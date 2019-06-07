В РФС раскрыли договорную игру. Но наказали не всех

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«Соккер.ру» рассказывает о матче, после которого развернулся ироничный детектив – наказали даже обвинителя.

Поскольку есть официальный результат расследования КДК РФС и пять фигурантов дела наказаны, то можно начать с самого начала, ведь в хронологическом порядке историю воспринимать проще.

До матча «Чайка» - «Черноморец»

- «Чайка» - команда из деревни на 10.5 тысяч человек, к матчу против новороссийского клуба подошла в качестве лидера зоны «Юг» Второго дивизиона. Рвалась в ФНЛ , но опережала «Урожай» (бывшая «Кубань») лишь на один пункт;

- генеральный директор «Урожая» Градиленко связался с главным тренером «Черноморца» Дышенковым и предложил выложиться в игре против «Чайки» на чужом поле. Шансы у гостей были, они не пропускали в четырех турах подряд. Тренер согласился;

- ничья или победа над «Чайкой» оплачивалась бы краснодарцами, как негласно заведено – стимулирование третьей стороной не запрещено законом прямо. Но и не является разрешенной практикой. Правовая коллизия, всегда можно наказать за нарушение принципов спортивной борьбы;

- тренер «Черноморца» передал информацию футболистам – что те получат на всех 500 тысяч рублей, если отберут очки у «Чайки». Позже спортивный директор клуба из Новороссийска подтвердил, что попытка поощрить его команду в конкретном матче была;

- но комедия в том, что параллельно пока неназванная сторона вышла на троих защитников «Черноморца». И хотя всей команде предложили отобрать очки у «Чайки» за 500 тысяч, трем бравым молодцам обещали 1-2 миллиона рублей, если наоборот проиграют. Они согласились на комедию.

Сам скандальный цирковой поединок

- «Черноморец» открыл счет, то есть в команде могли быть люди, которые не знали о том, как будут вести себя их же защитники чуть позже. А те начали чудить сразу, но соперник долго прощал (самое интересное начинается после отметки 1:50 на видео);

- стоит отметить, что действия игроков «Чайки» настолько корявые, что возникают сомнения, знали ли они о подкупе защитников соперника? Лишние свидетели в таких случаях не нужны, могли и не знать;

- в ходе расследования удалось установить, что защитники «Черноморца» не сообщали напарникам об афере и подкупе. При этом по ходу матча, когда начали поддаваться, успокаивали коллег, которые думали, что деньги заплатят за победу или ничью;

- защитники команды продолжили действовать странно и поддаваться при ничейном счете. Поэтому другие футболисты «Черноморца» испугались и нервничали - не хотели терять полмиллиона. Ругались со своими же по ходу матча и после игры;

- признанные виновными игроки обороны «Черноморца» позже заявили, что не собирались забрать все деньги себе, а поделились бы. Почему не предупредили напарников, что их перекупили и концепция поменялась? Чтобы не вызывать подозрений;

- хотя во втором тайме довольно долго сохранялся счет 1:1, а игрок «Чайки» с пенальти пробил мимо ворот, чуть позже защитник «Черноморца» головой скинул мяч на соперника в штрафной – поперек поля, без давления, и в результате был забит второй мяч;

- комичность ситуации в том, что защитник, который привез пенальти и создал победный гол для «Чайки», признан невиновным. В КДК выяснили, что не знал о сговоре, просто не умеет играть в футбол. Зато избежал дисквалификации на три года, как и вратарь, сыгравший не лучшим образом;

- «Чайка» забила третий мяч, выиграла 3:1. Затем клуб заработал еще очки и завершил сезон на первом месте, опередив «Урожай» в итоге на три пункта. Клуб из Ростовской области против команды из Краснодара - жарко на юге, очень жарко.

После сданного защитниками матча

- могло не быть расследования, если бы фигурант дела сам не привлек к матчу внимание. Директор «Урожая» Градиленко обиделся, что «Черноморец» не заработал предложенные им 500 тысяч рублей и проиграл;

- директор привлек внимание к странной игре, Писарев – тренер «Урожая», подключил знакомого Шалимова в качестве обвинителя в прессе. Из Москвы проще добраться до кабинета главы РФС Дюкова. Все, посмотрев голы, почти сразу сделали предположение, что игра могла носить неспортивный характер. Сразу подключили МВД , хотя обычно говорят: «Пустые слухи, доказательств нет»;

- было проведено экстренное расследование, допрошены фигуранты дела. Три обвиненных в сговоре защитника отказались проходить полиграф, а директор «Урожая» и тренер «Черноморца» согласились. В результате сотрудничества со следствием выдали информацию о финансовом мотивировании;

- В ФК «Чайка» настаивают, что не знали о характере поединка. Футболисты не отрицают, что защитники «Черноморца» сыграли странно – вердикт ведь официальный, факт сдачи матча признан РФС . Вот только пока есть только исполнители;

- в «Черноморце» ополчились против тройки футболистов – им даже пришлось тренироваться отдельно. Многое указывает на правдивость версии, что о сдаче матча и предложенных миллионах знали не все, а лишь избранные;

