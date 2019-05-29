Эмери уже трижды выигрывал Лигу Европы! Как это было?

сегодня, 20:00

«Соккер.ру» рассказывает о трех предыдущих победных кампаниях Унаи Эмери в Лиге Европы. Сегодня баскский специалист может завоевать Кубок УЕФА в четвертый раз!

Сегодня определится победитель 10-го розыгрыша Лиги Европы – турнира, пришедшего на смену Кубку УЕФА (трофей, вручаемый победителю, по-прежнему называется именно так) в сезоне 2009/10. Две трети из предыдущих девяти розыгрышей выиграли два испанских клуба – «Севилья» и «Атлетико», по разу в ЛЕ первенствовали английские «Челси» и МЮ , а также португальский «Порту». «Атлетико» две из трех своих побед одержал под руководством Диего Симеоне, а «Севилья» все три раза выиграла с Унаи Эмери на тренерском мостике. И это тренерский рекорд, причем не только в новейшей истории турнира.

Больше трех раз ни одному тренеру не давался в руки Кубок УЕФА , но трижды побеждал не только Унаи Эмери, до него это сделал Джованни Трапаттони, который в 1977 году выиграл первый трофей с «Ювентусом», в 1991-м повторил успех с «Интером», а через два года снова победил с «Юве». Но если Унаи Эмери победит сегодня, то, во-первых, станет абсолютным и единоличным рекордсменом по числу побед, а, во-вторых, войдет в узкий круг специалистов, завоевывавших Кубок УЕФА с двумя разными командами. На сегодняшний день в него входят Джованни Трапаттони («Ювентус» и «Интер»), Жозе Моуриньо («Порту» и МЮ ), Рафаэль Бенитес («Валенсия» и «Челси»).

Сезон 2013/2014

Предыдущий сезон Унаи Эмери начинал у руля «Спартака», но продержался в Москве всего четыре месяца, получил от Артема Дзюбы прозвище «Тренеришка» и был уволен в ноябре. Но уже в начале 2013 года баск присоединился к «Севилье», чтобы от души покатать андалусийцев на аттракционе под названием Лига Европы. Стоит начать с того, что «Севилья» вообще не должна была принимать участие в этом розыгрыше, ведь в Примере команда Эмери заняла 9-е место, за которое путевку в еврокубки не дают.

Но уже тут начались чудеса. Сначала шестая команда Ла Лиги «Малага» получила запрет на участие в еврокубках из-за нарушения правил финансового фейр-плей УЕФА , но и этого было мало для «Севильи»! Вторым необходимым условием для участия андалусийцев в Лиге Европы стало неполучение «Райо Вальекано», восьмой командой Примеры, лицензии на участие в еврокубках. Вуа-ля – и «Севилья» нежданно-негаданно получила путевку в ЛЕ !

«Севилья» в Лиге Европы 2013/14

Стадия Соперник 1-й матч 2-й матч 3-й квалификационный раунд «Младост» 3:0 6:1 Раунд плей-офф «Шленск» 4:1 5:0 Групповой этап «Эшторил» 2:1 1:1 «Фрайбург» 2:0 2:0 «Слован» 1:1 1:1 1/16 финала «Марибор» 2:2 2:1 1/8 финала «Реал Бетис» 0:2 2:0* 1/4 финала «Порту» 0:1 4:1 1/2 финала «Валенсия» 2:0 1:3 Финал «Бенфика» 0:0 (4:2 по пенальти)

*«Севилья» выиграла в серии пенальти со счетом 4:3.

«Севилья» начала выступления в Лиге Европы с квалификации, где расправилась с соперниками из Черногории и Польши с одинаковым общим счетом 9:1. Не возникло проблем у команды Унаи Эмери и на групповой стадии, а вот в плей-офф началось веселье! «Марибор» был пройден относительно легко, зато в раскаленном севильском дерби с «Бетисом» «Севилья» начала с поражения 0:2, а выиграть сумела только в серии пенальти. Пришлось отыгрываться после поражения в первом матче и в четвертьфинальной битве с «Порту», а вот в полуфинале, напротив, чуть не спаслась «Валенсия». Стефан Мбиа забил гол, который вывел «Севилью» в финал на 4-й добавленной минуте матча! В решающей схватке команда Эмери одолела проклятую Белой Гуттманном «Бенфику» в серии пенальти.

Сезон 2014/2015

Тогда победитель Лиги Европы еще не получал путевку в Лигу чемпионов, поэтому следующий сезон «Севилья» снова начала в турнире второго ранга. На этот раз путевка в ЛЕ была завоевана честно: «красно-белые» заняли пятое место в Примере. На этот раз обошлось без отборочных раундов, «Севилья» стартовала с групповой стадии.

«Севилья» в Лиге Европы 2014/15

Стадия Соперник 1-й матч 2-й матч Групповой этап «Фейеноорд» 2:0 0:2 «Риека» 2:2 1:0 «Стандард» 0:0 3:1 1/16 финала «Боруссия» (Менхенгладбах) 1:0 3:2 1/8 финала «Вильярреал» 3:1 2:1 1/4 финала «Зенит» 2:1 2:2 1/2 финала «Фиорентина» 3:0 2:0 Финал «Днепр» 3:2

«Севилья» финишировала на второй строчке в группе, пропустив вперед «Фейеноорд», зато в плей-офф команда Унаи Эмери никому не оставляла шансов. Единственная осечка в девяти матчах случилась в Санкт-Петербурге, где «Зенит» вел со счетом 2:1 (этот счет обещал продолжение концерта в овертайме), однако на 85-й минуте «сине-бело-голубые» пропустили от Гамейро и вылетели. Весело было и в финале, до которого неожиданно добрался «Днепр». Украинская команда достойно сражалась и проиграла геройски, забив в ворота будущего обладателя трофея два мяча.

Сезон 2015/2016

С сезона 2014/15 победитель Лиги Европы получал прямую путевку в Лигу чемпионов, и «Севилья» стала первой командой, которую это нововведение очень порадовало, ведь в таблице Ла Лиги клуб из Андалусии снова финишировал на пятом месте. Но старт сезона в Лиге чемпионов – это еще не повод не выиграть Лигу Европы!

«Севилья» в Лиге чемпионов и Лиге Европы 2015/16

Стадия Соперник 1-й матч 2-й матч Лига чемпионов Групповой этап «Боруссия» (Менхенгладбах) 3:0 2:4 «Ювентус» 0:2 1:0 «Манчестер Сити» 1:2 1:3 Лига Европы 1/16 финала «Мольде» 3:0 0:1 1/8 финала «Базель» 0:0 3:0 1/4 финала «Атлетик» (Бильбао) 2:1 1:2** 1/2 финала «Шахтер» 2:2 3:1 Финал «Ливерпуль» 3:1

**В серии пенальти «Севилья» выиграла со счетом 5:4.

Только благодаря победе в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов над «Ювентусом» и поражению гладбахской «Боруссии» в параллельном матче от «Манчестер Сити» европейский поход «Севильи» не завершился уже осенью. Был риск занять последнюю строчку в лигочемпионском квартете, но команда Унаи Эмери нашла лазейку в свой любимый турнир. Первых двух соперников по плей-офф «Севилья» выбросила за борт, не поморщившись, а вот с баскским «Атлетиком» случилась бойня с серией пенальти.