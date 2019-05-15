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Драма в Кубке России. VAR новый, а финал – привычный

15 мая 2019, 22:17

Второй раз за три сезона в финале Кубка России сыграют соперники, любящие подраться. Резюме полуфиналов – на «Соккер.ру».

«Арсенал» провалил дебют игры

Домашняя команда «спеклась» в родных стенах, и так тоже бывает. Не сказать, что у «канониров» оставался особый выбор после первой минуты матча, когда Бикфалви пробил в «домик» вратарю, но если бы «Арсенал» сразу заиграл так, как во втором тайме по стилю – вышли бы в финал.

Быстрый гол сломал план туляков на поединок, а везучий сегодня «Урал» смог развить успех – но тут уже надо сделать отсылку к арбитру матча Карасеву. Впрочем, о его вкладе в развитие системы VAR в России будет чуть ниже. А здесь надо отметить, что Эль-Кабир не забил с «точки», но первым подоспел к мячу и удвоил преимущество «Урала».

Понятно, что в таких условиях «Арсенал» навалился на соперника и теоретически могли забить 4 мяча, подходов хватало. Но то Ткачев не попал в ворота, которые оставил Годзюр, то младший Аджоев сыграл в стиле Игуаина – не хватило легкости, чтобы крепкий форвард стал героем футбольной Тулы. Сегодня хорошо выступили болельщики, которые гнали команду вперед, но везения «Арсеналу» не хватило.

Российские арбитры – пионеры

Во всех смыслах. Судьи полуфинальных матчей Кубка страны - пионеры жанра повторов в российском футболе. И если в Ростове-на-Дону гол Ионова на первых секундах отменили и могут обосновать решение, то судья Карасев в Туле поступал странно. Сначала пошел смотреть рядовой эпизод, для которого не стоит привлекать главного.

По современным правилам – а новая редакция в силу не вступила, если мяч от головы атакующего игрока попадает в конечность защитника, пройдя метр, но при этом нет прямой угрозы воротам, то это не пенальти. Карасев же посмотрел повтор и решил, что «Арсенал» в финале Кубка России не нужен. А потом, словно извиняясь в худшем стиле «ни вашим, ни нашим» - удалил игрока «Урала».

Смотрел повтор дольше, чем обычно европейские арбитры, привычные к системе VAR. А эпизод сам по себе очень простой – Бикфалви не успел к мячу, но наступил на ногу сопернику, который перед ним неожиданно упал на землю после разворота. Почему это лишь желтая, а не прямая красная карточка, как решил судья? Во-первых, не было намеренной грубости. Во-вторых, потерпевший не получил травму, а это важно, если удаляешь.

Обидно, если российские арбитры начнут использовать повторы, чтобы влиять на игру или просто быть в центре внимания. Карасев ведь сначала даже не знал, где находится монитор для повторов, искал его при помощи коллеги! А пострадал сегодня Эрик Бикфалви – лидер «Урала» заслужил финал, но сыграть не сможет. Хавбек точно наиграл на желтую карточку из-за неосторожности, но прямая красная карточка в эпизоде, который явно случайный – перебор.

Особенно, если у арбитров есть повторы – Карасева ведь могли отговорить от удаления помощники, как и от пенальти. Пока VAR в России используют, как дети, которые дорвались до сладкого – и без повтора могли показать желтую и не затягивать игру.

«Арсенал» еще может сыграть в ЛЕ

Странно, что тулякам так нужны сильные соперники, чтобы играть мощно – фаворитов в домашних матчах уничтожают. А с «Уралом» вышли с плохим настроем и слабой концентрацией. В результате Нигматуллин сначала пропустил мяч между ног, и лишь затем понял, что нужно включаться. А вот атакующие игроки «Арсенала» пришли в себя лишь при счете 0:2.

И то без Джорждевича сыграли не лучшим образом, если говорить про осмысленность атак. Вот только «Урал» был еще хуже. Один Эль-Кабир понимал, как тянуть мяч и время, а остальные сыграли настолько ужасно, что лишь травма основного форварда помешала сегодня «Арсеналу» устроить камбэк не хуже, чем у «Тоттенхэма», а еще лучше – с четверкой голов за тайм.

