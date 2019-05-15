Римский хет-трик. Как «Лацио» получил статус «легендарный»

15 мая 2019, 12:30

«Соккер.ру» рассказывает о тройном успехе «Лацио» Свена-Горана Эрикссона в сезоне-1999/00.

Наш предыдущий рассказ о «Лацио» был посвящён сезону-1998/99, в котором римляне выиграли последний в истории Кубок кубков и совсем немножко - всего очко уступили на финише «Милану». Но чувствовалось, что команда Свена-Горана Эрикссона не реализовала свой потенциал, что она способна на гораздо большее. Тем более, что в 2000 году клубу исполнялось сто лет. Пройти мимо такого события «бьянкочелести» не могли.

Команда и её командир

Свен-Горан Эрикссон, и без того именитый и заслуженный тренер, находился на пике своей карьеры. У него получилось почти всё задуманное. Шведа начинали сравнивать с царём Мидасом, обращавшим всё в золото. Преувеличение конечно, но «Лацио» образца-98/99 был очень хорош. А за лето он стал ещё лучше. С такой командой и с таким командиром можно было горы свернуть.

Что же произошло с римлянами в межсезонье? Кристиан Вьери переметнулся в «Интер», «маленький Будда» Иван де ла Пенья стал игроком «Марселя», а Джорджо Вентурин отправился в «Атлетико». Приобретений было куда больше. Высадился маленький аргентинский десант. Полузащитники Хуан Себастьян Верон и Нестор Сенсини совсем недавно выиграли с «Пармой» в «Лужниках» Кубок УЕФА , разгромив в финале «Марсель» 3:0. Будущий тренер «Атлетико» Диего Симеоне пришёл из «Интера». Из «Марселя» вернулся на родину седовласый нападающий Фабрицио Раванелли. Усилили атаку будущий тренер «Лацио» Симоне Индзаги и один из героев чемпионата мира-1994 Кеннет Андерссон. Молодой итальянец был приглашён из «Пьяченцы», а опытный швед - из «Болоньи».

Переживал вторую молодость в воротах серебряный призёр ЧМ -94 Лука Маркеджани. При необходимости его заменить мог ещё более возрастной Марко Балотта, выигрывавший с «Пармой» Кубок кубков. Линия обороны мало изменилась - Паоло Негро, Алессандро Неста, Синиша Михайлович и Джузеппе Панкаро. В резерве Фернанду Коуту, Джузеппе Фавалли. Нестор Сенсини мог отработать в обороне, а мог поддержать и без того блестящую полузащиту - Сержиу Консейсау, Диего Симеоне, Хуан Себастьян Верон и Павел Недвед. И суперзапасные - Деян Станкович, Маттиас Альмейда, Аттилио Ломбарди. Прекрасный выбор нападающих - Марсело Салас, Ален Бокшич, Симоне Идзаги, Роберто Манчини, Фабрицио Раванелли и оказавшийся лишним в команде соотечественника Кеннет Андерссон.

Не было счастья, да несчастье помогло

Юбилейный сезон начался с победы в Суперкубке Европы. Римлянам противостоял триумфатор Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед». В середине первого тайма захромал и был вынужден покинуть поле Симоне Индзаги. Но вышедший на замену Марсело Салас решил судьбу матча. Его удар на 35 минуте был столь силён, что пробил руки Раймонду ван дер Гоуву. Больше голов в этот вечер не было, и Суперкубок отправился в Рим. Первый пошёл.

Бешеная гонка

После этого стартовала Серия А. «Лацио» выиграл дома у «Кальяри» 2:1. Счёт не должен вводить в заблуждение. Римляне смотрелись намного сильнее, но позволили себе расслабиться в конце и заставили болельщиков волноваться за исход. Затем последовала нулевая ничья в Бари. В стартовом матче Лиги чемпионов с «Байером» тоже ничья на поле соперника 1:1. В ответ на гол Оливера Нойвилля Синиша Михайлович применил бронебойное оружие.

В чемпионате разгромили «Торино» 3:0 и снова дела европейские. Тяжёлая победа над киевским «Динамо», в рядах которого больше не было Андрея Шевченко. Он уже играл за «Милан». Но оставался Сергей Ребров, который и забил мяч на «Стадио Олимпико» на 68 минуте. Но в оставшееся время «лациале» ответили точными попаданиями Негро и Саласа. Затем обладатель Кубка кубков и Суперкубка отправился в гости к владельцу Кубка УЕФА и обыграл «Парму» 2:1. А потом уже в Лиге чемпионов четыре безответных мяча в ворота «Марибора».

Чувствуете, какой бешеный темп? Два матча в неделю. Но длинная скамейка запасных и ротация, проводимая Эрикссоном, помогли выдержать нагрузки. Вот в Рим приехал чемпион страны «Милан», а его новичок Шевченко положил три мяча ворота Маркеджани. Ценой огромных усилий «бьянкочелести» ушли от поражения - 4:4. Ничья, не устроившая ни одну из сторон. У соперников осталось по 11 очков, а сверху на них взирал «Интер» с 13. Но после разгрома «Удинезе» (3:0) «Лацио» выбился в лидеры.

«Марибору» снова отгрузили четыре мяча, уже в Словении. Задача по выходу из первого группового этапа Лиги чемпионов во второй была решена. Можно было уделять больше времени борьбе за скудетто. С «Лечче» и «Вероной» разобрались - 4:2 и 4:0, с «Интером» разошлись мирно. Оставшиеся встречи группового этапа также провели достойно - ничья с «Байером», победа в Киеве. Всё хорошо. «Лацио» первый с нулём в графе поражения. Ближайший конкурент - «Ювентус» отставал на три очка.

