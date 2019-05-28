«Сельта» Мостового и Карпина

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«Соккер.ру» рассказывает о том, как два бывших спартаковца объединились в Виго.

Все дороги ведут в Виго

Александр Мостовой покинул «Спартак» после распада Советского Союза. Полузащитник давно просил Олега Романцева отпустить его за границу, и в «Спартаке» не стали удерживать своего лидера. Переход в «Байер» сорвался, и Александр не без помощи уже игравших в «Бенфике» Сергея Юрана и Василия Кулькова оказался в самом титулованном клубе Португалии.

Тренировавший в ту пору «Бенфику» Свен-Горан Эрикссон был в восторге от игры российского футболиста. Но вскоре швед уехал тренировать римский «Лацио», а сменивший его Тони Оливейра Мостового не жаловал. Александр отправился во Францию, поиграл там за «Кан» и «Страсбур», после чего принял предложение скромной на тот момент испанской «Сельты».

И едва не оказался с ней в Сегунде. Весной 1996-го руководство испанского футбола выявило финансовые нарушения со стороны «Севильи» и «Сельты», после чего исключило оба клуба из Примеры. И андалусийцы, и галисийцы сумели быстро исправить допущенные ошибки и летом отстояли своё право остаться в элите. Пришлось ради них увеличить Ла Лигу с 20 команд до 22. Мостовой подписал контракт с «Сельтой» ещё до её изгнания, появился в новой команде уже после вынесения наказания, но не стал расторгать договор. А там и помилование пришло. Так Александр остался в городе Виго, где ему поставят памятник и где его нарекут прозвищем Царь.

В первом же сезоне – а это был сезон-1996/97 Мостовой доказал целесообразность своего приглашения. Он забил пять мячей и помог «кельтам» сохранить прописку в Примере. В тот год вылетали четыре клуба – занявшие места с 19 по 22. Восемнадцатая команда играла переходные матчи. «Сельта» финишировала шестнадцатой.

Летом в составе «Сельты» произошло немало перемен. Во-первых, команду возглавил опытный баск Хавьер Ирурета. Во-вторых, в состав влилась целая группа новичков, среди которых был ещё один российский полузащитник Валерий Карпин.

Карпин и Мостовой успели поиграть в «Спартаке» в 1990 и 1991 годах. В девяностом Александр был одним из лидеров «красно-белых» и двукратным чемпионом СССР . За спиной у блондина из Нарвы были несколько матчей за ЦСКА и сезон в воронежском «Факеле». Комментаторы даже не знали, как ставится ударение в его фамилии. Валерий очень ярко дебютировал в игре с ЦСКА . Вышел при счёте 3:4 в запоминающихся голубых рейтузах, забил сам и организовал победный гол в ворота бывшей команды. «Спартак» выиграл 5:4, а Валерий стал регулярно выходить на замены. Гол тот, правда, переписали на армейца Сергея Фокина, поэтому счёт мячам за москвичей Карпин открыл заново уже в 1991-м, когда стал игроком стартового состава.

В одного из лидеров «Спартака» Валерий вырос уже в постсоветский период. Тогда же и стал игроком сборной России, где снова пересёкся с Мостовым. Летом 1994-го Карпин уехал в Испанию, где стал игроком «Реала Сосьедад». Через два года он перешёл в «Валенсию», а ещё через год оказался в Виго. Там два бывших спартаковца образовали отличную связку. Александр вёл всю игру в центре поля, Валерий же, игравший на своём любимом правом фланге, придал атакам «селестес» скорости.

Профессор Ирурета и его студенты

Сложную баскскую фамилию Ируретагоэна даже в Испании не все могли выговорить. Сократили до Ируреты. Хавьер Ирурета был сильным нападающим мадридского «Атлетико», потом вернулся на родину – в «Атлетико» из Бильбао. Входил в состав «львов», когда после смерти генералиссимуса Франко клуб потерял лишнюю О на конце. Став тренером, Ирурета поработал в «Овьедо», в «Расинге», с «Атлетиком» и с «Реалом Сосьедад». В последнем он и познакомился с Карпиным. Пребывание Ируреты в «Сельте» было недолгим, всего один сезон-97/98. Лучшие годы Хаавьер Ирурета провёл в «Депортиво», где он заработал прозвище Профессор.

