Лисица и синицы

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«Соккер.ру» продолжает рассказ о «Лестере» Мартина О’Нила.

В первой части вы прочитали, как руководимый североирландским тренером Мартином О’Нилом «Лестер» вернулся в Премьер-Лигу, обосновался в ней и выиграл свой первый за долгие годы трофей – Кубок Лиги. Но не первый в истории, ибо на счету «лисиц» был уже один Кубок Лиги – образца 1964 года и Черити Шилд, завоёванный в 1971 году.

Европейская кампания «лис» оказалась краткосрочной. Два поражения от «Атлетико» в 1/32 финала Кубка УЕФА – 1:2 и 0:2, и до свидания. Но в Англии коллектив О’Нила выглядел достойно и два года подряд занимал десятое место при 20 участниках. Более того, в 1999 году «Лестер» едва не повторил свой успех двухлетней давности. Дошёл до финала Кубка Лиги, но там проиграл «Тоттенхэму», пропустив единственный мяч на последней минуте основного времени.

Большие перемены

Изменился и сам «Лестер». Мэтт Эллиотт из запасного стал ключевым игроком центра обороны и дослужился до капитана. В центре поля появился длинноволосый блондин Робби Сэвидж, получивший футбольное образование в «Манчестер Юнайтед». О’Нил перешёл на схему 5-3-2, которая по команде тренера превращалась в 3-5-2. Такое построение предусматривало усиление роли фланговых игроков – Эндрю Импи и Стива Гаппи. В игрока сборной вырос Бруно – так в Англии стали называть Эмила Хески за внешнее сходство с боксёром Фрэнком Бруно. Молодого нападающего стали приглашать и в сборную, и в большие клубы.

Летом 1999-го лисью стаю покинули Понтус Комарк и Роберт Уллаторн. Первый вернулся на родину – в шведский АИК , второй подался в «Шеффилд Юнайтед». Болельщиков огорчила продажа Кейси Келлера в испанский «Райо Вальекано». Но место американца занял запасной вратарь сборной Англии Тим Флауэрс, не пожелавший вылетать из Премьер-Лиги вместе с «Блэкберном».

Итак, основной вратарь 32-летний Тим Флауэрс, который не только испытал с «Блэкберном» горечь вылета, но и был одним из героев чемпионского сезона. Тим по-прежнему оставался третьим после Дэвида Симэна и Найджела Мартина стражем ворот английской сборной. Запасной вратарь – земляк Бернара Лама по имени Пэгги, чья фамилия вопреки всем правилам французской грамматики произносилась Арфакса. Главным достоинством было внешнее сходство со знаменитым земляком. Однако Арфакса не стремился стать первым номером ни в «Лестере», ни потом в «Ливерпуле», а с ролью второго голкипера вест-индец справлялся весьма успешно.

Весь правый фланг находился в ведении Эндрю Импи, за левый отвечал Стив Гаппи. В центре обороны три футболиста. Фрэнк Синклэйр, оттрубивший восемь сезонов в «Челси», капитан команды Мэтт Эллиотт и пришедший из «Болтона» Джерри Таггарт, игрок сборной Северной Ирландии. Иногда О’Нил выпускал четырёх защитников, всех центральных. И четвёртым становился Фил Гилкрист. Стив Уолш чаще сидел на лавочке, а компанию ему составляли Джордан Стюарт и Томми Гудвин. В средней линии к Нилу Леннону и согласившемуся играть за сборную Турции Маззи Иззету добавился Робби Сэвидж, которого за чрезмерно жёсткую игру порой называли «врагом всего живого». Феодорас «Тео» Загоракис, будущий капитан чемпионов Европы-2004, чаще начинал матчи на скамейке запасных. Грек был этим недоволен и подыскивал новый клуб. Однако свою работу опорного полузащитника Тео выполнял качественно. Также группу резервистов составляли Стивен Оукс, Арнор Гуннлаугссон, чьё имя и отчество выдавали в нём представителя Исландии (фамилий у исландцев, как правило, нет) и два Стюарта – шотландец Кэмпбелл и англичанин Уилсон.

Переходим к нападению, где партнёром огромного Хески был невысокий Тони Котти. В юности Котти считался звездой «Вест Хэма». Как раз в тот период, когда журналист Daily Express Джо Меллинг называл «молотобойцев» ни много ни мало «лучшей командой на Земле». К 23 годам Тони разменял первую сотню мячей. Но потом «Вест Хэм» продал его в «Эвертон». Со временем блестящий бомбардир изрядно потускнел. Судьба забросила его аж в Малайзию, откуда он потом вернулся с намерением повесить бутсы на пресловутый гвоздик. Но О’Нил, не раз опекавший Котти на поле, попросил задержаться. И ветеран смог оказать «лисам» вполне приличную помощь. Запасные Йан Маршалл, Даррен Иди и Грэм Фентон. Про Стэна Колллимора будет позже, ибо он пришёл на «Филберт Стрит» по ходу сезона.

