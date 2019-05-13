Смех и радость мы приносим людям

13 мая 2019, 17:27

«Соккер.ру» рассказывает о том, как Томас Шааф привёл «Вердер» к чемпионству.

В 1995 году Отто Рехагель, тренировавший «Вердер» на протяжении пятнадцати лет, принял предложение «Баварии». Долго отказывал Король Отто самому титулованному клубу Германии, но всё же его уговорили. И в Бремене наступили тяжёлые дни.

Однолюб Шааф

Дело даже не в том, что за полтора десятка лет Рехагель выиграл два чемпионских титула и два Кубка страны. Этот «Вердер» был во многом авторским проектом, где многое было заточено под одного человека. Под Короля Отто. Но стоило ему уйти и опасения, что вся система может рухнуть, оказались не беспочвенны. На место Рехагеля приходили голландец Аад де Мос, германские специалисты Ганс-Юрген Дёрнер, Вольфганг Сидка, Феликс Магат. Но только Дёрнер смог протянуть больше года – если быть точным, то полтора. Ни у кого ничего не получалось. А самый зрелищный и весёлый клуб Бундеслиги приходил в полную негодность.

Перебрав нескольких кандидатов и не сумев добиться возвращения Рехагеля, руководство клуба то ли от отчаяния, то ли осознанно доверило должность главного тренера Томасу Шаафу, Шааф был важным элементом в «Вердере» Короля Отто, а именно – одним из ведущих защитников. В 90-е годы карьера Томаса шла на спад в силу возраста, он всё реже выходил на поле и всё чаще был замечен на тренировках молодёжных команд. После ухода шефа в «Баварию», Шааф окончательно завершил карьеру и сосредоточился на работе с резервистами. Он стремился передавать молодым футболистам философию игры Отто Рехагеля. Неслучайно в ту пору говорили, что вторая команда «Вердера» больше похожа на оригинал, нежели основа.

Как бы то ни было, но 9 мая 1999 года Томас Шааф был утверждён в роли главного тренера «островитян». И через месяц с небольшим новый тренер привёл «Вердер» к победе в Кубке Германии. Причём соперником бременцев была мюнхенская «Бавария», которая незадолго до матча в Берлине играла в другом финале – Лиги чемпионов. И едва не выиграла его. Уже на четвёртой минуте Юрий Максимов вывел «Вердер» вперёд, незадолго до перерыва Карстен Янкер восстановил равенство. Дело дошло до серии пенальти, в которой преуспели подопечные Шаафа и лично вратарь Франк Рост. Который взял два 11-метровых, а потом уже сам положил мяч в ворота Оливера Кана.

Выигрыш Кубка стал праздником для Бремена, а заодно и поводом для признания Шаафа новым тренером. Произошло возрождение старого доброго «Вердера», который стал играть ярко и интересно. И при этом современно. Словно не было четырёх лет безвременья. Конечно, получалось не всё. Несмотря на эффектную игру, «островитяне» занимали не самые высокие места – тринадцатое, седьмое, шестое, снова шестое. Единственное достижение – выход в финал Кубка. Причины неудач во многом были объективны. Будучи клубом небогатым, «Вердер» продавал ведущих игроков. Ушли Клаудио Писарро, Франк Рост, Торстен Фрингс, закончили выступления Дитер Айльтс, Марко Боде, Андреас Херцог, Франк Верлат. Но руководство доверяло тренеру и не мешало ему творить. На смену ушедшим приходили другие игроки, к 2003-му Томас Шааф создал команду своей мечты.

Бременский интернационал

После ухода в «Шальке» надёжного Франка Роста у «островитян» возникли проблемы на последнем рубеже. Второй вратарь Паскаль Борель не смог стать первым, равно, как не смог заиграть «Тарзан» – Штефан Бразас. Промучившись год, бременцы прибегли к услугам Андреаса Райнке, доигрывавшего в испанской «Мурсии». Во вратарском корпусе Германии Андреас считался едва ли не самым комичным персонажем. Обладая приличными габаритами и реакцией, Райнке играл коряво, порою неловко, слабо фиксировал мяч и мог привезти гол на ровном месте. При этом Райнке, будучи стражем ворот «Кайзерслаутерна», сумел выиграть с «красными чертями» чемпионат страны. «Вопреки Райнке», - писали немецкие газеты. Вопреки, так вопреки. Потом «Кайзерслаутерн» продал уже немолодого Андреаса в Испанию, где тот собрался доигрывать. Но в 36 лет он получил неожиданное предложение от «Вердера». И Райнке рискнул, усадив Паскаля Бореля на лавку.

На правом фланге обороны играл канадец Пол Сталтери, за место на противоположном участке поля спорили Кристиан Шульц и украинец Виктор Скрипник. В центре обороны серб Младен Крстаич и француз Валерьен Исмаэль. В запасе имелись ещё швейцарец Людовик Маньин и Мануэль Фридрих. Важнейшая роль опорного полузащитника была доверена Франку Бауманну. При необходимости ему могли помочь хорват Ивица Банович и Тим Боровски. Справа играл турок Юмит Давала, слева Фабиан Эрнст. Ещё одну ключевую позицию - атакующего полузащитника - занимал француз Йоанн Мику, главный мозговой центр команды. Венгр Кристиан Листеш мог сыграть на любом из флангов, помочь Мику и даже заменить француза. Основная пара нападающих грек Ангелос Харистеас и бразилец Айлтон. Любого из них мог заменить хорват Иван Класнич, парагваец Нельсон Вальдес и два молодых немца Марко Райх и Маркус Даун. Вот такой интернациональный оркестр.

