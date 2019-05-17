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Лучший вратарь 21 века

17 мая 2019, 19:00

«Соккер.ру» предлагает подискутировать на тему главного голкипера двух десятилетий в день, когда сообщают о трудном решении Касильяса.

По 20 веку дискуссия на тему лучшего голкипера как-то не сложилась. Лев Иванович Яшин – сильнейший вратарь прошлого столетия. Вот и обсудили. Творил чудеса, играя в окружении не самых сильных на планете защитников. И возвращался после не столько персональных грубых ошибок, как жесткого к себе отношения после… описания его действий по радио.

Но вратарь в любом столетии – позиция неблагодарная. Если назвать голкиперов-легенд 21 века, без труда вспомните в первую очередь их заметные ошибки. Так устроена память о вратарях. Вы не припомните за пару секунд целых 10 лучших сэйвов Облака – одного из главных вратарей здесь и сейчас, но если Ян грубо ошибется – запомните. Кариус может собрать 300 спасений – запомнят один ляп.

Аналогичная история, когда говорим о Буффоне, Касильясе, Чехе, ван дер Саре, Кане или Диде – рядом с подвигами вспоминаются грубые ошибки и слабые матчи. В результате, если суммировать достижения этих вратарей именно в 21 веке, непросто выбрать одного. Но если поставить такую задачу, то логично после условного знака равенства между Джанлуиджи и Икером выбрать второго.

Есть причины считать лучшим Касильяса, который после пережитого сердечного приступа вынужденно примет решение завершить карьеру. Даже если сам испанец хотел бы еще один сезон поиграть, кардиологи запрещают активные занятия спортом с риском для жизни. Семья тоже проголосует против – им важнее здоровый Икер, чем футбольный.

Почему Касильяс легендарный?

Поскольку Икеру 37 лет, а на пике формы был лет эдак десять назад - иначе не покинул бы «Реал» со слезами на глазах, то для самых молодых из числа футбольных фанатов испанец кажется просто вратарем «Порту», который просто вылетел от «Ливерпуля» и возмущался по мелочам.

Но помните, когда Касильяс дебютировал в большом футболе? Двадцать лет назад, в 1999 году, и уже под конец первого сезона выиграл Лигу чемпионов, отобрав мечту у «Валенсии», и ревел после финала, словно случилось что-то страшное. А на самом деле Дель Боске просто поверил в юношу, который позже с ним выиграет все.

Не будучи первым вратарем сборной Испании – убийца с лицом ребенка Канисарес круто работал, именно Икер блестяще сыграл на ЧМ-2002. Ведь конкурент Касильяса брился в ванной, разбил какую-то баночку, порезался и пропустил турнир, на котором испанцев убили арбитры. Но уже в том году у неудачливой сборной были шансы оказаться в четверке лучших.

Касильяса же убивали годами ошибки защитников «Реала», но в 725 поединках за «сливочных» за шестнадцать сезонов Икер пропустил всего 750 мячей. И при этом в каждом третьем случае уходил с поля с «сухарем» - 264 матча без пропущенных мячей за 64 943 сыгранных минуты. Это феноменальный показатель, хотя в «Порту» у Касильяса дела шли не хуже – 74 сухих матча из 156.

Кроме того, что Икеру не повезло с защитниками – оборона «Реала» во многих сезонах в Ла Лиге и ЛЧ чудила, также надо отметить, как Касильясу повезло со сборной. У него не получилось уйти красиво, ведь застал спад чемпионской Испании, однако спустя 168 поединков – играл с 2000 года по 2016, портеро Красной Фурии получил в награду как капитан победы на ЧМ-2010, а также на двух Евро – в 2008 году и 2012.

За «Реал» у него пять испанских чемпионских званий, два Кубка Короля, четыре победы в Суперкубке Испании, три победы в Лиге чемпионов – Анчелотти выиграл, выпустив в финале Касильяса. Кейлор Навас появился чуть позже после удачного для него ЧМ-14 в Бразилии. Но в первом сезоне костариканец Касильяса на скамейку не отправил. Добавим легенде также два Суперкубка УЕФА, одну победу на клубном чемпионате мира, а еще два Межконтинентальных Кубка.