Жил отважный капитан

Проиграв в первом туре «Арсеналу», команда О’Нила постепенно обрела уверенность, а вместе с ней и место в серединке. Бывало, что «лисицы» забирались на пятое место. Но зимний спад – пять поражений и две ничьи спустили их на десятое место. Стало ясно, что в Кубок УЕФА надо идти другим путём, а именно через завоевание Кубка Лиги. Тем более, что к январю «Лестер» дошёл до полуфинала.

«Кристал Пэлас», игравший в первом дивизионе, был пройден с боем 3:3 в Лондоне и 4:2 в Лестере. Голы Иззета и Хески принесли победу над «Гримсби Таун». А вот «Лидс» Дэвида О’Лири дал серьезный бой на «Филберт Стрит». Ничья 0:0 и серия пенальти, в которой Флауэрс взял на один удар больше, чем Мартин. В четвертьфинале повстречался растущий организм – «Фулхэм». О’Нил недооценил скромный лондонский клуб и выставил ряд резервистов. Которые сыграли лучше игроков основы – Йан Маршалл забил два мяча из трёх, а Пэгги Арфакс не позволил «дачникам» реализовать хотя бы один пенальти в послематчевой серии. 3:3 после 120 минут и 3:0 по 11-метровым.

Послематчевые пенальти стали оружием «лисиц». С их помощью они прошли «Арсенал» уже в Кубке Англии. Но в 1/8 финала «Челси» всё решил в основное время, лишив «Лестер» мечты о недоступном для них трофее. Пришлось ограничиться Кубком Лиги.

Первый полуфинал проходил в Бирмингеме, на поле «Астон Виллы», и завершился нулевой ничьей. Гол капитана Эллиотта в ответной игре принёс «лисам» победу 1:0 и третий за четыре года выход в финал турнира. В соперники достался представитель первого дивизиона «Транмер Роверз».

Нельзя сказать, что победа далась легко. В первом тайме заметное преимущество «лисиц» материализовал в гол Эллиотт, подставивший голову под прострел Гаппи. После перерыва Хески сделал всё, чтоб Иззет снял все вопросы. Но Мустафа запустил мяч выше пустых ворот. А вскоре получил травму и попросил замену … главный арбитр. Новый судья первым делом выгнал с поля и за дело защитника «Транмера» Клинта Хилла. Казалось, что «белая армия» этого не переживёт. Ан нет. На 77 минуте при розыгрыше углового защита «лисиц» забыла уделить должное внимание Дэвиду Келли – 1:1. Ошибся Мэтт Эллиотт. Он же через три минуты исправился. Мэтт снова умело подставил голову под навес Стива Гаппи. Победа 2:1 принесла «Лестеру» столь милый сердцу Кубок Лиги, а с ним и пропуск в Кубок УЕФА . Ещё одна синица в руках. Героем розыгрыша стал отважный капитан Мэтт Эллиотт, забивший важнейшие голы в полуфинале и финале.

Разгильдяй первой гильдии

Вскоре после торжеств команду покинул Хески. Эмила продали в «Ливерпуль» за 11 миллионов фунтов. Там он собрал коллекцию разных Кубков, стал основным игроком сборной Англии и приобрёл репутацию прямолинейного увальня. «Лисицы» оперативно нашли замену своему ударному форварду в лице Стэна Коллимора. Он появился в команде ещё до продажи Хески и успел сыграть с Бруно. Опытный нападающий давно приобрёл славу и талантливого бомбардира, и разгильдяя первой гильдии. Уже во втором матче за «лис» Коллимор отправил три мяча в ворота «Сандерленда». Потом забил победный гол в ворота «Лидса».

Но во время небольшого перерыва в чемпионате клуб решил премировать игроков краткосрочным отпуском в Испании. Там Коллимор проявил себя во второй ипостаси. Стэн устроил дебош в гостиничном баре и угодил в полицию. Не один, с участием нескольких футболистов, чьё поведение раньше не вызывало вопросов. По возвращению из отпуска О’Нил заявил, что пока он тренирует «Лестер», Коллимор играть не будет. И своё слово сдержал. Больше в том сезоне Стэн не выходил. Его реабилитировал уже преемник Мартина Питер Тэйлор.

«Лестер» без Хески и Коллимора смог выдать хорошую концовку. Были обыграны в гостях «Ньюкасл» и «Ливерпуль». В итоге вполне приличное восьмое место. Можно было расти и развиваться.

Но Мартин О’Нил после пяти лет работы решил сменить обстановку и принял предложение «Селтика». Кроме того клуб решил построить новый стадион и немножко не рассчитал свои силы. Арена «Уокер Стэдиум» была введена в намеченный срок, но сам «Лестер» едва не стал банкротом. Разорения удалось избежать, а вот смутные времена наступили. Через два года после отъезда О’Нила в Глазго «Лестер» выпал из Премьер-Лиги. Возвращался, вылетал, скатывался в Д-1 (третий по силам дивизион). И только когда хозяином клуба стал таиландский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха, всё изменилось к лучшему. «Лестер» не только вернулся в элиту, но и поднялся на невиданную для себя прежде высоту – стал чемпионом. Но об этой великой для «лисиц» победе в другой раз.