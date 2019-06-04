СМИ: 7 футболистов «Вальядолида» сдали игру с «Валенсией»

сегодня, 01:44

Семь футболистов «Вальядолида» оказались подкуплены перед встречей 38-го тура Примеры против «Валенсии» (0:2), утверждает источник. При этом отмечается, что подкуп могли осуществить третьи лица с целью игры на тотализаторе. Ранее СМИ уже сообщали о том, что матч мог быть нечестным.

В записи переговоров, которая имеется в наличии у полицейских, присутствуют следующие реплики: «Смотри, „Валенсия“ выигрывает первый тайм и второй тайм, верно?» «Куплено только семь игроков, не больше», «Ставь 10 тыс. евро и заберёшь 20 тыс.» Эти слова произносит экс-нападающий «Реала», «Севильи», «Вильярреала» и ряда других испанских клубов , задержанный в рамках операции «Ойкос».

Напомним, в конце мая полиция задержала группу людей, связанных с футболом и обвиняющихся в коррупции и отмывании денег. Среди них президент «Уэски» Агустин Лаоса и экс-игрок «Реала» Рауль Браво.