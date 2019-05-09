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В символическую сборную недели Лиги чемпионов вошли 6 игроков «Ливерпуля»

сегодня, 18:08

Стала известна сборная недели по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов, выбранная на основе заработанных баллов в Fantasy Football. В команде оказалось шесть игроков «Ливерпуля», который чудесным образом прошел «Барселону» и сыграет в финале.

Символическая сборная выглядит так: Алиссон («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Матийс де Лигт («Аякс»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Лукас Моура («Тоттенхэм»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Хаким Зийех («Аякс»), Дивок Ориги («Ливерпуль»), Душан Тадич («Аякс»).

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Все комментарии
An Jo
An Jo
   793 / 1088
сегодня в 19:41
Если всё пройдет по плану, то оба финала будут чисто британскими. По моему это первый раз в истории, чтобы оба финала играли представители одной страны.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   225 / 1088
сегодня в 19:31
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил juvenale
       30 / 1088
    сегодня в 19:23
    Зиеш?за три запоротых момента и вылет своей команды
    Зиеш отыграл нормально, не без ошибок, но более-менее. Он, кстати, мог третий оформить и сё закончилось бы, попал в штангу - это невезение. А вот Тадич да, отыграл безобразно и его в этой сборной быть не должно.
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       30 / 1088
    сегодня в 19:21
    Тадич провалил игру, ошибка на ошибке. Насколько хорошо сыграл ответный матч против Реала, настолько плохо вчера. Мане или даже Сон лучше сыграли, чем Тадич.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       8 / 1088
    сегодня в 19:14
    А бомбануло опять у энивея, лол
    волгoдoн
    волгoдoн
    сегодня в 18:48
    6 человек от ливерпуля логично,с остальными можно поспорить
    juvenale
    juvenale
       6 / 1088
    сегодня в 18:41
    Зиеш?за три запоротых момента и вылет своей команды
    КЭТиК
    КЭТиК
       186 / 1088
    сегодня в 18:21
    Надо бы и Месси было включить. Посмеялись бы.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       2 / 1088
    сегодня в 18:21
    Де Лихт?))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил anyway
       2 / 1088
    сегодня в 18:20
    для колбасы главный трофей этого года это МЮ без ЛЧ))
    ДСА
    ДСА
       132 / 1088
    сегодня в 18:20
    Игроков Аякса тут вообще не может быть . Только Ливерпуль и Тоттенхэм.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Шишанутый
       2 / 1088
    сегодня в 18:19
    подыскивает команду уровня ЛЕ ,к Эмери пойдет
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       2 / 1088
    сегодня в 18:19
    Тадич??? вы серьезно ? сколько он запорол моментов и в конце не смог время вытянуть ,хоть минуту
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       183 / 1088
    сегодня в 18:15
    Anyway у Мю круче трофей есть, сам Погба попал в сборную АПЛ года, хотя полсезона фигней страдал.
    Шишанутый
    Шишанутый
       9 / 1088
    сегодня в 18:12
    А где гном???
    anyway
    anyway
       135 / 1088
    сегодня в 18:11
    очередной трофей в копилку ливерпуля
    kotmyshka
    kotmyshka
       117 / 1088
    сегодня в 18:10
    логично
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