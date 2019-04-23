Чёткий Лука. Его зовут «Реал» и «Барселона»

вчера, 16:00

Лука Йович стал одним из главных открытий текущего сезона, сербским форвардом интересуются «Реал» и «Барселона». «Соккер.ру» - о парне, которому прочат звездное будущее.

Заявки на вступление в братство топ-форвардов

В нынешнем европейском сезоне два молодых форварда голами в немалом количестве и отличной игрой заявили о желании попасть в список лучших «девяток» современности. Кшиштоф Пентек в одночасье покорил Серию A, причем начинал сезон в «Дженоа», а заканчивает – в «Милане», а Лука Йович только готовится к новому вызову, продолжая забивать за «Айнтрахт». И вправду ли этот сербский бомбардир так хорош?

Как всё начиналось

Лука появился на свет в городе Биелина, который находится в Республике Сербской – образование в составе Боснии и Герцеговины. Семья у форварда «Айнтрахта» сербская, но жили Йовичи в Боснии, впрочем, на самой границе с Сербией, где юный Лука и начал заниматься футболом в семь лет – отец возил его на машине на тренировки в поселок Лозница. Вскоре талантливого паренька заметил скаут «Црвены Звезды», и путешествия Луки с отцом стали длиннее – если в Лозницу из дома в Батаре было ехать 20 минут, то в Белград – три часа.

Милан садился за руль и вез сына на тренировки и во время них мог поспать, ведь потом его ждала обратная дорога, а дома ждали ферма и магазин, открытый в кредит, ведь нужно было еще и на что-то жить. Иногда Лука с отцом ночевали прямо в машине, парковались около стадиона, раскладывали сиденья и ложились спать «валетом». По словам Милана, «шокированы были не только охранники, но и местные бомжи». Когда Йович стал тинейджером и уже ходил в звездах юношеской команды, клуб решил эту проблему, обеспечив Луку жильем.

Любопытный факт: Саво Милошевич – дядя Луки Йовича

Тот самый Милошевич, который стал легендой «Партизана», а с недавних пор тренирует злейших врагов «Црвены Звезды», который сыграл больше сотни матчей за сборную Югославии, выступал в АПЛ , Серии A и Ла Лиге и последним аккордом в карьере помог «Рубину» выиграть чемпионат России, забив «Золотой гол». Саво тоже родом из Биелины, он двоюродный брат отца Йовича, а в детстве Лука фанател от его игры. Кстати, вся семья Йовичей за «Црвену Звезду», и когда «Партизан» пытался переманить юного форварда в свои ряды, чем спровоцировал конфликт между непримиримыми противниками из Белграда, именно Милошевич, несмотря на «партизанское» сердце, выступил миротворцем и голосом разума: «Никого не слушай. Ты здесь главный. Выбирай сердцем». Саво и сейчас не упускает возможности похвалить младшего родственника.

Титульный дебют в большом футболе

А еще юного Йовича звал в Лондон Арсен Венгер, также были предложения из Германии с опцией предоставления немецкого гражданства, но Лука, чему очень рад его отец, оказался «приземленным человеком» - не захотел бросать семью, друзей, больную бабушку и Сербию. Мы переносимся в 2014 год, когда 16-летний Йович дебютировал за главную команду «Црвены Звезды». И дебют этого мальчишки запомнился всем «звездашам»! В последнем туре чемпионата Сербии «Звезда» играла с «Войводиной», проигрывала 2:3 за 20 минут до конца матча, и этот счет никак не устраивал белградцев – на кону стоял чемпионский титул! 16-летний Лука вышел на поле и уже через две минуты забил. Этот гол позволил «Црвене Звезде» прервать шестилетнюю гегемонию «Партизана» в чемпионате Сербии, а ведь проиграй «звездаши», их злейший враг стал бы чемпионом в седьмой раз подряд.