Хватает ли «Уралу» - середняку с риском оказаться в ФНЛ, квалификации для игры в Лиге Европы от России? На этот вопрос должен ответить «Локомотив», ведь не исключено, что снова в финале между знакомыми соперниками – играли друг против друга в Сочи в решающем матче два года назад, выиграет команда из Москвы. В таком случае «Урал» не выйдет в Лигу Европы, а там сыграет 6-я команда РПЛ – сейчас это «Арсенал».

У «Ахмата» есть теоретические шансы на эту строчку – отстают на шесть пунктов, но у них преимущество по личным встречам за счет гола на выезде. Но туляки вряд ли проиграют оба матча РПЛ против «Краснодара» и «Динамо», ведь понимают цену одного набранного очка. Могут привезти в Тулу Лигу Европы! Получается, что еврокубковая судьба «Арсенала», который уральцев дома дожать не сумел, а в гостях минимально уступил, теперь в руках подопечных Сёмина.

В Ростове-на-Дону родился фаворит

Заиграла команда Сёмина весной! «Локомотиву» повезло с повтором - гол «Ростова» на первых секундах был отменен. Затем фаворит поначалу неудачно атаковал, поскольку темп игры был ниже, чем в параллельном матче в Туле. У гостей оставались или медленные позиционные атаки, или стандарты. После одного из таких розыгрышей Крыховяк пытался подрисовать борьбу в штрафной площади до уровня пенальти – судья не поверил.

Эдер тоже изображал активность, но с игры – Песьяков не дрогнул. Также легко догадаться, чем занимался «Ростов» - постоянно искали возможности для контратак. Но из игры выпадали атакующие игроки Карпина, не хватало получившего травму Еременко. А после того, как Жемалетдинов забил красивый мяч дальним ударом, у хозяев матча не нашлось атакующего потенциала, чтобы отыграться. И гол Смолова поставил точку – было видно, что дважды «Ростов», как «Арсенал», не забьет.

Что ж, Карпин без еврокубков, а вот сами полуфиналы Кубка России получились веселыми. Теперь если в Самаре выигрывает «Урал» - только отказ РФС выдать клубу лицензию на новый сезон отберет у них путевку в Лигу Европы. А если победит «Локомотив», тогда счастливый билет вытянет шестая команда РПЛ. С самой высокой долей вероятности это будет кто-то из тройки «Спартака», ЦСКА или «Арсенала». Сегодня «Урал» или сделал себя на шаг ближе к трофею и ЛЕ, или подарит еврокубки всем из названной тройки.

«Локомотив» снова будет фаворитом финала Кубка России, как два года назад, когда «Урал» дрался, но проиграл 0:2. Но стоит ли удивляться, что в финал прошли команды, показавшие характер? Стоит ли удивляться, что Парфенов снова в финале, и для Сёмина это не первая попытка? А вот «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» не справились. Два из названных фаворитов проиграли «Ростову», третий – «Уралу». Все по делу, кто умеет ломать упрямых играющих соперников и может не уступить в Туле, выдержав давление – тот и поделит трофей в Самаре.

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Сп62
Сп62
   385 / 833
16 мая в 17:19
Думали, как лучше, а получили, как всегда. Что делать, Р о с с и я .
Roger Young
Roger Young
   491 / 833
16 мая в 12:34
Господи, какой ядский цирк...

Нам никакой VAR не поможет.