Получаем 19 трофеев за «Реал», а потом еще 2 за «Порту». Касильяс все свои кубки выиграл именно в 21 веке, футбольным ребенком которого является. Так что это современный вратарь, которому доводилось играть против тех, кто мог разорвать даже оборону «Реала» - как «Барселона» Гвардиолы. Но чтобы собрать 338 «сухарей» на клубном уровне и не пропускать в 74 матчах сборной Испании, надо быть выдающимся вратарем.

Чем голкипер Икер плох и слаб?

Касильяс вынужденно завершает карьеру, но надеемся, что у него будет долгая и счастливая жизнь вне футбола. Вернее, вне ворот, ведь в «Порту» уже предложили работу. Поэтому не будем строго о хорошем, ведь для создания портрета легенды важно не забывать, что великий вратарь не диктатор, про которого можно лишь хорошее, а обычный человек.

Икер совершал ошибки, иные смешные, другие - глуповатые. У него непростой характер – еще Дель Боске имел проблемы с юным вратарем, когда двигались к финалу ЛЧ против «Байера». На днях была 17-я годовщина той победы с голами Рауля и шедевром Зидана, но кто помнит матч – Икер сидел на скамейке, и только после травмы Сезара во втором тайме вышел на замену.

Зато сыграл так, что его взяли на ЧМ-2002 и там стал главным. Но спустя много лет в «Реале» и сборной накопилось несколько выдающихся ошибок. Одна из самых слабых сторон Икера – не очень уверенный в себе. Переживающий, рефлексирующий, обидчивый на защитников. В этом плане Касильяс похож на Акинфеева – оба очень рано и успешно начали, но потом глубоко копались во вратарском естестве.

Икер выпускал мяч из рук, пропускал под собой, неудачно играл на выходах – в том числе уже в составе «Порту». Его справедливо ругали за игру ногами под давлением – речь не о выносах вперед, а о первом пасе при прессинге. Из-за Касильяса Испания и «Реал» проигрывали матчи, но на всю критику есть ответ – речь о капитане сборной и клуба, речь о человеке, благодаря которому Красная Фурия перестала быть командой неудачников.

Все помнят великое рождение центра поля с Хави и Иньестой, но вспомните Евро-2008 – Икера защищали Марчена и Пуйоль, и у этих защитников тоже были ошибки. На ЧМ-2010 Дель Боске выигрывал многие матчи с разницей в один мяч, и если бы не великая игра Касильяса в финале против Роббена – Голландия праздновала бы победу на чемпионате мира. На Евро-2012 Икер снова был собой, так что его ляпы наоборот говорят в пользу легендарности – всегда возвращался.

Как можно ставить Буффона ниже?

Возродите в памяти, как играла защита Буффона в «Ювентусе» или сборной Италии, и как действовали зачастую оборонцы «Реала». Культура игры у своих ворот в Италии традиционно выше, чем в Испании. В результате у Джанлуиджи суммарно за карьеру было меньше работы, чем у Касильяса. А Икер всегда крутился, как белка в колесе.

Например, у него в Примере показатель по сэйвам от 2.2 до 2.8 за матч. У Буффона в Серии А – от 1.8 до 2.4. Джиджи повезло с тем, настолько «Ювентус» оторвался по классу от остальных. У него было больше легких вечеров, чем у Касильяса. За сборные оба на отдельных турнирах играли феноменально, но Икер в 2010 сделал для чемпионства еще больше, чем Джанлуижи в Германии.

Никто не спорит, что Буффон – легенда футбола, что Чех – великий вратарь, поскольку еще и готовый тренер, в отличие от коллег по списку, что Кан – грандиозный сумасшедший, когда говорим об игре в воротах, а ван дер Сар – само хладнокровие, если Видич и Фердинанд перед его лицом. Но всем этим вратарям, кроме Оливера, доводилось играть за спинами у организованных защитных линий «Ювентуса», «Челси» или МЮ.

А Касильяс выступал за южный клуб с обороной, где Рамос и компания не всегда были на высоте. У Икера появилась пара центральных защитников мечты, когда Рамос и Пике сыгрались в сборной, но даже на Евро-2012 вратарь собрал довольно много спасений, если учитывать статус и характер игры Красной Фурии. За Касильяса говорит умение анализировать ошибки и возвращаться на пик формы.

