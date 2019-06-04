Народный обозреватель. Невиновный стул и достойные африканцы

сегодня, 13:00

Последний месяц весны и начало лето – последний рубеж футбольного сезона в России и Европе, так что на «Соккер.ру» зло шутили о результатах неудачников. Но не только.

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11 место. Роналду купил себе автомобиль за 11 миллионов евро, это вызвало бурные обсуждения с переходом на личности.

BESTjuventus10: На одно колесо от этой тачки я могу жить лет пять.

LOpp: Настолько крутая тачка, что ее даже близко фоткать нельзя. Видимо, чтобы китайцы не сделали дешёвую копию.

juvenale: Месси такую смысла нет покупать, он ведь ногами до педалей не достанет.

10 место. Бывшая супруга Ивана Новосельцева рассказала несколько неприглядных историй о своем экс-супруге. В частности, Катерина Кейру рассказала об отношении к деньгам и жирному контракту в «Зените» в семье Новосельцева: «Родители говорили Ване: „Бабки капают, всё хорошо“»

Faustello: Жена Миллера: Я своему так каждый божий день твержу!!!

9 место. Венгерский вратарь в штанах Габор Кирай завершил карьеру в 43 года. Получил свою порцию респектов.

Klaksvikar Itrottarselag: Из тех, кто еще помнит, что бог создал бутсы черными.

8 место. Игрок пражской «Славии» со славной фамилией Сучек не заинтересовался в переходе в «Спартак», а вы объяснили почему.

konstantin_t: Потому как там своих Сучек хватает.

safari-05: Вот Сучек.

ПерекатиПоле: Пиджак хлопнул по столу и потребовал у Федуна покупки Сучек!

Snake Plissken: Томаш Сучек: «Переход в Спартак? Дурних нема!»

7 место. Во время матча «Зенит» - ЦСКА случился определяющий в карьере Марио Фернадеса эпизод. Напомню, в последние недели защитника армейцев активно сватают в «Зенит».

nautilus163: Всё, пипец! Марио упал и схватил около скамейки Зенита бутылочку и отпил зенитовской газировки! Считай, что он уже перешел!

6 место. Альваро Мората не разобрался в ситуации: Кэйхилл всего лишь ушел из «Челси», а форвард подумал, что его бывший партнер вешает бутсы на гвоздь и стал поздравлять Гари с великой карьерой. Маркосу Алонсо сквозь смех пришлось поправлять незадачливого соотечественника.

Так Себе Аналитик: Мората промахивается примерно в 9 случаях из 10, поэтому это неудивительно)

5 место. Месут Озил после замены в финале Лиги Европы бросил Унаи Эмери: «Ты не тренер!», - и это не осталось незамеченным.

Николай 86: Ну все, теперь следующей новостью будет: «Зенит интересуется Озилом»

Если кто не понял, от себя добавим:

После того, как Озил назвал Эмери «не тренером» в финале Лиги Европы, где-то умилился один Дзюба https://t.co/TSygCAsUAU pic.twitter.com/FyFMxcFMPG — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) June 4, 2019

4 место. Юрию Жиркову помянули было в ответ на его реплику: «„Зенит“ мне сделал предложение. Сейчас с семьей обдумываем».

LOpp: Жирков: «„Зенит“ мне сделал предложение. Сейчас с семьей обдумываем: Земля вращается вокруг солнца или солнце вращается вокруг Земли?»

3 место. Суд постановил уничтожить стул, которым Александр Кокорин ударил Дениса Пака, а вы от души шутили на эту тему.

LOpp: Лучший способ уничтожить стул, это передать его Слуцкому.

NEADEKVAT: Давно реализован на приватном аукционе.

marvel777: Эх, я думал, что стул сроком тоже отделается.

Danrog: По какой статье интересно?

Сергей Саныч: Бесчеловечно. На нём ещё сидеть и сидеть. Им ещё бить и бить.

grazie100: Вот это замечательное решение, а перед этим его надо было высечь...

navigators: А если бы Кокорин ударил Пака Мамаевым?

2 место. Каждое выступление известного футбольного агента Дмитрия Селюка в прессе – это возвеличивание его темнокожих клиентов. Очередной яркий заголовок: «Де Росси в „Зените“ - история для лохов. Лучше взять африканца»

Сергей Саныч:



Ищет «Динамо», «Зенит» и милиция...

Ищут все скауты

В нашей столице,

Ищут давно,

Но не могут найти,

Негра достойного

Лет двадцати.

1 место. Интернет-пираты украли бонус за переход Леандро Паредеса из «Зенита» в ПСЖ , предназначавшийся «Боке Хуниорс». Главный подозреваемый был определен незамедлительно.

чемпионство с душком: А ведь начинал Дзюба с кошельков в раздевалке.

Вне конкурса. Tostao написал эпитафию ни в чем неповинному и почем зря погибшему стулу – тому самому, который выступил посредником в конфликте Кокорина и Пака.

Последние слова стула перед казнью:

Я был при кофейне лишь стулом,

Был скромен, со всеми дружил,

И служба текла без загулов,

Пока я не встретил громил.

Меня подхватили за ножку,

Какой-то футбольный мужлан,

И вроде бы как понарошку,

Кореец был бит по рогам.

Им дали срока небольшие,

А мне положили «вышак»!

Где правда, мои дорогие?!

Я жертва такая ж, как Пак!

И последнее. Олег Кононов во время любого матча «Спартака» этой весной.

Сергей Саныч:

