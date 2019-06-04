Народный обозреватель. Невиновный стул и достойные африканцы

Последний месяц весны и начало лето – последний рубеж футбольного сезона в России и Европе, так что на «Соккер.ру» зло шутили о результатах неудачников. Но не только.
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11 место. Роналду купил себе автомобиль за 11 миллионов евро, это вызвало бурные обсуждения с переходом на личности.
BESTjuventus10: На одно колесо от этой тачки я могу жить лет пять.
LOpp: Настолько крутая тачка, что ее даже близко фоткать нельзя. Видимо, чтобы китайцы не сделали дешёвую копию.
juvenale: Месси такую смысла нет покупать, он ведь ногами до педалей не достанет.
10 место. Бывшая супруга Ивана Новосельцева рассказала несколько неприглядных историй о своем экс-супруге. В частности, Катерина Кейру рассказала об отношении к деньгам и жирному контракту в «Зените» в семье Новосельцева: «Родители говорили Ване: „Бабки капают, всё хорошо“»
Faustello: Жена Миллера: Я своему так каждый божий день твержу!!!
9 место. Венгерский вратарь в штанах Габор Кирай завершил карьеру в 43 года. Получил свою порцию респектов.
Klaksvikar Itrottarselag: Из тех, кто еще помнит, что бог создал бутсы черными.
8 место. Игрок пражской «Славии» со славной фамилией Сучек не заинтересовался в переходе в «Спартак», а вы объяснили почему.
konstantin_t: Потому как там своих Сучек хватает.
safari-05: Вот Сучек.
ПерекатиПоле: Пиджак хлопнул по столу и потребовал у Федуна покупки Сучек!
Snake Plissken: Томаш Сучек: «Переход в Спартак? Дурних нема!»
7 место. Во время матча «Зенит» - ЦСКА случился определяющий в карьере Марио Фернадеса эпизод. Напомню, в последние недели защитника армейцев активно сватают в «Зенит».
nautilus163: Всё, пипец! Марио упал и схватил около скамейки Зенита бутылочку и отпил зенитовской газировки! Считай, что он уже перешел!
6 место. Альваро Мората не разобрался в ситуации: Кэйхилл всего лишь ушел из «Челси», а форвард подумал, что его бывший партнер вешает бутсы на гвоздь и стал поздравлять Гари с великой карьерой. Маркосу Алонсо сквозь смех пришлось поправлять незадачливого соотечественника.
Так Себе Аналитик: Мората промахивается примерно в 9 случаях из 10, поэтому это неудивительно)
5 место. Месут Озил после замены в финале Лиги Европы бросил Унаи Эмери: «Ты не тренер!», - и это не осталось незамеченным.
Николай 86: Ну все, теперь следующей новостью будет: «Зенит интересуется Озилом»
Если кто не понял, от себя добавим:
4 место. Юрию Жиркову помянули было в ответ на его реплику: «„Зенит“ мне сделал предложение. Сейчас с семьей обдумываем».
LOpp: Жирков: «„Зенит“ мне сделал предложение. Сейчас с семьей обдумываем: Земля вращается вокруг солнца или солнце вращается вокруг Земли?»
3 место. Суд постановил уничтожить стул, которым Александр Кокорин ударил Дениса Пака, а вы от души шутили на эту тему.
LOpp: Лучший способ уничтожить стул, это передать его Слуцкому.
NEADEKVAT: Давно реализован на приватном аукционе.
marvel777: Эх, я думал, что стул сроком тоже отделается.
Danrog: По какой статье интересно?
Сергей Саныч: Бесчеловечно. На нём ещё сидеть и сидеть. Им ещё бить и бить.
grazie100: Вот это замечательное решение, а перед этим его надо было высечь...
navigators: А если бы Кокорин ударил Пака Мамаевым?
2 место. Каждое выступление известного футбольного агента Дмитрия Селюка в прессе – это возвеличивание его темнокожих клиентов. Очередной яркий заголовок: «Де Росси в „Зените“ - история для лохов. Лучше взять африканца»
Сергей Саныч:
Ищет «Динамо», «Зенит» и милиция...
Ищут все скауты
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти,
Негра достойного
Лет двадцати.
1 место. Интернет-пираты украли бонус за переход Леандро Паредеса из «Зенита» в ПСЖ, предназначавшийся «Боке Хуниорс». Главный подозреваемый был определен незамедлительно.
чемпионство с душком: А ведь начинал Дзюба с кошельков в раздевалке.
Вне конкурса. Tostao написал эпитафию ни в чем неповинному и почем зря погибшему стулу – тому самому, который выступил посредником в конфликте Кокорина и Пака.
Последние слова стула перед казнью:
Я был при кофейне лишь стулом,
Был скромен, со всеми дружил,
И служба текла без загулов,
Пока я не встретил громил.
Меня подхватили за ножку,
Какой-то футбольный мужлан,
И вроде бы как понарошку,
Кореец был бит по рогам.
Им дали срока небольшие,
А мне положили «вышак»!
Где правда, мои дорогие?!
Я жертва такая ж, как Пак!
И последнее. Олег Кононов во время любого матча «Спартака» этой весной.
Сергей Саныч:
Смешно про казнь стула пошутили.
А про Сучека - ну примитивно же, товарищи... шутки про фамилию в одном и том же соусе. На грани фола, кстати... и все от питерских, что символично :)
Смешно про казнь стула пошутили.
А про Сучека - ну примитивно же, товарищи... шутки про фамилию в одном и том же соусе. На грани фола, кстати... и все от питерских, что символично :)
И Тостао конечно лучше всех!
И Тостао конечно лучше всех!