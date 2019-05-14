Малиновый звон. Как «Аякс» проиграл «мини-Аяксу» в финале Кубка кубков

14 мая 2019, 16:00

Город Мехелен долгое время был известен в первую очередь своими знаменитыми колоколами. Местные мастера разработали особый состав сплава, благодаря которому колокола давала особый звон, прозванный малиновым. По названию города – Малин. Ягода малина тут ни при чём.

Добро пожаловать, Ад

В футбол в Малине-Мехелене тоже играли. Местный клуб был создан в 1904 году. В годы второй мировой войны он даже трижды выигрывал первенство оккупированной страны. Но в послевоенное время на первые роли выдвинулись другие клубы, а «Мехелен» оказался где-то на задворках и вёл скромное существование. Но в 1982 году контрольный пакет акций перешёл к Джону Кордье, известному в Бельгии бизнесмену, владельцу телекоммуникационной компании Telindus. Новый владелец тратил немалые суммы на футбольный клуб – не просто привёл в порядок стадион со сложным названием «Аргосстадион Ахтер де Казерне», а фактически отстроил его заново. Инвестировал немалые суммы, а главное нашёл толкового тренера и подобрал нужных тому игроков.

Толковым тренером оказался голландец Адриан, или как его чаще называли, Ад де Мос. С 1982 по 1985 год он работал с «Аяксом» и выиграл за это время полтора чемпионских титула плюс Кубок Нидерландов. Почему полтора? Потому что к победе в чемпионате-1984/85 аяксидов привело трио Тони Бруинс, Спитц Кён и Кор ван дер Харт. Но они приняли амстердамцев, когда те шли первыми. «Аякс» под руководством де Моса провалился на старте, но сумел исправить ситуацию.

Ещё один титул де Мос добыл в качестве помощника Курта Линдера. При нём заиграли Марко ванн Бастен, Франк Райкард и Геральд Ваненбург. С его позволения Йохан Кройф и Йеспер Ольсен разыгрывали пенальти. Кройф тоже ушёл при де Мосе, но Ад к уходу великого футболиста в «Фейеноорд» отношения не имел. Тут уже вопросы к руководству.

Ад недолго скучал без работы. Хотя к предложению из скромного «Мехелена» отнёсся настороженно. Но финансовые условия, предложенные Кордье, его более, чем удовлетворили, и голландец дал согласие возглавить малинцев с лета 1986 года. Однако пришлось приступить к работе раньше обычного. «Мехелен» шёл на вылет, надо было спасать и клуб и будущий выгодный контракт. Поэтому де Мос приступил к работе ещё в апреле. Как результат – тринадцатое место, ставшее спасением.

Но с тем составом, что оказался в распоряжении де Моса, рассчитывать на что-либо серьёзное было сложно. Потребовалось качественное усиление. И летом Кордье пригласил сразу шестерых футболистов. Результат не замедлил себя ждать. Малинцы прыгнули с тринадцатого места на второе, отстав всего на два очка от «Андерлехта». Но это не всё. В финале Кубка Бельгии «Мехелен» обыграл «Льеж» и завоевал путёвку в Кубок кубков.

Пришла пора представить игроков «Мехелена». Тех самых, что за какие-то месяцы сделали заштатный клуб вице-чемпионом, обладателем Кубка и участником европейского турнира. Одним из тех, кто пришёл по призыву де Моса стал вратарь Мишель Прюдомм, серебряный призёр Евро-80. Мишель очень рано заявил о себе – в молодёжной сборной, в льежском «Стандарде». Весной 1982 года именно он во многом преградил тбилисскому «Динамо» путь во второй финал Кубка кубков. Трофей «Стандард» Раймона Гуталс не взял, но в финале дал достойный бой «Барселоне», а молодой вратарь бельгийцев получил отличную прессу. Однако через пару лет «Стандард» уличили в договорняках, а часть игроков, среди которых оказались защитник сборной Бельгии Эрик Геретс и вратарь Прюдомм, были дисквалифицированы. Отбыв дисквалификацию, Мишель обнаружил ворота занятыми Жильбером Бодаром. Поэтому предложение перейти в «Мехелен» оказалось очень своевременным, оно фактически спасло карьеру одного из лучших вратарей мира конца ХХ века. Дублёром Прюдомма стал Пьер Друге, который противостоял ему в финале победного Кубка страны, будучи стражем ворот «Льежа».

