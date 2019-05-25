Ты упал за финишной чертой

сегодня, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает о драматичной развязке самого длинного чемпионата Бундеслиги.

Чемпионат Германии 1991/92 оказался самым большим в истории Бундеслиги. И виной тому политические процессы – состоялось объединение ФРГ и ГДР . В связи с этим было принято решение ввести в Бундеслигу двух представителей Восточной Оберлиги. Ими оказались дрезденское «Динамо» и «Ганза» из Ростока. Число участников впервые выросло до 20. Западные немцы стабильно держались за число 18, считая его оптимальным. Но ради расширения страны пришлось на год поступиться принципами.

Отважная «Ганза»

«Ганза», выигравшая свой пятый и последний чемпионский титул в 1968 году и скромно державшаяся в ГДР , вдруг раскрылась перед самым объединением. Она выиграла проводившиеся под новыми вывесками чемпионат и Кубок Восточной Германии, благодаря чему и получила пропуск в Бундеслигу, опередив берлинское «Динамо», «Карл Цейсс», «Магдебург», лейпцигский «Локомотив» и другие ведущие коллективы. Более того, ганзейцы стали главными героями старта в уже едином первенстве. Одержали победы в трёх первых турах, возглавили таблицу и оставались лидерами вплоть до восьмого тура.

Но с наступлением осени «Ганза» выдохлась, а на первые роли стали выходить другие коллективы. Обозначали свои претензии франкфуртский «Айнтрахт» Драгослава Степановича и «Штутгарт» Кристофа Даума. Рядом держались «Гамбург» Герда-Фолькера Штока и чемпион страны «Кайзерслаутерн», руководимый Карлом-Хайнцем Фельдкампом. Вошли в чемпионскую гонку даже «Байер» с «Дуйсбургом». «Бавария» просела на старте и сидела в серединке. А дортмундская «Боруссия» и вовсе осваивала вторую десятку. Для справки – мюнхенцев тренировал Юпп Хайнкес, а дортмундцев уже Оттмар Хитцфельд. «Боруссия» постепенно нашла свою игру и выбралась на шестое место. Баварцы наоборот увязли и опустились ниже ватерлинии.

Из всех многочисленных претендентов солиднее всех смотрелся «Айнтрахт». Который и вёл гонку, и выиграл первый круг. «Орлы» набрали 27 очков, а по 24 было в активе у «Штутгарта» и у дортмундской «Боруссии». И эта троица, меняя друг друга по ходу второго круга, оторвалась от остальных. После 34 туров – у всех по 45 очков. А что там с разницей мячей? «Айнтрахт» - +31, «Штутгарт» - +26, «Боруссия» - +15. Именно в таком порядке они должны были разместиться на финише, если бы первенство состояло из 34 туров. Но туров было 38.

В ход пошла математика

35-й тур. Дортмундцы у себя дома сыграли вничью 2:2 с одноклубниками из Мёнхенгладбаха. «Штутгарт» нанёс поражение соседям из «Штутгартер Киккерс» 3:1, а «Айнтрахт» расправился с «Дуйсбургом» 3:0. В 36-м туре «Боруссия» в гостях обыграла «Ваттеншайд» 1:0, «орлы» на выезде победили «Карлсруэ» 2:0, а швабы взяли два очка в Мёнхенгладбахе. У «Айнтрахта» и «Штутгарта» по 49 очков, у «чёрно-золотых» - 48.

Предпоследний 37-й тур. «Штутгарт» дома упустил победу над «Ваттеншайдом» 1:1. «Айнтрахт» дома спасся в игре с «Вердером» 2:2. «Боруссия» не упустила шанс сравняться с лидерами, обыграв дома «Байер» 3:1. У всех по 50 очков. Разница мячей лучше у «Айнтрахта» - +36, потом шёл «Штутгарт» - +26, а также +18 у «Боруссии». Всё решалось в последнем - 38-м туре.

