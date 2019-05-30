Будничная жестокость. «Челси» расплющил «Арсенал» в Баку

Финал ЛЕ сначала усыплял зрителей, а потом предложил однозначную и прозаичную развязку, не оказавшую тонизирующего эффекта. «Соккер.ру» поздравляет «Челси»!
От скуки к избиению
Вряд ли такой финал Лиги Европы мог порадовать кого-то, кроме фанатов «Челси». Первый тайм – «вырви глаз», сплошная скука и очень осторожный подход команд в духе «как бы чего не вышло». Я вовсе не обвиняю, просто резюмирую – понятно, что это финал, на кону трофей и всё такое, но давайте будем называть вещи своими именами: так выглядит зевотный футбол, под гнетом которого некоторые братья по увлечению, у которых был тяжелый день, боюсь, не выдержали и уснули сном праведников. И прямо скажем, они не слишком много пропустили.
В концовке первого тайма у Петра Чеха была парочка возможностей продемонстрировать свое мастерство и остановить атаки команды, служению которой он отдал 11 лет и в которую вернется летом уже в новом качестве. А через 20 минут после старта второго тайма всё было кончено: «Челси» забил три мяча в ворота податливого «Арсенала», и это был «финиш». Подопечные Маурицио Сарри хорошо распорядились своими моментами, а «канониры» поплатились за собственные ошибки: обрезались на своей половине поля, что приводило к встречным атакам на разреженном пространстве, а центральные защитники во главе с Косьельни охраняли кукурузу вместо противников.
В итоге, последняя треть матча превратилась в формальность, и даже гол Ивоби никого не обманул, тем более Азар через три минуты восстановил статус-кво, выраженный в виде отрыва «Челси» в три гола. Скучно – «Челси» уничтожает «Арсенал» – снова скучно. Таково краткое содержание матча. Несмотря на пять голов во втором тайме, лондонские клубы не зажгли огни в Стране огней. Получилась какая-то будничная жестокость, как будто увидели сцену семейного насилия, которое стало неотъемлемой частью жизни не только для тирана, но и для жертвы.
Статистика знает наверняка: без ударов не бывает побед
«Челси» vs «Арсенал»
Удары по воротам: 14 (8) – 16 (2)
«Арсенал» провел слабый матч, для меня так и остался загадкой план Унаи Эмери: за счет чего он хотел переиграть «Челси»? Мяч у «канониров» не держался, быстрые атаки не получались, создать качественную активность на флангах с номинальными защитниками в позициях латералей проблематично. В общем, «Арсенал» выглядел одной большой несуразностью, а квинтэссенцией ужасной игры команды Эмери стали удары по воротам: из 16 выстрелов только два попали в створ. Один из них – гол Ивоби, второй – сэйв Аррисабалаги в концовке после удара Ляказетта. А вот у «Челси» 8 попаданий в створ, половина из которых обернулась голами (у «Арсенала», к слову, тоже реализация 50%), при этом 4 сэйва, совершенных Чехом, не были легкими. «Синие» создали в разы больше внятных угроз воротам.
Десятка горячих фактов
1. Второй подряд в финальном матче Лиги Европы зафиксирован разгромный счет. В решающей схватке предыдущего розыгрыша «Атлетико» не оставил шансов «Марселю» - 3:0.
2. Оливье Жиру стал единоличным лучшим бомбардиром Лиги Европы 2018/19 с 11-ю голами. Перед финальным матчем француз делил первую строчку в списке лучших снайперов турнира с Лукой Йовичем.
3. Первый гол в матче забил нынешний форвард «Челси» и бывший нападающий «Арсенала» Оливье Жиру. Он поразил ворота нынешнего вратаря «Арсенал» и бывшего голкипера «Челси» Петра Чеха.
4. «Челси» принимал участие в двух розыгрышах Лиги Европы и оба выиграл (2012/13 и 2018/19).
5. «Арсенал» проиграл два из двух финальных матча турнира, главный приз которого – Кубок УЕФА. В сезоне 1999/2000 «канониры» уступили «Галатасараю» в серии пенальти.
6. Петр Чех дважды играл в финалах Лиги Европы – на стороне «Челси» и против «Челси». В первом случае победил, во втором – проиграл.
7. Оливье Жиру с 11-ю голами стал самым результативным французом в еврокубковом сезоне. Предыдущее достижение – 10 голов, принадлежало легендарному Жюсту Фонтену и держалось 60 лет.
8. Форвард «Челси» Педро установил уникальное достижение:он первый футболист, забивавший в финальных матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА с учетом предыдущих вариаций этих турниров.
9. В 60 лет Маурицио Сарри завоевал первый трофей в своей карьере. И сразу – еврокубок.
10. Унаи Эмери с четвертой попытки всё-таки проиграл в финале Лиги Европы. До этого у него было три победы в трех финалах ЛЕ у руля «Севильи».
Герой матча. Оливье Жиру («Челси»)
Азар был прекрасен, вот и в голосовании болельщиков «Челси» бельгиец набрал 82% голосов, в то время как француз – только 13%. И всё-таки пойду наперекор общественному мнению и на первую строчку поставлю Жиру. Во-первых, француз забил такой важный первый гол, во-вторых, он провел идеальный матч с точки зрения борьбы на передней линии, в-третьих, без Оливье не было бы и дубля Азара. Кто заработал пенальти? Кто отдал удобную голевую передачу?
Главный итог матча. «Арсенал» снова без Лиги чемпионов
Третий сезон подряд лондонский «Арсенал» будет довольствоваться выступлениями во втором по значимости турнире Старого Света. Победа в Лиге Европы была последним шансом запрыгнуть на ступеньку поезда, отходящего в направлении Лиги чемпионов, ведь в АПЛ «канониры» заняли пятое место. В Баку «Арсенал» не выиграл, значит, в следующем сезоне снова будет штурмовать Лигу Европы. Поражению «пушкарей» особенно порадовались на востоке Франции: благодаря победе «Челси», в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет «Лион», занявший третью строчку в Лиге 1.