Обсуждать игру просто невозможно.
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   269 / 833
16 мая в 11:16
О каком характере команды пишет автор, если судья решает ключевые моменты?Локо в финале КР и на 2ом месте ЧР благодаря Семину, или судейским решениям?
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответил mondial18
   357 / 833
16 мая в 10:10
Уже и ВАР не помогает
ВАР бессилен в России против футбольной мафии. Наоборот, с его помощью судья убрал потенциально опасного соперника (тульский Арсенал), а "счастливчик" "Урал" лишился на финал своего лидера - Эрика Бикфалви. Непопадание в финал "Ростова" - это другая история, не связанная с ВАРом. Не смогли по разным причинам сыграть в игре против Локомотива несколько ключевых игроков "Ростова": Еременко, Мевля, Логашов, Паршивлюк. Но главная причина - это примитивная тактика игры, которую привил команде ее тренер - Валерий Карпин. Безадресные выносы мяча на половину поля соперника в надежде, что кто-то из игроков "Ростова" зацепится за мяч и сможет угрожать воротам соперника. У "Ростова" с такой игрой и с Карпиным во главе тренерского штаба НЕТ БУДУЩЕГО.
sashasokol
sashasokol
   239 / 833
16 мая в 09:44
Урал достойно дошел до финала, но по понятным причинам не могу пожелать ему удачи в финале. Локо просто обязан брать 8-й кубок. Семин просто зверь, в своем возрасте фору даст любому кто помоложе. Как же классно, что он вернулся в Локо и вывел команду на тот уровень, где Локо и должен находиться по праву. 6 лет под управлением Смородской это как время смуты, но Палыч расставил все на свои места. Спасибо ему за это. Здоровья и успехов в работе.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   127 / 833
16 мая в 07:46
В финале те команды, которым это надо.) Команды с характером. ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Самедов Агил
Самедов Агил
   216 / 833
16 мая в 06:30
Господа и пенальти 100% куда мяч летит пофиг, рука в штрафной ни в естественном положении, и удаление 100% на ногу наступил, автор ты идион "игрок травму ни получил"..че открытый перелом нужен для удаления что ли.. Человек шыпами наступает на не защищённом место, видел не видел, упал ни упал перед ним игрок это уже сказки из другой оперы!
ОПС
ОПС
   217 / 833
16 мая в 06:24
Наши судьи - это наши судьи. И никакой видеоповтор оказывается не поможет.
GKN
GKN
   347 / 833
16 мая в 05:50
ВАР всё испортил
trimetil
trimetil ответил d_fincher
   194 / 833
16 мая в 04:30
Избавились от Арсенала. Очень достойная команда. Они же не виноваты, что РФС у нас возглавляет Дюков - очередной чиновник Газпрома.
А что это Дюков так невзлюбил Арсенал внезапно?
trimetil
trimetil
   194 / 833
16 мая в 04:08
Судья протащил Урал в финал, удалив лучшего игрока из игры с Локомотивом. Вот и ответ на странные судейские решения.
d_fincher
d_fincher
   190 / 833
16 мая в 04:02
Избавились от Арсенала. Очень достойная команда. Они же не виноваты, что РФС у нас возглавляет Дюков - очередной чиновник Газпрома.
амурец
амурец
   142 / 833
16 мая в 02:56
согласен с автором в финале команды показавшие характер
kasyak7
kasyak7
   154 / 833
16 мая в 00:21
В Росси Вар выгоден кабинетным
Правдин Семён
Правдин Семён
   38 / 833
15 мая в 23:38
Кубок достанется Семину.Как обычно )
mondial18
mondial18
   448 / 833
15 мая в 23:07
Уже и ВАР не помогает
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
   198 / 833
15 мая в 22:36
Господин автор, не вводите людей в заблуждение. Пятое место и так еврокубковое. В случае победы Локомотива - еврокубковым станет шестое место.

Вспомните прошлый год. Когда победитель Кубка - Тосно, не смог принять участие в ЛЕ, его место заняла Уфа, которая была на 6 месте в чемпионате.

В грядущем сезоне у нас в еврокубках все еще 6 команд:
2 прямые путевки в ЛЧ - первое и второе место
1 путевка в квалификацию ЛЧ - третье место
2 путевки в ЛЕ - 4 и 5 место
Если победитель кубка Урал - то у него будет место в группе ЛЕ, если Локо - то 6 место становится еврокубковым и будет проходить квалификацию в ЛЕ.
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