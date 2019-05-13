ГлавнаяБлогиСимволические сборные

Сборная 28-го тура РПЛ: бывшие и нынешние чемпионы

13 мая 2019, 12:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник
Дриусси Себастьян
Дриусси Себастьян
Нападающий

В символической сборной 28-го тура РПЛ по версии «Соккер.ру» есть чемпион двухлетней давности из «Спартака», победители прошлого первенства из «Локо» и зенитовцы!

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Главный герой матча в Химках и автор самого яркого вратарского перформанса минувшего уикенда в РПЛ. Правда, нужно отметить, что динамовцы вообще большие мастера по части того, чтобы сделать вратаря-соперника звездой матча. Но как не выкинешь из песни слов, так не выбросишь из матча «Динамо» - «Ростов» сэйвы Песьякова. 25 раз москвичи били по воротам Сергея, 8 ударов пришлись в створ, но голкипер «Ростова» не пропустил ни разу.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Мощнейший матч провел правый латераль «Локомотива», Игнатьев на своей бровке беспощадно измочалил молодого коллегу Степанова, который получил суровый и ценный футбольный урок. Чего стоят только 7 удачных отборов Владислава, а ведь он еще и в атаке важную роль играл, растягивая наступательный фронт железнодорожников на всю ширину справа.

Тони Шунич («Динамо»)

Боснийский защитник «Динамо» не помнит, чтобы у «Ростова» были моменты, и Тони даже не пожуришь за избирательную работу его памяти: команда Валерия Карпина действительно выглядела беззубо в Химках. От себя добавим, что приобрести такой облик «Ростову» помог сам Шунич. Тони выиграл 10 верховых дуэлей, а ведь для «желто-синих» доставка мяча в штрафную площадь верхом – ключевой метод в атаке. На каждый выпад «Ростова» у защитника «Динамо» нашелся горшок с крышкой.

Георгий Джикия («Спартак»)

«Джи – наш капитан», - гласят баннеры на трибуне активных болельщиков «Спартака», и Георгий старается оправдать доверие народных масс. Джикия прилагает немалые усилия, чтобы держать в узде несыгранную оборону, в матче с «Уфой» Георгий подчищал за партнерами, боролся вверху и внизу, отдал 90% точных передач и авторитетно раздавал указания товарищам из разных линий.

Виктор Альварес («Арсенал»)

Среди левых защитников не было высокой конкуренции, а Виктор Альварес провел качественный матч в Каспийске против «Анжи», что подтверждается статистикой пробега и рывков, отборами, перехватами, дриблингом и даже парочкой ключевых передач. В общей сложности у испанца под сотню ТТД и 84% из них удачные. «Пятерка!», - как говорит непревзойденный маэстро технико-тактических действий.

Полузащитники

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Свой гол Крыховяк забил в середине второго тайма, когда сомнений в победе «Локомотива» уже не было, так что в сборную тура поляк попадает не за результативное действие, а за изумительную по содержанию и качеству игру в центре поля, где он один стоил всей полузащиты «Рубина». Главное, что нужно знать об игре Гжегоша – он отдал 97% точных передач. Ас!

Юрий Газинский («Краснодар»)

Давайте будем откровенны: для команды уровня «Краснодара» нет большого подвига в разгроме «Енисея», такой результат читался, но все-таки выделим центрального полузащитника, записавшего на свой счет гол и результативный пас. Юрий забил с позиции центрфорварда, завершив отличную комбинацию «Краснодара» с финальным пасом пяткой от Вандерсона. Во втором тайме сам Газинский прекрасной передачей вывел Ивана Игнатьева на ударную позицию, и молодой форвард не оплошал.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Оба брата были хороши в матче с «Рубином». Мы выделяем Антона, но ведь Алексей тоже внес немалый вклад в разгромную победу: заработал пенальти, а потом и удаление для Подберезкина, исполнил корнер, ставший результативным. Антон, в свою очередь, реализовал пенальти, отдал три острых передачи, одна из которых привела к голу. День Миранчуков!

