москвы отобрал у «Локомотива» титул своим хлестким ударом после неудачной игры Рыбуса и передал «золото» «Зениту». Впрочем, помимо единственного за игру и очень красивого выстрела, Зелимхан отметился 2 обводками, 5 отборами и 2 перехватами. Активно сыграл и помог «Арсеналу» обыграть теперь уже бывшего чемпион России.

Роман Еременко («Ростов»)

Еременко в Ростове-на-Дону выпилил спасительную голевую передачу на Шомуродова. Человек в не стильной, но веселой синей шапочке справился с изумительной по красоте подачей, и в результате «Краснодар», который рассчитывал на три очка после пенальти, потерял два. А «Ростов» приобрел одно. И хотя в Лигу Европы футболисты Карпина мечтают попасть через победу в Кубке России, и в чемпионате, и в ответной игре с «Локомотивом» многое зависит от Еременко. «Спартак» потерял по глупости классного мастера.

Фернандо («Спартак»)

Еще повезло Кононову, что Фернандо можно было перевести в атаку. Второй раз подряд новоиспеченный плеймейкер «Спартака» в сборной тура. И второй раз по делу. «Урал» против «Спартака» сыграл здорово, не считая нюансов и действий отдельных людей. И не считая работы против тяжеловатого, но при этом грамотного и успешного сейчас бразильца. Фернандо забил единственный гол в матче – красиво, мастерски, и это уже второй матч подряд, когда именно хавбек приносит очки. Без него могли получить ничью...

Иван Обляков ( ЦСКА )

«Армейцы» сыграли против «Динамо» странно – впрочем, тут ничего нового. Хотя создали достаточно моментов, было много ударов, но проваливались в защите. Впрочем, Обляков не виноват, что его напарники недоработали у чужих ворот. А вот если бы не две голевые передачи Ивана, который по весне, пожалуй, лучший в составе ЦСКА – получили поражение, которое перечеркнуло бы шансы чудом прорваться в первую тройку и Лигу чемпионов.

Исмаэл Силва («Ахмат»)

В позапрошлом туре против «Краснодара» тоже недурственно смотрелся. Молодой бразилец, видать, настраивается на известных соперников, ведь против «Зенита» в домашней для «Ахмата» игре именно Исмаэл сначала заставил Лунина полетать, а потом отправил мяч в угол ворот без пяти минут чемпиона. Не только хавбека стоит отметить у команды Рахимова – Уциев и Раванелли подергали Жиркова на противоположном фланге, но без удара Исмаэла не было бы ничьей с лидером РПЛ .

Нападающие

Александр Соболев («Енисей»)

Временный пресс-атташе «Енисея» Павел Черноусов – болельщик клуба с последствиями ДЦП , мечтающий стать комментатором, «заговорил» бутсы Александра Соболева. В результате нападающий, который сыграл всего 492 минуты в РПЛ за клуб, а до этого играл за «Крылья Советов» и забил всего 1 мяч, отличился уже три раза, а еще разок отдал голевую передачу. Против «Анжи» помог команде Аленичева хлопнуть дверью – вышел на замену и сделал дубль. «Заговор» работает!

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Надо отдать должное – если у Себастьяна идет игра, то очень заметно (5 ударов против 0 у Шатова, игравшего на втором краю атаки в тройке с Азмуном). Также аргентинец оказался более метким, чем его коллега Сердар – 3 удара пришлись в створ и заставили Городова выручать. Но в одном из случаев голкипер «Ахмата» ничего не смог поделать. Заболотный прекрасный момент не реализовал, но Дриусси принес очко, которое чуть позже стало чемпионским.

Главный тренер

Игорь Геннадьевич Черевченко («Арсенал»)

Команда, которая претендует на пятое место – забавно, но даже шансы на Лигу чемпионов теоретически не потеряли, обыграла очередного фаворита. На этот раз чемпионов России, причем по традиции дома и весьма уверенно. У «Локомотива» было 12 ударов, но только три пришлись в створ ворот, а вот «пушкари» показали стопроцентную реализацию – 2 попадания и 2 мяча. Гильерме и компания помогли, но «Арсенал» был собой. Хорошая команда и грамотная работа нового тренера. В 2019 году в РПЛ «оружейники» в 10 матчах не проигрывали ни разу. Ну, и «Зениту» досрочный титул оформили…

Счастливчики тура. «Зенит» - новый чемпион России!

Не везунчики, а именно счастливчики – пережили приступ радости. Не выиграли свой матч и далеко не все подопечные Семака, когда лишились буйволиной поддержки уверенного в себе форварда Дзюбы, сыграли круто. «Ахмат» привычно показал хороший футбол. Но когда летели домой в Санкт-Петербург, узнали счастливую новость – «Арсенал» грохнул «Локомотив».