Состав «селестес» выглядел так. В воротах Ришар-Филипп Дютрюэль, у себя на родине во Франции игравший за «Кан» и сидевший на лавочке в «Пари Сен-Жермен». На скамейке Хосе Луис Диесма, ранее полировавший лавочку в «Бетисе». На правом фланге Мичел Сальгадо, оттрубивший год в аренде у «Саламанки». На левом Рафаэль Берхес. Из Црвены Звезды» приехал центральный защитник Горан Джорович, который составил пару центральных защитников с Оскаром Валесом из «Атлетика». Запасные Дан Эгген, Пакси Салинас и Хосе Мария Лопес. Опорник Антонио Альварес Перес или короче Ито. Атакующий полузащитник - Александр Мостовой. Между ими Мазиньо, он же Йомар до Насименто. Чемпион мира-1994 в составе Бразилии и отец полузащитника «Баварии» и сборной Испании Тьяго Алькантары. Валерий Карпин играл на правом фланге. Слева чаще всего выходил Хели - Анхель Гарсия. Но тогда приходилось присесть на лавочку либо Ито, либо кому-то из форвардов. Также в середине поля могли сыграть соотечественник и почти однофамилец вратаря Даниэль Дютюэль, серб Милорад Раткович и португалец Бруну Кайреш. Основная пара нападающих - ещё один португалец Жоржи Кадете и израильтянин Хаим Ревиво. В запасе серб Владимир Гудель, Хуан Санчес и Мойсес Гарсия.

Галисийская синусоида

Валерий Карпин стал своим на «Балаидос» уже в первом матче, когда сравнял счёт в игре с «Сарагосой». Сельта» ту встречу выиграла 2:1. Во втором туре «кельты» сыграли вничью 1:1 с «Эспаньолом» в Барселоне. Берхес сам забил «попугаям», сам же и сравнял. Затем галисийцы обыграли дома «Бетис». И снова Валерий сорвал овации «Балаидос», распечатав ворота «огурцов». Боевая ничья 3:3 с «Атлетико» в столице и разгром «Саламанки» 4:1 (дубль Мостового) вывели команду двух наших парней на третье место. «Сосьедаду» проиграли, но другой бывший клуб Карпина - «Валенсию» - победили благодаря точному удару Александра с пенальти.

Высокое место клуба из Виго сначала воспринималось с улыбочкой. Вот встретятся с «Барселоной», с «Реалом». Встретились и проиграли обоим грандам. Хотя дали бой - 2:3 и 1:3. Но не провалились. «Сельта» курсировала по синусоиде между четвёртым и восьмым местом. При этом игра, поставленная Хавьером Ируретой, была вполне симпатичной. Провал был один - 0:4 от «Мериды». В остальных же встречах «селестес» держались вполне достойно.

29 марта в Виго приехала в роли лидера «Барселона». И пропустила на 21-й минуте от Ревиво. Луис Энрике восстановил равновесие, но ненадолго. Мостовой загнал мяч в ворота Руда Хеспа. Во втором тайме контрольный выстрел совершил Мазиньо - 3:1. Прекрасная победа галисийцев. За которой последовал проигрыш «Расингу». А потом на «Балаидос» пожаловал «Реал». И был бит 2:1 благодаря дублю Александра Мостового. Это просто праздник какой-то - за две недели два таких скальпа. Но в концовке «Селта» просела, отошла на восьмое место, и только благодаря выигрышу у «Мериды» смогла завершить чемпионат шестой. А это уже пропуск в Кубок УЕФА .

Александр Мостовой забил 8 мячей, больше - и то, всего на гол больше - у Хуана Санчеса. Валерий Карпин отличился четыре раза. Меньше, чем хотел бы и футболист, и болельщики. Однако когда Ирурета собрался в Ла-Корунью, жители Виго боялись, как бы тренер не прихватил с собой двух русских. И были очень рады, узнав, что Александр и Валерий остаются. И они ещё принесли много пользы галисийскому клубу будучи ключевыми фигурами в команде Виктора Фернандеса.