Правый защитник Кун Сандерс пришёл из «Брюгге» ещё когда де Мос тренировал «Аякс». Игравший слева Герт Деферм уходил на один сезон в «Антверпен», но летом 1986-го вернулся по призыву Кордье. Вместе с ним и Прюдоммом в команде появился центральный защитник сборной Бельгии Лео Клёйстерс. Бывший игрок «Ватерсхэя» был избран капитаном новой команды. Его напарником был рослый голландец Грэм Рутьес. Запасные Раймонд Ясперс и Поль Де Месмекер. Прошедший «Андерлехт» голландец Вим Хофкенс был передвинут из обороны в опорную зону. Чуть выше располагались старший брат Рональда Кумана Эрвин и приглашенный из «Ватерсхея» Марк Эммерс. Резервисты Паскаль Тёнис, немецкий легионер Йоахим Бенфельд, Берт Клёйтенс, Ален Де Нил и Ив Де Грееф. Прошедший «Аякс» де Мос предпочитал играть с тремя нападающими. Налево отправлялся израильтянин Эли Охана, на правый – Филипп Де Вильде. В центре голландец Пит ден Бур, - первая покупка Кордье. На первый взгляд – составчик неказист. Кроме Прюдомма, Клёйстерса и с натяжкой Кумана и выделить некого. Однако тренер смог добиться потрясающей сыгранности футболистов. А самое главное – у малинцев было огромное желание играть и побеждать.

«Мини-Аякс» против «Аякса»

Манера игры «Мехелена» чем-то напоминала «Аякс». Что неудивительно, учитывая прошлое де Моса. В Бельгии иногда называли команду из города колоколов «мини-Аяксом». Сам Ад старался не делать подобных сравнений, но, наверняка, испытывал от них удовольствие.

Перед клубом были поставлены задачи – выиграть чемпионат Бельгии и как можно удачнее выступить в Кубке кубков. В первенстве малинцы стартовали неплохо, и, если б не внеплановые 0:3 от «Антверпена», они бы возглавляли таблицу в сентябре. Именно в сентябре началась европейская кампания. Первым в графике стояло бухарестское «Динамо». Гол ден Бура обеспечил домашнюю победу с хлипким счётом 1:0. Румыны рассчитывали на успех в ответной встрече, но у себя дома получили парочку. Голы снова оказались голландскими – Хофкенс и ден Бур. Игра в Бухаресте отняла столько сил, что их не хватило в домашнем матче с «Брюгге» – 2:4.

Обладатель Кубка Бельгии не смог ничего сделать на своём поле со скромным шотландским «Сент-Мирреном» – нулевая ничья. В чемпионате страны малинцы вышли на второе место, оставив позади «Андерлехт» и «Брюгге». Оставалось обойти «Антверпен». Но сначала нужно было посетить шотландский город Пейсли. Выезд оказался успешным. Эли Охана оформил дубль, а вместе с ним и выход «Мехелена» в четвертьфинал. До марта можно было заняться делами внутренними.

Догнать «Антверпен» всё никак не получалось. А тут ещё действующий чемпион «Андерлехт» обыграл команду де Моса в Брюсселе. Первый круг малинцы закончили третьими, оказавшись выше столичной команды. От «Антверпена» три очка, и всего очко отставания от «Брюгге». К Рождеству «Мехелен» стал вторым, а Новый год встретил на первом месте. В прекрасном настроении команда ушла на перерыв.

Соперником лидера по четвертьфиналу стал финалист Кубка СССР минское «Динамо». Победитель Кубка «Динамо» киевское стартовало в Кубке чемпионов и довольно быстро финишировало. Минчане дошли до весны. Матч в городе колоколов складывался очень тяжело и мог завершиться нулевой ничьей. Но за 10 минут до финального свистка нападающий минчан Андрей Шалимо повздорил с Мишелем Прюдоммом. Судья предъявил им по жёлтой, для Шалимо эта карточка оказалась второй. А хозяева этим численным преимуществом воспользовались. Де Вильде просочился сквозь динамовскую оборону и расстрелял ворота Андрея Сацункевича. 1:0 после первого раунда.

В Минске хозяева намудрили с искусственным офсайдом, чем воспользовался Охана. Александр Кистень спас «Динамо» от поражения, но не более того. В полуфинал отправился «Мехелен». Который вскоре проиграл «Брюгге» и лишился первой позиции. На неё взгромоздился как раз «Брюгге». Да домашний проигрыш «Льежу» поставил под сомнения чемпионские планы Ада де Моса. Зато соперник по полуфиналу – итальянская «Аталанта» не выглядел непроходимым.

Первый матч проходил в Бельгии. К восьмой минуте Эли Охана и Гленн Стрёмберг обменялись точными ударами. Ничейный счёт продержался до 83 минуты, пока Пит ден Бур не склонил чашу весов в пользу малинцев. Победа есть, а счёт 2:1 – так себе. Но и встреча в Бергамо завершилась с результатом 2:1. И тоже в пользе «Мехелена», которому пришлось отыгрываться. Но отыгрался и победил. Вот так ещё никому неизвестный за пределами Бельгии клуб шагнул в финал Кубка кубков. А там бывшая команде де Моса – «Аякс». Надо ли уточнять, кто считался фаворитом встречи в Страсбурге. В том «Аяксе» играли Арнольд Мюрен, Деннис Беркамп, Арон Винтер, Роберт Витчге, Ян Воутерс, Стенли Менцо, Джон Босман, Дэнни Блинд.

