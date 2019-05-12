Птенцы гнезда Фергюсона

12 мая 2019, 18:26

«Соккер.ру» рассказывает о том, как «Манчестер Юнайтед» вернул себе чемпионский титул в 1996 году.

В 1995 году чемпионом Англии стал «Блэкберн Роверз». А примеривший на себя роль гегемона «Манчестер Юнайтед» не только пришёл на финиш вторым, он ещё и провалился на остальных фронтах. Не считать же успехом выигрыш Черити Шилд. Об этом вы могли прочитать в рассказе «Со Щитом, но на щите».

Прощание с Канчельскисом

Но Фергюсон не был бы Фергюсоном, если бы взял да утёрся. Неудачи подтолкнули его к решительным переменам. Именно - к обновлению команды. Приглашать уже никого было не надо. Все те, кого назвали птенцами Ферги, уже находились в составе. Надо было дать им шанс. Так 20-летний Дэвид Бекхэм, прошедший стажировку в составе первого чемпиона Англии «Престон Норт Энд», отправился на правый фланг полузащиты. Туда, где хозяйничал Андрей Канчельскис. Игроками они были очень разными. Быстроногий технарь Канчельскис и несколько медлительный, но обладающий ювелирным пасом Бекхэм. При желании можно было отправить Дэвида в центр. Но Фергюсон решил иначе. В итоге служивший верой и правдой МЮ Андрей был продан в «Эвертон», а Дэвид получил в распоряжение правый фланг. В «Интер» был продан Пол Инс. Теперь вся оборонительная работа легла на плечи Роя Кина, а рыжеволосый Пол Скоулз активно поддерживал атаку. Если Кин не справлялся в одиночку, то ему на помощь отправлялся ещё один рыжий птенец Никки Батт. Братья Невиллы - старший Гари и младший Фил спорили за правый фланг обороны. Фил мог хорошо сыграть и слева, и даже в средней линии.

Помимо Канчельскиса и Инса покинул «Олд Траффорд» и Марк Хьюз, подписавший контракт с «Челси». Вратарь Гари Уолш, которому наскучило дремать на лавочке, уехал в «Мидлсбро» к Брайану Робсону. И всего два новичка, и те вратари. Тони Котон, известный по выступлениям за «Уотфорд» и «Манчестер Сити». И голландец Раймонд ван дер Гаув из «Витесса», он же Высокий брюнет, ставший на долгие годы надёжным сменщиком Высокого блондина Петера Шмейхеля.

Петер Шмейхель оставался первым номером. Подменить могли сразу трое - уже упомянутые Тони Котон и Раймонд ван дер Гаув, а также собственный воспитанник Кевин Пилкингтон. На правом фланге обороны Гари Невилл либо младший брат Фил. Слева Деннис Ирвин или Фил Невилл. Пара центральных защитников оставалась неизменной - Стив Брюс и Гари Паллистер. В запасе Дэвид Мэй и Пол Паркер. В средней линии - Дэвид Бекхэм справа, Райан Гиггз слева, в опорной зоне Рой Кин, а Пол Скоулз - атакующий полузащитник. Запасные Никки Батт, Ли Шарп, Терри Кук, и Саймон Дэвис. Нападающие - отбывший наказание Эрик Кантона и обжившийся в коллективе Энди Коул. Брайан Маккэр в запасе, равно, как и Грэм Томлинсон.

В погоню за «сороками»

Начал «Юнайтед» с болезненного проигрыша в Бирмингеме. «Астон Вилла» ещё в первом тайме отправила три мяча в ворота Шмейхеля, и лишь в конце игры вышедший на замену Бекхэм чуточку смягчил ощущения от поражения. Зато потом последовала серия из пяти красивых побед. Тут и Скоулз раззабивался, и Кин, и Шарп парочку соорудил.

Эффект испортили две неудачи. В Кубке Лиге «Манчестер Юнайтед» позволил выбить себя скромному «Йорку» 0:3 и 3:1. Не менее обидным стал вылет из Кубка УЕФА от нашего «Ротора». Нулевая ничья в Волгограде уже стала поводом задуматься. На «Олд Траффорд» Владимир Нидергаус и Олег Веретенников ещё в первом тайме загнали «красных дьяволов» в угол. После перерыва Скоулз один гол отыграл. Но этого было мало. В конце встречи даже Шмейхель пошёл вперёд, именно он огорчил коллегу Андрея Саморукова. Ненадолго, ибо счёт 2:2 стал поводом огорчиться «Манчестеру». Европейская кампания была завершена бездарнейшим образом.

