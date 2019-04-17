В плену у Таноса. Беги, Роман, беги!

вчера, 18:30

«Соккер.ру» советует хавбеку сборной России делать то, что хорошо умеет. Бежать, и бежать подальше от нынешнего клуба.

«Дайте срок, но не давайте срока»

Зинченко в «Уфе» поначалу пользовался телефоном на ОС «Android». Фанаты попросили о фотографии, достал и свой смартфон для селфи. Это увидели в команде и подняли на смех. Сказали спрятать. Мол, стыдно в РПЛ пользоваться корейским телефоном, предложили купить «нормальный». Александр не понимал суть претензий.

Ему же было 19 лет, подписал первый взрослый контракт, зачем студенту все самое дорогое? Теперь Зинченко важный игрок основы «Сити» - команды, которая борется за четыре трофея. А футболисты «Уфы» только за счет звона бубенцов Евсеева и банкротства «Анжи» смогут спастись от прямого вылета. Мораль понятная. В РПЛ как социальной системе людей, кому работа важнее загулов, телефонов и авто, поднимают на смех.

Ты что, ненормальный, о футболе думаешь? Можно ли развиваться вопреки правилам Глушакова-Гулиева и Кокорина-Мамаева? Можно, но сложно. В топ-5 местами понтов тоже хватает – привет Погба, Полю концентрации хватает обычно на два месяца, но того же Канте обожают за скромность, и Роббен ездил иногда на велосипеде на тренировки.

А в РПЛ не учат быть, как Зинченко – молча работать и доказывать право на основу. Не ставится задача вырасти в любимца фанатов лидера АПЛ и игрока основы. Или просто в адекватного и трудолюбивого. Например, доводилось анализировать положение Промеса в «Спартаке». В результате предлагали голландцу срочно бежать.

Голландец мысли на русском, конечно же, не читал. Оставался слишком долго. К чему привело? Оказался не готов к рывку, стартовал слишком поздно. Пересидел. Квинси был главным человеком в РПЛ , а теперь 17-й по оценкам в команде, которая ведет борьбу за четвертое место в Ла Лиге с крутым «Хетафе». При этом голландский вингер сидит на скамейке. С конца марта сыграл один полный матч.

И смотрит, как его коллега Сарабия собирает голы и передачи. А ведь Пабло – тамошний Зобнин, центрхав, не вингер. «Севилья» нуждается в голах и результативных передачах от форвардов. Хорошо, хоть в сборную Куман зовет, летом в финале Лиги Наций у Промеса есть шансы сыграть вместе с Депаем и остальными.

А вот у Зобнина, если не задумается о будущем, карьера может сгореть, как спичка. Российский полузащитник может откладывать по разным причинам переход в топ-5, а в итоге пожалеет. Ведь понятно, что чудо не случится. Кто бы ни возглавил «Спартак» - Черчесов, Карпин, Бердыев или Моуриньо (шутка), если не будет верховной воли поменять структуру клуба, 1000 и одно несчастье москвичей не минует.

Никто не говорит, что «Спартак» всегда играет ужасно. Пыжатся, не отнять. И на контракте не хуже всех. Под боком ведь лидер «Зенит», у которого игра просыпается только дома, в основном под присмотром Ракицкого и Азмуна, и строго с теми, кто уступает в классе в два раза, и по бюджету – в десять. А вот с крепкими соперниками, хотя бы уровня 15-й команды Примеры, возникают проблемы.

Впрочем, «Спартак» тоже «Вильярреал» не остановил. Но что им клубы из Испании, если у «красно-белых» в этом десятилетии 8 поражений в 10 играх от «Ростова» в гостях? И перекрыть серию титулами – чемпионствами и кубками, как у ЦСКА (тоже выезд на юг не переносят на дух), «Спартак» не может. Потому и засиживаться в составе «красно-белых» страшно – привыкнешь к осечкам.

«Прочь влияние извне, привыкайте к новизне»

Зобнину, как футболисту с головой и легкими, а самое главное – со смелостью, за которую бойцов уважают, необходимо подумать о смене клуба. Ведь вероятность, что шаманы не уберегут здоровье, высокая. То ли не хватает квалификации, то ли бракованная удача – «кресты» в «Спартаке» рвутся часто.

Впрочем, толковых футболистов «Спартака», среди которых Зобнин, жаль не только из-за невезучести. Ключевая причина сожаления в ином обстоятельстве. Ничего не меняется годами. Всегда борьба за власть, постоянно переоценка реальных возможностей и слабая реализация потенциала команды, который всегда был.

«Спартак» - богатый клуб, с фанатами, с историей. Но постоянно проигрывают, устраивая внутренние разборки. Для тех, кто в них не участвует – а Зобнин, хочется верить, из адекватных, работа в токсичной атмосфере вредна. А быть лучшим из худших может позволить себе Луис Адриано, который минуту славы в ЛЧ поймал еще в «Шахтере», и Кубок УЕФА с ним же брал.

Также Зобнину надо уйти из «Спартака», чтобы сохранить себя для сборной России. Посмотрите на список главных гвардейцев. Много там «красно-белых»? Онопко с 1995 года не играл за «Спартак», больше половины поединков за сборную провел как игрок других клубов. Игнашевич, Акинфеев, Василий Березуцкий, Кержаков, Жирков, Анюков или Аршавин – люди из топ-10, не «спартаковцы».

