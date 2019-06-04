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Народный обозреватель. Невиновный стул и достойные африканцы

сегодня, 13:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Мамаев Павел
Мамаев Павел
Полузащитник
Мората Альваро
Мората Альваро
Нападающий

Последний месяц весны и начало лето – последний рубеж футбольного сезона в России и Европе, так что на «Соккер.ру» зло шутили о результатах неудачников. Но не только. 

«Народный обозреватель» готов и ждет вас чуть ниже, а единственное, о чем важно напомнить: пользуйтесь хэштегом #Народный_обозреватель, помечая им свои собственные гениальные комментарии или понравившиеся забавные посты. Тем самым вы окажете неоценимую помощь составителям следующего выпуска. Благодарим за внимание. И вперед! 

11 место. Роналду купил себе автомобиль за 11 миллионов евро, это вызвало бурные обсуждения с переходом на личности.

BESTjuventus10: На одно колесо от этой тачки я могу жить лет пять.
LOpp: Настолько крутая тачка, что ее даже близко фоткать нельзя. Видимо, чтобы китайцы не сделали дешёвую копию.
juvenale: Месси такую смысла нет покупать, он ведь ногами до педалей не достанет.

10 место. Бывшая супруга Ивана Новосельцева рассказала несколько неприглядных историй о своем экс-супруге. В частности, Катерина Кейру рассказала об отношении к деньгам и жирному контракту в «Зените» в семье Новосельцева: «Родители говорили Ване: „Бабки капают, всё хорошо“»

Faustello: Жена Миллера: Я своему так каждый божий день твержу!!!

9 место. Венгерский вратарь в штанах Габор Кирай завершил карьеру в 43 года. Получил свою порцию респектов.

Klaksvikar Itrottarselag: Из тех, кто еще помнит, что бог создал бутсы черными.

8 место. Игрок пражской «Славии» со славной фамилией Сучек не заинтересовался в переходе в «Спартак», а вы объяснили почему.

konstantin_t: Потому как там своих Сучек хватает.
safari-05: Вот Сучек.    
ПерекатиПоле: Пиджак хлопнул по столу и потребовал у Федуна покупки Сучек!
Snake Plissken: Томаш Сучек: «Переход в Спартак? Дурних нема!»

7 место. Во время матча «Зенит» - ЦСКА случился определяющий в карьере Марио Фернадеса эпизод. Напомню, в последние недели защитника армейцев активно сватают в «Зенит». 

nautilus163: Всё, пипец! Марио упал и схватил около скамейки Зенита бутылочку и отпил зенитовской газировки! Считай, что он уже перешел!

6 место. Альваро Мората не разобрался в ситуации: Кэйхилл всего лишь ушел из «Челси», а форвард подумал, что его бывший партнер вешает бутсы на гвоздь и стал поздравлять Гари с великой карьерой. Маркосу Алонсо сквозь смех пришлось поправлять незадачливого соотечественника. 

Так Себе Аналитик: Мората промахивается примерно в 9 случаях из 10, поэтому это неудивительно) 

5 место. Месут Озил после замены в финале Лиги Европы бросил Унаи Эмери: «Ты не тренер!», - и это не осталось незамеченным.

Николай 86: Ну все, теперь следующей новостью будет: «Зенит интересуется Озилом»

Если кто не понял, от себя добавим:

4 место. Юрию Жиркову помянули было в ответ на его реплику: «„Зенит“ мне сделал предложение. Сейчас с семьей обдумываем».

LOpp: Жирков: «„Зенит“ мне сделал предложение. Сейчас с семьей обдумываем: Земля вращается вокруг солнца или солнце вращается вокруг Земли?»

3 место. Суд постановил уничтожить стул, которым Александр Кокорин ударил Дениса Пака, а вы от души шутили на эту тему. 

LOpp: Лучший способ уничтожить стул, это передать его Слуцкому.
NEADEKVAT: Давно реализован на приватном аукционе.
marvel777: Эх, я думал, что стул сроком тоже отделается.
Danrog: По какой статье интересно?
Сергей Саныч: Бесчеловечно. На нём ещё сидеть и сидеть. Им ещё бить и бить.
grazie100: Вот это замечательное решение, а перед этим его надо было высечь...
navigators: А если бы Кокорин ударил Пака Мамаевым?

2 место. Каждое выступление известного футбольного агента Дмитрия Селюка в прессе – это возвеличивание его темнокожих клиентов. Очередной яркий заголовок: «Де Росси в „Зените“ - история для лохов. Лучше взять африканца» 

Сергей Саныч:    
Народный обозреватель. Невиновный стул и достойные африканцы
Ищет «Динамо», «Зенит» и милиция...
Ищут все скауты
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти,
Негра достойного
Лет двадцати.

1 место. Интернет-пираты украли бонус за переход Леандро Паредеса из «Зенита» в ПСЖ, предназначавшийся «Боке Хуниорс». Главный подозреваемый был определен незамедлительно. 

чемпионство с душком: А ведь начинал Дзюба с кошельков в раздевалке.

Вне конкурса. Tostao написал эпитафию ни в чем неповинному и почем зря погибшему стулу – тому самому, который выступил посредником в конфликте Кокорина и Пака.

Последние слова стула перед казнью:
Я был при кофейне лишь стулом,
Был скромен, со всеми дружил,
И служба текла без загулов,
Пока я не встретил громил.
Меня подхватили за ножку,
Какой-то футбольный мужлан,
И вроде бы как понарошку,
Кореец был бит по рогам.
Им дали срока небольшие,
А мне положили «вышак»!
Где правда, мои дорогие?!
Я жертва такая ж, как Пак!

И последнее. Олег Кононов во время любого матча «Спартака» этой весной.

Сергей Саныч:    
Народный обозреватель. Невиновный стул и достойные африканцы

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   227 / 828
сегодня в 17:13
Чушь полная и малоинтересная, один спартаковский бред поклонников из укроины и их клонов.
МапС
МапС ответил Tostao
   123 / 828
сегодня в 16:54
Сергей Саныч - ты крут!!! ))
Кстати, поздравляю Автозаводцев с повышением! Неплохой хозяин у вас появился.
МапС
МапС ответил Tostao
   123 / 828
сегодня в 15:28
Сергей Саныч - ты крут!!! ))
Да у тебя тож неплохо всегда получается! :)
Tostao
Tostao
   76 / 828
сегодня в 15:22
Сергей Саныч - ты крут!!! ))
МапС
МапС
   123 / 828
сегодня в 15:20
А если бы стул был жидким? Ни схватить, ни ударить...
parallels
parallels
   2 / 828
сегодня в 14:23
позор спартаку!
makkie
makkie
   40 / 828
сегодня в 14:01
Спартачи затащили выпуск)
Смешно про казнь стула пошутили.

А про Сучека - ну примитивно же, товарищи... шутки про фамилию в одном и том же соусе. На грани фола, кстати... и все от питерских, что символично :)
Roger Young
Roger Young
   320 / 828
сегодня в 13:55
Про стул Кокорина смешно ))

И Тостао конечно лучше всех!
Правдин Семён
Правдин Семён
   84 / 828
сегодня в 13:46
Много примитива.Tostao,Lopp и Сергей Саныч спасли .
sir_Alex
sir_Alex
   36 / 828
сегодня в 13:22
Tostao, как обычно, вне конкуренции!
konstantin_t
konstantin_t
   594 / 828
сегодня в 13:19
ух, мы в телевизоре!
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