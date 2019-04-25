История ренегата. Мастер-класс по отбеливанию от «Аякса»

вчера, 17:30

«Аякс» подписал игрока, который раньше писал гадости о клубе в соцсетях. «Соккер.ру» впечатлен, как «Аякс» с помощью 30-секундного ролика убил большинство ненавистников.

В конце прошлого лета «Аякс» бравировал запомнившимся роликом со спортивным директором Марком Овермарсом в главной роли. Как только наступает дедлайн трансферного окна, Марк лениво тянется в дальний ящик стола за телефоном, в котором видит десятки сообщений и пропущенных вызовов от «Барселоны», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Боруссии», «Ромы», ПСЖ и других европейских клубов. После этого Овермарс довольно хлопает в ладоши и с чувством выполненного долга отправляетcя домой. Тот ролик подчеркивал, что «Аякс» не отступил от принятого перед нынешним сезоном плана: сохранить состав и достойно выступить в Лиге чемпионов.

Уже получилось более чем достойно: «Аякс» добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где его никто не ждал, то есть стратегия была верной, а футболисты, которых можно было продать год назад, теперь принесут амстердамскому клубу куда больше денег. Но теперь многих лидеров действительно придется отпустить, Френки де Йонг уже продан в «Барселону», за ним последуют и другие. У Марка Овермарса и компании сейчас горячая пора: нужно думать о будущем команды, брать на вырост новых талантов. И «Аякс» этим занимается прямо сейчас: уже осуществлены три трансфера.

Во-первых, за 12.5 миллионов евро амстердамцы подписали полузащитника сборной Румынии и льежского «Стандарда» Рэзвана Марина, которому через месяц исполнится 23 года. Кстати, Мирча Луческу еще два года назад хотел привести Марина в «Зенит», но санкт-петербургский клуб оценил хавбека в 3 миллиона евро и не захотел платить больше за прихоть своего тренера. Во-вторых, за 5 миллионов евро «Аякс» подписал 18-летнего центрального защитника из «Херенвена» Кика Пири. Если Марин должен заменить Френки де Йонга, то Кик Пири – это уже приобретение с прицелом на расставание с Матийсом де Лигтом, которое кажется неизбежным.

Но самая интересная история у трансфера толстощекого 19-летнего вратаря Келя Шерпена, который, по всей вероятности, идет по душу Андре Онаны, на которого благодаря успехам «Аякса» в Лиге чемпионов тоже серьезный спрос. Новичок «Детей Бога» знаменит не только своим гигантским ростом – по разным данным от 202 до 204 сантиметров, но и своими злыми «твитами» в адрес амстердамского клуба. Болельщики раскопали высказывания Шерпена, в которых он называл «Аякс» продуктом жизнедеятельности организма и заявлял, что его любимый клуб – «Фейеноорд».

Фанатам «Аякса» такой ренегат в команде без надобности, их раздражение и гнев можно понять, стала набирать ход протестная акция против этой сделки. Вряд ли клуб откажется от вратаря, если только ситуация с фанатами, которые славятся своим крутым нравом, не выйдет из-под контроля. Пока ничем подобным не пахнет, тем более у Шерпена есть ряд смягчающих факторов. Первый – это его возраст на момент написания тех сообщений, из-за которых развернулся сыр-бор. Ему тогда было 11-12 лет, да, собственно, Кель и по-прежнему ребенок, только большой. Но главное то, как ведет себя «Аякс» в этой ситуации, вот это действительно высший пилотаж!

Не знаешь, что делать – запиши ролик. В свежем видео строгие учителя Эдвин ван дер Сар (генеральный директор «Аякса») и Марк Овермарс (спортивный директор) усадили нерадивого ученика Келя Шерпена за парту и заставили его много раз писать одну и ту же фразу: «Ajax is de mooiste club van Nederland». То есть: «Аякс» - лучший клуб Нидерландов». Перед вратарем кипа бумаги, исписав один лист, он берет следующий. В конце видео ван дер Сар бьет ладонью по столу и объявляет: «И еще сто!», - Эдвин как бы намекает, что Шерпен только приступил к искуплению своих грехов. Подпись в титрах гласит: «Кель, добро пожаловать в лучший клуб Нидерландов!»

'Ajax is de mooiste club van Nederland' 🗒🖊 pic.twitter.com/UusaaWT8mG — AFC Ajax (@AFCAjax) 24 апреля 2019 г.

«Аякс» со своим видеоприветствием новичка пробил в самое яблочко, ведь теперь для большинства болельщиков Шерпен будет ассоциироваться не его детскими выступлениями в «твиттере», а с тем, что его заставили признать величие «Аякса» нетривиальным и забавным способом. Барт Симпсон написал сотни эпичных фраз в сотнях экземпляров на доске, Гарри Поттер специальным пером выводил: «Я не буду лгать». Теперь и Кель Шерпен в этой веселой компании, должен на всю жизнь запомнить, какой клуб является лучшим в Нидерландах.

По работе на ниве общественных мнений «Аякс» точно – лучший. Не все футбольные клубы уделяют большое внимание своему имиджу, отношению с болельщиками, некоторые ведут себя откровенно неряшливо и предпочитают замалчивать конфликты и карать всех несогласных с официальной позицией. «Аякс» подал очень хороший пример того, как можно погасить набирающий обороты конфликт с болельщиками. Последние всегда хотят, чтобы к ним прислушивались, но часто удовлетворяются, когда их просто слышат и реагируют, пусть и по-своему. «Аякс» не стал включать высокомерие, не стал игнорировать или давать комментарий одной строчкой через новостные агентства. «Аякс» собрал в одном помещении генерального и спортивного директоров, а также новичка, к которому у фанатов есть вопросы, и сделал крутой контент. Разве не молодцы?