ГлавнаяБлогиЦифровое измерение

1066 человек из 63 стран. Они играли в финалах Лиги чемпионов!

сегодня, 16:00

В УЕФА посчитали всех футболистов, принимавших непосредственное участие в финалах Кубка/Лиги чемпионов. «Соккер.ру» заинтересовался любопытнейшими данными.

За всю историю турнира для сильнейших команд Старого Света, чья идея принадлежит французу Габриэлю Ано, в решающих матчах приняли участие 1066 человек из 63 национальных ассоциаций. Естественно, многие из этих футболистов принимали участие в нескольких финалах, так что это количество уникальных участников.

Обновление после финала «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»

После победы «Ливерпуля» список триумфаторов по национальному признаку расширился: Кубок чемпионов на данный момент завоевывали представители 50 стран, свежее пополнение списка – это египтянин Мохамед Салах и сенегалец Садио Мане.

Между прочим, Мане и Салах – 4-й и 5-й африканские футболисты, забившие в финале ЛЧ. Садио, как вы знаете, отличился в киевском финале против «Реала», а Мо открыл счет с пенальти в матче с «Тоттенхэмом». До этих ребят из «Ливерпуля» только три африканца забивали в решающих схватках КЧ/ЛЧ: Рабах Маджер (Алжир; «Порту»-1987), Самуэль Это’О (Камерун; «Барселона»-2006 и 2009) и Дидье Дрогба («Челси»-2012).

Был шанс в этом году поучаствовать в финале Лиги чемпионов у футболистов из Гвинеи и Кении. Но гвинейский полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта пропускал матч в Мадриде из-за травмы, а кениец «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма провел всю игру на скамейке. А это не считается по нашим правилам – нужно непосредственное участие!

У какой страны больше всего футболистов в финалах?

Правильный ответ – Италия. 147 итальянцев играли в финалах Кубка/Лиги чемпионов за все время существования турнира. Всего лишь на одного финалиста отстают испанцы – 146 футболистов. Если бы Альберто Морено вышел на поле в мадридском финале, счет сравнялся бы, а вот Фернандо Льоренте очко в зачет Испании заработал еще в 2015 году, когда играл в финале за «Ювентус».

Топ-10 стран по числу футболистов в финалах Кубка/Лиги чемпионов

#

Страна

Число футболистов в финале КЧ/ЛЧ

1

Италия

147

2

Испания

146

3

Германия

130

4

Англия

82

5

Франция

80

6

Нидерланды

63

7

Португалия

62

8

Бразилия

54

9

Шотландия

38

10

Аргентина

30

В первую десятку вошли Бразилия и Аргентина – страны не из Европы, но количество и качество футболистов из этих южноамериканских футбольных ассоциаций привело к такому раскладу.

Но вас, скорее всего, больше удивило присутствие шотландцев на 9-й строчке. Что ж, в этом тоже нет ничего необычного. Во-первых, полностью состоявший из шотландцев «Селтик» Джока Стейна дважды играл в финалах (1967 и 1970), во-вторых, шотландцы в английских клубах – обычное дело. Эндрю Робертсон подтверждает. Особняком же среди «скоттов» стоит Пол Ламберт, выигравший Лигу чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» (1996/97).

#

Страна

Число футболистов в финале КЧ/ЛЧ

11

Сербия

26

12

Швеция

24

13

Румыния

22

14

Бельгия

16

15

Дания

14

16

Хорватия

13

17

Греция*

12

18

Ирландия

11

19

Польша

6

20-23

Гана, Кот-д’Ивуар, Уругвай, Уэльс

5

24-26

Венгрия, Норвегия, Чехия

4

27-31

Австрия, Нигерия, Македония, Словения*, Турция*

3

32-42

Болгария, Босния и Герцеговина, Мали, Мексика, Северная Ирландия, Украина, Швейцария, Финляндия, ЮАР, Камерун, Южная Корея

2

43-63

Австралия, Алжир, Ангола*, Беларусь*, Габон*, Грузия, ДР Конго*, Египет, Зимбабве, Колумбия*, Коста-Рика, Марокко*, Парагвай*, Перу, Россия, Сан-Марино, Сенегал, Тринидад и Тобаго, Черногория*, Чили*, Эквадор*

1

* помечены страны, чьи футболисты играли в финалах, но не побеждали в них.

Удивительно, что ни один представитель Турции до сих пор не выиграл Лигу чемпионов, ведь эта страна с богатыми футбольными традициями. Все три турка проиграли в составе немецких клубов: Баштюрк («Байер»-2002), Хамит Алтынтоп («Бавария»-2010) и Шахин («Боруссия»-2013). В 2014-м шанс сыграть в финале Лиги чемпионов из-за травмы упустил Арда Туран.

Дюжина греков играли в финалах Кубка/Лиги чемпионов, но не выигрывали. 11 эллинов – это представители «Панатинаикоса», который в 1971 году проиграл «Аяксу» в финале. Еще один – Акос Зикос, уступил «Порту» в составе «Монако» в 2004-м.

Есть свой победитель у ассоциации с пожизненно самым низким рейтингом в зачете УЕФА. Речь о Сан-Марино. Лучший футболист в истории Сан-Марино – Массимо Бонини, играл за «Ювентус», с которым в 1985 году выиграл Кубок чемпионов.

Среди футболистов, единолично представлявших свои страны в финалах Кубка/Лиги чемпионов, можно встретить немало примечательных личностей: Брюс Гроббелар, Харри Кьюэлл, Каха Каладзе, Хуан Куадрадо, Дуайт Йорк, Антонио Валенсия, Артуро Видаль.

Как там наш(и)?

У России за всю историю только один футболист, игравший в финале Лиги чемпионов. Спасибо Жозе Моуриньо за это! В 2004 году Дмитрий Аленичев появился на замену в финальной игре с «Монако», чтобы установить окончательный счет того матча – 3:0.

Есть финалисты и у наших соседей. Беларусь в финалах Лиги чемпионов представлял Александр Глеб, а Украину – Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук. Глеб свой финал в рядах «Арсенала» проиграл «Барселоне» в 2006 году, у Шевченко два финала на поле – победа и поражение, а Тимощук был в заявке на три финала ЛЧ, но сыграл только в одном.

Поделиться
Другие материалы по теме
Рекорды безумного сезона ЛЧ-2018/19
Вчера, 17:30Вадим Багров в блоге Цифровое измерение
Ван Дейк не дает себя обвести уже 64 матча подряд
Вчера, 09:13 Комментарии19
Старридж - второй англичанин, выигравший ЛЧ с двумя английскими командами
Вчера, 00:36 Комментарии4
В пяти из последних шести финалов ЛЧ забивал игрок, вышедший на замену
Вчера, 00:11 Комментарии3
Гол Салаха стал третьим самым быстрым в финалах ЛЧ и КЕЧ
01 июня Комментарии6
«Самые-самые» футболисты РПЛ
29 маяАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии12
Обсудить
Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05
   357 / 846
сегодня в 16:10
У Чили победитель есть с лавки это Браво.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100