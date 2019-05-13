Сборная 28-го тура РПЛ: бывшие и нынешние чемпионы

13 мая 2019, 12:30

В символической сборной 28-го тура РПЛ по версии «Соккер.ру» есть чемпион двухлетней давности из «Спартака», победители прошлого первенства из «Локо» и зенитовцы!

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Главный герой матча в Химках и автор самого яркого вратарского перформанса минувшего уикенда в РПЛ . Правда, нужно отметить, что динамовцы вообще большие мастера по части того, чтобы сделать вратаря-соперника звездой матча. Но как не выкинешь из песни слов, так не выбросишь из матча «Динамо» - «Ростов» сэйвы Песьякова. 25 раз москвичи били по воротам Сергея, 8 ударов пришлись в створ, но голкипер «Ростова» не пропустил ни разу.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Мощнейший матч провел правый латераль «Локомотива», Игнатьев на своей бровке беспощадно измочалил молодого коллегу Степанова, который получил суровый и ценный футбольный урок. Чего стоят только 7 удачных отборов Владислава, а ведь он еще и в атаке важную роль играл, растягивая наступательный фронт железнодорожников на всю ширину справа.

Тони Шунич («Динамо»)

Боснийский защитник «Динамо» не помнит, чтобы у «Ростова» были моменты, и Тони даже не пожуришь за избирательную работу его памяти: команда Валерия Карпина действительно выглядела беззубо в Химках. От себя добавим, что приобрести такой облик «Ростову» помог сам Шунич. Тони выиграл 10 верховых дуэлей, а ведь для «желто-синих» доставка мяча в штрафную площадь верхом – ключевой метод в атаке. На каждый выпад «Ростова» у защитника «Динамо» нашелся горшок с крышкой.

Георгий Джикия («Спартак»)

«Джи – наш капитан», - гласят баннеры на трибуне активных болельщиков «Спартака», и Георгий старается оправдать доверие народных масс. Джикия прилагает немалые усилия, чтобы держать в узде несыгранную оборону, в матче с «Уфой» Георгий подчищал за партнерами, боролся вверху и внизу, отдал 90% точных передач и авторитетно раздавал указания товарищам из разных линий.

Виктор Альварес («Арсенал»)

Среди левых защитников не было высокой конкуренции, а Виктор Альварес провел качественный матч в Каспийске против «Анжи», что подтверждается статистикой пробега и рывков, отборами, перехватами, дриблингом и даже парочкой ключевых передач. В общей сложности у испанца под сотню ТТД и 84% из них удачные. «Пятерка!», - как говорит непревзойденный маэстро технико-тактических действий.

Полузащитники

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Свой гол Крыховяк забил в середине второго тайма, когда сомнений в победе «Локомотива» уже не было, так что в сборную тура поляк попадает не за результативное действие, а за изумительную по содержанию и качеству игру в центре поля, где он один стоил всей полузащиты «Рубина». Главное, что нужно знать об игре Гжегоша – он отдал 97% точных передач. Ас!

Юрий Газинский («Краснодар»)

Давайте будем откровенны: для команды уровня «Краснодара» нет большого подвига в разгроме «Енисея», такой результат читался, но все-таки выделим центрального полузащитника, записавшего на свой счет гол и результативный пас. Юрий забил с позиции центрфорварда, завершив отличную комбинацию «Краснодара» с финальным пасом пяткой от Вандерсона. Во втором тайме сам Газинский прекрасной передачей вывел Ивана Игнатьева на ударную позицию, и молодой форвард не оплошал.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Оба брата были хороши в матче с «Рубином». Мы выделяем Антона, но ведь Алексей тоже внес немалый вклад в разгромную победу: заработал пенальти, а потом и удаление для Подберезкина, исполнил корнер, ставший результативным. Антон, в свою очередь, реализовал пенальти, отдал три острых передачи, одна из которых привела к голу. День Миранчуков!

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Дриусси в матче с ЦСКА бил четко: дважды поражал нижние углы ворота Акинфеева, который совсем чуть-чуть не дотягивался до мячей, пущенных аргентинцем. Себастьян сравнял счет в первом тайме, не дав армейцам надолго завладеть преимуществом, а в концовке именно Дриусси поставил точку, конвертировав в гол еще одну передачу Дзюбы.

Нападающие

Аблайе Мбенг («Ахмат»)

Сенегальский форвард – мастер важных голов, раньше получал автомобили в подарок за мячи в ворота больших клубов РПЛ , теперь отметился дублем в матче с «Крыльями Советов», что позволило «Ахмату» впервые в этом календарном году одержать победу в родных стенах. В игре с волжанами Мбенг забил столько же, как во всех предыдущих встречах чемпионата.

Артем Дзюба («Зенит»)

«Зенит» очень хотел победить в матче с ЦСКА , чтобы не испортить себе настроение перед церемонией вручения чемпионского кубка РПЛ . Дзюба, как и положено, взвалил на себя ношу лидера и организовал все три гола в ворота армейцев. Нападающий оформил хет-трик из «ассистов», что в принципе редкость, особенно в исполнении фактурного форварда, который вроде бы должен бороться, толкаться и подставлять части тела, чтобы от них мяч влетал в ворота. Но Дзюба – разносторонний парень, а после трех результативных передач в матче с ЦСКА Артем стал лидером в списке лучших ассистентов РПЛ .

Тренер

Сергей Семак («Зенит»)