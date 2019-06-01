Первый из пяти

01 июня 2019, 12:00

«Соккер.ру» рассказывает о том, как «Ливерпуль» Боба Пейсли впервые выиграл Кубок чемпионов.

Вы уже читали, как Билл Шенкли вытащил «Ливерпуль» в первый дивизион и сделал его сильнейшим клубом Англии. Три раза шотландский тренер выигрывал с «красными» звание чемпиона, взял два Кубка Англии, а потом и Кубок УЕФА . Окно в Европу было проторено, первый международный трофей был взят. Но европейским грандом «Ливерпуль» стал уже при преемнике Шенкли - Бобе Пейсли. В славную эпоху Пейсли «красные» взяли три Кубка чемпионов и вошли в число европейских суперклубов.

Физиотерапевт без диплома

Бывший левый полузащитник «Ливерпуля» Роберт Пейсли вернулся в клуб в роли физиотерапевта. Но вскоре выяснилось, что медицинского образования у Пейсли нет, работать по специальности он не может. Уходить из клуба не хотелось, и тогда Боб взялся за тренерскую работу. Тем более что должность тренера резервистов оставалась вакантной. Пришедший в 1959 году Шенкли сделал Пейсли своим помощником в первой команде. Эта связка действовала на протяжении 15 лет. И когда в 1974 году Шенкли объявил о своей отставке, его преемником стал первый помощник шотландца. Так захотел сам Билл, будучи уверенным, что Боб не только не разрушит созданное ими, но и приумножит. Так оно и вышло. Пейсли проработал в клубе девять лет, но этот, отнюдь не огромный временной отрезок, можно назвать эпохой. За эти 9 лет было выиграно 19 трофеев. Среди них шесть титулов чемпиона Англии и три Кубка чемпионов. Только один раз за всё это время «Ливерпуль» остался ни с чем. Было это в сезоне 1974-75, который стал дебютным для Пейсли в роли старшего тренера. «Красные» тогда финишировали вторыми.

Но в 1976 году «Ливерпуль» вернул себе чемпионский титул, а заодно прихватил Кубок УЕФА . Но болельщикам, вошедшим во вкус, уже хотелось большего. И это большее пришло. Правда, началось всё с малого - с победы в Черити Шилд. Единственный гол Джона Тошака в ворота «Саутгемптона» принёс Суперкубок Англии и обеспечил хорошее настроение на старте сезона.

Не будем нарушать сложившуюся традицию и познакомимся с составом «Ливерпуля». Рэй Клеменс безраздельно властвовал в воротах. Что было немудрено. Один из сильнейших вратарей Англии, да и не только Англии. Второй голкипер Питер Макдоннел скорее числился в команде. Правый защитник - Фил Нил, левый - Джои Джонс. В центре обороны капитан Эмлин Хьюз и Томми Смит. В резерве - Фил Томпсон, Алек Линдси и Брайан Кеттл. В октябре команду покинул ветеран Крис Лойер. Справа в полузащите играл Йан Каллаган, слева - Рэй Кеннеди или Стив Хайвэй. В центре полузащиты - Джимми Кэйз и Терри Макдермот. В запасе - Питер Кормак, Алан Уоддл. Уже стал подтягиваться к основе 17-летний Сэмми Ли. Место Кевина Кигана в атаке сомнению не подлежало. Обычно напарником Кева был Джон Тошак. Дэвид Джонсон и особенно Дэвид Фэйрклоу отличались умением выходить на замены. При необходимости можно было передвинуть вперёд Хайвэя.