Кровожадные и зубастые

То, что этот «Вердер» будет зубаст и кровожаден, показал стартовый матч в Берлине. «Герта» была растерзана со счётом 3:0 – Мику забил сам и дважды помог отличиться Айлтону. Но первый матч на «Везерстадионе» принёс разочарование бременской публике – не удержали победный счёт. Райнке блестяще провёл матч против своего бывшего клуба – «Кайзерслаутерна», а Мику забил единственный мяч. «Франк Рост нам друг, но „Вердер“ – дороже», - именно так можно было озаглавить отчёт об игре с «Шальке», в которой бременцы отправили четыре мяча в ворота бывшего голкипера. «Вердер» в кои-то веки выбрался в лидеры.

Но в Дортмунде пришлось первый раз покинуть поле побеждёнными. И спуститься с первого места на пятое. Далее обыграны «Мюнхен 1860» и «Кёльн». Но только после феерического матча с «Вольфсбургом», завершившегося с результатом 5:3 в пользу команды Шаафа, бременцы смогли вернуться на первое место. Но ни с того, ни с сего они проиграли дома «Штутгарту» и снова вниз по лесенке. Но команда не впала в уныние и выдала серию из четырёх эффектных побед – «Фрайбург» (4:2), «Айнтрахт» (3:1), «Ганновер» (5:1) и «Бохум» (3:1). Но это только второе место вслед за непобедимым на тот момент «Штутгартом». Ничья в Гамбурге 1:1, а потом в гости приехала «Бавария». «Вердер» был близок к победе, но пенальти Айлтона для победы оказалось недостаточно. Не пожалел свою бывшую команду Клаудио Писарро, носивший тогда форму мюнхенского суперклуба. В итоге 1:1.

Но вот уступил баварцам «Штутгарт», а «Вердер» не растерялся в Леверкузене и выиграл 3:1. Потом «Штутгарт» проиграл ещё раз, а бременцы трижды вогнали мяч в ворота «Ганзы» и выиграли первый круг. Преимущество над выскочившей на второе место «Баварией» составило четыре очка. Начиналось самое интересное. Баварцы не собирались сдавать чемпионские полномочия команде из Бремена.

Какое всё зелёное

Но начало второго круга команда Шаафа прошла образцово-показательно. Три победы, ничья в Гельзенкирхене, ещё четыре выигрыша. А Райнке каков! В этих восьми встречах Андреас пропустил лишь три мяча. А сколько вытащил своими «корявыми руками». А «Бавария», напротив, потеряла очки, заключив мир с «Айнтрахтом», «Ганзой» и «Гертой». «Бохуму» она и вовсе проиграла. К 25-му туру «Вердер» убежал вперёд аж на 11 очков. Попробуй догони.

Конечно, бременцы устали. В следующих пяти встречах «островитяне» четыре раза сыграли вничью при одной победе. «Бавария», напротив, выиграла четыре раза, проиграв в Дортмунде. Отрыв сократился почти вдвое – с 11 до 6 очков. До конца оставалось четыре тура. «Вердер» не оставил камня на камне от «Гамбурга» – 6:0. Мюнхенцы со скрипом взяли три очка в Кёльне.

У «Баварии» остался последний шанс. Личная встреча с «Вердером» на домашней арене. Естественно, пока ещё действующему чемпиону нужна была только победа. Но до перерыва Оливер Кан вытащил три мяча из сетки – после ударов Класнича, Айлтона и Мику. Во втором тайме на ворота гостей обрушился ураган атак. Но что толку – гол Макая и всё. Вот так «Вердер» не просто стал чемпионом, а обыграл прежнего владельца – «Баварию» в Мюнхене, да ещё и со счётом 3:1.

В двух оставшихся турах можно было расслабиться. Райнке, «вопреки» которому вторая команда выиграла Серебряную салатницу, наделал кучу ошибок, не имевших уже никакого значения. Пропустил девять мячей в двух встречах, подпортил статистику и всего-то. Но уходить в отпуск было рановато. Ведь оставался ещё финал Кубка. Бременцы не всегда двигались легко по турнирной сетке. Четвертьфиналы с «Гройтер Фюрт» (3:2) и полуфинал с «Любеком» (3:2 в дополнительное время) дались очень тяжело. Даром, что соперники представляли вторую Бундеслигу. Соперник по финалу – «Алемания» из Аахена также был ниже классом. Но финал получился ярким и результативным. «Колорадские жуки» дали бой чемпиону и уступили 2:3. Героем встречи стал Тим Боровски, забивший «Алемании» два мяча из трёх.

«Вердер» сделал дубль, и это стало пиком команды Томаса Шаафа. Хотя в дальнейшем «островитяне» долгое время смотрелись очень достойно. Томас проработал на «Везерстадионе» 14 лет. В 2013-м он покинул свой авторский проект. Шесть лет прошло. Выяснилось, что разлука губительна для клуба и тренера. «Вердер» превратился в весьма средненькую командочку. Шааф пытался найти применение своим силам – в «Айнтрахте» и «Ганновере». Оба раза провалился. Трудно им друг без друга.