За него количество завоеванных трофеев. Будучи не очень высоким для голкипера мирового уровня в 21 веке – все остальные легенды выше, крупнее, с большим размахом рук, будучи эмоционально ранимым – плачет Икер куда чаще, чем его черноглазая жена Сара, Касильяс стал выдающимся вратарем с сотнями, тысячами отраженных ударов за карьеру.

И если учитывать, что у Буффона в «Ювентусе» не было своей «Барселоны» в качестве конкурента, то разница есть. И в сериях пенальти Касильяс порой помогал. Также можно добавить послужной список с трофеями – испанец выиграл все, ЛЧ, Евро и ЧМ, в отличие от многих вратарей-легенд. Поэтому у него есть право быть первым.

Икер подарил немало светлых эмоций миллионам болельщиков «Реала» и испанской сборной по всему миру. Это нужно помнить, учитывать и хорошо бы мадридскому клубу сейчас подсуетиться и организовать такой прощальный матч, чтобы Касильяс понял – хотя расстались с «Мадридом» не так, как мечтал, его не забыли и любят в родном клубе.

Лучшие матчи Касильяс сыграл не в этом году или прошлом. Не удивительно, что у новых поколений свои герои – Алиссон, Эдерсон, Облак или Де Хеа, но всем этим парням еще нужно собрать много сотен «сухарей» и выиграть невероятные трофеи, чтобы встать в один ряд с Касильясом. Его баскское имя не имеет отсылок к мифологическому Икару, но созвучие позволяет перечеркнуть аналогию.

Испанский вратарь мечтал добраться до вершины, но его крылья футбольное солнце не подпалило. Отлично, что и в 21 веке от одного человека в футболе много зависит. Касильяс вел «Реал» и сборную к вершинам и наработался в воротах на всю оставшуюся жизнь – вратарям в плане стрессов непросто живется. Поэтому можно пожелать ему найти себя за пределами поля и разжиться крепким здоровьем, теперь пожелание особенно актуально.

