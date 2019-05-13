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Антисборная 28-го тура: «удаленные» работники и самострелы

13 мая 2019, 18:52
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
Цаллагов Ибрагим
Цаллагов Ибрагим
Защитник
Подберёзкин Вячеслав
Подберёзкин Вячеслав
Полузащитник

Пришло время назвать имена тех, кому не повезло. И тех, кто был слабым звеном. «Соккер.ру» созывает народ полюбоваться на неважно сыгравших в минувшем туре футболистов. 

Вратарь

Иван Коновалов («Рубин»)

Два вратаря пропустили в 28-м туре по четыре мяча, именно они разыгрывали место в антисборной. Но если Юрий Нестеренко к четырем пропущенным мячам добавил 8 совершенных спасений, то Иван Коновалов четырежды пропустил после пяти ударов «Локомотива» в створ ворот. Не везде есть его вина, ведь пропускал и с пенальти, и после углового, когда партнеры дали Крыховяку беспрепятственно пробить, но к удару Смолова оказался не готов, а в эпизоде с последним голом Кварацхелии застал вратаря в полупозиции. 

Защитники

Ибрагим Цаллагов («Рубин»)

Цаллагов создавал видимость активности на правом фланге «Рубина», но действительно – только видимость. Казанцы ужасно сыграли в обороне, одного антигероя выделить сложно, а Ибрагим просто выиграл конкуренцию на правом фланге среди неудачников тура, его несмелость и неловкость не принесли профита команде. Бывают такие матчи: футболист вроде бы на поле и даже что-то пытается изобразить, но все его действия – пустые и бесполезные. 

Али Гаджибеков («Енисей»)

Разгром «Енисея» начался с Гаджибекова, который вместо мощного выноса мяча из своей штрафной отдал передачу на Виктора Классона. Швед из выгодной позиции не промахнулся. Да и в целом из «Енисея» можно вызывать в антисборную любого защитника: сложно промахнуться, ведь линия обороны красноярцев допустила 30 ударов по воротам Нестеренко и 12 попаданий в створ. 

Адесойе Ойеволе («Оренбург»)

Ойеволе семь лет своей карьеры отдал екатеринбургскому «Уралу», и когда Аде встретился со своей бывшей командой в футболке «Оренбурга», он как будто окунулся в ностальгию и на время забыл, за кого играет. Во всяком случае, Ойеволе забил в ворота своей нынешней команды выдающийся гол, сыграв на добивании после удара Эль-Кабира. Кажется, у защитника была масса времени и вариантов, но Адесойе предпочел мастерски и без шансов для Фролова добить мяч в сетку. 

Олег Данченко («Енисей»)

Данченко в матче с «Краснодаром» выглядел потерявшимся мальчиком. Конечно, «быки» играют в умный футбол и всегда ищут интересные варианты развития атак, на комбинации «Краснодара» невозможно реагировать в прямом эфире, их нужно прочитывать, зная, чего ожидать от соперника. Данченко мало того что проспал теоретические занятия, так еще и на поле вышел на ватных ногах, забыв переобуться в настоящие. 

Полузащитники

Гаэль Ондуа («Анжи»)

«Анжи» давно проиграл все, кроме чести, но в каждом матче махачкалинцы сражаются за последнее, что у них осталось. И досадно за всю команду, когда приходится проигрывать из-за одной индивидуальной оплошности: Ондуа безграмотно сыграл в штрафной площади против Бакаева, откровенно положил руку на плечо Зелимхану, хотя тот уходил в лицевую линию, и была подстраховка со стороны партнера. Сам пострадавший реализовал пенальти, чем и принес тулякам победу. 

Игорь Коновалов («Рубин»)

Еще один Коновалов из «Рубина», причем Игорь провалился окончательно и бесповоротно. Он и в центре поля был на голову разбит железнодорожниками, и в эпизоде с голом Крыховяка то ли испугался, то ли поленился выпрыгнуть, а еще упустил реальный шанс забить – пробил с пенальти мимо створа ворот, Гильерме даже не пришлось геройствовать. 

Вячеслав Подберезкин («Рубин»)

Если кто был хуже Коновалова в составе «Рубина», так это Подберезкин. Воспитанник «Локомотива» сделал все, чтобы клуб его юности одержал победу. Уже на 3-й минуте Вячеслав совершил абсолютно ненужный фол на Алексее Миранчуке и привез пенальти в ворота казанцев, чем предопределил дальнейшее развитие событий в матче. Вскоре после перерыва хавбек оставил «Рубин» в меньшинстве, причем утверждает, что не знал о том, что у него уже была желтая карточка. А ведь смотрел прямо на Безбородова, когда тот предъявлял ему первый «горчичник». Неужели забыл?

Александр Зуев («Ростов»)

«Ростов» был совсем плох в атаке в игре с «Динамо», в напоминание о созидательной импотенции «желто-синих» включаем в антисборную Александра Зуева. Хавбек вышел на поле с первых минут, но за целый тайм, который ему отвел Валерий Карпин, не отметился ни единым действием, которое хоть как-то можно было бы трактовать как «обостряющее». Зуева заменил Калачев, у которого, впрочем, получилось не намного лучше. 