Но все карты спутали соседи с «Ромы». В дерби, хозяевами которого были «джаллоросси», лидеры подверглись показательной порке. К 31 минуте Марко Дельвеккио и Винченцо Монтелла забили по два мяча в ворота «лациале». Команда Фабио Капелло могла продолжить издевательство, но, видимо, получила отмашку и не стала тратить силы. И даже позволили Михайловичу забить один мяч. В итоге 4:1 - а «Ювентус» тут как тут. Лидеров стало двое. В следующем туре они встречались между собой, завершили встречу вничью ... в пользу «Ромы», которая возглавила чемпионскую гонку.

За спиной у лидера

Второй групповой этап «Лацио» начал с победы в Марселе 2:0 и безголевой ничьей с «Челси». От Европы можно было отдохнуть, заодно обыграть «Фиорентину» и «Пьяченцу» с результатом 2:0. И делить первую строчку. Сначала с соседями-врагами, потом с «Юве». Потом на протяжении нескольких туров меняться со «старой синьорой» местами. А уже во втором круге «Лацио» пристроился вслед за «Ювентусом» и продолжал «дышать» в спину.

Этап Лиги чемпионов был преодолён успешно. Несмотря на проигрыш «Фейеноорду» дома и ничью в гостях, «Лацио» не просто вышел в четвертьфинал, а сделал это в качестве победителя группы. Ещё после разгрома, учинённому «Марселю» в Риме 5:1 и волевой победы на «Стэмфорд Бридж». Но в одной четвёртой поход за Кубком чемпионов закончился. «Валенсия» разгромила римлян 5:2 в первой встрече, и одинокий гол Верона в ответке уже ничего не мог изменить. Хорошая история с плохим концом.

Но оставались чемпионат Италии и Кубок страны, в розыгрыше которого «Лацио» добрался до финала. В одной четвёртой был пройден «Ювентус». Всё решили голы, забитые на чужом поле. Римляне проиграли в Турине 2:3, но у себя в Вечном городе были сильнее 2:1. «Венеция» в полуфинале проблем не доставила, а соперником по финалу оказался «Интер». Который тоже был охоч до трофея.

Как поймать двух зайцев

Финал состоял из двух матчей, промежуток между которыми составил больше месяца - 12 апреля в Риме и 18 мая в Милане, уже после окончания чемпионата. Кларенс Зеедорф уже на седьмой минуте испортил настроение римским болельщикам, но Павел Недвед до перерыва сделал счёт равным. После перерыва «Интеру» прилетело от своего недавнего товарища Симеоне, и первый акт остался за «Лацио».

В первенстве Италии «Ювентус» опережал «Лацио» на три очка за пять туров до финиша. С одной стороны - небольшое расстояние. А с другой - «Юве» с его бульдожьей хваткой не должен был выпустить скудетто. А после следующего тура некоторые горячие головы поспешили короновать «старую синьору». «Юве» обыграл «Интер» в Милане 2:1, а «Лацио» упустил победу во Флоренции 3:3. Габриэль Батистута забивал уже на 93 минуте. Отрыв увеличился до пяти очков.

Вскоре та же «Фиорентина» капитулировала перед «Ювентусом» и лично Алессандро Дель Пьеро 0:1. «Лацио» взял своё в Пьяченце 2:0, но дистанция, сами понимаете, от этого не сократилась. И тут занимавшая место в серединке «Верона» сделала столичному клубу королевский подарок, обыграв лидера 2:0. «Лацио» пусть и со скрипом, но одолел «Венецию» 3:2. Пять очков отрыва превратились в два. А это уже совсем иной расклад. Даром, что до финиша два тура. Мало было самим не оплошать, нужно было надеяться на падение туринцев.

В предпоследнем туре «Лацио» играл в Болонье. Кумир римских тиффози Джузеппе Синьори очень хотел доказать Эрикссону, что тот был неправ, отказавшись от его услуг. В первом тайме он ответил на гол Консейсау - 1:1. Но во втором тайме два латиноамериканца - аргентинец Симеоне и чилиец Салас забили по мячу в ворота Джанлуки Пальюки. Синьори ещё раз напомнил о себе, но помешать «бьянкочелести» обыграть «Болонью» не смог - 2:3. «Ювентус» тем временем ограничился одним голом в ворота Джанлуиджи Буффона и взял верх над «Пармой» 1:0.

Что мы имеем. Перед заключительным туром 71 очко у «Ювентуса», 69 - у «Лацио». Разница мячей +27 и +28, то есть ничья рассудила бы спор в пользу римлян. Туринцы завершали чемпионат в Перудже, «лациале» играли дома с «Реджиной». И уже в первом тайме заработали два пенальти, которые забили Индзаги и Верон. В Перудже после 45 минут два нуля. И «Лацио» в такой ситуации вышел вперёд в заочном споре за скудетто.

Едва начался второй тайм в Перудже, как защитник хозяев Алессандро Калори отправил мяч в ворота Эдвина ван дер Сара, чем приблизил чемпионство «Лацио». «Юве» должен был забивать два. Но не забил ни одного. Джанлука Дзамбротта ещё помешал своим удалением. «Лацио» забил третий мяч в ворота «Реджины», - сделал это Симеоне, и мог принимать поздравления со вторым скудетто. Два чемпионских титула разделил отрезок в 26 лет.

В Милан, на ответный матч финала Кубка Италии «Лацио» приехал в роли чемпиона. И выдержал все нападки «Интера». Ничья 0:0, и к званию чемпиона добавился Кубок. А если учесть ещё и взятый в августе Суперкубок Европы, то можно утверждать - свой вековой юбилей римляне отметили с размахом.