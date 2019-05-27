Драмы и позор в Италии

сегодня, 09:00

Заключительный тур в Италии получился подобным фильму. «Соккер.ру» - об итогах Серии А, которые определялись в последний момент.

По ходу сезона очень часто слышишь слова от игроков, тренеров, болельщиков и экспертов о том, что команда еще может пожалеть, что тут не дожала, там не добежала, здесь допустила ничью вместо победы и так далее. Дескать пожалеет потом в конце сезона. Но тогда это воспринимается больше как общие философские рассуждения, потому что как бы до конца сезона еще время есть, можно все исправить. И только на таких развязках, как в Италии в этом сезоне, понимаешь, насколько уместным может оказаться выражение «я же говорил». С укором глядя на «Милан», «Рому» и «Эмполи», можно легко вспомнить, где именно эти команды проиграли забег к цели сезона, и почему не стоит сетовать только на последний тур.

Борьба за Лигу чемпионов

А в заключительном туре на две путевки в Лигу чемпионов претендовали четыре команды. Помимо сенсационно проводящей сезон «Аталанты» это были мастодонты итальянского футбола: «Интер», «Милан» и «Рома». В результате в главный еврокубок прошли те, кто изначально перед последним туром был фаворитом, те, чья судьба находилась в их же руках. Это «Аталанта» и «Интер», имевшие превосходство по очкам над конкурентами и финишировавшие синхронно.

При этом «Милан» и «Рома» в своих матчах сделали все, что от них зависело. Тоже победили. И кажется, что все прошло гладко, но нейтральным поклонникам Серии А было очень тяжело – приходилось метаться между трансляциями, поскольку драма разворачивалась спонтанно то тут, то там. Например, «Милан», заряженный на битву, забил дважды до середины первого тайма, но умудрился от немотивированного СПАЛ пропустить два раза.

Только гол в середине второй половины вывел «россонери» вперед окончательно. «Роме» пришлось еще тяжелее. Она тоже вышла вперед и держала ситуацию под контролем. Для понимания: римляне нанесли 29 ударов по воротам соперника. Но на 86-й минуте умудрились пропустить. Ничья ни при каком раскладе «Рому» не устраивала, поэтому она учинила финальный рывок и смогла вырвать победу. Потом, правда, узнала, что все равно осталась шестой.

Свое испытание на прочность прошла и «Аталанта», которая впервые пробилась в Лигу чемпионов. Но сделала это по-настоящему заслуженно и с достойной игрой. Конечно, кто-то будет утверждать, что «Аталанта» взяла эту путевку в игре «Воспользуйся осечками конкурентов», когда те самые мастодонты спотыкались через раз, а, например, просто ровно прошедший турнир «Наполи» даже не испытал проблем с попаданием в Лигу чемпионов с большим отрывом.

Так или иначе «Аталанта» в заключительном туре показала все свои добродетели. Она пропустила первой, когда неопытный коллектив мог бы запаниковать. Но быстро собралась и сравняла счет, после чего «Сассуоло» остался в меньшинстве и его добивание было делом техники. Победа со счетом 3:1, волевая, результативная позволила «Аталанте» остаться на третьем месте, причем команда забила в Серии А больше всех голов – 77. У того же «Ювентуса» их всего 70. Но, конечно, с надежностью нужно что-то делать: 46 пропущенных мячей при 30 у «Ювентуса», например. К слову, «Фиорентина», которая едва спаслась от вылета, пропустила 45 голов.

Кстати, о вылетающих. Самое яростное противостояние проходило в Милане, где «Интер» принимал «Эмполи». И это был один из немногих матчей последнего тура, где победа позарез нужна обоим клубам. Первый тайм завершился нулевой ничьей, и в онлайн-режиме «Интер» выпадал из четверки из-за результата «Милана».

Очевидно, на скамейке «нерадзурри» были в курсе ситуации, потому что команда добавила и смогла-таки открыть счет. Потом успокоить нервы мог Мауро Икарди, но умудрился не забить пенальти. Наказание пришло через 15 минут – «Эмполи» сравнял счет. Нейтралитет, который был вреден для обеих команд, держался пять минут. Раджа Наингголан в концовке вырвал победу для «Интера», после чего обе команды получили по удалению, а «нерадзурри» чуть ли не в панике отбивались перед финальным свистком, сдерживая навал «Эмполи» и хватаясь на путевку в Лигу чемпионов, которая все же осталась у них.

Борьба за выживание

Как раз «Эмполи» стал одним из главных героев этого сражения. Он несколько недель назад безнадежно сидел в пучине зоны вылета. Но конкуренты будто бросили играть и теряли очки повально, тогда как «Эмполи» выдал серию из трех побед подряд и аккурат перед заключительным туром вырвался из опасной зоны. Но на беду его попал вот под мотивированный «Интер» и проиграл. Но даже такой результат мог быть приемлемым для «Эмполи», если бы в параллельном матче «Фиорентина» и «Дженоа» играли в футбол, а не решали задачу.

В каждом чемпионате в конце сезона найдутся такие команды. И если другие матчи следовало бы посмотреть, то игра во Флоренции стала квинтэссенцией стыдного футбола. Соперники не играли, не атаковали, они стояли, не нанося ударов по воротам практически. Итоговая нулевая ничья их устроила – обе команды избежали вылета, отправив в Серию Б «Эмполи». Но вместо радости болельщиков получили свист в свой адрес в конце игры. Фанатов можно понять – они выдержали позорный футбол «Фиорентины» во второй части сезона.

Команда не побеждала с середины февраля, а перед заключительным туром проиграла шесть встреч кряду, а завершила сезон пятью матчами без голов. Логичным итогом такого унизительного отношения к игре был бы вылет, но «Фиорентина» спаслась. Остается надеяться, что с новым владельцем, который должен у нее вот-вот появиться, такого наплевательского отношения к футболу не будет. Иначе справедливо прозвучит известное выражение о том, что «нужно всех разогнать и набрать новых».