- генеральный директор «Урожая» Градиленко дисквалифицирован на год за то, что пытался выдать «Черноморцу» «премию» за победу или ничью над конкурентом – «Чайкой». Фактически наказали за намерения, ведь факта передачи денег не было, условие не выполнили;

- главный тренер «Черноморца» Дышенков, который донес до футболистов информацию о том, что «Урожай» хочет накормить их семьи за матч с полной отдачей, тоже дисквалифицирован на один год. Как видите, за стимулирование третьей стороны карают не особо сильно;

- три защитника «Черноморца» - Пуляев, Резников и Юдин признаны виновными в сдаче игры за финансовое вознаграждение и получили дисквалификации по три года каждый. Не самое суровое наказание за весь этот цирк.

Почему не аннулировали результат игры

- в РФС объясняют, что формально матч нельзя признать договорным, ведь речь о сдаче игры только тремя футболистам. Информации, что люди из «Чайки» и остальные из «Черноморца» знали о сговоре, у следствия пока нет;

- «Чайка» повысилась в классе, опередив «Урожай» на три пункта. Но даже если аннулировать результат матча и выписать по техническому поражению и им, и «Черноморцу» - если такой пункт существует в обычно кривом регламенте РФС , то в таблице не будет перестановок;

- «Урожай» дома сыграл с «Чайкой» 1:1, а на выезде счет был 0:0. Поскольку в случае аннулирования результата с «Черноморцем» у команд будет равенство по очкам и победам, то вступят в силу результаты личных матчей. Гол на выезде выводит в ФНЛ именно клуб из Ростовской области;

- остается только два вопроса. Нужно ли по закону наказывать команду, чей соперник поддавался, если она сама о сговоре не знала? И второй – почему не назвали заказчика в истории, где уже наказали исполнителей? Кому-то ведь было выгодно, чтобы «Чайка» победила, если готовы были отдать 1-2 млн рублей;

- остается лишь крайне слабая теория о «черных букмекерах» из далекой страны, которым понадобилось рисковать, связываться с тремя защитниками «Черноморца», а те их послушали почему-то и сдали поединок. Поскольку в РФС не ответили на вопрос, зачем было третьей стороне подставлять «Урожай» и работать на «Чайку», дело пока нельзя считать закрытым;

- расследование идет дальше, но поскольку защитники Пуляев, Резников и Юдин уже дисквалифицированы на три года каждый, то вряд ли раскроют имя того, кто предложил им деньги. А поскольку молчание – золото, то настоящим организаторам аферы светят новые траты, чтобы исполнители тихо отсидели дисквалификацию.

Есть ли удовлетворение от раскрытия сговора?

Странная ситуация. С одной стороны, Дюков сразу поручил проверить матч, хотя его предшественники в таких случаях прятали головы в песок. И это хороший момент. С другой, подопечные главы РФС провели расследование так, что исполнителей выявили за пару недель, вердикт вынесли сразу, а заказчика не назвали и, похоже, не собираются.

Маловероятно, что «Чайку» выбросят из ФНЛ , хотя один из ее соперников официально признан таковым, что сдал игру в ее пользу. Но даже если позже аннулируют результат и у «Чайки» заберут всего три пункта, не выдвигая дополнительных обвинений владельцу или менеджерам, то «Урожай» не обойдет их в таблице – результат сезона не изменится.

Теперь в «Чайке» собираются почти в три раза увеличить бюджет под ФНЛ и мечтают когда-то привезти на «Олимп-2» матчи РПЛ – перебираются в Ростов-на-Дону, ведь сельский стадион не прошел лицензирование. И не хотелось бы, чтобы частный клуб портил себе репутацию. А сама ситуация для кино – «Черноморец» подкупили с двух сторон, требуя сначала отобрать очки у «Чайки», а потом – ей проиграть.

Защитники выбрали ту сторону, что предложила больше денег, но заказчик не назван. Впрочем, не думайте, что так только в России. С высокой долей вероятности «Вальядолид» слил матч 38-го тура Ла Лиги «Валенсии» со счетом 0:2, причем «Лос Чес» никого не подкупали – просто продажным футболистам выдали задания, чтобы обеспечить результат для ставок. И это Ла Лига!

Нет гарантий после выявления первого сданного мачта, что в российском футболе всего один такой поединок. Хорошо, если Дюков решил припугнуть остальных – а припугнуть не мешало бы. Но знаете, кто в российском футболе никогда не играл договорные матчи, не использовал финансовое стимулирование соперника оппонента в таблице и не пробовал влиять на арбитров? Тот, кто не попадался. А не попадались пока все, кроме трех защитников «Черноморца», их тренера и директора «Урожая».

Весь мир – театр, а люди в нем - актеры? Как показывает матч Второго дивизиона, актеры порой попадаются очень слабые. Даже сдать игру так, чтобы сложно было визуально заподозрить, не сумели. Зато в российском футболе появился прецедент – быстро расследовали сданную игру и даже оперативно наказали исполнителей. Заказчика не назвали и вряд ли назовут.