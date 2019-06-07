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КДК РФС признал матч «Чайки» и «Черноморца» договорным

сегодня, 14:01
ЧайкаЛоготип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)3 : 1Логотип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)ЧерноморецМатч завершен

Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что организация вынесла наказание по итогам скандала со странным матчем «Чайка» – «Черноморец».

В РФС проводилась и ещё проводится служебная проверка по матчу «Чайка» — «Черноморец». В ходе проведения комплексов всех проверочных мероприятий получены объяснения футболистов, судей, инспекторов, психо-физиологического исследования с использованием компьютерного полиграфа и ряд иных документальных материалов по тем или иным аспектам, которые подтверждают обстоятельства влияния на результат матча. Состоялось заседание рабочей группы технического комитета РФС. В ходе детального изучения видео материалов матча подготовлено экспертное заключение состава технического комитета РФС. Там было указано, что действия игроков «Черноморца» Пуляева, Резникова, Юдина имеют неспортивный характер и вызывают сомнения в честности ведения спортивной борьбы.

По полученным данным в день матча, в ходе проведения установочного совещания главным тренером «Черноморца» Дышековым, было сделано объявление игрокам, что генеральный директор «Урожая» Градиленко предложил Дышекову 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой». По словам игроков и главного тренера «Черноморца», указанные денежные средства должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения после победы над «Чайкой».

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Все комментарии
удав
удав
   267 / 809
сегодня в 15:31
интересно почему судей рпл не проверяют на полиграфе(желательно публично) после странных матчей?
112910415
112910415
   95 / 809
сегодня в 14:53
есть ещё, есть договороспособные люди !
Cimonn
Cimonn
   44 / 809
сегодня в 14:36
Почему эти команды еще в нашем футболе?
No pupsiks
No pupsiks
   40 / 809
сегодня в 14:25
Вот и вся сущность ростовского футбола.
beefs
beefs
   119 / 809
сегодня в 14:07
Вот это да. и что теперь, ах да у нас нет такого закона что бы применить к этому поступку, а жаль...
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