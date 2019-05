Реакция соцсетей на победу «Челси» в Лиге Европы

сегодня, 12:00

«Младший» клубный трофей УЕФА нашел законного владельца. «Соккер.ру» заглянул в соцсети, чтобы найти там любопытные факты, эмоции и остроумные замечания. Всего – навалом!

Первым делом идем в официальный аккаунт «Челси» в «Инстаграме» и считаем лайки под поздравительным постом. Больше 1.1 миллиона отметок «нравится» собрала запись, сообщающая о победителях Лиги Европы!

КОРОЛЬ.

А это обращение Эдена Азара к фанатам «Челси», завершающееся фразой «Я люблю вас», можно расценивать как прощание бельгийца. В финальном матче лидер «Челси» оформил дубль и сделал результативный пас.

Без яркого фото Давида Луиса никак нельзя было обойтись.

И немного эмоций из чемпионской раздевалки. Не только шампанское и пиво лилось рекой, кто-то даже решил устроить душ из фруктов.

Оливье Жиру коронован как лучший бомбардир Лиги Европы. Француз забил 11 голов, попутно став самым результативным игроком еврокубкового сезона среди своих соотечественников за всю историю.

Olivier Giroud wins the Europa League Golden Boot with 11 goals in 14 games 👑 pic.twitter.com/fPmZUKHb9f — B/R Football (@brfootball) 30 мая 2019 г.

А вот испанец Педро собрал воистину уникальную коллекцию трофеев. Он выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы со сборной Испании, а на клубном уровне покорил Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА , Клубный чемпионат мира, а теперь и Лигу Европы. А еще Педро забивал в финальных матчах ЛЧ и ЛЕ , а также в поединке за Суперкубок Европы, и в этом он тоже уникум.

—World Cup

—European Championship

—Champions League

—Europa League

— UEFA Super Cup

—Club World Cup@_Pedro17_ is the only player ever to have won all these trophies 😍 pic.twitter.com/oVi354jjLR — B/R Football (@brfootball) 29 мая 2019 г.

Игуаин тоже не зря подъехал в «Челси» на полсезона.

А вот главный момент сезона для «Челси»: заядлый курильщик Маурицио Сарри прямо на поле достает победную сигару. Заслужил! Но – в специально отведенном для этого месте.

Sarri pulling out a cigar on the pitch is highlight of the season😂 #EuropaLeague #UELfinal pic.twitter.com/5DKrN77q4R — Sam Dixon (@samdixon013) 29 мая 2019 г.

Не удержался…

Победа «Челси» над «Арсеналом» в финале Лиги Европы – повод для того, чтобы вспомнить вот это угарное видео. Бранислав Иванович – лучший!

Голос за кадром: Назовите самый большой клуб в мире прямо сейчас.

Джон Терри: «Барселона» или «Реал».

Бранислав Иванович: Что касается меня, то я выберу между «Арсеналом» и…

Все: *ржут в голос*

Бранислав Иванович: Что? Что не так с «Арсеналом»?

Миниатюра «Петр Чех заходит в раздевалку „Челси“ после игры».

Атакующее трио «Арсенала» в матче с «Челси»: Озил, Обамеянг, Ляказетт.

И Месут Озил отдельно.

Фанаты «Арсенала» до игры в Баку и после.

А вот так засыпали вчера болельщики «Челси» по всему миру.

This is how all Chelsea fans worldwide will sleep tonight #CHEARS pic.twitter.com/89AfX1mCcU — Nabellas Rodgers Adrian 🇺🇬🇺🇬 (@Nabellas8) 29 мая 2019 г.

Ну да, «Арсенал» не поместился в фургончик, который осенью отправится из АПЛ в Лигу чемпионов. Печаль.

А вот это тонкий юмор. Стадион «Арсенала» изображен на картинке с подписью: «Единственное место в Лондоне, где можно увидеть Лигу Европы». Это отсылка к рекламе «Тоттенхэма», который в начале нынешнего сезона развесил по Лондону плакаты своего нового стадиона: «Единственное место в Лондоне, где можно увидеть Лигу чемпионов». Так как арена не была сдана в срок, матчи ЛЧ «шпоры» играли на «Уэмбли», некий фанат «Арсенала» пожаловался, что реклама вводит в заблуждение, и «Тоттенхэм» обязали снять лживые афиши. В следующем сезоне «Челси» и «Тоттенхэм» будут играть в Лиге чемпионов, а «канониры» - снова представлять Лондон в Лиге Европы.

Напоследок еще одна маленькая зарисовка о главном триумфаторе вчерашнего вечера – Маурицио Сарри, который выиграл свой первый трофей в 60 лет. Итальянский тренер после игры дал комментарий неаполитанскому изданию: «Я хочу посвятить эту победу, в первую очередь, фанатам „Наполи“, потому что я сожалею, что не смог принести такую радость им».