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Все комментарии
mortid
mortid
   160 / 833
19 мая в 23:06
До конца века ещё 81 год, а тут уже обсуждают лучшего вратаря 21 века. А потом обижаетесь что вас идиотами называют.
КАМЮ
КАМЮ
   241 / 833
18 мая в 13:48
Тяжеловато для чтения.
Какими-то корявенькими языком написана статья.
Как и любая подобная тема - вопрос довольно спорный.
У кого из названных вратарей были стены-защитники или соперники попроще?
Что легче?
Выиграть две игры у Барсы, чтобы выиграть Примеру? Или отбить одного очередного конкурента в Бундеслиге? Или сражаться с 3-4 равными в СериАле и АПЛе?
Бесполезная дискуссия.
Просто нам, посчастливилось, воочию увидеть игру великих мастеров.
И каждый из нас, запомнит их по-своему.
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   269 / 833
18 мая в 11:38
Буффону повезло, он родился в Италии, играл всегда за спинами надежных защитников, а вот Касильес тащит команды, какие бы бездарности не играли в ценре защиты. Его вклад так ценят в Реале и сборной Испании, что забыли организовать прощальные матчи. Икер лучший по мнению автора, тк у него больше медалек, чем у Джи-Джи. Тут не споришь. У жалкого Пеле 0 ЗМ, в то время как у Месси-Роналду 10 штук на двоих, я даже не сомневаюсь, кого Багров считает лучшим футболистам в истории.
Raamtvall
Raamtvall
   332 / 833
18 мая в 11:14
Ну вот опять-таки, автор правильно начинает про наше время - в 21м веке тяжело выделить кого-то одного. На этом статью надо было заканчивать, потому что слабые матчи и роковые ляпы были у всех - Буффона, Касильяса (чуть было не просранную из-за него ЛЧ14 уже радостно забыли, да?), ван дер Сара, Кана, буквально у всех сильных вратарей. Но при этом у всех перечисленных были сильнейшие чисто вратарские матчи, когда они пятком-другим невероятных сейвов закрепляли положительный результат для своих команд. У Алиссона, Эдерсона, Кепы, Куртуа, Облака и тем более прочих на сегодняшний день такого нет (для некоторых в силу возраста - возможно, пока нет). Перечисленным не хватает стабильности. У Облака несколько сезонов очень малый процент пропуска в свои ворота, но это также заслуга и грамотно выстроенной обороны Атлетико, а действительно сильных сейвов у него можно и десяток не набрать. Хотя он на текущий момент, как по мне, реально сильнейший вратарь в мире. Он психологически устойчивый, не "взрывается" как некоторые, всё же чаще выручает, практически не допуская совсем уж дурацких ляпов.
Ну и насчёт 20го века, конечно... Это всё очень относительно. Сходу прикидывая, в 20м веке были Бэнкс и Дзофф, которые уж точно не хуже Яшина. Яшина пиарят компиляциями из его сейвов, но то же самое можно и по Дзоффу с Бэнксом нарезать, у них чудеса не хуже были. Просто по 20му веку пресса сделала свое дело, а сейчас чем дальше, тем живых свидетелей остаётся меньше. 21й-то век мы с вами сами прекрасно видим и можем вполне беспристрастно оценивать при желании, а от 20го осталась только хроника. Правильно поданная. У того же Яшина не было слабых матчей? Да ладно. Они были и будут у всех. Так что если мировая пресса "правильно подойдёт к делу", то "безоговорочно лучшим в 21м веке" лет через 70 будет считаться Касильяс. Или Буффон, или ещё кто-то. Но это будет не совсем честно.
Артур Бертон
Артур Бертон
   226 / 833
18 мая в 10:19
Слишком сильное заявление. Много хороших вратарей было и есть. Но ставить кого-то на первое место - это бред. Мы живем с вами в 21-ом веке только 18 лет. Не родился ещё такой вратарь.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответил волгoдoн
18 мая в 10:06
Касильяс конечно легенда,но все-таки Вальдес покруче был и обладал дриблингом.
Молодец барсафан помнишь своих вратарей. Думал что барсуки забыли о нем напрочь
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   763 / 833
18 мая в 09:15
Спасибо за игры за родной Реал, за преданность клубу, за счастье от выигранных трофеев! Икер - ЛЕГЕНДА Реала, сборной Испании и мирового футбола! И что самое важное ПРОСТО ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК!!! Здоровья и долгих лет жизни Кас!
Caliostro
Caliostro
   594 / 833
18 мая в 08:53
Филимонов вот это топ был.... Только Фил и точка!!!
kastites
kastites
   148 / 833
18 мая в 08:19
Вратарь , как вратарь)))
Нохчи_07
Нохчи_07
18 мая в 02:56
Без условно лучшие вратарь! Респект Легенде👍
kind pennywise
kind pennywise
   552 / 833
18 мая в 02:38
Народ, добавляйтесь в мой блог созданный только что. Интересно подискутировать. Особо жду болельщиков барсы и ливера. Ссылка на блог https://www.soccer.ru/blogs/Сравним
kind pennywise
kind pennywise
   552 / 833
18 мая в 02:37
О чем тут может быть разговор? Человек выиграл чемпионат Испании, кубок Испании, чемпионата Европы дважды, чемпионат мира, лигу чемпионов трижды
Дима Головашич
Дима Головашич
   189 / 833
17 мая в 23:57
А чего не Акинфеев? Я даже удивлён, что статья посвящена вовсе не Игорю, а какому-то там Касильясу. Не порядок, я считаю.
consol
consol
   662 / 833
17 мая в 23:20
Ребять, вы о чем, это легенда, я до сих помню как носил перчи рибок и знал, что такие же у Каса)
112910315
112910315
   1 / 833
17 мая в 23:17
Буффон №1. Последний сезон в ЮВЕ, ПСЖ не считаем, возраст.
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил anyway
17 мая в 23:14
так нойер даже не лучший германии жеж)
не думаю что стоит судить по последнему сезону
тот еще добряк
тот еще добряк
   274 / 833
17 мая в 22:20
Без сомнений, Буффон номер один Атец, Кас за ним
Foxes
Foxes ответил Bezymniy Ispanec
   386 / 833
17 мая в 22:12
Не в 21-м веке...!!!А в Истории футбола!!!Он Номер 1!!!
Номер-1, на все времена!
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
   483 / 833
17 мая в 21:55
Не в 21-м веке...!!!А в Истории футбола!!!Он Номер 1!!!
DXTK
DXTK
   120 / 833
17 мая в 21:47
Отличный голкипер, но как же подло с ним поступили в Реале, позволили гнобить на лавке, а потом и вообще выкинули..
Ruslan3132
Ruslan3132
   56 / 833
17 мая в 21:43
Конечно Икер лучший! ЛЕГЕНДА!
Action
Action
   566 / 833
17 мая в 21:38
"Буффон в юности не отвоевал место в основе Италии. На Евро-2000, например, в воротах спасал Скуадру Франческо Тольдо.

