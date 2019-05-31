Шведские приключения молодого английского тренера

вчера, 17:00

Рассказ «Соккер.ру» посвящён Бобу Хаутону и его «Мальмё».

Англичанин Боб Хаутон с детства любил тренировать больше, чем играть в футбол. И профессию футболиста он рассматривал как мостик к достижению заветной цели. Он в 19 лет дебютировал в составе «Фулхэма» и поступил на тренерские курсы. Через два года «Брайтон» подписал контракт не только с полузащитником, но и самым молодым тренером Англии.

Волшебные годы в Мальмё

В 24 года Хаутон стал играющим главным тренером клуба из Конференции «Гастингс Юнайтед», а в помощники взял ровесника Роя Ходжсона. Потом Боб отправился в «Ипсвич» в ученики к своему тёзке Бобби Робсону. Была удачная командировка в ЮАР , где ведомая Хаутоном «Аркадия» заняла четвёртое место в чемпионате.

Но наибольшего успеха английский тренер добился в Швеции, где 27-летнему Бобу доверили работать с «Мальмё». В 1974 году он принял четвёртую команду шведского чемпионата. Через несколько месяцев команда Хаутона выиграла Кубок страны, победив в финале «Йёстер» 2:0. А осенью «небесно-голубые» стали чемпионами, оторвавшись от ближайшего преследователя АИКа. В 1975 году снова дубль - сначала Кубок, потом чемпионский титул. В 1976-м парни Хаутона взяли передышку - только второе место в лиге. Но в 1977-м самый молодой тренер Европы отметил своё тридцатилетие очередным выигрышем чемпионата Швеции. В следующем году «небесно-голубые» овладели Кубком, но Хаутон был одержим европейской мечтой. И едва не осуществил её. Об этом несколько позже. В том же 1979-м «Мальмё» мог взять Межконтинентальный Кубок, но не судьба. Не получилось у Боба покорить ни Европу, ни мир. Что вовсе не умаляет достоинств Ровесника. Samma Ålder по-шведски или Same Age по-английски. Таким прозвищем англичанина наградили во время работы в Швеции.

Я ваш ровесник

Впрочем, это он сам так представился во время знакомства с командой. «Ребята, я ваш ровесник. И за пределами стадиона я для вас Боб. Но у меня есть диплом тренера, а у вас нет. И поэтому на стадионе вы будете слушать меня», - заявил Хаутон. И надо сказать, что команда, в которой присутствовали не только ровесники и более молодые футболисты, но игроки, кому перевалило за тридцать. Нападающий Бу Ларссон или защитник Кристер Кристинссон, например. Они добились на футбольных полях куда больше говорливого и самоуверенного англичанина. Но в команде сложилась прекрасная атмосфера. Шведским футболистам, а других в составе «Мальмё» не было, пришёлся по душе этот светловолосый парень. Подтверждением тому может служить тот факт, что большинство игроков, к которым Хаутон пришёл в 1974-м, бились и за Кубок чемпионов, и за Межконтинентальный Кубок в1979-м. Не сложились отношения только с самым дорогим футболистом страны полузащитником Конни Андерссоном по прозвищу «Мясник из Хардеберги». Но конфликт разрешила травма футболиста, из-за которой он завершил карьеру в 31 год.

Ворота защищал Ян Мёллер - второй после Ронни Хельстрёма вратарь сборной Швеции. Если учесть, что Ронни уже много лет играл в «Кайзерслаутерне», но Ян был лучшим голкипером шведской лиги. Во внутренних соревнованиях разрешалось вносить в заявку только двух запасных, вратаря среди них не было, поэтому шанс появиться в воротах представлялся Арне Окессону нечасто.

За правый фланг обороны отвечал Роланд Андерссон. Слева Ингемар Эрландссон со временем вытеснил ветерана Кристера Кристенссона. В центре Хофтон использовал различные сочетания Андерссонов - Роя и Магнуса, и Йонсонов - Харри и Кента. Иногда выходил Ульф Мортенссон. Бу Ларссон со временем пересел в запас, уступив на правом крае полузащиты дорогу юному Роберту Притцу. Слева такой же юный Ян-Улоф Киндвалл потеснил Томми Андерссона. Опорный полузащитник капитан сборной Швеции Стаффана Таппер. Ближе к нападающим Андерс Юнгберг по прозвищу «Пушкаш». Запасные Клас Мальмберг, Матс Арвидссон, Рихард Штрёмберг, Бьорн Нильссон, Андерс Пальмер и Андерс Ульссон. Основная пара нападающих Туре Сервин или Томми Ханссон, в резерве Тонни Андерссон и Сонни Ослунд.

