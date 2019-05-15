Драма в Кубке России. VAR новый, а финал – привычный

15 мая 2019, 22:17

Второй раз за три сезона в финале Кубка России сыграют соперники, любящие подраться. Резюме полуфиналов – на «Соккер.ру».

«Арсенал» провалил дебют игры

Домашняя команда «спеклась» в родных стенах, и так тоже бывает. Не сказать, что у «канониров» оставался особый выбор после первой минуты матча, когда Бикфалви пробил в «домик» вратарю, но если бы «Арсенал» сразу заиграл так, как во втором тайме по стилю – вышли бы в финал.

Быстрый гол сломал план туляков на поединок, а везучий сегодня «Урал» смог развить успех – но тут уже надо сделать отсылку к арбитру матча Карасеву. Впрочем, о его вкладе в развитие системы VAR в России будет чуть ниже. А здесь надо отметить, что Эль-Кабир не забил с «точки», но первым подоспел к мячу и удвоил преимущество «Урала».

Понятно, что в таких условиях «Арсенал» навалился на соперника и теоретически могли забить 4 мяча, подходов хватало. Но то Ткачев не попал в ворота, которые оставил Годзюр, то младший Аджоев сыграл в стиле Игуаина – не хватило легкости, чтобы крепкий форвард стал героем футбольной Тулы. Сегодня хорошо выступили болельщики, которые гнали команду вперед, но везения «Арсеналу» не хватило.

Российские арбитры – пионеры

Во всех смыслах. Судьи полуфинальных матчей Кубка страны - пионеры жанра повторов в российском футболе. И если в Ростове-на-Дону гол Ионова на первых секундах отменили и могут обосновать решение, то судья Карасев в Туле поступал странно. Сначала пошел смотреть рядовой эпизод, для которого не стоит привлекать главного.

По современным правилам – а новая редакция в силу не вступила, если мяч от головы атакующего игрока попадает в конечность защитника, пройдя метр, но при этом нет прямой угрозы воротам, то это не пенальти. Карасев же посмотрел повтор и решил, что «Арсенал» в финале Кубка России не нужен. А потом, словно извиняясь в худшем стиле «ни вашим, ни нашим» - удалил игрока «Урала».

Смотрел повтор дольше, чем обычно европейские арбитры, привычные к системе VAR . А эпизод сам по себе очень простой – Бикфалви не успел к мячу, но наступил на ногу сопернику, который перед ним неожиданно упал на землю после разворота. Почему это лишь желтая, а не прямая красная карточка, как решил судья? Во-первых, не было намеренной грубости. Во-вторых, потерпевший не получил травму, а это важно, если удаляешь.

Обидно, если российские арбитры начнут использовать повторы, чтобы влиять на игру или просто быть в центре внимания. Карасев ведь сначала даже не знал, где находится монитор для повторов, искал его при помощи коллеги! А пострадал сегодня Эрик Бикфалви – лидер «Урала» заслужил финал, но сыграть не сможет. Хавбек точно наиграл на желтую карточку из-за неосторожности, но прямая красная карточка в эпизоде, который явно случайный – перебор.

Особенно, если у арбитров есть повторы – Карасева ведь могли отговорить от удаления помощники, как и от пенальти. Пока VAR в России используют, как дети, которые дорвались до сладкого – и без повтора могли показать желтую и не затягивать игру.

«Арсенал» еще может сыграть в ЛЕ

Странно, что тулякам так нужны сильные соперники, чтобы играть мощно – фаворитов в домашних матчах уничтожают. А с «Уралом» вышли с плохим настроем и слабой концентрацией. В результате Нигматуллин сначала пропустил мяч между ног, и лишь затем понял, что нужно включаться. А вот атакующие игроки «Арсенала» пришли в себя лишь при счете 0:2.

И то без Джорждевича сыграли не лучшим образом, если говорить про осмысленность атак. Вот только «Урал» был еще хуже. Один Эль-Кабир понимал, как тянуть мяч и время, а остальные сыграли настолько ужасно, что лишь травма основного форварда помешала сегодня «Арсеналу» устроить камбэк не хуже, чем у «Тоттенхэма», а еще лучше – с четверкой голов за тайм.

Хватает ли «Уралу» - середняку с риском оказаться в ФНЛ , квалификации для игры в Лиге Европы от России? На этот вопрос должен ответить «Локомотив», ведь не исключено, что снова в финале между знакомыми соперниками – играли друг против друга в Сочи в решающем матче два года назад, выиграет команда из Москвы. В таком случае «Урал» не выйдет в Лигу Европы, а там сыграет 6-я команда РПЛ – сейчас это «Арсенал».

У «Ахмата» есть теоретические шансы на эту строчку – отстают на шесть пунктов, но у них преимущество по личным встречам за счет гола на выезде. Но туляки вряд ли проиграют оба матча РПЛ против «Краснодара» и «Динамо», ведь понимают цену одного набранного очка. Могут привезти в Тулу Лигу Европы! Получается, что еврокубковая судьба «Арсенала», который уральцев дома дожать не сумел, а в гостях минимально уступил, теперь в руках подопечных Сёмина.

В Ростове-на-Дону родился фаворит

Заиграла команда Сёмина весной! «Локомотиву» повезло с повтором - гол «Ростова» на первых секундах был отменен. Затем фаворит поначалу неудачно атаковал, поскольку темп игры был ниже, чем в параллельном матче в Туле. У гостей оставались или медленные позиционные атаки, или стандарты. После одного из таких розыгрышей Крыховяк пытался подрисовать борьбу в штрафной площади до уровня пенальти – судья не поверил.

Эдер тоже изображал активность, но с игры – Песьяков не дрогнул. Также легко догадаться, чем занимался «Ростов» - постоянно искали возможности для контратак. Но из игры выпадали атакующие игроки Карпина, не хватало получившего травму Еременко. А после того, как Жемалетдинов забил красивый мяч дальним ударом, у хозяев матча не нашлось атакующего потенциала, чтобы отыграться. И гол Смолова поставил точку – было видно, что дважды «Ростов», как «Арсенал», не забьет.

Что ж, Карпин без еврокубков, а вот сами полуфиналы Кубка России получились веселыми. Теперь если в Самаре выигрывает «Урал» - только отказ РФС выдать клубу лицензию на новый сезон отберет у них путевку в Лигу Европы. А если победит «Локомотив», тогда счастливый билет вытянет шестая команда РПЛ . С самой высокой долей вероятности это будет кто-то из тройки «Спартака», ЦСКА или «Арсенала». Сегодня «Урал» или сделал себя на шаг ближе к трофею и ЛЕ , или подарит еврокубки всем из названной тройки.

«Локомотив» снова будет фаворитом финала Кубка России, как два года назад, когда «Урал» дрался, но проиграл 0:2. Но стоит ли удивляться, что в финал прошли команды, показавшие характер? Стоит ли удивляться, что Парфенов снова в финале, и для Сёмина это не первая попытка? А вот «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» не справились. Два из названных фаворитов проиграли «Ростову», третий – «Уралу». Все по делу, кто умеет ломать упрямых играющих соперников и может не уступить в Туле, выдержав давление – тот и поделит трофей в Самаре.