Я помню тот Евро очень хорошо, т.к. начал осознанно болеть за Италию после ЧМ-98. Так вот, Буффон тогда получил травму и не поехал на Евро, а так с 99 года он был основным вратарем! Перед тем как писать, хотя бы почитали историю.

И вообще, конец 20, начало 21 века было выдающимся на вратарей. Для меня лучшие вратари до сих пор:

Англия - Симен
Франция - Бартез
Германия - Кан
Италия - Буффон
Чехия - Чех
Испания - Касильяс
Дания - Шмейхель
Россия - Новосадов

Вне рейтинга - Хосе Луис Чилаверт
guest dragon
guest dragon
   668 / 833
17 мая в 21:27
Да, думаю Кас чуть чуть лучше Буффона за 21 век именно как вратарь. Хотя лучше сказать что они равны. Икер показал в Порту всем что он топ. И в этом сезоне он играл на лигачемпионском уровне. Этот факт прекрасно объясняет что неудачи Каса в последних 2 сезонах за Реал связаны были с психологией а не с мастерством или старостью в 33 года как об этом говорили очень часто. Вообще если быть беспристрастным, он должен был быть основным кипером на чм 18, но нужно быть справедливым - в 14 году играть заслужил именно Давид. Жаль что так все закончилось. Удивительно, но эта легенда, эта глыба не сыграл ни одного прощального матча: ни за Реал ни за Испанию ни за Порту. Но он запомнится и без этого на долго как лучший вратарь своей эпохи
BenderBender
BenderBender ответил ColdSun1995
   156 / 833
17 мая в 21:20
А и не надо рассказывать, почему. И так понятно. Потому что ты топишь за Баварию. И потому что плохо воспринимаешь факты.
BenderBender
BenderBender
   156 / 833
17 мая в 21:17
Еле осилил. Это пытка Кто учил Багрова писать?! Ужас.

О. Автор дизлайк поставил)))
anyway
anyway ответил ColdSun1995
   353 / 833
17 мая в 21:11
)) сейчас будет лютый мошпит в комментах на счет лучшего вратаря в истории :) как по мне это Нойер, не буду даже рассказывать почему. псевдолицезретели игры Яшина, пожалуйста, не читайте это сообщение P.S. удачи Касильясу вне футбола
так нойер даже не лучший германии жеж)
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Гавриленко
   80 / 833
17 мая в 21:05
Дискуссия о лучшем вратаре 21 века будет идти вечно, но весь мир знает, кто худший. Особенно 43 команды в Лч)))
Просто ты очень молод чтобы знать, что Акинфеев в 21 веке играл меньше, чем лучшие. Хотя куда ему до Семьлихова и Саши "Три дырки"
vinyardrip
vinyardrip ответил Colchoneros
   220 / 833
17 мая в 21:02
Помню его ещё семнадцати летнем мальчишкой когда он ездил на тренировку на велосипеде! Уважаю Касильяса! Respect!
Неожиданно. От вас именно. Буффон или кас... хз. нойер был офигителен, но сдал
vinyardrip
vinyardrip ответил волгoдoн
   220 / 833
17 мая в 21:00
Касильяс конечно легенда,но все-таки Вальдес покруче был и обладал дриблингом.
Вальдес — ваще не вратарь
vinyardrip
vinyardrip ответил Гавриленко
   220 / 833
17 мая в 21:00
Дискуссия о лучшем вратаре 21 века будет идти вечно, но весь мир знает, кто худший. Особенно 43 команды в Лч)))
7лихов)
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