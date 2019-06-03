1066 человек из 63 стран. Они играли в финалах Лиги чемпионов!

сегодня, 16:00

В УЕФА посчитали всех футболистов, принимавших непосредственное участие в финалах Кубка/Лиги чемпионов. «Соккер.ру» заинтересовался любопытнейшими данными.

За всю историю турнира для сильнейших команд Старого Света, чья идея принадлежит французу Габриэлю Ано, в решающих матчах приняли участие 1066 человек из 63 национальных ассоциаций. Естественно, многие из этих футболистов принимали участие в нескольких финалах, так что это количество уникальных участников.

Обновление после финала «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»

После победы «Ливерпуля» список триумфаторов по национальному признаку расширился: Кубок чемпионов на данный момент завоевывали представители 50 стран, свежее пополнение списка – это египтянин Мохамед Салах и сенегалец Садио Мане.

Между прочим, Мане и Салах – 4-й и 5-й африканские футболисты, забившие в финале ЛЧ . Садио, как вы знаете, отличился в киевском финале против «Реала», а Мо открыл счет с пенальти в матче с «Тоттенхэмом». До этих ребят из «Ливерпуля» только три африканца забивали в решающих схватках КЧ / ЛЧ : Рабах Маджер (Алжир; «Порту»-1987), Самуэль Это’О (Камерун; «Барселона»-2006 и 2009) и Дидье Дрогба («Челси»-2012).

Был шанс в этом году поучаствовать в финале Лиги чемпионов у футболистов из Гвинеи и Кении. Но гвинейский полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта пропускал матч в Мадриде из-за травмы, а кениец «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма провел всю игру на скамейке. А это не считается по нашим правилам – нужно непосредственное участие!

У какой страны больше всего футболистов в финалах?

Правильный ответ – Италия. 147 итальянцев играли в финалах Кубка/Лиги чемпионов за все время существования турнира. Всего лишь на одного финалиста отстают испанцы – 146 футболистов. Если бы Альберто Морено вышел на поле в мадридском финале, счет сравнялся бы, а вот Фернандо Льоренте очко в зачет Испании заработал еще в 2015 году, когда играл в финале за «Ювентус».

Топ-10 стран по числу футболистов в финалах Кубка/Лиги чемпионов

# Страна Число футболистов в финале КЧ / ЛЧ 1 Италия 147 2 Испания 146 3 Германия 130 4 Англия 82 5 Франция 80 6 Нидерланды 63 7 Португалия 62 8 Бразилия 54 9 Шотландия 38 10 Аргентина 30

В первую десятку вошли Бразилия и Аргентина – страны не из Европы, но количество и качество футболистов из этих южноамериканских футбольных ассоциаций привело к такому раскладу.

Но вас, скорее всего, больше удивило присутствие шотландцев на 9-й строчке. Что ж, в этом тоже нет ничего необычного. Во-первых, полностью состоявший из шотландцев «Селтик» Джока Стейна дважды играл в финалах (1967 и 1970), во-вторых, шотландцы в английских клубах – обычное дело. Эндрю Робертсон подтверждает. Особняком же среди «скоттов» стоит Пол Ламберт, выигравший Лигу чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» (1996/97).

# Страна Число футболистов в финале КЧ / ЛЧ 11 Сербия 26 12 Швеция 24 13 Румыния 22 14 Бельгия 16 15 Дания 14 16 Хорватия 13 17 Греция* 12 18 Ирландия 11 19 Польша 6 20-23 Гана, Кот-д’Ивуар, Уругвай, Уэльс 5 24-26 Венгрия, Норвегия, Чехия 4 27-31 Австрия, Нигерия, Македония, Словения*, Турция* 3 32-42 Болгария, Босния и Герцеговина, Мали, Мексика, Северная Ирландия, Украина, Швейцария, Финляндия, ЮАР , Камерун, Южная Корея 2 43-63 Австралия, Алжир, Ангола*, Беларусь*, Габон*, Грузия, ДР Конго*, Египет, Зимбабве, Колумбия*, Коста-Рика, Марокко*, Парагвай*, Перу, Россия, Сан-Марино, Сенегал, Тринидад и Тобаго, Черногория*, Чили*, Эквадор* 1

* помечены страны, чьи футболисты играли в финалах, но не побеждали в них.

Удивительно, что ни один представитель Турции до сих пор не выиграл Лигу чемпионов, ведь эта страна с богатыми футбольными традициями. Все три турка проиграли в составе немецких клубов: Баштюрк («Байер»-2002), Хамит Алтынтоп («Бавария»-2010) и Шахин («Боруссия»-2013). В 2014-м шанс сыграть в финале Лиги чемпионов из-за травмы упустил Арда Туран.

Дюжина греков играли в финалах Кубка/Лиги чемпионов, но не выигрывали. 11 эллинов – это представители «Панатинаикоса», который в 1971 году проиграл «Аяксу» в финале. Еще один – Акос Зикос, уступил «Порту» в составе «Монако» в 2004-м.

Есть свой победитель у ассоциации с пожизненно самым низким рейтингом в зачете УЕФА . Речь о Сан-Марино. Лучший футболист в истории Сан-Марино – Массимо Бонини, играл за «Ювентус», с которым в 1985 году выиграл Кубок чемпионов.

Среди футболистов, единолично представлявших свои страны в финалах Кубка/Лиги чемпионов, можно встретить немало примечательных личностей: Брюс Гроббелар, Харри Кьюэлл, Каха Каладзе, Хуан Куадрадо, Дуайт Йорк, Антонио Валенсия, Артуро Видаль.

Как там наш(и)?

У России за всю историю только один футболист, игравший в финале Лиги чемпионов. Спасибо Жозе Моуриньо за это! В 2004 году Дмитрий Аленичев появился на замену в финальной игре с «Монако», чтобы установить окончательный счет того матча – 3:0.