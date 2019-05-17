Лучший вратарь 21 века

17 мая 2019, 19:00

«Соккер.ру» предлагает подискутировать на тему главного голкипера двух десятилетий в день, когда сообщают о трудном решении Касильяса.

По 20 веку дискуссия на тему лучшего голкипера как-то не сложилась. Лев Иванович Яшин – сильнейший вратарь прошлого столетия. Вот и обсудили. Творил чудеса, играя в окружении не самых сильных на планете защитников. И возвращался после не столько персональных грубых ошибок, как жесткого к себе отношения после… описания его действий по радио.

Но вратарь в любом столетии – позиция неблагодарная. Если назвать голкиперов-легенд 21 века, без труда вспомните в первую очередь их заметные ошибки. Так устроена память о вратарях. Вы не припомните за пару секунд целых 10 лучших сэйвов Облака – одного из главных вратарей здесь и сейчас, но если Ян грубо ошибется – запомните. Кариус может собрать 300 спасений – запомнят один ляп.

Аналогичная история, когда говорим о Буффоне, Касильясе, Чехе, ван дер Саре, Кане или Диде – рядом с подвигами вспоминаются грубые ошибки и слабые матчи. В результате, если суммировать достижения этих вратарей именно в 21 веке, непросто выбрать одного. Но если поставить такую задачу, то логично после условного знака равенства между Джанлуиджи и Икером выбрать второго.

Есть причины считать лучшим Касильяса, который после пережитого сердечного приступа вынужденно примет решение завершить карьеру. Даже если сам испанец хотел бы еще один сезон поиграть, кардиологи запрещают активные занятия спортом с риском для жизни. Семья тоже проголосует против – им важнее здоровый Икер, чем футбольный.

Почему Касильяс легендарный?

Поскольку Икеру 37 лет, а на пике формы был лет эдак десять назад - иначе не покинул бы «Реал» со слезами на глазах, то для самых молодых из числа футбольных фанатов испанец кажется просто вратарем «Порту», который просто вылетел от «Ливерпуля» и возмущался по мелочам.

Но помните, когда Касильяс дебютировал в большом футболе? Двадцать лет назад, в 1999 году, и уже под конец первого сезона выиграл Лигу чемпионов, отобрав мечту у «Валенсии», и ревел после финала, словно случилось что-то страшное. А на самом деле Дель Боске просто поверил в юношу, который позже с ним выиграет все.

Не будучи первым вратарем сборной Испании – убийца с лицом ребенка Канисарес круто работал, именно Икер блестяще сыграл на ЧМ -2002. Ведь конкурент Касильяса брился в ванной, разбил какую-то баночку, порезался и пропустил турнир, на котором испанцев убили арбитры. Но уже в том году у неудачливой сборной были шансы оказаться в четверке лучших.

Касильяса же убивали годами ошибки защитников «Реала», но в 725 поединках за «сливочных» за шестнадцать сезонов Икер пропустил всего 750 мячей. И при этом в каждом третьем случае уходил с поля с «сухарем» - 264 матча без пропущенных мячей за 64 943 сыгранных минуты. Это феноменальный показатель, хотя в «Порту» у Касильяса дела шли не хуже – 74 сухих матча из 156.

Кроме того, что Икеру не повезло с защитниками – оборона «Реала» во многих сезонах в Ла Лиге и ЛЧ чудила, также надо отметить, как Касильясу повезло со сборной. У него не получилось уйти красиво, ведь застал спад чемпионской Испании, однако спустя 168 поединков – играл с 2000 года по 2016, портеро Красной Фурии получил в награду как капитан победы на ЧМ -2010, а также на двух Евро – в 2008 году и 2012.

За «Реал» у него пять испанских чемпионских званий, два Кубка Короля, четыре победы в Суперкубке Испании, три победы в Лиге чемпионов – Анчелотти выиграл, выпустив в финале Касильяса. Кейлор Навас появился чуть позже после удачного для него ЧМ -14 в Бразилии. Но в первом сезоне костариканец Касильяса на скамейку не отправил. Добавим легенде также два Суперкубка УЕФА , одну победу на клубном чемпионате мира, а еще два Межконтинентальных Кубка.

Получаем 19 трофеев за «Реал», а потом еще 2 за «Порту». Касильяс все свои кубки выиграл именно в 21 веке, футбольным ребенком которого является. Так что это современный вратарь, которому доводилось играть против тех, кто мог разорвать даже оборону «Реала» - как «Барселона» Гвардиолы. Но чтобы собрать 338 «сухарей» на клубном уровне и не пропускать в 74 матчах сборной Испании, надо быть выдающимся вратарем.

Чем голкипер Икер плох и слаб?

Касильяс вынужденно завершает карьеру, но надеемся, что у него будет долгая и счастливая жизнь вне футбола. Вернее, вне ворот, ведь в «Порту» уже предложили работу. Поэтому не будем строго о хорошем, ведь для создания портрета легенды важно не забывать, что великий вратарь не диктатор, про которого можно лишь хорошее, а обычный человек.

