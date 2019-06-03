1066 человек из 63 стран. Они играли в финалах Лиги чемпионов!

В УЕФА посчитали всех футболистов, принимавших непосредственное участие в финалах Кубка/Лиги чемпионов. «Соккер.ру» заинтересовался любопытнейшими данными.
За всю историю турнира для сильнейших команд Старого Света, чья идея принадлежит французу Габриэлю Ано, в решающих матчах приняли участие 1066 человек из 63 национальных ассоциаций. Естественно, многие из этих футболистов принимали участие в нескольких финалах, так что это количество уникальных участников.
Обновление после финала «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»
После победы «Ливерпуля» список триумфаторов по национальному признаку расширился: Кубок чемпионов на данный момент завоевывали представители 50 стран, свежее пополнение списка – это египтянин Мохамед Салах и сенегалец Садио Мане.
Между прочим, Мане и Салах – 4-й и 5-й африканские футболисты, забившие в финале ЛЧ. Садио, как вы знаете, отличился в киевском финале против «Реала», а Мо открыл счет с пенальти в матче с «Тоттенхэмом». До этих ребят из «Ливерпуля» только три африканца забивали в решающих схватках КЧ/ЛЧ: Рабах Маджер (Алжир; «Порту»-1987), Самуэль Это’О (Камерун; «Барселона»-2006 и 2009) и Дидье Дрогба («Челси»-2012).
Был шанс в этом году поучаствовать в финале Лиги чемпионов у футболистов из Гвинеи и Кении. Но гвинейский полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта пропускал матч в Мадриде из-за травмы, а кениец «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма провел всю игру на скамейке. А это не считается по нашим правилам – нужно непосредственное участие!
У какой страны больше всего футболистов в финалах?
Правильный ответ – Италия. 147 итальянцев играли в финалах Кубка/Лиги чемпионов за все время существования турнира. Всего лишь на одного финалиста отстают испанцы – 146 футболистов. Если бы Альберто Морено вышел на поле в мадридском финале, счет сравнялся бы, а вот Фернандо Льоренте очко в зачет Испании заработал еще в 2015 году, когда играл в финале за «Ювентус».
Топ-10 стран по числу футболистов в финалах Кубка/Лиги чемпионов
|
#
|
Страна
|
Число футболистов в финале КЧ/ЛЧ
|
1
|
Италия
|
147
|
2
|
Испания
|
146
|
3
|
Германия
|
130
|
4
|
Англия
|
82
|
5
|
Франция
|
80
|
6
|
Нидерланды
|
63
|
7
|
Португалия
|
62
|
8
|
Бразилия
|
54
|
9
|
Шотландия
|
38
|
10
|
Аргентина
|
30
В первую десятку вошли Бразилия и Аргентина – страны не из Европы, но количество и качество футболистов из этих южноамериканских футбольных ассоциаций привело к такому раскладу.
Но вас, скорее всего, больше удивило присутствие шотландцев на 9-й строчке. Что ж, в этом тоже нет ничего необычного. Во-первых, полностью состоявший из шотландцев «Селтик» Джока Стейна дважды играл в финалах (1967 и 1970), во-вторых, шотландцы в английских клубах – обычное дело. Эндрю Робертсон подтверждает. Особняком же среди «скоттов» стоит Пол Ламберт, выигравший Лигу чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» (1996/97).
|
#
|
Страна
|
Число футболистов в финале КЧ/ЛЧ
|
11
|
Сербия
|
26
|
12
|
Швеция
|
24
|
13
|
Румыния
|
22
|
14
|
Бельгия
|
16
|
15
|
Дания
|
14
|
16
|
Хорватия
|
13
|
17
|
Греция*
|
12
|
18
|
Ирландия
|
11
|
19
|
Польша
|
6
|
20-23
|
Гана, Кот-д’Ивуар, Уругвай, Уэльс
|
5
|
24-26
|
Венгрия, Норвегия, Чехия
|
4
|
27-31
|
Австрия, Нигерия, Македония, Словения*, Турция*
|
3
|
32-42
|
Болгария, Босния и Герцеговина, Мали, Мексика, Северная Ирландия, Украина, Швейцария, Финляндия, ЮАР, Камерун, Южная Корея
|
2
|
43-63
|
Австралия, Алжир, Ангола*, Беларусь*, Габон*, Грузия, ДР Конго*, Египет, Зимбабве, Колумбия*, Коста-Рика, Марокко*, Парагвай*, Перу, Россия, Сан-Марино, Сенегал, Тринидад и Тобаго, Черногория*, Чили*, Эквадор*
|
1
* помечены страны, чьи футболисты играли в финалах, но не побеждали в них.
Удивительно, что ни один представитель Турции до сих пор не выиграл Лигу чемпионов, ведь эта страна с богатыми футбольными традициями. Все три турка проиграли в составе немецких клубов: Баштюрк («Байер»-2002), Хамит Алтынтоп («Бавария»-2010) и Шахин («Боруссия»-2013). В 2014-м шанс сыграть в финале Лиги чемпионов из-за травмы упустил Арда Туран.
Дюжина греков играли в финалах Кубка/Лиги чемпионов, но не выигрывали. 11 эллинов – это представители «Панатинаикоса», который в 1971 году проиграл «Аяксу» в финале. Еще один – Акос Зикос, уступил «Порту» в составе «Монако» в 2004-м.
Есть свой победитель у ассоциации с пожизненно самым низким рейтингом в зачете УЕФА. Речь о Сан-Марино. Лучший футболист в истории Сан-Марино – Массимо Бонини, играл за «Ювентус», с которым в 1985 году выиграл Кубок чемпионов.
Среди футболистов, единолично представлявших свои страны в финалах Кубка/Лиги чемпионов, можно встретить немало примечательных личностей: Брюс Гроббелар, Харри Кьюэлл, Каха Каладзе, Хуан Куадрадо, Дуайт Йорк, Антонио Валенсия, Артуро Видаль.
Как там наш(и)?
У России за всю историю только один футболист, игравший в финале Лиги чемпионов. Спасибо Жозе Моуриньо за это! В 2004 году Дмитрий Аленичев появился на замену в финальной игре с «Монако», чтобы установить окончательный счет того матча – 3:0.
Есть финалисты и у наших соседей. Беларусь в финалах Лиги чемпионов представлял Александр Глеб, а Украину – Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук. Глеб свой финал в рядах «Арсенала» проиграл «Барселоне» в 2006 году, у Шевченко два финала на поле – победа и поражение, а Тимощук был в заявке на три финала ЛЧ, но сыграл только в одном.