Нападающие

Александр Соболев («Енисей»)

По ходу целого сезона Дмитрий Аленичев не сумел решить проблему центральных нападающих, в 90% матчей «Енисея» форварды действуют отдельно от команды. Не стала редким приятным исключением и игра с «Краснодаром», в которой Соболев, даже если выигрывал верховые мячи, не находил адресатов для скидок. Ударов по воротам Александр нанес, конечно же, ноль.

Федор Чалов (ЦСКА)

Игра «Зенита» и ЦСКА анонсировалась в том числе как соперничество двух лучших бомбардиров РПЛ, но Азмун и Чалов себя не проявили. В случае Сердара речь идет об упущенных возможностях, а Федор сыграл просто скучно и предпочитал тень свету.

Тренеры

Дмитрий Аленичев («Енисей»)

ЦСКА потерпел важное поражение, но «Зенит» - чемпион, а Семак мотивировал своих подопечных на игру перед вручением чемпионского кубка, как на последний бой. В поражении армейцев нет доминирующей роли тренерских недоработок, так что Виктора Ганчаренко оставляем в покое. Курбана Бердыева подвели игроки, причем с первых минут, так что антитренером будет Аленичев, причем ему же этот титул следует вручить и по итогам всего сезона.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный ответил Anisovich
   84 / 833
15 мая в 23:06
Почему нет ни одного хряка?
как нет. один конский хряк есть
Питер рулит
Питер рулит
   150 / 833
14 мая в 19:49
а где дырофей?!?
GKN
GKN
   347 / 833
14 мая в 11:04
Чалов зачах
25процентный клоун
25процентный клоун
   670 / 833
13 мая в 23:36
еденица автору
Вместо Чалова я бы поставил Абеля ,и Васин вполне заслужил место здесь .
Зуев? Аленичев? а они что за что-то борятся в чемпе? или игроки Рубина? они товарняки катали
la_masia
la_masia ответил makkie
   115 / 833
13 мая в 22:51
А ты посмотри как автор отмазывает конявых в разделе про Чалова и Аленичева.
Anisovich
Anisovich
   58 / 833
13 мая в 22:14
Почему нет ни одного хряка?
Правдин Семён
Правдин Семён
   38 / 833
13 мая в 22:02
Годная антисборная.Но тренер в ней должен быть Ганчаренко.
papic337
papic337 ответил Литейный 4
   240 / 833
13 мая в 21:56
Здесь должны быть через одного свиньи. Гыгыгы
По-твоему должны быть, а ни одного нет. Как же грустно. Не правда ли.
papic337
papic337
   240 / 833
13 мая в 21:51
Что происходит? Второй тур подряд в антисборной нет ни одного спартаковца. Так недолго конявых и голубаклановых в депрессию вогнать.
makkie
makkie
   19 / 833
13 мая в 21:47
А где кони, например из защиты?)
1 команда
1 команда ответил parallels
   93 / 833
13 мая в 21:29
говорю же: федун с чемоданами добрался до редакции соккера. другого объяснения такого выгораживания хряков у меня нет. позор спартаку!
Больше всего было в туре стыдно за свиную игру, а ни одной свиньи в антисборной нет.
parallels
parallels
   5 / 833
13 мая в 21:25
говорю же: федун с чемоданами добрался до редакции соккера. другого объяснения такого выгораживания хряков у меня нет. позор спартаку!
Abris
Abris
   161 / 833
13 мая в 21:07
Почему нет ни одного пупсика с такой тухлой игрой?
Nimbles
Nimbles
   34 / 833
13 мая в 21:06
Пол команды ЦСКА должно быть и пол команды свиней, играли они одинаково.
Serg3.12
Serg3.12
   17 / 833
13 мая в 20:41
Аленичев тут только из личной антипатии редакции)
При чем тут Ганчаренко, когда команда проваливает второй тайм?
Да и Бердыев не при чем, что команда не показала ровным счетом ничего
Они же только вышли в РПЛ и команды закомлектовали из вылетевших в ФНЛ)
saha100
saha100 ответил Литейный 4
13 мая в 20:31
И я так считаю. Что лазурных свиней должно быть много тут!
saha100
saha100
13 мая в 20:30
А хде лазурные пичинены?
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 833
13 мая в 19:55
Здесь должны быть через одного свиньи. Гыгыгы
Doping87
Doping87
   273 / 833
13 мая в 19:18
Опять что-то за Спартак стыдновато стало... Наверно Аленичев во всем виноват.
spartach n1
spartach n1
   133 / 833
13 мая в 19:07
И здесь сухарян не попал,чудовищная несправедливость !
Ведь видно же,как он каждый раз выкладывается,-то двушка,то трёшка,то в домик,то бабочка !
МКС
МКС
   30 / 833
13 мая в 19:00
Чистяков бы не был фанатом цска

Если бы обьективно написал статью

В антисборную должны были попасть практически все игроки коней

И дыркин в первую очередь

Хотя справедливости ради

И Спартачи могли разбавить конский табун

Воротчик Рубина пропустил гол с пенальти и пару голов когда команда играла в меньшинстве

А вот у коней не было ни атаки

Ни обороны

И в раме огромная дыра со званием ЗМС
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