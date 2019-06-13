Месси сможет? Главные вопросы турнира Копа Америка 2019

сегодня, 15:00

Удивительное дело, с предыдущего Кубка Америки прошло три года, а главные интриги остаются прежними. «Соккер.ру» формулирует самые важные ожидания от турнира в Бразилии.

Месси выиграет турнир Копа Америка со сборной Аргентины?

Этим вопросом уже задаемся в четвертый раз. Впервые к нему осознанно обратились в 2011 году, когда Аргентина принимала Кубок Америки, но тогда «Альбиселесте» не сумели преодолеть четвертьфинальную стадию. На двух последних турнирах Аргентина добиралась до финала, где неизменно уступала сборной Чили в сериях пенальти. Вообще, аргентинцы – главные неудачники последних розыгрышей Кубка Америки, ведь им постоянно не хватает одного шага до вершины: на четырех из пяти последних турнирах занимали вторые места. «Серебро» - футболистам «Серебряной страны».

И вот, новый шанс для Аргентины и лично для Лионеля Месси, у которого пока нет трофеев с национальной сборной. Пожалуй, это самая главная интрига Кубка Америки, из-за которой весь мир будет следить за южноамериканским турниром. Если Месси удастся осуществить свою мечту и активно посодействовать победе Аргентины, то с большой долей вероятности будет снят вопрос об обладателе «Золотого мяча» в этом году: шестой по счету трофей отправится в богатую коллекцию Месси. Впрочем, состав Аргентины, особенно в обороне, оставляет желать лучшего, особенно на фоне бразильских фаворитов, но у «Альбиселесте» есть козыри в атаке, главный из которых – Лео.

Бразилия продолжит традицию побед на домашних Кубках Америки?

Как и три года назад, Бразилия осталась без Неймара на Кубке. Правда, причины разные: в 2016-м Ней решил сыграть на Олимпиаде вместо Кубка Америка, а теперь пропускает домашний форум из-за травмы. Хотя, в нынешнем физическом и психологическом состоянии Неймар мог бы стать для сборной Бразилии обузой, так что не факт, что его отсутствие – плохая новость. Да и состав «пентакампеонов» по-прежнему остается звездным: например, вместо Неймара подъехал Виллиан, a которому не нашлось места в первоначальной заявке.

Бразильцы определенно хотят выиграть трофей на родной земле, думаю, игроки сборной до сих пор чувствуют долг перед болельщиками за фиаско в полуфинале домашнего чемпионата мира от Германии. Сейчас Бразилия – главный фаворит турнира, но Копа Америка славится непредсказуемостью. Правда, существует одно историческое правило: если турнир проходит в Бразилии, то побеждает неизменно Бразилия. Четырежды происходило именно так: в 1919-м, 1922-м, 1949-м и 1989-м. Как думаете, традиция сработает и на пятый раз?

Кто получит «Золотую бутсу» Кубка Америки?

В XXI веке титул лучшего снайпера Кубка Америки часто обходит главных звезд стороной. Так, за последние десять лет, то есть на трех последних турнирах (2011, 2015, 2016) «Золотую бутсу» южноамериканского чемпионата выигрывали только перуанец Паоло Герреро и чилиец Эдуардо Варгас (однажды совместно, по разу каждый отдельно). Не самые звездные ребята. А ведь в соперниках у них были Месси, Фалькао, Игуаин, Суарес, Форлан, Неймар, Хамес.

В 2001 же году больше всех на Кубке Америке забил колумбиец Виктор Аристисабаль. Знаете такого игрока? Одним словом, на скоротечном турнире может обнаружиться неожиданный бомбардир, хотя все ждут голевых подвигов от Месси, Суареса, Кавани, Агуэро и Фирмино с Жезусом. Но Герреро с Варгасом тоже в деле, вот будет кино, если гонку снова выиграет кто-то из них! Но букмекеры фаворитом в борьбе за «Золотую бутсу» считают Месси, коэффициент на его победу – 4.

Приглашенные сборные провалятся или преподнесут сюрпризы?

На этот раз Кубок Америки разыграют 12 команд, а не 16, как в предыдущем розыгрыше. Тот турнир был юбилейным и проходил в США , на него позвали много гостей из КОНКАКАФ , но на этот раз южноамериканцы ограничились двумя приглашениями, которые приняли сборные Японии и Катара. Что любопытно, уже после согласия принять участие в Кубке Америки эти команды стали сильнейшими в своей части света: сыграли в финале Кубка Азии в начале этого года, Катар победил 3:1.

Чемпионы Азии на групповом этапе сыграют с Аргентиной, Колумбией и Перу, у Японии группа не проще – Уругвай, Эквадор, Чили. Между прочим, «самураи» уже гостили на Кубке Америки в 1999 году и тогда заняли последнее место в группе, набрав только одно очко в матчах с Перу, Боливией и Колумбией. Сейчас Японию и Катар тоже считают статистами, которые сойдут с дистанции после группового этапа. Это, конечно, вероятный исход. Но правило «А что? А вдруг?» в футболе никто не отменял.

На Кубке Америки зажгутся новые звезды?

Какой южноамериканский турнир без открытий? Некоторых молодых игроков уже знаем, в том числе по выступлениям в Европе, будем ждать от них подтверждения класса, другим только предстоит заявить о себе. В Бразилии можем увидеть 21-летних парней из «Реала» и «Милана» - Эдера Милитао и Лукаса Пакету, обязательно уделим внимание Эвертону – единственному молодому игроку в составе «пентакампеонов», который представляет бразильский клуб.