Время вспомнить про «Ганзу», столь резво начавшую сезон. Увы, ганзейцы выдохлись и рухнули на дно. Перед последним туром клуб из Ростока занимал 19-е место и шёл на вылет. От расставания с элитой «Ганзу» могла спасти (может быть) победа над почти чемпионом. И клуб из бывшей ГДР дал бой. На 63-й минуте Йенс Дове вывел ганзейцев вперёд. Аксель Крузе ответил точным уларом через три минуты, после чего «орлы» устроили штурм ворот Даниэля Гоффманна. И так увлеклись, что в самом конце встречи упустили Штефана Богера – 2:1. «Айнтрахту» оставалось ждать милостей от соперников. «Ганзе» же и победа не помогла. Она оказалась в четвёрке неудачников Бундеслиги. Компанию ей составил и другой герой старта – «Дуйсбург», проигравший дома дортмундцам – 0:1.

Но гол Стефана Шапюиза не стал золотым для «чёрно-золотых». «Штутгарт» вырвал победу в тяжелейшем матче в Леверкузене. «Швабы» первыми пропустили, с большим трудом отыгрались, а за семь минут до конца Гвидо Бухвальд принёс гостям победу. Не только в матче, а во всём чемпионате. «Штутгарт» и «Боруссия» набрали по 52 очка, но разница мячей +30 против +19 сделала чемпионом швабов.





Даум и его команда

А теперь познакомимся с чемпионами. Кристоф Даум, на тот момент незамеченный в употреблении чего-то нехорошего, родился в ГДР , но потом сбежал в Западную Германию. На профессиональном уровне Кристоф не играл, что не помешало ему успешно тренировать «Кёльн». При нём «козлы» трижды финишировали в тройке. Но в 1990 году Даума уволили. Он не долго был без работы, в ноябре 1990-го возглавил «Штутгарт», а через полтора года сделал то, что не получалось в Кёльне.

Ворота швабов во всех встречах защищал Айке Иммель. Золотому мальчику немецкого футбола уже перевалило за 30. Когда-то Айке считался огромным талантом. В 19 лет он стал чемпионом Европы в качестве второго вратаря. Ещё через два года, опять же в роли дублёра Харальда Шумахера, вернулся с испанского чемпионата мира с позолоченной медалью. Через четыре года голкипер «Боруссии» повторил свой успех. Но основным вратарём так и не стал. На домашнем чемпионате Европы 1988 года западные немцы стали третьими, а Айке назвали одним из виновников этой относительной неудачи. К тому времени он сменил «Боруссию» на «Штутгарт» и ещё долго, вплоть до отъезда в «Манчестер Сити», служил швабам. В запасе сидел Эберхард Траутнер, который после стал одним из лучших тренеров Германии по работе с вратарями.

Правый защитник - Уве Шнайдер, левый – Михаэль Фротнцек. Свободный центральный защитник – Слободан Дубаич, передние – капитан команды берлинец, чемпион мира Гвидо Бухвальд и Гюнтер Шефер. Запасные - Александр Штремель, Нильс Шмелер и Томас Шнайдер. Маттиас Заммер занимал ключевую позицию опорного полузащитника. Также в средней линии были Михаэль Бук и Маурицо Гаудино. Бук чаще помогал Заммеру в разрушении, а также страховал Маттиаса во время его частых подключений к атаке. Потомок итальянских эмигрантов редко отходил, выполняя роль диспетчера. На скамейке запасных - Людвиг Кёгль и Юрген Крамни.

Полный тёзка чемпионами мира 1954 году Фриц Вальтер был главной ударной силой в нападении. В золотом для швабов сезоне Фриц стал самым метким футболистом Бундеслиги, забив 22 мяча – на два гола больше Стефана Шапюиза. Его напарник исландец Эйолфур Сверрисон результативностью не отличался, но был полезен в подыгрыше. При этом легионер отходил назад и был полезен в обороне. Сказывались навыки игры в защите, полученные Эйолфуром на заре карьеры. Нередко на поле выходил рослый Манфред Кастль, реже Марк Кинле.

Вскоре после торжеств по случаю победы в чемпионате Маттиас Заммер ушёл в «Боруссию». Восполнить эту потерю швабы не смогли, а в следующем первенстве сползли на седьмое место.