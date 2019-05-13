Антисборная 28-го тура: «удаленные» работники и самострелы

13 мая 2019, 18:52

Пришло время назвать имена тех, кому не повезло. И тех, кто был слабым звеном. «Соккер.ру» созывает народ полюбоваться на неважно сыгравших в минувшем туре футболистов.

Вратарь

Иван Коновалов («Рубин»)

Два вратаря пропустили в 28-м туре по четыре мяча, именно они разыгрывали место в антисборной. Но если Юрий Нестеренко к четырем пропущенным мячам добавил 8 совершенных спасений, то Иван Коновалов четырежды пропустил после пяти ударов «Локомотива» в створ ворот. Не везде есть его вина, ведь пропускал и с пенальти, и после углового, когда партнеры дали Крыховяку беспрепятственно пробить, но к удару Смолова оказался не готов, а в эпизоде с последним голом Кварацхелии застал вратаря в полупозиции.

Защитники

Ибрагим Цаллагов («Рубин»)

Цаллагов создавал видимость активности на правом фланге «Рубина», но действительно – только видимость. Казанцы ужасно сыграли в обороне, одного антигероя выделить сложно, а Ибрагим просто выиграл конкуренцию на правом фланге среди неудачников тура, его несмелость и неловкость не принесли профита команде. Бывают такие матчи: футболист вроде бы на поле и даже что-то пытается изобразить, но все его действия – пустые и бесполезные.

Али Гаджибеков («Енисей»)

Разгром «Енисея» начался с Гаджибекова, который вместо мощного выноса мяча из своей штрафной отдал передачу на Виктора Классона. Швед из выгодной позиции не промахнулся. Да и в целом из «Енисея» можно вызывать в антисборную любого защитника: сложно промахнуться, ведь линия обороны красноярцев допустила 30 ударов по воротам Нестеренко и 12 попаданий в створ.

Адесойе Ойеволе («Оренбург»)

Ойеволе семь лет своей карьеры отдал екатеринбургскому «Уралу», и когда Аде встретился со своей бывшей командой в футболке «Оренбурга», он как будто окунулся в ностальгию и на время забыл, за кого играет. Во всяком случае, Ойеволе забил в ворота своей нынешней команды выдающийся гол, сыграв на добивании после удара Эль-Кабира. Кажется, у защитника была масса времени и вариантов, но Адесойе предпочел мастерски и без шансов для Фролова добить мяч в сетку.

Олег Данченко («Енисей»)

Данченко в матче с «Краснодаром» выглядел потерявшимся мальчиком. Конечно, «быки» играют в умный футбол и всегда ищут интересные варианты развития атак, на комбинации «Краснодара» невозможно реагировать в прямом эфире, их нужно прочитывать, зная, чего ожидать от соперника. Данченко мало того что проспал теоретические занятия, так еще и на поле вышел на ватных ногах, забыв переобуться в настоящие.

Полузащитники

Гаэль Ондуа («Анжи»)

«Анжи» давно проиграл все, кроме чести, но в каждом матче махачкалинцы сражаются за последнее, что у них осталось. И досадно за всю команду, когда приходится проигрывать из-за одной индивидуальной оплошности: Ондуа безграмотно сыграл в штрафной площади против Бакаева, откровенно положил руку на плечо Зелимхану, хотя тот уходил в лицевую линию, и была подстраховка со стороны партнера. Сам пострадавший реализовал пенальти, чем и принес тулякам победу.

Игорь Коновалов («Рубин»)

Еще один Коновалов из «Рубина», причем Игорь провалился окончательно и бесповоротно. Он и в центре поля был на голову разбит железнодорожниками, и в эпизоде с голом Крыховяка то ли испугался, то ли поленился выпрыгнуть, а еще упустил реальный шанс забить – пробил с пенальти мимо створа ворот, Гильерме даже не пришлось геройствовать.

Вячеслав Подберезкин («Рубин»)

Если кто был хуже Коновалова в составе «Рубина», так это Подберезкин. Воспитанник «Локомотива» сделал все, чтобы клуб его юности одержал победу. Уже на 3-й минуте Вячеслав совершил абсолютно ненужный фол на Алексее Миранчуке и привез пенальти в ворота казанцев, чем предопределил дальнейшее развитие событий в матче. Вскоре после перерыва хавбек оставил «Рубин» в меньшинстве, причем утверждает, что не знал о том, что у него уже была желтая карточка. А ведь смотрел прямо на Безбородова, когда тот предъявлял ему первый «горчичник». Неужели забыл?

Александр Зуев («Ростов»)

«Ростов» был совсем плох в атаке в игре с «Динамо», в напоминание о созидательной импотенции «желто-синих» включаем в антисборную Александра Зуева. Хавбек вышел на поле с первых минут, но за целый тайм, который ему отвел Валерий Карпин, не отметился ни единым действием, которое хоть как-то можно было бы трактовать как «обостряющее». Зуева заменил Калачев, у которого, впрочем, получилось не намного лучше.

Нападающие

Александр Соболев («Енисей»)

По ходу целого сезона Дмитрий Аленичев не сумел решить проблему центральных нападающих, в 90% матчей «Енисея» форварды действуют отдельно от команды. Не стала редким приятным исключением и игра с «Краснодаром», в которой Соболев, даже если выигрывал верховые мячи, не находил адресатов для скидок. Ударов по воротам Александр нанес, конечно же, ноль.

Федор Чалов ( ЦСКА )

Игра «Зенита» и ЦСКА анонсировалась в том числе как соперничество двух лучших бомбардиров РПЛ , но Азмун и Чалов себя не проявили. В случае Сердара речь идет об упущенных возможностях, а Федор сыграл просто скучно и предпочитал тень свету.

Тренеры

Дмитрий Аленичев («Енисей»)