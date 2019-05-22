Осторожно, злая собака!

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«Соккер.ру» рассказывает о том, как «Лилль» выбрался из подвала Лиги 1 на второе место.

Завершающийся чемпионат Франции запомнился падением «Монако» и столь же стремительным взлётом «Лилля». Если кто забыл, то в первенстве-2017/18 «доги» играли примерно так же, как команда Александра Головина. «Лилль» плёлся в зоне вылета вплоть до мая, испытывал колоссальные проблемы с деньгами и едва не подвергся банкротству.

Прыжок из пропасти

Но президент Жерар Лопес нашёл инвесторов и погасил долги. А пришедший по ходу сезона тренер Кристоф Гальтье справился с ролью спасателя и вытащил «догов» из пропасти. «Лилль» завершил сложнейший сезон шестнадцатым.

Конечно, летом мало кто предсказывал северянам продолжение мучений, хотя французский чемпионата непредсказуем. Только чемпион заранее известен. Кто бы мог предвидеть крушение «Монако»? Но вернёмся к «Лиллю». Большинство обозревателей считали, что «доги» попадут в десятку. С них и этого достаточно. Попадание в Лигу Европы можно было б оценить, как большой успех. Но чтоб стать вторым после ПСЖ , - о таком не могли мечтать самые фанатические болельщики «псов».

Улитка едет, когда-то будет

Квалификация тренера Кристофа Гальтье сомнений не вызывала. Но при этом за ним неспроста закрепилось прозвище - L'escargot – «Улитка». Он руководил «Сент-Этьеном» восемь лет, создал крепкую солидную команду, поставил игру, но так и не вернул самый титулованный клуб страны на ведущие роли. Четвёртые-пятые места постепенно надоели. На большее «зелёные» способны не были. Ежегодное топтание на месте. Поэтому в 2017 году «Сент-Этьен» не стал продлевать контракт с тренером. Прогресс не может быть столь медленным.

Но если в относительно благополучном «Сент-Этьене» Гальтье топтался на месте, то в весьма проблемном «Лилле» у него стало получаться двигаться вверх и весьма быстро. Большую часть сезона «доги» провели на втором месте. На чемпионство парижан они не покушались, это было б сверхдерзостью, но покушавшегося на вторую позицию «Лилль» могли покусать. Даже разорвать. Как был разорван на «Лилль Метрополь» всесильный «Пари Сен-Жермен» – 5:1. По забитым мячам команда Гальтье делит второе-третье место с «Лионом». Больше только у ПСЖ , но там играют Неймар с Килианом Мбаппе. Оборона «Лилля» оказалась самой прочной в Лиге. Даром, что в январе был выдернут в «Монако» защитник молодёжной сборной Франции Фоде Балло-Туре.

Растущий организм

Год назад в Лилле мечтали о возвращении из «Локомотива» Эдера и были огорчены срывом сделки. Но кто сейчас об этом помнит? Если прошлым летом большому кругу болельщиков был известен в первую очередь нападающий Лоик Реми да чемпион Европы португальский защитник-ветеран Жозе Фонте, то сегодняшний «Лилль» – самый сладкий пирог на летнем трансферном рынке. За Николя Пепе выстроилась целая очередь. А ценник на ивуарица вырос в разы. Меньше 80 миллионов евро не предлагать.

За считанные месяцы в отличного вратаря вырос темнокожий Майк Маньян. Его уже позвали в сборную Франции. Правый защитник Зеки Челик приглашён в сборную Турции. Рядом с Фонте заметно прогрессирует никогда не считавшийся большим мастером Адама Сумаоро.

Кто год назад знал Шеку, Тьяго Майю и Тиаго Мендеша? Да были такие полузащитники в полуживом «Лилле» образца-17/18. А сейчас эта португалоговорящая (португалец и два бразильца) троица выжигает весь центр поля. Тиаго Мендеш уже стал предметом спора «Челси» и «Атлетико», клубов, где когда-то играл его португальский почти тёзка Тьягу Мендиш. Шека считался балластом до прихода Галтье, теперь он кандидат в сборную Португалии.

Атакующий полузащитник Жонатан Иконе когда-то был забракован ПСЖ . Хронический чемпион сдавал молодого футболиста «Монпелье» в аренду, а потом взял, да продал Иконе «Лиллю». Теперь в Париже считают, что поступили опрометчиво. Жонатан стал лидером французской молодёжки и скоро постучится в основу чемпионов мира.

От именитого Лоика Реми на «Лилль Метрополь» ожидали большего. Но мощный центрфорвард несколько не вписывается в схемы Гальтье. Тут куда более органичны Николя Пепе и Жонатан Бамба. Изначально крайние полузащитники, ставшие нападающими. Быстрые, оба с мячом на «ты» и с поставленными ударами. Пепе – уже лучший африканец Лиги 1 и, как вы уже успели прочитать, главный объект охоты больших клубов. Бамба пока ещё не раскрылся во всей красе, но это дело времени.

Вот только будет ли это время? Соблазн продать не только Пепе и Тиаго Мендеша, а другие лилльские таланты, очень велик. Спрос имеется. Тотальные распродажи после успешных сезонов – явление для Франции привычные. И неизвестно, увидим ли «злую собаку» в следующем сезоне.