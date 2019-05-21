Антисборная 29-го тура. Триумфаторы сезона и смена прописки

сегодня, 13:00

В антисборной оказались некоторые футболисты из героев других туров, а также культовый форвард. О тех, у кого не получилось – на «Соккер.ру».

Вратарь

Маринато Гильерме («Локомотив»)

Вратарь «Локомотива» играет то круто, то ужасно. Причем иногда оба описания подходят для одного момента. Например, «Урал» забил мяч после того, как Гильерме сначала отбил непростой мяч, а потом неудачно подготовился к повторному удару. Маринато с острого угла срезал мяч в свои ворота. Неровно сыграл накануне финала Кубка России.

Защитники

Дмитрий Живоглядов («Уфа»)

Козлов из «Динамо» привез пенальти, но Живоглядов сыграл еще незаметнее и хуже, если суммировать их достижения. Одно оборонительное действие и ноль атакующих в составе домашней команды, которая играет в три центральных – правый латераль «Уфы» себя не показал. А «Оренбург» обыграл его команду, забив два мяча. И второму голу предшествовал угловой, случившийся из-за грубой позиционной ошибки Дмитрия.

Эмануэль Маммана («Зенит»)

У «Зенита» против «Ростова» было соревнование между Мамманой и Нету на тему «кто первым убедит, что не случайно сидел на скамейке в важных матчах». Опытный Луиш тоже старался, но рядом с ошибками были и удачные действия. Так что победил его молодой напарник – Эмануэль ужасно реагировал на контратаки соперника, а когда «Ростов» никак не мог найти путь в ворота Кержакова – аргентинец помог, ведь привез пенальти.

Гиа Григалава («Арсенал»)

Пока Беляев договаривается со «Спартаком», его напарник по центру обороны выдает то неплохие матчи, то неоднозначные. Делаем поправку на то, кто был соперником – «Краснодар» по пути в ЛЧ завелся. Но если вспомнить, как обычно удачно «Арсенал» играет в Туле, в том числе в защите, то контраст очевиден. Ошибки Григалавы в защите, которые позволяли «быкам» праздновать голы, нельзя игнорировать.

Виталий Денисов («Крылья Советов»)

Опытный левый защитник, некогда один из лучших в РПЛ , остается цепким – против «Спартака» собрал парочку отборов. Однако если анализировать его выступления в целом и сравнивать с игрой, показанной другими левыми беками – не всегда удачно, то можно отметить, что Денисов неправильно сыграл в защите – Рабиу заработал пенальти в свои ворота из его зоны, а также не помог атаке. Виталия заменили еще до гола самарцев, ведь нервничал и получил желтую карточку.

Полузащитники

Эмилиано Ригони («Зенит»)

Ряд матчей минимум для одной из команд не имели турнирного значения, но является ли этот фактор определяющим, когда оцениваем персональные выступления в матче команд из верхней части таблицы? «Ростов», вылетевший из Кубка России, встретил на пути «Зенит», чьи чемпионы сыграли очень слабо. У Ригони 0 ударов, 1 пас под удар, 50 % брака в передачах и неудачные попытки навязать борьбу.

Матиас Краневиттер («Зенит»)

Не все команды пропускали в этом туре, не каждая играла интенсивно, не всегда можно сделать акцент на проигравшем, чтобы он был заметным. Но Краневиттер еще раз доказал, что Семак подумает о расставании – аргентинец, в отличие от Барриоса, «мышей не ловит». «Ростов» нанес 14 ударов по воротам чемпиона против 3 в ответ, а когда разгоняли контратаки – Краневиттер оставался их свидетелем.

Сергей Ткачев («Арсенал»)

Один из героев тульского сезона искал себя справа, слева, даже в опорной зоне. Но сыграть в стиле Месси или Пирло в этот раз не получилось – у Сергея есть один удар в створ ворот, но это единственное удачное действие за матч. Ни одного момента не смог создать, его команда пыталась владеть мячом и подходить к воротам Сафонова, но крупно проиграла дома. А вину с хавбеков и атакующих игроков нельзя снимать.

Нападающие

Резиуан Мирзов («Арсенал»)

Кубковая перепалка с Ильиным – форвард «Урала» получит дома от жены-грузинки за оскорбление Мирзова, явно не помогла атакующему хавбеку настроиться на поединок против «Краснодара». Из его пяти ударов только один пришелся в створ ворот. При этом брак в передачах был очень большим – свыше 40 %. Небрежность и пустая имитация активности игроков «Арсенала» привела их к разгромному поражению.

Антон Заболотный («Зенит»)

Выдающаяся игра легендарного чемпиона России. У Семака хватило нервов на 65 минут нахождения Антона на поле, ведь Антон отдал 11 неточных передач из 23, почти половину, ни разу не пробил по воротам, ни разу не откатил мяч под удар напарникам. Антон мог быть нормальным форвардом для середняка, но когда в 27 лет представляет чемпионов России – лучше бы отдал место молодому воспитаннику «Зенита», а сам вместо сидения на скамейке играл на своем уровне в основе.

Александр Соболев («Енисей»)

Матч «Енисея» и «Динамо» получился веселым. У гостей традиционно невероятно много ударов – 22 против 6, немало в створ, но у хозяев только Кутьин смог ответить московским оппонентам, которые ничьей решили вопрос сохранения прописки в РПЛ на следующий сезон. А вот Соболев вылетел и проходит «кастинги» в другие клубы, но после удачных матчей выдал слабый – ни одного удара за игру и логичная замена на Хубулова.

Главный тренер

Игорь Черевченко («Арсенал»)

Тренер тоже был в сборных тура в этом сезоне, как и многие из списка выше. Но из звезд сезона и спрос выше. У «Арсенала» пару туров назад были шансы зацепиться даже за третье место, которое в итоге достанется или «Локомотиву», или «Краснодару». Теперь «Арсенал» в Лигу Европы отправит разве что победа «Локомотива» в финале Кубка России. И пока Черевченко связывают с иностранным клубом, якобы сделавшим предложение, туляки вылетели из турнира на выбывание и проиграли 0:3 «быкам» - единственное домашнее поражение от фаворита в РПЛ . «Арсенал» не был готов к сопернику, в таких случаях всегда виноват и тренер.

Скандал тура. Удаление Страндберга («Урал»)

Опытные зрители знают главную проблему российского арбитража – двойные стандарты. Один и тот же судья действует по-разному, нет узнаваемой линии поведения, согласно правилам, разумеется. И так совпадает, что скандалы случаются по одному лекалу. Появляется клуб X – всегда влиятельный и чаще всего богатый.

Затем случается ряд матчей и решений разных арбитров, которые влияют на результаты. Обычные совпадения, пока в РПЛ и РФС официально не заявили обратное. Но «Урал» выступил против «Локомотива» накануне финала Кубка России, а жест Страндберга все видели. При этом, как нередко в таких скандалах бывает, формальные поводы для карточек были.

Зато нужно упомянуть попадание мяча в руку Идову, по назначенному пенальти можно долго спорить, но Страндбергу показали первое предупреждение за разговоры, а через две минуты удалили после контакта его локтя и соперника в верховой борьбе. Все ли рефери действуют так строго в РПЛ ? В этом и загвоздка. Если собрать ряд решений в разных матчах в пользу клуба, которому хочется в ЛЧ – возникают поводы для сплетен и теорий.