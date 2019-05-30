Будничная жестокость. «Челси» расплющил «Арсенал» в Баку

сегодня, 01:30

Финал ЛЕ сначала усыплял зрителей, а потом предложил однозначную и прозаичную развязку, не оказавшую тонизирующего эффекта. «Соккер.ру» поздравляет «Челси»!

От скуки к избиению

Вряд ли такой финал Лиги Европы мог порадовать кого-то, кроме фанатов «Челси». Первый тайм – «вырви глаз», сплошная скука и очень осторожный подход команд в духе «как бы чего не вышло». Я вовсе не обвиняю, просто резюмирую – понятно, что это финал, на кону трофей и всё такое, но давайте будем называть вещи своими именами: так выглядит зевотный футбол, под гнетом которого некоторые братья по увлечению, у которых был тяжелый день, боюсь, не выдержали и уснули сном праведников. И прямо скажем, они не слишком много пропустили.

В концовке первого тайма у Петра Чеха была парочка возможностей продемонстрировать свое мастерство и остановить атаки команды, служению которой он отдал 11 лет и в которую вернется летом уже в новом качестве. А через 20 минут после старта второго тайма всё было кончено: «Челси» забил три мяча в ворота податливого «Арсенала», и это был «финиш». Подопечные Маурицио Сарри хорошо распорядились своими моментами, а «канониры» поплатились за собственные ошибки: обрезались на своей половине поля, что приводило к встречным атакам на разреженном пространстве, а центральные защитники во главе с Косьельни охраняли кукурузу вместо противников.

В итоге, последняя треть матча превратилась в формальность, и даже гол Ивоби никого не обманул, тем более Азар через три минуты восстановил статус-кво, выраженный в виде отрыва «Челси» в три гола. Скучно – «Челси» уничтожает «Арсенал» – снова скучно. Таково краткое содержание матча. Несмотря на пять голов во втором тайме, лондонские клубы не зажгли огни в Стране огней. Получилась какая-то будничная жестокость, как будто увидели сцену семейного насилия, которое стало неотъемлемой частью жизни не только для тирана, но и для жертвы.

Статистика знает наверняка: без ударов не бывает побед

«Челси» vs «Арсенал»

Удары по воротам: 14 (8) – 16 (2)

«Арсенал» провел слабый матч, для меня так и остался загадкой план Унаи Эмери: за счет чего он хотел переиграть «Челси»? Мяч у «канониров» не держался, быстрые атаки не получались, создать качественную активность на флангах с номинальными защитниками в позициях латералей проблематично. В общем, «Арсенал» выглядел одной большой несуразностью, а квинтэссенцией ужасной игры команды Эмери стали удары по воротам: из 16 выстрелов только два попали в створ. Один из них – гол Ивоби, второй – сэйв Аррисабалаги в концовке после удара Ляказетта. А вот у «Челси» 8 попаданий в створ, половина из которых обернулась голами (у «Арсенала», к слову, тоже реализация 50%), при этом 4 сэйва, совершенных Чехом, не были легкими. «Синие» создали в разы больше внятных угроз воротам.

Десятка горячих фактов

1. Второй подряд в финальном матче Лиги Европы зафиксирован разгромный счет. В решающей схватке предыдущего розыгрыша «Атлетико» не оставил шансов «Марселю» - 3:0.

2. Оливье Жиру стал единоличным лучшим бомбардиром Лиги Европы 2018/19 с 11-ю голами. Перед финальным матчем француз делил первую строчку в списке лучших снайперов турнира с Лукой Йовичем.

3. Первый гол в матче забил нынешний форвард «Челси» и бывший нападающий «Арсенала» Оливье Жиру. Он поразил ворота нынешнего вратаря «Арсенал» и бывшего голкипера «Челси» Петра Чеха.

4. «Челси» принимал участие в двух розыгрышах Лиги Европы и оба выиграл (2012/13 и 2018/19).

5. «Арсенал» проиграл два из двух финальных матча турнира, главный приз которого – Кубок УЕФА . В сезоне 1999/2000 «канониры» уступили «Галатасараю» в серии пенальти.

6. Петр Чех дважды играл в финалах Лиги Европы – на стороне «Челси» и против «Челси». В первом случае победил, во втором – проиграл.

7. Оливье Жиру с 11-ю голами стал самым результативным французом в еврокубковом сезоне. Предыдущее достижение – 10 голов, принадлежало легендарному Жюсту Фонтену и держалось 60 лет.

8. Форвард «Челси» Педро установил уникальное достижение:он первый футболист, забивавший в финальных матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА с учетом предыдущих вариаций этих турниров.

9. В 60 лет Маурицио Сарри завоевал первый трофей в своей карьере. И сразу – еврокубок.

10. Унаи Эмери с четвертой попытки всё-таки проиграл в финале Лиги Европы. До этого у него было три победы в трех финалах ЛЕ у руля «Севильи».

Герой матча. Оливье Жиру («Челси»)

Азар был прекрасен, вот и в голосовании болельщиков «Челси» бельгиец набрал 82% голосов, в то время как француз – только 13%. И всё-таки пойду наперекор общественному мнению и на первую строчку поставлю Жиру. Во-первых, француз забил такой важный первый гол, во-вторых, он провел идеальный матч с точки зрения борьбы на передней линии, в-третьих, без Оливье не было бы и дубля Азара. Кто заработал пенальти? Кто отдал удобную голевую передачу?

Главный итог матча. «Арсенал» снова без Лиги чемпионов