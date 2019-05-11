Славная охота и двойной триумф «канониров»

11 мая 2019, 09:32

«Соккер.ру» рассказывает об «Арсенале» Берти Ми, который сделал золотой дубль.

Вы уже успели узнать, как пост тренера «Арсенала» доверили врачу и что из этого вышло – первая, а стало быть, историческая победа «канониров» в еврокубке. По дороге в финал Кубка ярмарок лондонцы выбили очень сильный «Аякс» Ринуса Михелса, а в двух решающих встречах вышли победителями в тяжелейших матчах с «Андерлехтом».

Верный помощник

Но этот действительно громкий успех был оттенён провалом «Арсенала» в домашних турнирах. Двенадцатое место в первенстве страны не лезло ни в какие ворота. Поэтому перед Берти Ми и его помощником Доном Хауи была поставлена задача как можно лучше выступить в чемпионате Англии и кубках.

На личности Дона Хауи стоит остановиться подробнее. Один из лучших правых защитников Англии 50-х и 60-х большую часть карьеры провёл в «Вест Бромвиче». Но когда Дону было уже 29 лет, Билли Райт позвал его в «Арсенал». В Лондоне Хауи примерил капитанскую повязку и стал весьма ценным игроком команды. Но в марте 1966-го Дон сломал ногу. Когда вылечился, то обнаружил, что правый фланг занят игроком сборной Северной Ирландии Пэтом Райсом. Дон решил перейти на тренерскую работу. Сначала тренировал молодёжную команду, а потом вошёл в штаб главной команды, заменив ушедшего в «Челси» Дэйва Секстона. Чем больше Хауи работал помощником Ми, тем больше возрастал его вес. В 1969-70 на нём лежал весь тренировочный процесс, и Дона по праву можно было назвать соавтором европейского триумфа.

Летом 1970 года состав «Арсенала» не усилился, скорее, наоборот. Нападающий Бобби Гулд ушёл в «Вулверхэмптон», а Терри Нил стал игроком «Халл Сити». Потеря Дэвида Курта и третьего вратаря Малкольма Уэбстера не были столь болезненны. Новичков не было вообще. Но некие перестановки произошли.

Ворота по-прежнему находились во владении Боба Уилсона, про которого забыли тренеры сборной Шотландии. В запасе Джефф Барнетт. Справа в обороне Пэт Райс, слева Боб Макнаб. В центре было решено обходиться двумя игроками, капитан Фрэнк Макклинток и Питер Симпсон справлялись со своей работой и без Нила. В резерве по-прежнему Джон Робертс и Сэм Нельсон.

Место опорника занимал несносный Питер Стори. Если у него возникали проблемы с законом, и он не мог играть, то его заменял Джон Сэммелз. На правом фланге носился неутомимый Джордж Армстронг, слева играл Джон Рэдфорд. Роль атакующего центрального полузащитника была возложена на Джорджа Грэма. Универсал Эдди Келли мог закрыть любую из позиций. В атаке Рэй Кеннеди и Чарли Джордж. Запасной - Питер Маринелло.

Наперегонки с «Лидсом»

«Арсенал» начинал сезон матчем с «Эвертоном» на поле чемпиона. Получилась боевая ничья - 2:2. С «Вест Хэмом» тоже ничья, только нулевая. А потом красивый разгром «Манчестер Юнайтед» 4:0 с хет-триком Рэдфорда. Для победы над «Хаддерсфилдом» хватило гола Кеннеди. «Арсенал» поднялся на третье место. Но потом «канониры» проиграли «Челси» и лично Питеру Бонетти, отступив на восьмую строчку. В домашней игре с «Лидсом», казавшийся почётным, мирный исход 0:0. Почему почётный? Именно «Лидс» считался фаворитом того сезона.

Сентябрь можно было бы назвать удачным. Три убедительные победы в первенстве – над «Тоттенхэмом» (2:0), «Бёрнли» (2:1) и «Вест Бромвичем» (6:2), успешный старт в Кубке Лиги и отличное начало европейской кампании. В 1/32 финала Кубка ярмарок пройден «Лацио» 2:2 и 2:0. Но всё впечатление испортили 0:5 от «Сток Сити».

Этот разгром подстегнул «канониров». В следующих 14 матчах «Арсенал» не знал поражений. Да и на ничьи пришлись три матча этой серии. Лондонцы долго шли вслед за «Лидсом», наступая тому на пятки, а в декабре, как раз на экваторе чемпионата, вырвались вперёд. Из Кубка Лиги команда Берти Ми выбыла, споткнувшись на «Кристал Пэлас». Зато в Кубке ярмарок были пройдены австрийский «Штурм» и бельгийский «Беверен». Старт в Кубке Англии тоже выдался успешным, пусть и неярким. Обыграть «Портсмут» получилось только со второго раза.