Божович и мутный уход из «Црвены Звезды»

В следующие полтора года Йович уже регулярно подпускался к основному составу «Црвены Звезды», хотя основным игроком так и не стал, все чаще выходил на замены. Он все еще был очень молод. Последние полгода в Белграде Лука провел под руководством нашего доброго знакомого – Миодрага Божовича, который дозированно предоставлял игровую практику Йовичу. За полсезона под руководством «Графа» Лука принял участие в 24-х матчах и забил 6 мячей, как во всем предыдущем сезоне.

В середине сезона-2015/2016 «Црвена Звезда» выпустила птенчика из гнезда, и он улетел в Лиссабон. Не все так просто было в трансфере Йовича в «Бенфику». Во всех официальных документах вы найдете такую информацию: Лука уходит из «Црвены Звезды» в кипрский «Аполлон» за 2 миллиона евро, а через три дня за 6.6 миллионов евро его приобретает «Бенфика». Постарался известный агент Пини Захави – кому-то помог сэкономить деньги, кому-то – нажить, включив в сделку дополнительного посредника.

Медные трубы. Находка и промашка «Бенфики»

В концовке сезона-2015/16 Йович принял участие всего в трех матчах «Бенфики», сыграл даже несколько минут в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии», но в Лиссабоне у него так и не пошло – всего лишь 4 матча за полтора года и 0 голов. Лука признает и свою вину, мол, недостаточно профессионально относился к своим обязанностям, сорвало крышу от переезда в другую страну, свободы и денег. Походами по модным бутикам, ресторанам и ночным клубам Йович забивал острую тоску по родине, а когда взял себя в руки, было уже поздно. Лука говорит, что время в «Бенфике» не прошло для него даром, набитые шишки научили его ответственности, да и в футбольном плане серб свою игру разнообразил.

Прояви «Бенфика» чуть больше терпения или расчетливости, и Йович озолотил бы «орлов», но здесь налицо менеджерский провал. В 2017-м «Бенфика» отдала Луку в двухлетнюю аренду «Айнтрахту», взяв 200 тысяч евро за аренду и прописав смешную сумму выкупа – 7 миллионов. Рано, ох, рано поставили на Йовиче крест в Лиссабоне, за что и поплатились. Дважды. Сейчас наверняка кусают локти. Дважды, потому что на днях «Айнтрахт» и Лука в середине апреля выстрелили по «Бенфике» дуплетом: во-первых, немецкий клуб выкупил Йовича за 7 миллионов евро при рыночной стоимости в 50-70 миллионов. Во-вторых, «Айнтрахт» выбил «Бенфику» из Лиги Европы, а Лука забил один из голов в противостоянии.

Прорыв в Германии и будущее

В прошлом сезоне Йович забил 9 голов за «Айнтрахт», но обратить на себя внимание всей Европы сумел в нынешней кампании. На счету серба 25 голов в 42 матчах за немецких «орлов», интерес к нему проявляют английские «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Реал» и «Барселона», но сам Лука уверяет, что ему комфортно во Франкфурте. Отец нападающего уверяет, что Йович прямо сейчас не заинтересован в переходе в «Барселону» или в любой другой клуб, где наличие игровой практики будет под вопросом.

Впрочем, это не значит, что его и «Айнтрахт» вдруг перестанут соблазнять. По слухам, «Реал» очень убедителен на переговорах и прикладывает максимальные усилия, чтобы подписать форварда, который еще не достиг своего пика. Готов ли Лука к такому большому и рискованному шагу, или правильнее закрепить успех в «Айнтрахте»? Если «орлы» пробьются в Лигу чемпионов, а них есть все возможности сделать это, то Йовичу стоит задержаться во Франкфурте-на-Майне. Лука, наученный горьким опытом в «Бенфике», должен теперь как никто другой понимать, что только последовательное развитие карьеры – ключ к успеху и многолетнему процветанию. «Реалы» и «Барселоны» никуда не денутся, если он продолжит в том же духе.