Икер совершал ошибки, иные смешные, другие - глуповатые. У него непростой характер – еще Дель Боске имел проблемы с юным вратарем, когда двигались к финалу ЛЧ против «Байера». На днях была 17-я годовщина той победы с голами Рауля и шедевром Зидана, но кто помнит матч – Икер сидел на скамейке, и только после травмы Сезара во втором тайме вышел на замену.

Зато сыграл так, что его взяли на ЧМ -2002 и там стал главным. Но спустя много лет в «Реале» и сборной накопилось несколько выдающихся ошибок. Одна из самых слабых сторон Икера – не очень уверенный в себе. Переживающий, рефлексирующий, обидчивый на защитников. В этом плане Касильяс похож на Акинфеева – оба очень рано и успешно начали, но потом глубоко копались во вратарском естестве.

Икер выпускал мяч из рук, пропускал под собой, неудачно играл на выходах – в том числе уже в составе «Порту». Его справедливо ругали за игру ногами под давлением – речь не о выносах вперед, а о первом пасе при прессинге. Из-за Касильяса Испания и «Реал» проигрывали матчи, но на всю критику есть ответ – речь о капитане сборной и клуба, речь о человеке, благодаря которому Красная Фурия перестала быть командой неудачников.

Все помнят великое рождение центра поля с Хави и Иньестой, но вспомните Евро-2008 – Икера защищали Марчена и Пуйоль, и у этих защитников тоже были ошибки. На ЧМ -2010 Дель Боске выигрывал многие матчи с разницей в один мяч, и если бы не великая игра Касильяса в финале против Роббена – Голландия праздновала бы победу на чемпионате мира. На Евро-2012 Икер снова был собой, так что его ляпы наоборот говорят в пользу легендарности – всегда возвращался.

Как можно ставить Буффона ниже?

Возродите в памяти, как играла защита Буффона в «Ювентусе» или сборной Италии, и как действовали зачастую оборонцы «Реала». Культура игры у своих ворот в Италии традиционно выше, чем в Испании. В результате у Джанлуиджи суммарно за карьеру было меньше работы, чем у Касильяса. А Икер всегда крутился, как белка в колесе.

Например, у него в Примере показатель по сэйвам от 2.2 до 2.8 за матч. У Буффона в Серии А – от 1.8 до 2.4. Джиджи повезло с тем, настолько «Ювентус» оторвался по классу от остальных. У него было больше легких вечеров, чем у Касильяса. За сборные оба на отдельных турнирах играли феноменально, но Икер в 2010 сделал для чемпионства еще больше, чем Джанлуижи в Германии.

Никто не спорит, что Буффон – легенда футбола, что Чех – великий вратарь, поскольку еще и готовый тренер, в отличие от коллег по списку, что Кан – грандиозный сумасшедший, когда говорим об игре в воротах, а ван дер Сар – само хладнокровие, если Видич и Фердинанд перед его лицом. Но всем этим вратарям, кроме Оливера, доводилось играть за спинами у организованных защитных линий «Ювентуса», «Челси» или МЮ .

А Касильяс выступал за южный клуб с обороной, где Рамос и компания не всегда были на высоте. У Икера появилась пара центральных защитников мечты, когда Рамос и Пике сыгрались в сборной, но даже на Евро-2012 вратарь собрал довольно много спасений, если учитывать статус и характер игры Красной Фурии. За Касильяса говорит умение анализировать ошибки и возвращаться на пик формы.

За него количество завоеванных трофеев. Будучи не очень высоким для голкипера мирового уровня в 21 веке – все остальные легенды выше, крупнее, с большим размахом рук, будучи эмоционально ранимым – плачет Икер куда чаще, чем его черноглазая жена Сара, Касильяс стал выдающимся вратарем с сотнями, тысячами отраженных ударов за карьеру.

И если учитывать, что у Буффона в «Ювентусе» не было своей «Барселоны» в качестве конкурента, то разница есть. И в сериях пенальти Касильяс порой помогал. Также можно добавить послужной список с трофеями – испанец выиграл все, ЛЧ , Евро и ЧМ , в отличие от многих вратарей-легенд. Поэтому у него есть право быть первым.

Икер подарил немало светлых эмоций миллионам болельщиков «Реала» и испанской сборной по всему миру. Это нужно помнить, учитывать и хорошо бы мадридскому клубу сейчас подсуетиться и организовать такой прощальный матч, чтобы Касильяс понял – хотя расстались с «Мадридом» не так, как мечтал, его не забыли и любят в родном клубе.

Лучшие матчи Касильяс сыграл не в этом году или прошлом. Не удивительно, что у новых поколений свои герои – Алиссон, Эдерсон, Облак или Де Хеа, но всем этим парням еще нужно собрать много сотен «сухарей» и выиграть невероятные трофеи, чтобы встать в один ряд с Касильясом. Его баскское имя не имеет отсылок к мифологическому Икару, но созвучие позволяет перечеркнуть аналогию.

Испанский вратарь мечтал добраться до вершины, но его крылья футбольное солнце не подпалило. Отлично, что и в 21 веке от одного человека в футболе много зависит. Касильяс вел «Реал» и сборную к вершинам и наработался в воротах на всю оставшуюся жизнь – вратарям в плане стрессов непросто живется. Поэтому можно пожелать ему найти себя за пределами поля и разжиться крепким здоровьем, теперь пожелание особенно актуально.