В январе наступил спад, выразившийся в проигрышах «Хаддерсфилду» и «Ливерпулю». Но даже потеря лидерства не стала критичной. «Лидс» не смог убежать, а остальная группа уже отстала от двух соискателей титула. А вот повторить европейский успех не удалось. Домашней победы над «Кёльном» со счётом 2:1 оказалось недостаточно для выхода в полуфинал. В ответной встрече «Кёльн» выиграл и продолжил поход за Кубком ярмарок. Вместе с «Лидсом», которому в итоге и достался трофей.

«Арсенал» же, освободившийся от европейского бремени, выдал новую серию – из девяти побед с общим счётом 16:1. Отрыв от «Лидса» достиг четырёх очков. В Кубке Англии «канониры» прошли до финала и ждали решающей встречи с «Ливерпулем».

Но четыре очка отрыва за четыре тура до конца ещё не были гарантией чемпионства. Сначала «Вест Бромвич» не позволил лондонцам одержать десятую победу подряд – 1:1. А затем пришла пора сыграть с «Лидсом» на «Элланд Роад». Судьбу тяжелейшего матча решил гол защитника йоркширцев Джека Чарльтона. Лидеров теперь разделяло лишь очко.

Раз трофей, два трофей

Рассчитаться в полной мере со «Сток Сити» за 0:5 в первом круге не получилось. Однако игроки «Арсенала» радовались как дети единственному голу Келли, который принёс скромную, но важную победу. В заключительном туре «Арсенал» играл с главным недругом – «Тоттенхэмом». Встреча проходила на «Уайт Харт Лейн». Однако номинальные гости выстояли, а Рэй Кеннеди забил мяч, ставший золотым. «Арсенал» финишировал первым, «Лидс» отстал на одно очко.

Итак, Берти Мэй и его помощник Дон Хауи помогли «Арсеналу» выиграть первый за 18 лет чемпионский титул. Но впереди оставался матч за Кубок, которым «канониры» не владели ещё дольше – 21 год. Стотысячный «Уэмбли» не смог вместить всех желающих, среди которых было немало тех, кто ждал выигрыша долгожданного трофея.

В основное время лучшими на поле были вратари Боб Уилсон и Рэй Клеменс. «Арсенал» во втором тайме потерял захромавшего Питера Стори. 90 минут держали огромную аудиторию в напряжении, но голов зрители не увидели. Но едва началось дополнительное время, как левый полузащитник «Ливерпуля» Стив Хайвэй, промчавшись по флангу, пробил низом. Уилсон ждал удар в дальний угол, но получил – в ближний 1:0. Но вратарь «Арсенала» скоро исправился, не позволив забить Джону Тошаку.

На исходе первого из дополнительных таймов Джордж Грэм ударом через себя забросил мяч на линию вратарской, где Джон Рэдфорд выиграл борьбу у двух защитников и протолкнул мяч вперёд. А там Чарли Джордж несильным, но точным ударом поразил цель. Развязка наступила на 117-й минуте, тогда цели достиг удар Джорджа с линии штрафной. Чарли упал и не вставал, пока его не подняли товарищи. Такое празднование голов вскоре вошло в моду.

«Арсенал» впервые в истории сделал дубль, выиграв и чемпионат, и Кубок. Берти Ми и Дон Хауи снова посрамили своих критиков, считавших выигрыш Кубка ярмарок случайностью. Теперь «канониры» подтвердили правильность некогда сделанного выбора.

Но дуэт распался прямо во время празднования. На торжественном банкете председатель правления Дэвид Хилл-Вуд ни разу не вспомнил про Хауи. Ми тоже забыл упомянуть помощника. Почувствовавший себя оскорблённым Дон покинул мероприятие, а затем и клуб. Он вернулся в «Вест Бромвич», где получил должность старшего тренера. Но больших успехов не добился ни в родном клубе, ни в «Галатасарае». В 1977-м Хауи вернулся в «Арсенал» в роли помощника Терри Нила и помог выиграть Кубок Англии в 1979-м. В 1983 году он возглавил команду, но потом уступил свой пост бывшему подопечному – Джорджу Грэму. Ещё один Кубок Англии Дон Хауи взял опять же в качестве второго тренера, - это он помогал Бобби Гулду руководить «бандой психов» из «Уимблдона».

Что касается Берти Ми, то он продержался в «Арсенале» ещё 5 лет и ничего за эти годы не выиграл. Финал Кубка Лиги в 1972-м и второе место в чемпионате-72/73. Затем он работал помощником Грэма Тэйлора в «Уотфорде», после чего занял в клубе Элтона Джона административный пост.