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Дриусси в матче с ЦСКА бил четко: дважды поражал нижние углы ворота Акинфеева, который совсем чуть-чуть не дотягивался до мячей, пущенных аргентинцем. Себастьян сравнял счет в первом тайме, не дав армейцам надолго завладеть преимуществом, а в концовке именно Дриусси поставил точку, конвертировав в гол еще одну передачу Дзюбы.

Нападающие

Аблайе Мбенг («Ахмат»)

Сенегальский форвард – мастер важных голов, раньше получал автомобили в подарок за мячи в ворота больших клубов РПЛ, теперь отметился дублем в матче с «Крыльями Советов», что позволило «Ахмату» впервые в этом календарном году одержать победу в родных стенах. В игре с волжанами Мбенг забил столько же, как во всех предыдущих встречах чемпионата.

Артем Дзюба («Зенит»)

«Зенит» очень хотел победить в матче с ЦСКА, чтобы не испортить себе настроение перед церемонией вручения чемпионского кубка РПЛ. Дзюба, как и положено, взвалил на себя ношу лидера и организовал все три гола в ворота армейцев. Нападающий оформил хет-трик из «ассистов», что в принципе редкость, особенно в исполнении фактурного форварда, который вроде бы должен бороться, толкаться и подставлять части тела, чтобы от них мяч влетал в ворота. Но Дзюба – разносторонний парень, а после трех результативных передач в матче с ЦСКА Артем стал лидером в списке лучших ассистентов РПЛ.

Сборная 28-го тура РПЛ: бывшие и нынешние чемпионы

Тренер

Сергей Семак («Зенит»)

В настрое, который продемонстрировал «Зенит» в игре с ЦСКА, тоже проявился тренерский талант Семака: он сумел удержать команду в узде после официального оформления чемпионского титула. Да и чисто технически «Зенит» сыграл качественно, согнул свою линию и оставил армейцев, в составе которых Сергей Богданович состоялся как футболист, с кукишем.

