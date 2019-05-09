В символическую сборную недели Лиги чемпионов вошли 6 игроков «Ливерпуля»

сегодня, 18:08

Стала известна сборная недели по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов, выбранная на основе заработанных баллов в Fantasy Football. В команде оказалось шесть игроков «Ливерпуля», который чудесным образом прошел «Барселону» и сыграет в финале.

Символическая сборная выглядит так: Алиссон («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Матийс де Лигт («Аякс»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Лукас Моура («Тоттенхэм»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Хаким Зийех («Аякс»), Дивок Ориги («Ливерпуль»), Душан Тадич («Аякс»).