Запас прочности

Как и в недавно завершившимся чемпионате Англии, в сезоне 1976-77 борьбу за чемпионский титул вели «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Чемпион сразу дал понять, что хочет продлить свои полномочия. Но вызов «красным» бросили сразу несколько клубов. В десятом туре «Ливерпуль» оттеснил группу преследователей и вышел на первое место. Был момент, когда первую строчку приходилось делить с «Ипсвичем». И даже когда приходилось оставлять «трактористов» одних. Так первый круг остался за командой Бобби Робсона. Догнать «Ипсвич» удалось уже в январе. Но только они сравнялись, как чемпион получил звонкие 1:5 от «Астон Виллы» в Бирмингеме. После 25 туров команда Пейсли только четвёртая - после «Ипсвича», «Манчестер Сити» и «Астон Виллы». «Сити» вскоре обогнал «трактористов» и забрался на вершину. Но в марте его оттуда вытеснили. Снова лидеров сразу двое - «Ливерпуль» и «Ипвсвич». А МС чуть в сторонке. Из-за многочисленных переносов таблица имела запутанный вид. Приходилось считать не только набранные очки, но и потерянные. Их у «красных» было меньше. Однако в отложенных встречах нужно было побеждать.

«Ливерпуль» выскочил вперёд, оторвался. И хотя «красные» смазали концовку чемпионата четырьмя встречами без побед - три ничейных результата и проигрыш, запас прочности позволил им опередить «Манчестер Сити» на одно очко. «Ипсвич» и вовсе отстал от чемпиона на пять очков. «Ливерпуль» дошёл и до Кубка Англии. Но на «Уэмбли» уступил «Манчестер Юнайтед» 1:2. В Кубке Лиги борьба закончилась едва начавшись - в первых числах сентября. Не сумев обыграть дома «Вест Бромвич», «красные» проиграли «дроздам» в гостях.

Направление главного удара

Главной целью сезона был выигрыш Кубка чемпионов. С первым соперником - североирландским «Крусейдерс» проблем не возникло. Обыграв «крестоносцев» на «Энфилде» 2:0, «Ливерпуль» сокрушил в Белфасте 5:0. Зато турецкий «Трабзонспор» попил кровушки. На берегу Чёрного моря «красные» так и не сумели пробить Шенола Гюнеша. Турки же реализовали пенальти и одержали победу. Но в ответной игре «Трабзонспор» был уничтожен в первые 19 минут встречи благодаря голам Стива Хайвэя, Дэвида Джонсона и Кевина Кигана.

В четвертьфинале первый раунд остался за чемпионом Франции «Сент-Этьеном», выигравшим домашнюю встречу 1:0. На «Энфилде» Кевину Кигану хватило двух минут, чтоб уравнять шансы. Однако во втором тайме Доминик Баттене, забивший в первой встрече, снова огорчил Рэя Клеменса. Рэй Кеннеди снова вывел «Ливерпуль» вперёд, но счёт 2:1 устраивал «зелёных». И только на 84-й минуте запасной Дэвид Фэйрклоу забил такой нужный третий гол.

Полуфиналы оказались относительно лёгкими. После выигрыша 3:1 в Цюрихе у местного клуба с одноимённым названием, судьба путёвки в финал была решена. Дома «красные» снова отгрузили три гола в ворота швейцарцев - 3:0. Оставалось ждать встречи в Риме. Соперником»Ливерпуля» по финалу стала «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.

Начало за немцами. Райнер Бонхофф проверил на прочность штангу. А вскоре получил травму левый полузащитник «Боруссии» Герберт Виммер. Пока заменивший его Кристиан Кулик осваивался на поле, чемпионам Англии удалась голевая атака. Комбинацию начал Йан Каллаган, нашедший впереди Стива Хайвэя, а тот в свою очередь протолкнул мяч в штрафную «Боруссии». На первый взгляд без адреса. Самым расторопным оказался Терри Макдермот, отправивший мяч в угол ворот.

Этот гол оставался единственным до 52-й минуты, пока Алан Симонсен не перехватил пас Джимми Кейза. Удар датчанина стал неберущимся для Рэя Клеменса - 1:1. Равновесие держалось двенадцать минут. Но Хайвэй выполнил угловой, а центральный защитник Томми Смит в своём 600-м матче за «Ливерпуль» забил важнейший гол. Снял все вопросы Фил Нил, реализовавший пенальти за грубую игру против Кевина Кигана. Победа «Ливерпуля» 3:1. Первый Кубок чемпионов отправился на «Энфилд». Всего таких маршрутов было пять. Может быть, скоро будет и шестой.