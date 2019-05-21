Символическая сборная 29-го тура РПЛ. «Спартаковцы» и завоеватели путевки в ЛЧ

сегодня, 18:30

Кононов не смог финишировать в тройке, а вот его бывшая команда преуспела и делегирует героев в символическую команду на «Соккер.ру».

Вратарь

Евгений Городов («Ахмат»)

Небогатый на вратарские подвиги тур. У Песьякова и Кержакова по 2 сэйва, у Сафонова – 3, но только два в графу «парированная угроза». В Максименко разок попали, а Фролова почти не тревожили. У Годзюра три отраженных опасных удара, но при этом два пропущенных мяча, у Городова столько же запоминающихся спасений, а суммарно 6 сэйвов. Поэтому выделяем вратаря, который против ЦСКА сделал, что смог, а пропустил лишь с пенальти.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Без вариантов – Петров сыграл крутой матч в Туле. В чужой штрафной был проворным, как крутой центральный нападающий, ведь забил гол после первого и последнего удара в матче. Но также важно, что надежно сдерживал атаки «Арсенала» - 2 отбора, и почти не браковал передач – 92 % точных пасов. Сергей Петров играет достаточно круто, чтобы Черчесов оставил его в окончательной заявке на отборочные матчи Евро-2020.

Игорь Дивеев ( ЦСКА )

Акинфеев впервые за четыре матча не пропускал, и хотя у «Ахмата» были попытки огорчить Игоря, в этот раз его юный тезка с напарниками сделали все, чтобы тройка обороны ЦСКА не получила на орехи после завершения важного матча. Дивеев сделал целых 6 перехватов, 1 раз выиграл единоборство и 2 раза удачно сыграл на втором этаже, потеряв мяч лишь в 11 % случаев. А ведь ему всего 19 лет!

Арсений Логашов («Ростов»)

Не лучший тур для центральных защитников – команды чаще не пропускали, когда у их соперников были плохие атаки, чем из-за своей невероятной игры. Но если сравнивать действия защитников «Рубина», «Анжи», «Краснодара», «Ростова», ЦСКА и «Оренбурга» в поисках героя, то выходим на Логашова. 4 отбора, хорошая игра в пас, 1 перехват мяча. Атакующая волна «Зенита» не прошла.

Айртон Лукас («Спартак»)

Концовка матча «красно-белым» не удалась – не в первый раз в сезоне, но Айртон снова сыграл круто, если сравнивать с другими левыми защитниками тура. Айртон успешен в дриблинге – 3 обводки, отдал голевую передачу на Мельгарехо, когда тот забивал, как оказалось, победный мяч, и хотя его напарник по флангу сыграл не очень круто, бразилец не подвел ни в атаке, ни в защите.

Полузащитники

Лоренцо Мельгарехо («Спартак»)

Еще один герой матча «Спартака» против «Крыльев Советов. Парагвайский вингер, наигравшийся даже слева в защите, оказался на правом фланге атаки Кононова и не подвел. Забил гол, заработал пенальти – Лоренцо провел сильный матч, ведь тревожил Рыжикова ударами, обводил соперников, боролся на втором этаже. Не первый раз в карьере выручает „Спартак“.

Денис Попович („Оренбург“)

У команды Федотова не было турнирной задачи – „Оренбург“ не ведет борьбу за попадание в Лигу Европы на случай, если „Локомотив“ выиграет Кубок России, но в Уфе сыграли достойно. Выделился атакующий хавбек Денис Попович, который перешел глубже по схеме и при этом остался техничным, стал цепким – 4 отбора, и для середняка показал феноменальную точность передач – всего 6 % брака при 65 пасах за игру. Прекрасный футбол.

Маурисио Перейра („Краснодар“)

Предпоследний матч за „быков“ Перейра, который мечтает поиграть в Испании, провел достойно. Маурисио пробил в каркас ворот, отдал голевую передачу на Ари в концовке, оформив разгром „Арсенала“, а до этого забил сам, чтобы ни у кого не было сомнений, что туляки, которые тоже пытались доводить атаки до ударов, поняли, что проиграют.

Антон Миранчук („Локомотив“)

„Урал“ высказал претензии к судейству игры с „Локомотивом“, но никто не спорит, что Жемалетдинов и Антон Миранчук показали сильный футбол. Второй забил оба мяча команды, подобрался к Чалову и Азмуну в списке снайперов, и по весне, как и его брат Алексей, часто работает круто. Миранчук реализовал 2 удара из двух точных, но также постоянно вступал в борьбу и пытался создать моменты, подавая со стандартов.

Нападающие

Александр Кутьин („Енисей“)

Вылетевшая команда создала с „Динамо“ веселую перестрелку, но если бы не Кутьин со своим „гранатометом“, гости могли победить. Но на усилия Юсупова и Жоаозиньо отвечал опытный 33-летний форвард, который нанес четыре удара по воротам, два из них реализовал, и напомнил о проблеме команды Хохлова – пока нет в составе игрока, чтобы не было ничьей в день, когда по точным ударам счет 4:9.

Федор Чалов ( ЦСКА )

Можно также отметить Классона и Жемалетдинова из атакующих полузащитников, а еще Ари из форвардов – каждый сыграл здорово, но никто в одиночку не принес своей команде победу из этого списка, как это сделал Федор Чалов. Форвард ЦСКА в трудном матче с крепким и невезучим „Ахматом“ заработал и реализовал пенальти. Единственный гол матча принес три очка – „Арсенал“ теперь не обойдет „армейцев“ по личным встречам, из зоны ЛЕ их не выбьют.

Главный тренер

Мурад Мусаев („Краснодар“)

Удалось выиграть там, где оступались многие его конкуренты, причем проигрывали Кононову и Черевченко именно тренерские дуэли. Мусаев обыграл „Арсенал“ на выезде, сделал это результативно и четко, „Краснодар“ остается собой. А если суммировать сезон – заслужили первую в истории клуба путевку в Лигу чемпионов. Впрочем, об этом событии тура – чуть ниже.

Расставание тура. Футболист Калачев покидает „Ростов“

Пойдет на тренерские курсы, поэтому может вернуться как тренер. Ведь с марта 2006 года белорус связан футбольными узами с ростовчанами – впервые сыграл за новую команду. Тимофей отдавал голевые передачи, забивал мячи, вылетал в ФНЛ , возвращался вместе с „Ростовом“, и за верность вместе с крутой игрой награжден Лигой чемпионов и плей-офф Лиги Европы. Прощание удалось – обыграли „Зенит“, а Калачева после игры по традиции качали на руках. Заслужил!

Достижение тура. „Краснодар“ впервые вышел в Лигу чемпионов