Поделиться
Другие материалы по теме
Символическая сборная 29-го тура РПЛ. «Спартаковцы» и завоеватели путевки в ЛЧ
Вчера, 18:30Станислав Горин в блоге Символические сборныеКомментарии21
Антисборная 29-го тура. Триумфаторы сезона и смена прописки
Вчера, 13:00Вадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии26
Де Росси, Гризманн, Торрес и чемпионское проклятие
15 маяВадим Багров в блоге Символические сборныеКомментарии3
Антисборная 28-го тура: «удаленные» работники и самострелы
13 маяАлександр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии21
Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал
10 мая Комментарии7
В символическую сборную недели Лиги чемпионов вошли 6 игроков «Ливерпуля»
09 мая ФотоКомментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kastites
kastites
   148 / 833
18 мая в 08:29
Сборная должна состоять из игроков ЗЕНИТА
Nikola45
Nikola45 ответил saha100
   51 / 833
14 мая в 22:10
Здесь не место. Вам в Питере место на толчок арене.
Вы забыли! Уни аз арена в Москве! Раскрашенная в красный цвет )) Посмотрите точь в точь только без бочка, Инсталляция )) Семечек Вам дать? ))
Nikola45
Nikola45
   51 / 833
14 мая в 22:06
Что за фигня? Где Барриос? Я понимаю что уже все привыкли что Барриос в каждой игре Лучший! Но давайте быть объективными! Барриос был и в этот раз Лушим на его фоне все блеклые!
Evilhuman
Evilhuman ответил mikysss
   99 / 833
14 мая в 20:34
По чесноку это в 90-е с бромонтаном, а два года назад купленным на юбилей?)), Сказочники вы тарасовские, слово честность и спартак вообще не совместимы
mikysss
mikysss ответил Evilhuman
   68 / 833
14 мая в 13:44
Что тут делает мясной... толерантные еле отскочили от Уфы, лишь бы найти кого выделить из тарасовки не заслуженно
ну кудаж нам мясным, до Зенита, мы же не покупаем печиненства а боремся по чеснаку, иди мыться
25процентный клоун
25процентный клоун
   670 / 833
13 мая в 23:47
Анюков и Ракицкий обязаны быть в сборной ,но за лазурного бота стыдно
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   11 / 833
13 мая в 22:44
После такого позорного впихивания джикии федунботы ещё называют Чистякова фаном ЦСКА! ПОЗОР!
Неблагодарность всегда была их чертой.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 833
13 мая в 17:48
Это по приколу сюда поместили свинтуса грузинского?
Evilhuman
Evilhuman
   99 / 833
13 мая в 15:54
Что тут делает мясной... толерантные еле отскочили от Уфы, лишь бы найти кого выделить из тарасовки не заслуженно
Nimbles
Nimbles
   34 / 833
13 мая в 15:26
Много Локомотива и Джикия из антисборной сюда перекочевал.
Лакшери
Лакшери
   153 / 833
13 мая в 14:47
Во первых какого тут забыл джикия ??? Свинобот составлял сборную сразу видно. Где Ракицкий ? Где Барриос ???
GKN
GKN
   347 / 833
13 мая в 14:40
Всё по делу
saha100
saha100 ответил Литейный 4
13 мая в 14:25
Здесь не место. Вам в Питере место на толчок арене.
saha100
saha100
13 мая в 14:24
Бомжи лишние
Литейный 4
Литейный 4 ответил Abverin
   7 / 833
13 мая в 14:21
А свиной что тут делает после такого позорного матча?
У них что ни матч, то позор. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 833
13 мая в 14:19
Свиньям здесь не место. Гыгыгы
Sully
Sully
   179 / 833
13 мая в 14:01
что тут потерял Жикея? пупсам тут не место!
scikuni
scikuni
   556 / 833
13 мая в 13:53
рубин надо еще на пару лет лишить кубков за такой слив, даже зениту упирались в гостях а тут
Alex-96
Alex-96
   199 / 833
13 мая в 13:42
джикию пусть в антисборную включают, нефига поросю здесь делать!
parallels
parallels
   5 / 833
13 мая в 13:27
просто смешно, что наша защита 36,35,35,29 лет практически без косяков выстояла не против какого-то слабого соперника - а против цска. и, разумеется, поскольку федун занёс на соккер, их не отметили - но отметили очередного позорника, ведь у него в соперниках была уфа с самим игбуном, который одолжил кусок белого ковролина на голову у тарасовского зулуса!
MAUS
MAUS
   49 / 833
13 мая в 13:23
Джи , тут не уместен, воздух два раза прошляпил, а Мельгарехо - в самый раз!
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 833
13 мая в 13:20
Дзюба и Дриусси с такой сворой никогда играть не будут.
Olegator95
Olegator95
13 мая в 13:15
На картинке Миранчук- "Ростов"
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   533 / 833
13 мая в 12:43
Я бы ещё Барриоса добавила....согласна и Газинский и Крыховяк играли отлично...но их голы рядом не стоят с тем, что Бари сделал в матче с ЦСКА...а как разогнал атаку для третьего гола....ФАНТАСТИКА)))
makkie
makkie
   19 / 833
13 мая в 12:43
Джикия с большой натяжкой - из Спартака по сути и выделить в этом матче некого.
Palex
Palex ответил Abverin
   66 / 833
13 мая в 12:39
Надо его в Зенит.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   134 / 833
13 мая в 12:38
Еще бы ЦСКА сюда напихали.
Ваня лучший
Ваня лучший
   95 / 833
13 мая в 12:35
Пожалуй, все по делу
Abverin
Abverin
   188 / 833
13 мая в 12:32
А свиной что тут делает после такого позорного матча?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100