Но зато теперь можно было сконцентрироваться на чемпионате. С «Ливерпулем» дома сыграли также, как и с «Ротором». Только эти 2:2 не несли никаких последствий. Гол Скоулза принёс победу в манунианском дерби. А потом последовали эффектные 4:1 против «Челси» на «Стэмфорд Бридж». «Манчестер Юнайтед» - второй. А первым на всех парах летел «Ньюкасл», ряды которого усилили Давид Жинола, Лес Фердинанд и Шака Хислоп.

Не пожалели «Мидлсбро» Брайана Робсона 2:0. Но на «Арсенале» споткнулись - 0:1 на «Хайбери». Отставание уже составило пять очков. Эффектные разгромы «Саутгемптона» 4:1 и «Ковентри» 4:0, а потом вдруг последовал спад - сначала три ничьи, а затем проигрыши «Ливерпулю» 0:2 и «Лидсу» 1:3. Первый круг команда Фергюсона завершила на втором месте. Но отставание от «Ньюкасла» выглядело катастрофическим - 10 очков. Победа над «сороками» в очной встрече сократила дистанцию до минус 7. А потом «Вест Хэм» подсобил, обыграв команду Кевина Кигана 2:0. МЮ своего шанса с «Куинз Парк Рейнджерс» не упустил. И страшные минус 10 превратились во вполне отыгрываемые минус 4.

Но в первый же день нового 1996 года «Юнайтед» получил 1:4 от «Тоттенхэма». Ещё и Шмейхель травму получил. Два пропущенных мяча из четырёх пришлись на долю Пилкингтона. Снова семь очков отставания. Рассчитаться с «Вилой» за поражение в стартовом туре не получилось. Всего лишь 0:0. Уже минус девять, да ещё и «Ливерпуль» на второе место вылез. И тут у команды Алекса Фергюсона открылось второе дыхание. Хорош был, как в лучшие годы Кантона. Исправно забивал Коул. Выбыл на некоторое время Паллистер, и был арендован у «Бордо» Вильям Прюнье. Но этот француз не стал своим на «Олд Траффорд».

И никаких оттенков серого

Больше всех же радовали молодые футболисты, которым Фергюсон дал шанс себя проявить. Выяснилось, что Бекхэм не только отменный диспетчер, но и превосходный исполнитель стандартов. Очень полезно играл Скоулз. Может не столь ярко, но не менее полезно действовал Батт. Хороши были Невиллы. Шесть побед подряд, в том числе и над «Ньюкаслом» на «Сент-Джеймс Парк», позволили сократить отрыв до двух очков. Теперь уже у МЮ было психологическое преимущество в чемпионской гонке. «Сороки» явно устали.

Ничья с КПР и еще очередь из четырёх побед. В том числе и над «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и соседями из «Сити». И вот уже команда Фергюсона впереди. Даже проигрыш в Саутгемптоне ничего не мог изменить. «Ньюкасл» посыпался. Но на игре со «святыми» стоит остановиться. «Манчестер Юнайтед» вышел на поле в третьей форме - серых футболках. И пропустил три мяча в первом тайме. В перерыве гости переоделись в белые майки. Немножко помогло. Один гол отыграли, но не более того. Но больше в серых футболках «красные дьяволы» не играли.

Оставалось уверенно доиграть чемпионат, что «Юнайтед» и сделал. Для победы над «Лидсом» хватило и гола Кина. Зато «Ноттингему» и «Мидлсбро» наколотили от души - 5:0 и 3:0. «Манчестер Юнайтед» вернул себе чемпионский титул, отобранный «Блэкберном».

Оставался ещё Кубок Англии. По дороге в финал некоторые затруднения возникли с самым первым соперником - «Сандерлендом». После ничьей последовала победа в переигровке. «Рединг», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Челси» все они уходили с пути. До «Уэмбли» добрались двое - «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». В финале всё решил гол Эрика Кантона за четыре минуты до конца основного времени. Ударом по летящему мячу с линии штрафной можно любоваться бесконечно. Справедливо, что француз, проведший блестящий сезон и признанный журналистами игроком года, принёс «Юнайтед» Кубок Англии.