Когда второе место не в радость

В 1977 году «Мальмё» занял первое место и получил право представлять Швецию в Кубке чемпионов. Две предыдущих кампании Хаутона в главном турнире Европы были скоротечны. В 1976-м «небесно-голубые» в 1/16 финала пробили пенальти лучше, чем «Магдебург». В 1/8 финала шведы дали бой «Баварии», обыграв её дома 1:0. Но в Мюнхене чемпионы Западной Германии показали свой класс - 2:0. В 1977-м участие ограничилось 1/16 финала. Проиграли «Торино» в гостях 1:2 и ничья в Швеции 1:1. Но третья попытка едва не завершилась успехом.

«Мальмё» начал поход за Кубком матчами с «Монако». Нулевая ничья дома не могла не огорчить шведских болельщиков. Но юный Киндвалл забил единственный мяч в гостях, и шведы вернулись из средиземноморского княжества победителями. А потом команде Хаутона предстояла тяжёлая поездка в Харьков. Харьков? Да в Харьков. «Республиканский стадион» в Киеве ремонтировался к играм Олимпиады-80, свои матчи динамовцы проводили во втором по величине городе советской Украины.

Чемпион СССР очень серьёзно отнёсся к игре со шведами. Сам Валерий Лобановский выезжал в Мальмё, чтобы увидеть соперника в деле. Валерий Васильевич безусловно отметил и умение «небесно-голубых» выполнять искусственное положение вне игры, и отлично выдрессированную оборону, и рослого, длиннорукого вратаря Мёллера. Но как ни старалось «Динамо», ворота гостей остались в неприкосновенности.

В ответной игре киевлянам один раз удалось найти щёлку в защите «Мальмё», но удар Олега Блохина пришёлся в стойку. Зато «небесно-голубые» использовали свои шансы сполна. На 9 минуте промахнулся на выходе вратарь «Динамо» Виктор Юрковский, и 18-летний Сервин отправил первый мяч в сетку. На 36 минуте ещё один юноша Киндвалл закрепил победу шведов - 2:0.

В четвертьфинале соперником «Мальме» стала польская «Висла», которая победила у себя в Кракове 2:1. Победный гол на счету Казимежа Кмечика. Тот же Кмечик забил первый мяч в ответной встрече, причём сделал это на 58 минуте. Но в оставшиеся 32 минуты шведы растерзали польскую оборону. Особенно хорош был Юнгберг, забивший три мяча в ворота гостей. Ещё один гол на счету Сервина. Итого 4:1 и выход в полуфинал. Навстречу венской «Аустрии».

В Вене хозяева имели большое преимущество. Можно сказать, ломили. Но шведы не гнулись. Нулевая ничья. Сумели гости нейтрализовать ключевого игрока «Аустрии» Герберта Прохазку. Судьбу ответного матча и полуфинала в целом решил гол Томми Ханссона в начале второго тайма. В первый раз в истории еврокубков шведская команда пробилась в финал. Где ей противостоял соотечественник Хаутона, стремительно ворвавшийся на все арены - домашнюю и международную, «Ноттингем Форест» Брайана Клафа.

Судьбу встречи в Мюнхене решил гол Тревора Фрэнсиса, забитый перед самым перерывом. Необязательный, надо сказать, гол. Ян Мёллер не удержал мяч после прострела Джона Робертсона, и самым расторопным оказался Фрэнсис. После перерыва «лесники» не забили пару «обязательных». Но счёт 1:0 принёс «Ноттингему» первый Кубок чемпионов.

Осенью 1979 года «Ноттингем» отказался играть за Межконтинентальный Кубок, и «Мальмё», будучи финалистом Кубка чемпионов, заменил англичан в противостоянии с парагвайской «Олимпией». Судьба трофея была решена уже в Швеции. Гости выиграли 1:0. Перерывчик между первой и второй играми выдался большим - более двух месяцев. Сезон в Швеции только начался, и «Мальмё» не успел набрать оптимальной формы. А тут ещё изнурительный перелёт в Парагвай. «Олимпия» выиграла снова, теперь уже 2:1. Впрочем, счёт уже не имел значения. Межконтинентальный Кубок достался победителю Кубка Либертадорес.

Вскоре Хаутону надоело шестилетнее пребывание в Мальмё, и начались скитания. Где его только не носило. И в Англии побывал, и в Греции, и в Канаде, и в Саудовской Аравии. Возвращался в Мальмё, но эффект оказался совсем иным. Потом Хаутон стал большим специалистом по азиатскому футболу - Китай, Узбекистан, сборная Индии, работой с которой он завершил свою карьеру. Осталось ощущение, что этот специалист не реализовал свой талант в полной мере.