Блинд то и подвёл аяксидов на 16 минуте, оставив голландский суперклуб в меньшинстве. Защитник «Аякса» применил недозволенный приём в отношении Марка Эммерса. Но численное преимущество не всегда предполагает игровой перевес. «Аякс» больше и острее атаковал, испытывая Прюдомма на прочность. Мишель отразил около десятка ударов. «Мехелен» же использовал едва ли не единственный момент. Охана догнал мяч, уходивший за лицевую линию и прострелил вдоль ворот. Ден Бур просто боднул мяч, этого оказалось достаточно. 1:0 на 53 минуте.

Впереди оставался вагон времени. Но этот вагон оказался неразгруженным. И Прюдомм постарался, и оборона не рассыпалась. Выстоял «Мехелен» и добыл Кубок кубков. Не первым среди бельгийских клубов – у «Андерлехта» к тому времени была целая коллекция международных трофеев. Но брюссельцы всегда были «на хорошем счету» в Европе, а про «Мехелен» мало кто слышал ещё пару лет назад.

А вот с чемпионством не сложилось. Уже за два тура до финиша был утерян шанс догнать «Брюгге». Зато удалось обойти «Антверпен» и повторить свой серебряный успех. Что тоже было неплохо. Особенно на фоне европейской победы.

Дело Босмана

А в качестве бонуса – глава про вторую европейскую победу малинцев. В Суперкубке Европы, допуском к которому и стал выигрыш Кубка кубков. В двухматчевом противостоянии «Мехелену» противостоял победитель Кубка чемпионов ПСВ «Эйндховен». Опять голландский клуб. Команда Гуса Хиддинка вряд ли собиралась мстить за «Аякс», ей просто хотелось подтвердить свой статус сильнейшего клуба Европы. Да и бельгийского выскочку команде, где играли несколько чемпионов Европы, тоже хотелось победить. Но два обладателя золотых медалей Евро-88 имелось и в распоряжении де Моса. К Эрвину Куману добавился нападающий «Аякса» Джон Босман. Кроме него состав «Мехелена» усилили два молодых футболиста – левый защитник Брюно Версавель и атакующий полузащитник Марк Вилмотс. Интригу матчам за Суперкубок подогревало противостояние братьев Куманов. Младший – Рональд был одним из столпов обороны ПСВ , а также одним из бомбардиров брабантцев. И ещё несколько имён из состава ПСВ – Эрик Геретс, Сёрен Лербю и Ромарио.

Судьба Суперкубка решилась за 40 секунд на стадионе «Ахтер де Казерне». Сначала Джон Босман, словно в чемпионате Голландии, отправил первый мяч в ворота ПСВ . А потом Филипп Де Вильде не дал сопернику прийти в чувства. После перерыва Босман добил команду Хиддинка – 3:0. В Бельгии отчёт о первом матче за Суперкубок вышел од шапкой «Дело Босмана». Но через несколько лет это сочетание приобретет совершенной иной смысл благодаря однофамильцу Джона.

Во втором матче брабантцы взяли частичный реванш. Частичный потому, что одного гола Ханса Гиллхауса хватило только скромной победы. Трофей уехал в город, где делали звонкие колокола. Голландцы потом говорили, что «зелен виноград», а именно «Суперкубок – не тот турнир, где надо убиваться». В историю европейских турниров было вписано другое имя.

А еще «Мехелен» в то сезоне осуществил свою другую мечту – выиграл чемпионат Бельгии в сезоне-88-89. Малинцы на финише опередили «Андерлехт» на четыре очка. Всего два поражения и двадцать пропущенных мячей. Через год команда Ада де Моса добралась до четвертьфинала Кубка чемпионов.

А потом красивая сказка кончилась. Точнее, сначала кончились деньги у Джона Кордье, а потом и клуба. Свой бизнес Корье спас, а с «Мехеленом» пришлось расстаться. Всех, кого можно было продать, – продали. А без них клуб покатился вниз по наклонной. И пошёл колесить по разным бельгийским лигам. Возрождения малинцев Кордье не увидел.

Да оно и не наступило это возрождение. Хотя уходящий сезон даёт повод для надежды. Сначала «Мехелен» взял Кубок Бельгии и сможет сыграть в Лиге Европе. А потом он вернулся в Юпилер лигу. Есть повод звонить в колокола.