«Красно-белые» не создают стабильных игроков основы сборной. А задача хавбека Зобнина в постоянном росте. «Спартак», к огромному сожалению, стабилен только в умении повеселить врагов. Не порадовать, радоваться победам над «красно-белых» давно не принято. Карпин прав – три очка против «Спартака» по цене пунктов с «Уфой».

Москвичам светит шестая строчка в турнирной таблице. Но Зобнин слишком сильный футболист для такой позиции. Этот сезон из-за травм и состояния команды – скандалы, смена тренера, поражения, полузащитник не может записать себе в актив. Но по движениям, решениям, прошлым достижением Роман – универсальный солдат высокого уровня.

Дайте сильного тренера и приличный клуб в топ-5 – увидите прогресс, победы и, если повезет, не будет травм. От методов подготовки и медицинского обслуживания частота повреждений зависит прямо. Зобнин на ЧМ -18, например, отбегал за троих, о нем узнали. И раз «Спартак» не мастер продаж, но Роману нужно проявлять инициативу.

В свое время Зобнин отказывал «Зениту», а вот отъезд в другую лигу не исключал. Если в РПЛ нет для Романа реального варианта, куда «Спартак» отпустит, то пока хавбеку всего 25 лет – нужно действовать. Если агент игрока, наблюдая, во что превратили «Спартак», не ищет зацепки в приличных клубах, то зря получает деньги.

Зобнина важно спасти для российского футбола. Ведь он двужильный! Оцените, как его организм реагирует на травмы. Восстановился в последний раз аномально быстро. Теперь вынужден проигрывать, хотя заслуживает право на победы. «Спартак» этого сезона – команда Глушакова, и какой смысл Зобнину тратить драгоценное время в коллективе, который сожрал Карреру, а закусит Кононовым? Нет ни единого адекватного аргумента, чтобы оставаться.

«С уваженьем… Дата, подпись»

Возможно, согласие Зобнина на продление контракта до 2024 года – главная ошибка в карьере. Говорят, платят много, по 3 миллиона евро, не считая бонусов. Но взяли в трудовое рабство на целых пять лет, а самое главное – была информация, что увеличили отступные с 15 миллионов до 35.

Вероятность остановить рывок одного из самых универсальных футболистов России последних лет выросла на 20 миллионов причин! В идеальном мире мог уйти в «Краснодар»? «Спартак» не отпустит Зобнина в другой российский клуб. А если московская команда сохранит нынешнее состояние – Романа проигнорируют покупатели.

У клуба нет репутации питомника талантов, умеющих адаптироваться в топ-5. Замкнутый круг, жаль Зобнина – будет сложно осуществить мечту поиграть в АПЛ . А ведь парень честный. Когда «Спартак» выбрал официальную позицию по Каррере – вы ее прекрасно знаете, Роман заявлял в интервью, что мечтает еще раз поработать с Массимо, но уже за рубежом.

Также упомянул, что в «Спартак» по поводу его трансфера обращалась «очень хорошая команда из Германии». Возможно, это был «Шальке». Или «Боруссия» из Дортмунда, что подписала Дилейни и Витселя? Вот только москвичи сразу не сообщили футболисту об интересе и, как видите, завалили переговоры.

Штрих к трансферному портрету. Причем не говорите, что Зобнин слабее датчанина Томаса Дилейни, который в 27 лет из «Вердера» перешел в «Боруссию» из Дортмунда и сыграл за нее уже 33 матча. Не слабее! Теперь Дилейни будет минимум вице-чемпионом Германии и летом начнет подготовку к матчам Лиги чемпионов, как и Витсель.

А Зобнин попытается улучшить плачевное положение «Спартака», подчищая ошибки Глушакова в опорной зоне. В итоге собрал поражения от молодежи Ганчаренко, и от команды Карпина, хотя «Ростов» за сезон потратил 7 млн евро на усиление состава. Зарплаты и премиальные Глушакова, Реброва и Комбарова в сумме точно не меньше этой суммы.

Повод задуматься. И дело не в «Спартаке» как исторической величине. А в том, в каком клуб состоянии. Зобнин чудо уже пережил - чемпионство, но это была одноразовая акция. Вряд ли добротный футболист может рассчитывать на второй большой успех в составе «красно-белых» в ближайшие годы.

А Роман сам говорил, что для личного прогресса надо чаще играть в ЛЧ . Но «спартаковцы» вряд ли услышат знаменитый гимн на родной арене раньше осени 2020 года. «Спартак» прямо сейчас не смотрится по игре, составу, менеджменту и перспективам первой-второй командой РПЛ ближайших лет, чтобы напрямую зайти в групповой этап ЛЧ .

В клубе сейчас хороша только зарплата. Воспитанник академии им. Коноплева и «Динамо» добился финансового успеха, но разве в деньгах счастье? Особенно когда уже их заработал. В Дортмунде, Риме или Лондоне – где угодно, у Зобнина может быть оклад не целых три, но 2-2.5 млн евро. Денег меньше, зато поиграет за высокоорганизованный клуб, оценит себя и элитную лигу.

А вот «Спартак» пока один из Таносов лиги. Не сделал ничего, чтобы толковые футболисты не мечтали вырваться из московской золотой клетки. Таких ребят не в чем упрекать – в составе «красно-белых» прогрессировать можно только вопреки всему, что происходит. И куда проще остановиться в развитии, чем в клубах, где все работает, как атомные часы.